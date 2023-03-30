Лефортовский районный суд арестовал американского журналиста Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже. Как утверждает ФСБ, журналист по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну. Известно, что в России Гершкович работал над материалом о ЧВК «Вагнера». «Холод» рассказывает, кто такой Эван Гершкович и что известно о его аресте.

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Что произошло?

29 марта екатеринбургское издание «Вечерние ведомости» сообщило, что их читатель увидел, как около местного ресторана Bukowski Grill задерживают человека: люди в гражданской одежде завели его в микроавтобус с натянутым на голову свитером.

Утром 30 марта стало известно, что в Екатеринбурге задержан журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Туда он, по словам местного пиарщика Ярослава Ширшикова, прилетел 29 марта. Ширшиков предположил, что задержанным около ресторана мог быть именно Гершкович, поскольку в этот день они там встречались. По версии ФСБ, Гершкович, «действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса», за что на него завели уголовное дело о шпионаже. По этой статье Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.

Днем 30 марта журналиста доставили в Лефортовский районный суд Москвы, где ему избрали меру пресечения — заключение под стражу на один месяц и 29 суток, то есть до 29 мая 2023 года. После суда Гершковича вывели в капюшоне на голове и с застегнутыми за спиной наручниками. Как сообщило издание ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дело журналиста маркировано грифом «совершенно секретно», свою вину Гершкович не признал.

«Насколько нам известно, его взяли с поличным», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пояснять, о чем идет речь, он не стал.

В The Wall Street Journal, где работает Гершкович, заявили, что издание «категорически отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения преданного делу репортера», отметив, что у него была аккредитация МИД России для работы в стране. Арест Гершковича по делу о шпионаже — это первый случай ареста иностранного журналиста в истории современной России по такой статье.

Эван Гершкович после заседания суда. 30 марта 2023 года. Фото: Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix

Кто такой Эван Гершкович?

31-летний Эван Гершкович — американский журналист, который последние шесть лет живет и работает в России. Он также освещал события в Украине, Грузии и других соседних с Россией странах. Гершкович сотрудничал с The Moscow Times, Agence France-Presse и The Wall Street Journal. В последнее время он много писал о войне в Украине.

Гершкович рассказывал, что его семья уехала из СССР в США в 1979 году, где он и родился. «В России Эван представлялся как Иван. Он очень любит Россию», — говорит журналистка «Дождя» Соня Гройсман. По словам журналистки Марии Борзуновой, Гершкович — «один из немногих иностранных журналистов, кто очень хорошо понимает Россию».

«Он постоянно общался с чиновниками, брал у них официальные комментарии, и [официальный представитель МИД Мария] Захарова его прекрасно знает как журналиста, который аккредитован при МИД, который с ней регулярно связывался», — говорит Борзунова (после задержания Гершковича Захарова заявила, что в Екатеринбурге он якобы занимался работой, которая «не имеет отношения к журналистике»). «Те, кто его не знают, могут подумать, что это матерый иностранец. На самом деле он представляется Ваней и ты никогда в жизни не поймешь, что он иностранец. Он говорит на чистом русском языке, это его родной язык», — добавляет журналистка The Insider Марфа Смирнова.

Репортер The Moscow Times Петр Козлов называет Гершковича «профессиональным журналистом и отличным парнем». «В 2020 году мы с ним вместе работали на протестах в Хабаровске, и он был одним из немногих западных журналистов, кто там провел действительно много времени, — вспоминает Козлов. — Про всех не буду говорить, но многие иностранные коллеги приехали на несколько дней и уехали. Эван же старался разобраться в случившемся, общался с местными жителями». Помимо работы, говорит Козлов, Гершкович много путешествовал по России: «Он рассказывал, что один уехал в отпуск в Дагестан. Ездил там по горным аулам и селам, подружился с местными».

После начала войны в Украине Эван Гершкович был одним из немногих иностранных журналистов, кто продолжал работать в России. По словам Борзуновой, последний год Гершкович часто туда приезжал. «Мы даже ему завидовали, что он летит обратно, — говорит Марфа Смирнова. — Кто-то ему говорил, что это опасно, не стоит, но он туда рвался». «Эван рисковал, зная, что может привлечь внимание силовиков одним фактом своего приезда. Но, скорее всего, его высматривали уже давно», — предполагает журналист, исполнительный продюсер медиа «Продолжение следует» Павел Каныгин.

