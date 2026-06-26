Сжег бывшую, выбросил тело дочери

В 2024 году Краснодар был потрясен этим преступлением. Мужчина убил бывшую возлюбленную и их общую дочь, а от тел избавился ужасающим способом. Следствие шло быстро: подозреваемый сразу признал вину. Однако спустя два с половиной года приговора все еще нет, а семья погибшей боится, что убийца уйдет от наказания благодаря своим связям. «Коса» выпустила подробный репортаж об этих событиях в видеоформате — смотрите его по ссылке. «Холод» рассказывает, что известно на сегодняшний день.

Мечта детства

Надежда Первушева и ее младшая сестра Виктория с детства были очень близки. По словам Виктории, у них были общие шутки и общие секреты, и они чувствовали, когда одна из них попадает в беду.

Они выросли в Кропоткине — это город на юге России недалеко от Краснодара. Но у Надежды с детства была мечта — перебраться в большой город.

«После того как мы побывали в Краснодаре, она сказала, что хочет там жить, — вспоминает Виктория в разговоре с “Косой”. — Она поставила себе такую цель и в 18–19 лет уехала туда. Сначала снимала комнаты, жила даже какое-то время у родственников. Она зарабатывала деньги, чтобы построить свою жизнь в большом городе».

Надежда и Виктория. Фото: @vika._.p / Instagram

Мать и отец переживали за дочь, когда она переехала. Они часто навещали ее и помогали финансово. Но ей, как вспоминает Виктория, очень хотелось стать самостоятельной и ни от кого не зависеть.

Надежда некоторое время работала на кондитерской фабрике, а потом нашла вакансию в частном детском саду и устроилась туда — она любила детей и умела с ними общаться. Позже ее позвали няней в обеспеченную семью, чей ребенок ходил в этот сад.

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«Кажется, она проработала в этой семье года три-четыре, — вспоминает Виктория в разговоре с “Косой”. — Там появилось еще двое детей, всего их было четверо. Надя сидела с ними, путешествовала с этой семьей, можно сказать, она жила на работе».

По словам сестры, Надежда почти не тратила зарплату — питалась она в семье, где работала, а деньги откладывала. Через несколько лет ей действительно удалось купить небольшую квартиру в новостройке — Виктория говорит, что отец семейства, в котором Надежда сидела с детьми, работал в строительном бизнесе и помог ей, сделав скидку.

оказалось, что в отношениях все было не так гладко

Казалось бы, в жизни девушки все складывалось благополучно, — она, как и мечтала, уехала в большой город, накопила на жилье. В Краснодаре она также встретила молодого человека, в которого влюбилась. Правда, вскоре оказалось, что в отношениях с ним все было не так гладко, как выглядело со стороны.

Качал на качелях

Бислан Нехай — молодой человек родом из Адыгеи — появился в жизни Надежды примерно в 2018 году. Он был на полгода младше и работал в строительной фирме.

Бислан Нехай

Виктория рассказывает, что возлюбленный сестры казался спокойным, положительным человеком. «Он был вхож в нашу семью, знаком с нашими родителями, — вспоминает она. — Был на наших семейных праздниках. Когда они с Надей приезжали в гости, сидел с нашими родителями за столом, ел борщ. Обычный парень, все было хорошо».

Отношения развивались постепенно — Надежда и Бислан не торопились предпринимать серьезные шаги. Они жили раздельно, конкретных планов на будущее не строили.

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Вика говорит: сначала это казалось нормальным. Но через несколько лет отсутствие какого-либо развития отношений стало вызывать вопросы и у родных Надежды, и у нее самой. По словам Вики, ее сестра несколько раз говорила с Бисланом о возможной свадьбе, но все ограничилось лишь разговорами.

Был и еще один момент в этих отношениях, который смущал Надежду и Викторию. Бислан был знаком с их родителями, приезжал в гости. Но сам он почему-то не знакомил возлюбленную со своей семьей.

