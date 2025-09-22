Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров

Светлана Щербакова мечтала стать молодой мамой. В 19 лет она забеременела и была счастлива — но чуть не лишилась ребенка из-за врачебной ошибки. Когда у нее началось кровотечение, врачи решили, что беременность сохранить не удалось, и отправили Светлану на чистку. Но у нее оказалась редкая патология, которую врачи не смогли рассмотреть. После всех перипетий Светлана смогла родить здорового ребенка и сейчас готовится судиться с больницей. Она рассказала «Холоду» свою историю.

Мы с мужем познакомились в театральной студии в родном Королеве в Подмосковье, когда мне было 13 лет, а ему 12. У нас практически сразу завязались детские отношения: мы гуляли, держась за руки, много общались, через год впервые поцеловались. Мы дружили, расставались и снова сходились. А в январе 2022 года, уже после выпуска из театральной студии, поняли, что не можем друг без друга, съехались и вскоре поженились.

Я всегда мечтала стать молодой мамой. Сразу после свадьбы мы с мужем стали планировать ребенка, и уже через месяц я забеременела. Несмотря на то, что это не стало для нас сюрпризом, первое время мне было сложно понять, что я чувствую. Я была сразу и счастлива, и растеряна. Но вскоре мне удалось обуздать эмоции. Я настроилась на то, что все у нас будет хорошо, родится здоровый ребенок и мы станем ему отличными родителями. В действительности же наш путь к счастью оказался сложнее.

«Нет никакой беременности, пойдете на чистку»

Мы с мужем старались привыкнуть к роли будущих родителей. Мы переехали из маленькой студии в двухкомнатную квартиру и стали делиться радостной новостью с родными. Я сходила на осмотр к гинекологу. Он подтвердил беременность, но на УЗИ не рассмотрел плодное яйцо и сказал, что еще слишком ранний срок. Я продолжала ходить на работу: стажировалась в кофейне как бариста и не хотела пока говорить начальнику, что забеременела, поэтому работала без поблажек.

Свадьба Светланы

28 февраля 2023 года я заработалась. Под конец смены в 10 вечера мне стало плохо. Меня тошнило, кружилась голова и началось сильное кровотечение. Я сразу поехала в центральную городскую больницу. Там меня осмотрел дежурный врач. Он сказал, что шейка матки закрыта, выкидыша не было и беременность удастся сохранить. Меня положили на сохранение в гинекологическое отделение и дали кровоостанавливающие таблетки. Сказали лежать в палате до утра, когда мне сделают УЗИ и смогут оценить мое состояние. Я была на шестой неделе беременности.

Ночью и утром кровотечение продолжилось. Я сдала анализы, поела и меня отвели на УЗИ, однако оно ничего не показало. Врач отвела меня к другому аппарату и все равно ничего не увидела. Она не стала делать мне анализ ХГЧ (гормон, который при беременности обнаруживается у женщин в крови и моче. — Прим. «Холода») в динамике, не захотела и подождать и назначить мне повторное УЗИ через какое-то время.

Она грубо сказала: «Девушка, вам нечего сохранять. Нет никакой беременности, пойдете на чистку»

Меня это шокировало: как это так? Ведь не далее как вчера мне сказали, что выкидыша не было. Но поводов не доверять врачу у меня не было: она специалист, а мне 19 лет, я только несколько недель беременна, и опыт у меня нулевой. Если врач говорит, что беременность сохранить не удалось, значит, так оно и есть. И я пошла на чистку.

Аборт мне хотели сделать хирургический. Я подписала согласие на полное выскабливание и отправилась ждать операции в коридор. Мне продолжало быть плохо, и я прилегла на стоящую там койку, так как сидеть мне было больно. Медсестры, которые шли по коридору, переглядывались между собой и спрашивали друг у друга: «Что это с ней? Чего она лежит?» Но проходили мимо.

Прежде чем провести операцию, меня еще раз осмотрели — на сей раз другой врач. Она сказала коллегам, что шейка матки у меня закрыта и с хирургическим абортом ничего не получится. Я вспомнила, что дежурный врач накануне говорил мне то же самое, и спросила: не значит ли это, что выкидыша, возможно, и не было? «Может быть все в порядке, может, ничего не надо делать?» — спросила я ее, но она ответила, что разберутся без меня, и повела меня на вакуумный аборт.

Мне пророчили, что я умру у мужа на глазах

Когда я проснулась после наркоза, врач объяснила мне, что нужно делать после чистки, и упомянула о странном ходе операции. Она сказала, что у врачей было ощущение, как будто ничего и не вычистили. Чтобы понять, что именно произошло, они отправили мой материал на гистологический анализ, результаты которого должны были прийти через две недели.

Мне сделали повторный анализ УЗИ и ХГЧ. На УЗИ опять ничего не увидели, а показатели ХГЧ врачей удивили. После аборта он должен был резко упасть, а у меня снизился всего на 900 единиц. Из чего врачи заключили, что у меня может быть внематочная беременность. Сказали, что меня на следующий же день надо отправлять на еще одну операцию — лапароскопическое удаление плода при внематочной беременности.

На этом моменте я «проснулась» и поняла, что здесь что-то явно не так

Происходят странные вещи: сначала мне говорят, что шейка матки закрыта, что указывает на то, что у меня не было выкидыша. Потом эти слова берут назад, уверяют, что выкидыш был и проводят чистку. А теперь опять хотят прооперировать с подозрением на внематочную беременность. Прежде чем ложиться на еще одну операцию, я решила сама попробовать разобраться в ситуации.