«The Wall Street Journal очень за него переживали, буквально за каждую поездку и каждую встречу он отчитывался в бюро. В издании серьезно воспринимали риски работы в России — видимо, серьезнее, чем сам Эван», — сказал «Холоду» журналист, знакомый с Гершковичем и пожелавший остаться анонимным.

«Мы все прекрасно понимали, в том числе и Эван, на что способна российская власть, — говорит Борзунова. — Как самый реальный плохой сценарий мы обсуждали, что ему не продлят аккредитацию в России и в какой-то момент он просто не сможет приехать. Представить, что его будут обвинять в шпионаже, было невозможно». Марфа Смирнова добавляет: «Обвинять его в шпионаже— это как 85-летнюю бабушку обвинить в вооруженном ограблении банка. Это из области фантастики».

Что Гершкович делал в России?

Главный редактор екатеринбургского издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников сказал Русской службе Би-би-си, что поводом для приезда Гершковича в Екатеринбург стал публичный конфликт между губернатором региона Евгением Куйвашевым и основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В начале марта Гершкович вместе с коллегами уже выпустил текст о растущем напряжении между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и кремлевскими элитами.

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Как рассказал российский журналист, издатель екатеринбургского медиа It’s My City Дмитрий Колезев, Гершкович приехал в Екатеринбург писать об отношении россиян к войне в Украине и о вербовке местных жителей в ЧВК «Вагнер». Журналистка Мария Борзунова тоже говорит, что Гершкович работал над текстом о ЧВК.

Еще одна знакомая Гершковича (она попросила не называть свое имя) сказала «Холоду», что во время предыдущих командировок в Россию журналист замечал слежку за собой. «Раньше это было слишком очевидно: за ним буквально ходили. Я знаю, что он был очень осторожен в выборе машины, квартиры для командировок, он понимал, что за ним могут следить. После Екатеринбурга он планировал поехать в Лондон», — сказала она.

Источник «Медузы» рассказал, что, помимо Екатеринбурга, Эван Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие «Уралвагонзавод».

Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер сказал Русской службе Би-би-си, что полторы недели назад обсуждал с журналистом вербовку заключенных, в том числе женщин, в ЧВК «Вагнер». «У него [Гершковича] было мнение, что людей насильно забирают, — сказал Вегнер. — Я ему показал обращения, которых уже более тысячи, обращения со всей страны: люди обращаются ко мне, чтобы я ходатайствовал перед Пригожиным, чтобы у них была возможность стать участниками СВО».

Что с Гершковичем будет дальше?

«Все дела о госизмене и шпионаже “расследуются” по одной методичке, — говорит “Холоду” адвокат “Первого отдела” Евгений Смирнов. — Его отвезут в СИЗО “Лефортово”, где несколько дней будут допрашивать. Уверен, поступит настойчивое предложение сознаться во всех деяниях, которые ему будут предъявлены. После этого он будет находиться в СИЗО без связи и контактов с внешним миром. Если к нему не пустят адвоката [не по назначению], то мы не узнаем, что конкретно ему вменяется».

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов предположил, что Эвана Гершковича задержали для будущего обмена на российских граждан, задержанных за границей, а также чтобы «заодно показать, что западным журналистам больше небезопасно работать в России». «Скорее всего, арест Эвана — это просто циничное пополнение “обменного фонда”, когда иностранца берут в заложники с целью последующего обмена на нужных Кремлю людей», — написал журналист Павел Каныгин.

Как говорит адвокат Евгений Смирнов, если журналиста действительно задержали для будущего обмена, «это внушает оптимизм». Но в то же время, по его словам, «известных задержанных россиян на Западе особо и нет». «Такими действиями российская власть подает сигналы обществу и показывает “красные линии”, — считает адвокат. — Первым было дело [журналиста] Ивана Сафронова, когда власть показала, что нельзя собирать и публиковать информацию о вооруженных силах, кроме той, что опубликована официально. Задержание Гершковича, возможно, тоже подобный сигнал».