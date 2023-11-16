Сашу Скочиленко приговорили к семи годам колонии общего режима. Ее признали виновной в распространении «фейков» про российскую армию из-за «антивоенных наклеек», которыми она заменила ценники в супермаркете, передает «Медиазона». Обвинение просило приговорить художницу к восьми годам заключения.

В своем последнем слове Скочиленко назвала уголовное дело против нее «странным и смешным». Также она подчеркнула, что уважает поступок первого следователя, который уволился и пошел работать в «Военторг».

Накануне, запрошенный для Скочиленко восьмилетний срок, прокомментировала 76-летняя жительница Петербурга, которая написала на нее донос. Она сравнила дело художницы с процессом над Дарьей Треповой, обвиняемой в убийстве провоенного блогера Владлена Татарского, отметив, что за ценники «столько не дают». «Выпороли и отпустили», — сказала доносчица.

Сашу Скочиленко задержали в Санкт-Петербурге 11 апреля. Ее обвинили в распространении «фейков» про российскую армию (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК) из-за запущенной Феминистским антивоенным движением акции, которую художница провела 31 марта в супермаркете «Перекресток» на Малом Проспекте. Скочиленко заменила ценники на антивоенные стикеры. Наклейки рассказывали о жертвах российских ударов в Украине, погибших российских солдатах и их преступлениях.

К этому моменту Скочиленко находится в СИЗО уже более полутора лет. За это время на нее постоянно оказывали давление: в ее камере чаще, чем в остальных, проходят обыски, ей не передают специальное питание, необходимое при непереносимости глютена, кроме того, ее часто возили на заседания, не давая возможности поесть.

Еще до заключения под стражу у Скочиленко обнаружили целиакию и биполярное аффективное расстройство. А уже в СИЗО к этому прибавились ПТСР и порок сердца. Тем не менее судья приобщила к материалам дела справку из следственного изолятора, в которой говорится, что Скочиленко «этапом следовать может».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.