Я залезла в интернет и стала читать все подряд о внематочной беременности. Прочитала, что при таком состоянии показатель ХГЧ обычно низкий — где-то 1500 единиц, а у меня он был 13 тысяч. Обнадеженная, я решила, что лучше схожу на УЗИ к проверенному специалисту, которого найду сама по отзывам и рекомендациям.

Я заручилась поддержкой мужа и мамы и так и поступила. В больнице мои доводы, что ребенок может быть жив и это вовсе не внематочная беременность, слушать не стали. Врачи уверяли меня, что так не бывает, не хотели отпускать из больницы, называли меня глупой малолеткой и пророчили, что я умру у мужа на глазах. Но я все равно ушла из больницы под расписку.

Сердцебиение слышно

Это оказалось правильным решением. Один из лучших узистов нашего города, к которому мы с мужем приехали на консультацию в частную клинику, при осмотре сказал заветные слова: «Вижу в матке плодное яйцо. Внутри него эмбрион. Сердцебиение слышно». И дал мне тоже его послушать.

Я долго не могла поверить в то, что это правда и мой ребенок выжил после чистки и того, что мне давали окситоцин и антибиотики, которые нельзя принимать в первый триместр.

На УЗИ врач увидел, что у меня двурогая матка. Это аномальное строение органа, когда в матке два рога вместо одного. Раздвоенность бывает разной, у меня эта патология не сильно выражена — просто матка в форме сердечка. И ни разу эту патологию врачи не замечали и мне не диагностировали, хотя у гинекологов я наблюдалась и до беременности. Не увидели второй рог, где находился эмбрион, и на УЗИ в городской больнице.

Почистили один рог, пока ребенок был в другом

Нам с малышом необычайно повезло, что врачи отказались от хирургической чистки и почистили пустой рог. Иначе они бы убили моего совершенно здорового ребенка.

После произошедшего у меня повысилась тревожность и пропало доверие к врачам. Я переживала, не пострадал ли ребенок после всех проделанных с ним манипуляций. Я нашла хорошего гинеколога, которая стала вести мою беременность. Сначала я относилась к ее советам скептически, но потом это ушло. Она показывала мне, что с плодом все хорошо, успокаивала меня, но полноценно я смогла выдохнуть только после первого скрининга. Он показал, что у малыша нет никаких патологий, на месте все органы, ручки и ножки.

В третьем триместре нам выпало еще одно испытание. Ребенок перестал набирать вес, и ему диагностировали задержку роста. Моя врач хотела, чтобы мне сделали кесарево сечение на три недели раньше срока, потому что опасалась, что он не доживет до родов.

Но ребенок был совсем маленьким, и я боялась рожать раньше срока. Под строгим наблюдением врача я доходила до 39 недели беременности, и мне стимулировали роды. Все прошло хорошо, мальчик родился здоровым, но некрупным, весом чуть больше двух с половиной килограммов. Он неделю пролежал в детском отделении, добирая вес, а потом отправился с нами домой. Папа его тоже всегда был рядом, присутствовал на родах, сам перерезал пуповину. Врачи не ожидали, что он в свои 19 лет так классно справится.

Врачебные ошибки у нас не редкость

Наш сын радует нас каждый день. Он очень активный мальчик: в 3,5 месяца стал переворачиваться, в шесть пополз, в семь месяцев встал, в 11 пошел. Сейчас в год и 10 месяцев он вовсю двигает по квартире стулья, залезает на стол, обожает полосы препятствий — на детской площадке первым делом идет к лазалкам для детей постарше.

У нас живет много животных: два кролика, кошка, собака и крыса. Сын их очень любит, обнимает и знает, как каждого зовут. C людьми он ладит не хуже. Улыбается прохожим, машет им рукой, со всеми здоровается. Мне постоянно делают комплименты, какой у меня жизнерадостный малыш.

А я часто думаю о том, что его могло бы не быть из-за врачебной ошибки и невнимательности

Во многих регионах вводят ограничения на аборты (в частности, аборт фактически нельзя сделать в Вологодской области, но и там ограничения не распространяются на аборты по медицинским показаниям. — Прим. «Холода»), ведут с девушками воспитательные беседы, и при этом существует риск, что врач по ошибке лишит девушку здорового и желанного ребенка. Я считаю, что так быть не должно, и поэтому хочу подать в суд на больницу.

Но, как выяснилось, добиться этого не так-то просто. Адвокаты, к которым я обращалась за помощью, отказывались брать это дело, потому что не хотят судиться с государственным учреждением. Но я не опускаю руки — продолжаю искать, а тем временем сама подаю обращения в Министерство здравоохранения. Они отвечают мне формальными отписками, но я продолжаю заваливать их жалобами.

Чтобы предать свою историю огласке, я рассказываю о ней в соцсетях. Некоторые люди мне не верят: говорят, что я все это выдумала, называют сказочницей. Я их отчасти понимаю: если бы сама не столкнулась с этим, никогда бы не подумала, что такое возможно. Но есть и те, кто пишут мне слова поддержки: многие люди сами столкнулись с врачебными ошибками.

Я раньше не знала, что в родильных отделениях и отделениях гинекологии творится такой беспредел. А сейчас понимаю, что врачебные ошибки — вовсе не редкость, а хамство и бесчеловечное отношение к беременным женщинам и тем, кто планирует беременность, — обычное дело в наших больницах.

Меня пугает то, что в моей истории врачи ни разу не подвергли свои выводы сомнению, не отправили меня к другому специалисту за вторым мнением. А в ответ на мои предположения, что у меня не было выкидыша или внематочной беременности, мне стали откровенно хамить. Мне кажется такое отношение к пациентам неприемлемым и неправильным. И я бы хотела, чтобы все дети, которых с любовью ожидают родители, рождались на этот свет, а не становились жертвами врачебных ошибок.

