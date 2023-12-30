В Адыгее школьника приговорили к четырем годам колонии за «госизмену»

Верховный суд Адыгеи приговорил 18-летнего школьника Кевина Лика к четырем годам колонии общего режима по делу о «госизмене». Русская служба Би-би-си пишет, что он стал самым юным осужденным по «шпионской» статье.

Приговор вынесли 28 декабря. В решении суда говорится, что осужденный с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года «осуществлял визуальное наблюдение» и фотографировал в Майкопе «места дислокации» российской войсковой части. После чего эти материалы он якобы отправлял на электронный почтовый ящик «представителя иностранного государства». По версии следствия, на преступления он пошел, так как был не согласен с политическим курсом страны и войной в Украине.

Суд не сообщил имя фигуранта этого дела. В пресс-релизе его называют «гражданином Л». Известно, что осужденный родился в 2005 году, а на момент вынесения решения ему исполнилось 18 лет. Смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора стали возраст подсудимого, «признание вины», положительные характеристики по месту жительства и учебы, а также «множественные победы на различных олимпиадах».

Русская служба Би-би-си пишет, что под это описание подходит Кевин Лик. То, что молодой человек сейчас находится в тюрьме, изданию также подтвердили его знакомая и представитель пресс-службы суда.

Кевин Лик жил в Майкопе с матерью. На его странице во «ВКонтакте» указано, что он учился в Республиканской естественно-математической школе при Адыгейском государственном университете. Издание отмечает, что за последние годы Лик минимум четыре раза выигрывал в Адыгее олимпиады по немецкому языку. В начале 2021 года он был призером олимпиады по истории. А во время 2022/2023 учебного года десятиклассник Лик победил в «Евразийской лингвистической олимпиаде». Кроме того, юноша зарегистрирован на сайте олимпиады «Ломоносов», которая дает преимущества при поступлении в МГУ.

ФСБ, как пишет издание, задержала Лика после 8 февраля 2023. Когда и где именно это произошло, точно не известно. При этом 9 февраля в Майкопе силовики задержали мать школьника. Ее обвинили «мелком хулиганстве» и арестовали на десять суток.

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