Политика Илью Яшина приговорили к восьми с половиной годам колонии по статье о «фейках» о российской армии. Это самый строгий приговор по этой статье

Мещанский суд Москвы признал политика Илью Яшина виновным в распространении «фейков» о российском армии и приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима. После освобождения ему запретят пользоваться интернетом.

Поводом для уголовного дела стал стрим Яшина на YouTube с рассказом о событиях в украинском городе Буча. Как следует из приговора, Яшин намеренно распространил фейки о российской армии по мотивам политической ненависти, а информация, которую распространял Яшин, не соответствует официальной позиции Минобороны.

В ходе прений сторон прокурор Сергей Белов говорил, что, пока российские солдаты на фронте, «Яшин оказывает помощь врагу». Кроме того, прокурор заявлял, что политик занимает «антисоветскую позицию».

Яшин своей вины не признал. Выступая с последним словом, он обратился к Владимиру Путину с призывом немедленно вывести войска из Украины и прекратить войну.

Как отметил глава Международной правозащитной группы «Агора», приговор Яшину — самый строгий из более чем 160, которые российские суды успели вынести по статье о «фейках» о российской армии.

Источник: «Медиазона», Павел Чиков,

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