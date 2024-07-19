Американского журналиста Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии 

Свердловский областной суд приговорил журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже (ст. 276 УК), сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, Гершкович «по заданию ЦРУ» собирал данные о деятельности оборонного «Уралвагонзавода». Дело поступило в суд 17 июня. С тех пор прошло всего два заседания, пишет It's My City, оба в закрытом режиме. 26 июня, как сообщает издание, свидетелей не допрашивали, а 18 июля показания в суде, вероятно, дал депутат Заксобрания Свердловской области, член партии «Единая Россия» Вячеслав Вегнер. Что именно он сказал в суде, неизвестно.

В конце марта 2023 года «единоросс» рассказал изданию 66.ру, что он встречался с Гершковичем и тот якобы интересовался работой «промышленных предприятий» и отношением людей к ЧВК Вагнера.

«Приехал, чтобы взять интервью у различных людей, как они нас называют, у патриотов. Его интересовали вопросы, связанные с поддержкой населения в период СВО. <...> И про промышленные предприятия, как переориентируются в ходе СВО. Я сказал, что отлично и дефицита кадров нет. Выпили на двоих бутылку коньяка. Так и можете написать, что Вегнер пьет коньяк с американским шпионом», — рассказывал он тогда.

Эвана Гершковича задержали в марте 2023 года в Екатеринбурге, а затем этапировали в Москву. До этого журналист, как пишет «Медиазона», был в Нижнем Тагиле, где находится «Уралвагонзавод».

Президент США Джо Байден ранее призывал российские власти отпустить Гершковича. Позже американские власти признали журналиста «неправомерно задержанным». Этот статус, как сообщалось, должен помочь в переговорах о его обмене.

На этой неделе глава министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что по линии американских и российских спецслужб обсуждается возможный обмен Гершковича. Он утверждает, что у России есть доказательства шпионской деятельности журналиста. При этом Лавров добавил, что тема обмена «не любит суеты».

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