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Местные СМИ писали, что родственники Бислана не готовы были принять русскую девушку из-за национальных традиций. Другие утверждали, что у него обеспеченная семья, которая считает, что Первушевы им не ровня. Есть версия, что именно из-за давления родных Бислан впоследствии совершил чудовищное преступление.

Впрочем, Вика говорит, что у молодого человека с самого начала спрашивали, не будет ли в его семье проблем из-за его отношений с Надеждой.

он говорил, что семья примет его выбор

«Надя ведь русская, а он адыгеец, — объясняет она. — Наша мама спрашивала у Бислана, как его семья относится к таким бракам. У нас ведь и вероисповедание разное, и национальность. Он ответил, что никакой проблемы нет и семья примет его выбор».

Бислан и Надежда. Фото: соцсети

Надежда, по словам Виктории, также пыталась выяснить, почему Бислан не знакомит ее со своей родней. Но он, как она вспоминает, отвечал уклончиво. Говорил, будто у них в отношениях все недостаточно гладко и они часто ссорятся — и каждый раз, когда он собирается представить Надежду родителям, у них, мол, происходит очередной конфликт и он меняет планы.

Виктория говорит, что ссоры между ее сестрой и Бисланом действительно происходили. «Они могли поругаться и перестать общаться, — рассказала она “Косе”. — Потом могли опять начать общаться».

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Сейчас ей кажется, что у молодого человека было много «красных флагов», и она называет его абьюзером. По мнению Виктории, он устраивал ее сестре эмоциональные качели.

«Она ему говорит: “Все, давай расстанемся, мне не подходит такой вид общения”, — рассказывает Виктория. — Он говорит: “Ну я тебя так сильно люблю, ты любовь всей моей жизни, только не находи себе другого”. И вот, она подсаживалась на это. Он ей писал: давай встретимся, все обсудим, поговорим. При встрече обнимет ее и скажет: “Дурочка, я же люблю тебя”. И все, никуда она не денется».

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При этом, по мнению Виктории, физического насилия у них в отношениях не было — и вообще никто не мог представить, что Бислан способен на какую-либо серьезную агрессию. «Он казался отзывчивым, добрым, — вспоминает она. — Не ругался матом, не пил алкоголь, не курил сигареты, ничего подобного никогда не пробовал».

Хотя отсутствие планов на будущее настораживало семью Надежды, они все равно были рады, что дочь встречается со скромным и положительным молодым человеком. А потом случилось то, что перевернуло отношение семьи к Бислану.

«Предлагаю аборт»

Виктория вспоминает: однажды сестра позвонила ей и сказала, что беременна. Надежда была очень расстроена: она хотела ребенка, но реакция Бислана ее поразила.

«Он отвез ее на УЗИ, — пересказывает Виктория. — Сидел, ждал в машине, Надя пришла и показывает ему бумажку — там срок пять-шесть недель. Он молча посмотрел, молча отвез Надю на работу, высадил и уехал. А потом написал, мол, я не готов, мне этот ребенок не нужен, я предлагаю делать аборт».

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Надежда была в шоке — она не ожидала ничего подобного от мужчины, с которым встречалась уже несколько лет и который клялся ей в любви. Аборт делать она не собиралась. Вика вспоминает: ее сестре было почти 26 лет, у нее было собственное жилье и энергия на то, чтобы работать и зарабатывать. Она решила, что готова к ребенку и будет рожать в любом случае.

Вскоре она приехала в Кропоткин рассказать родным, что скоро станет мамой. Те очень обрадовались — тем более что Виктория на тот момент тоже ждала ребенка.

Надежда и Виктория. Фото: @vika._.p / Instagram

«Мама говорила: как хорошо, у нас будут внуки с такой маленькой разницей в возрасте, им будет интересно вместе, — вспоминает Виктория. — И Надя расплакалась и говорит, мол, папа ребенка не рад этому, он сказал мне делать аборт. Мама ответила: “Ну и пошел он, не общайся с ним. Успокойся, тебе теперь нельзя нервничать”».

И действительно, до самых родов Надежда практически не общалась с Бисланом. Она занималась подготовкой к появлению ребенка: покупала и искала по знакомым кроватку, коляску и другие вещи, доделывала ремонт в квартире.

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По словам Вики, Бислан периодически появлялся, предлагал встретиться, обещал купить что-то для ребенка. Но потом опять пропадал и обещаний не выполнял, так что Надежда на него не рассчитывала.

Ни на родах, ни на выписке его тоже не было, а отчество новорожденной девочки Бэллы записали как Александровна. По документам Бислан был для нее посторонним человеком.

«Она очень сильно похожа на тебя»

Виктория вспоминает: после выписки из больницы она встретила Надежду, чтобы вместе поехать в Кропоткин к семье. И вдруг Бислан объявился.

«Он начал судорожно мне писать: “Вы где, я хочу посмотреть на ребенка, пришли мне фотографию”, — вспоминает она. — Я ему написала только: “Она очень сильно похожа на тебя”. Нас тогда озадачила такая активность Бислана, такое желание увидеть ребенка».

Папа выходного дня

Через некоторое время Бислан все-таки приехал в гости к Надежде и познакомился с Бэллой. Вика говорит, что в тот раз он привез дочери упаковку памперсов на двухлетнего ребенка.

«Надя сказала, что такие памперсы не подходят, — говорит она. — Он их забрал и больше ничего не привозил».

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По словам родных Надежды, Бислан так и продолжал то появляться, то исчезать. Никакого будущего Надежда с ним не планировала, но поддерживала общение, потому что не хотела лишать Бэллу отца.

Как именно складывались в этот период отношения между Надеждой и Бисланом, родные доподлинно не знали. В контактах у нее он был записан как «отец ребенка». Однако, судя по перепискам в телефоне Надежды, периодически они снова сближались — а потом опять отдалялись.

Надежда с дочерью. Фото: @vika._.p / Instagram

В январе 2024 года Бэлле исполнилось два года. Праздник отметили с друзьями девочки по детской площадке. Виктория говорит, что Бислан тоже заехал поздравить ее.

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Потом Надежда вместе с дочерью поехала к родным в Кропоткин — отметить вместе с ними. Они провели праздничную фотосессию, а вечером собрались за столом.

«Бэлла задувала свечки, — говорит Виктория. — У меня есть видео, где мы все смеемся. Надя говорит: “Дуй, дуй!” А свечки заново начинают гореть».

Помимо этого радостного воспоминания, у Вики остались праздничные фотографии Надежды и Бэллы. Уже совсем скоро эти снимки облетели интернет вместе с новостями о чудовищной трагедии.

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Погостив у родных, Надежда вернулась в Краснодар. 23 января она созвонилась с мамой — у них вообще было принято часто созваниваться, переписываться и делиться друг с другом новостями.

Надежда рассказала, что у нее болит спина и она хочет пойти на лечебный массаж. Выяснилось, что в салоне освободилось место прямо на тот вечер. Ей было не с кем оставить дочь, и она решила попросить Бислана о помощи, хотя обычно так не делала.

«Я не развлекаться иду»

«Он с ней долго ругался, — рассказывает Вика. — То ли ему тетю надо куда-то везти, то ли маму. А она ему объясняет: “Я не развлекаться иду, ты же понимаешь”».

В конце концов он согласился, но был, по словам Виктории, очень недоволен и сказал, что в следующий раз не приедет, если она обратится к нему за помощью день в день.

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При этом, как говорит Виктория, в последнее время Бислан в целом гораздо ответственнее относился к своему отцовству — он появлялся у Надежды по несколько раз в неделю и, казалось, стал заботиться о дочери. Именно поэтому Надежда и решилась попросить его о помощи.

В конце концов Надежда все-таки отправилась на массаж. И лишь позже Виктория узнала, что в тот день они с Бисланом ссорились не только из-за того, кто посидит с дочерью.

«Где ребенок?»

На следующий день Виктория не могла дозвониться до сестры. На сообщения она тоже не отвечала. По словам близких, это было на нее совсем не похоже — все привыкли, что Надежда постоянно на связи и предупреждает, если будет где-то без интернета.

Ближе к вечеру, когда от сестры по-прежнему не было никаких вестей, а сообщения в мессенджерах оставались непрочитанными, Виктория по-настоящему забеспокоилась и связалась с Бисланом. Она попросила, чтобы он сходил и проверил, все ли в порядке с Надеждой.

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«Он потом пишет: разбирайтесь с ней сами, — рассказывает Виктория. — Мол, она живая, открыла мне дверь вся заплаканная, сказала, что не хочет общаться ни со мной, ни с вами. Как успокоится — наберет».

Надежда с дочерью. Фото: @vika._.p / Instagram

Виктория говорит, что это ее еще больше насторожило. Надежда не закрывалась от родных и никогда вот так не пропадала со связи — казалось, что Бислан чего-то не договаривает. Тогда они с мамой решили: нужно срочно ехать в Краснодар.

«Дорога была отвратительная: гололед, туман, — вспоминает она. — Бислан мне все писал: “Осторожней, сильно не торопитесь. Дорога плохая, лучше бы вы приехали завтра”».

«В квартире моей сестры пожар»

Ее удивляло, что Бислан вдруг стал так о них заботиться — за время пути он несколько раз связывался с Викторией, чтобы узнать, где они находятся и подъезжают ли уже к городу. А потом у Викиной мамы зазвонил телефон — и на этот раз это был не Бислан.

«Сотрудники полиции сказали, что в квартире моей сестры пожар, — рассказывает Виктория. — Полицейский кричал: “Где ребенок? Где может быть ребенок?” Я испугалась, растерялась, ответила, что не знаю, Бэлла всегда была с Надей. Он положил трубку. Мама начала плакать, ее затрясло. Я сказала: надо или остановиться и успокоиться, или держать себя в руках и постараться побыстрее доехать. И мы поехали — нам оставалось еще 40 минут».

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Когда они приехали, увидели, что квартира Надежды полыхает. Возле дома стояла машина реанимации, и Виктория подумала: может быть, Надежда и Бэлла живы и их прямо сейчас пытаются спасти. Но оказалось, реанимацию привезли для ее мамы — на случай, если ей станет плохо.

Надежду нашли в квартире мертвой, а куда делась Бэлла — полицейские не знали.

Пожар в квартире. Кадр: @vika._.p / Instagram

Виктория вспоминает, что ее маме вкололи успокоительное. Они переночевали в отеле, а утром узнали, что квартира Надежды загорелась не случайно. Бислана задержали, и он признался, что убил свою бывшую девушку и ребенка. Потом он поджег квартиру, а тело Бэллы вывез за город и выбросил в лесополосе возле дороги.

Что скрывал Бислан

Виктория рассказывает: долгое время она вообще не понимала, чем вызван поступок Бислана. Неужели он совершил убийство, потому что его попросили посидеть с ребенком?

Позже она получила доступ к соцсетям Надежды и выяснила, что в тот день у них произошла крупная ссора.

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По словам Виктории, ее сестра заметила, что Бислан переписывается с какой-то девушкой, и выяснилось, что это его новая возлюбленная, причем он начал встречаться с ней еще тогда, когда Надежда была беременна.

Вообще, как говорят близкие Надежды, даже будучи в отношениях с ней Бислан постоянно флиртовал с другими девушками и изменял. Теперь же она, зная, как непорядочно ее бывший поступает с женщинами, решила предупредить его новую возлюбленную и написала ей.

Оказалось, эта девушка даже не подозревала, что у Бислана есть двухлетний ребенок и что он продолжает общаться с матерью своей дочери. Чтобы доказать, что она не врет, Надежда прислала собеседнице фотографии Бэллы с Бисланом и видеозапись с домашней камеры наблюдения.

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Узнав о поступке Надежды, Бислан приехал к ней домой — «поговорить». О том, что было дальше, издание «Коса» рассказывает, ссылаясь на судебные документы.

Бислан признался: вечером 23 числа он «по причине внезапно возникшей личной неприязни» ударил свою бывшую девушку так, что она упала, а потом задушил.

Дом после пожара. Фото: @vika._.p / Instagram

Дальше он собственными руками задушил и дочь. Впрочем, следователям Бислан говорил, что вообще не имеет к Бэлле никакого отношения. Мол, когда он встречался с Надеждой, секс у них был только в презервативе и про собственное отцовство он ничего не знает.

А поскольку он не был записан как отец ребенка и никаких ДНК-тестов не проводилось, в судебных документах Бэлла так и фигурирует — как дочь Надежды Первушевой, хотя все родные говорят: она была очень сильно похожа на Бислана.

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Дальше он увез тело Бэллы за город и выкинул, после чего отправился домой и лег спать. А уже 24-го числа купил на заправке бензин, приехал в квартиру Надежды и поджег ее, чтобы избавиться от улик. В тот момент, когда Вика и ее мама мчались в Краснодар, а он звонил и спрашивал, сколько им еще ехать, он разливал бензин по полу.

Просится на войну

В этом деле есть очевидный подозреваемый: он сразу после задержания признал свою вину, правильно указал на место, где выбросил тело ребенка, у него был мотив, и он есть на видеозаписи из квартиры Надежды, сделанной, скорее всего, совсем незадолго до убийства.

Как так вышло, что он до сих пор не получил приговора?

Не понимал, что делает

«Коса» рассказывает об этом, ссылаясь на выводы психолого-психиатрической экспертизы Бислана, которую провела краснодарская лаборатория Минюста в 2024 году. Они анализировали видео допросов и следственного эксперимента. Там Бислан много раз повторяет, что в момент преступления якобы был в неком состоянии, когда действовал механически и не понимал, что делает.

Тем не менее краснодарские эксперты заключили, что после задержания никакого состояния аффекта у него не было — признаваясь в преступлениях, он отдавал отчет своим действиям, был психически вполне здоров и понимал вопросы следователей.

Бислан в суде. Фото: Объединенная пресс-службы судов Краснодарского края

Защита Бислана настояла на повторной экспертизе. Эти материалы отправили в Москву, процесс стал затягиваться.

Бислан успел поменять показания — в какой-то момент он начал заявлять, что Надежда якобы сама убила свою дочь, а он разозлился и убил саму Надежду. Правда, в этой версии много странностей, да и зачем он вывез тело девочки в лесополосу, он сказать так и не смог.

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Пока тянулся суд, сменился и судья, и гособвинитель. Разбирательство длится уже больше года. Виктория уверена: здесь давно все очевидно, а приговор откладывается, потому что у семьи Бислана есть нужные связи.

Могила Надежды и Бэллы. Фото: Фото: @vika._.p / Instagram

После того как вторая экспертиза, в Институте Сербского, подтвердила, что Бислан здоров, линия защиты сменилась. Теперь он просит, чтобы его отправили на войну.

«У него есть родственники, которые занимают высокие военные должности, они могут устроить ему легкую службу, — утверждает Виктория. — Может, он вообще не попадет в зону боевых действий, а отсидится где-нибудь».

«Может, он вообще не попадет в зону боевых действий»

Изданию «Коса» неизвестно, есть ли у Бислана такие связи. Очевидно лишь, что решения суда по-прежнему нет, а защита ищет разные способы избавить его от наказания.

Виктория говорит: конечно, никакой итог суда не вернет ей любимую сестру и племянницу. Но она не может смириться с мыслью, что после всего, что Бислан сделал с ее семьей, ему даже не вынесут приговор. Что дело будет приостановлено, да еще и, может быть, Бислан вернется с войны с наградой или ранением и будет жить обычной жизнью.

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