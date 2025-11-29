Бывший силовик убил королеву красоты

Он застрелил участницу конкурса «Миссис Бурятия» и еще двоих человек. Но в тюрьму его посадить не получится

Весной 2024 года в Улан-Удэ пропала 30-летняя мать двоих детей и финалистка конкурса «Миссис Бурятия» Сэсэг Буинова. Через несколько дней полицейские и волонтеры обнаружили ее машину. Выяснилось, что Буинова в вечер исчезновения была с мужчиной, с которым познакомилась накануне. Подробности преступления, потрясшего Бурятию, — в материале «Холода».

7 апреля 2024 года в Улан-Удэ состоялся финал конкурса красоты «Миссис Бурятия». В нем участвовали замужние женщины: они рассказывали о себе, дефилировали и выступали с музыкальными или танцевальными номерами. Одной из 32 участниц была 30-летняя Сэсэг Буинова. В финале она получила корону в номинации «Миссис топ-модель».

«Я — это моя семья. Мой муж, мои дети, мои родные, которые всегда рядом и поддерживают меня во всех начинаниях. Я радуюсь жизни, каждому новому дню. И верю в то, что каждый из нас должен быть счастливым и наполнять эту жизнь новыми яркими эмоциями», — говорила Буинова в финале конкурса «Миссис Бурятия».

Сэсэг Буинова воспитывала двоих сыновей: старшему из них в 2024 году было 10 лет, младшему — восемь. В своем инстаграме она выкладывала рилсы с детьми и часто признавалась в любви своей семье. В соцсетях Буиновой также сохранились фотографии из поездок в Таиланд, Турцию и на Кубу. Перед финалом конкурса она делилась впечатлениями от подготовки и участия в нем.

Через четыре дня после финала Буинова пропала. Ее вещи и брошенную машину найдут быстро, а тело обнаружат только через год в заброшенном гараже.

Предпринимательница и таксистка

Сэсэг Буинова родилась в Селенгинском районе Бурятии неподалеку от столицы республики. Она с детства увлекалась спортом, танцами и пением. После школы она поступила в Бурятский государственный университет и переехала в Улан-Удэ.

Сэсэг в 2014 году. Фото: @buinova_seseg / Instagram

«С Сэсэгой мы дружили около семи лет. Это один из самых добрых и отзывчивых людей, которых я встречала в жизни. Она никогда не бросит в беде, последнее отдаст. Очень хороший и надежный друг. Веселая, заботливая, отзывчивая, добрая, смелая, очень хорошая мама. Очень любила своих сыновей, всем сердцем. Светлый и добрый человек, яркая и смелая», — отзывалась о Буиновой в разговоре с «Холодом» ее подруга Сарюна Ламаева.

Буинова проводила много времени со своими детьми и владела небольшим бизнесом — магазином детских товаров. Также она занималась волейболом: играла в женской команде и 13 апреля 2024 года собиралась ехать на соревнования.

«Сэсэг была веселой, доброй и открытой девушкой. <…> Вообще она за все бралась, [у нее было] много увлечений. Ходила в студию вокала, участвовала в конкурсе красоты, путешествовала. И детьми, и собой занималась», — вспоминала подруга Буиновой Мария Скуратова в программе «Малахов».

Она также подрабатывала в такси на своем Mitsubishi Outlander. По словам близких, необходимости в этом не было: ее семья была обеспеченной и не нуждалась в дополнительном заработке, но ей очень нравилось водить машину. Муж Буиновой Борис рассказывал, что она «считала, что любая копейка будет не лишней», и не работала в такси постоянно, а иногда брала заказы по пути, когда ехала куда-то.

Последний разговор

11 апреля 2024 года Сэсэг Буинова позвонила своему мужу, который в тот момент находился в Хабаровском крае, где работал вахтовым методом. Борис Буинов вспоминал, что звонок был будничным: жена рассказала ему про домашние дела и попросила денег на продукты.

«Говорила, что хочет встретиться с подругами, но перед этим возьмет пассажира, чтобы не кататься порожняком. Отговаривал. Но она сказала, что на улице еще светло, бояться нечего. К тому же это был не первый раз. Обменялись “люблю, целую”. И это был наш последний разговор», — рассказывал Буинов «Комсомольской правде».

Сэсэг Буинова. Фото: @buinova_seseg / Instagram

Вечером 11 апреля, около 20:00, Буинова вышла из дома. Примерно полтора часа она развозила пассажиров по Улан-Удэ, а потом встретилась с подругами в кафе. Примерно через час она сказала, что ей нужно возвращаться домой к сыновьям, и попрощалась с приятельницами.

Однако домой, где ее ждали дети, она не вернулась и не отвечала на звонки друзей и родственников. Тогда ее близкие обратились в полицию. Поиски начались 13 апреля — к ним подключились сотни волонтеров.

«Когда стало известно о пропаже, мы сразу поняли, что что-то произошло. Потому что Сэсэга никогда в жизни не оставила бы так своих мальчиков. Никогда. Она очень ответственная и любящая мама. Все лучшее для сыновей всегда старалась дать», — вспоминала в разговоре с «Холодом» подруга Буиновой Сарюна Ламаева.

По словам Ламаевой, в поисках участвовали все друзья и близкие Буиновой, включая одноклассников и жителей Селенгинского района, откуда та была родом. Те, кто не мог участвовать лично, покупали волонтерам бензин и воду. Ламаева вспоминает, что близкие Буиновой в это время не могли ни есть, ни спать.

«Для меня это был шок. Позвонила сестра Сэсэг и спросила, когда я с ней созванивался в последний раз. <…> В тот же день я вылетел самолетом до Иркутска, оттуда на машине. Начал поиски, неделю ходил, искал, дома почти не появлялся. Днем и ночью ходил», — рассказывал корреспонденту телеканала «Россия 1» муж Буиновой Борис.

Машина Буиновой на записи с камер видеонаблюдения. Кадр: СУ СК России по Бурятии

На записях с камер видеонаблюдения сотрудники полиции увидели, что Буинова поехала не домой, а на стоянку рядом с гипермаркетом Zoom. Там ее ждал мужчина, который сел в ее машину. Они провели там около часа, а затем к ним в салон подсел еще один человек крепкого телосложения. Тогда автомобиль выехал с парковки и скрылся из поля зрения камер.

Во время поисков волонтеры заметили следы крови на пустыре между автотрассой и железнодорожными путями в промзоне Улан-Удэ. Судя по ним, крови было много. В овраге поблизости лежал матрас, под которым находились женские колготки и мужская одежда. В кармане куртки лежали документы на имя Станислава Норбоева.

Одно из найденных пятен крови. Фото: СУ СК России по Бурятии

Еще через несколько дней волонтеры обнаружили машину Буиновой. Она стояла далеко от ее дома, а номера были сняты и лежали в багажнике. Очевидцы рассказывали, что салон автомобиля был испачкан кровью. Следы крови из салона автомобиля совпадали с образцами ДНК Сэсэг Буиновой.

Последний сигнал телефон Сэсэг Буиновой подал на следующее утро после ее исчезновения в километре от двора, где обнаружили ее автомобиль (хотя сам телефон так и не нашли, а кто выходил в сеть, до сих пор неизвестно).

Знакомство на танцполе

Станислав Норбоев оказался братом одной из участниц поисков Буиновой. Она рассказала, что он уже несколько дней не выходил на связь и не появлялся в своей съемной квартире. Но родственники не считали его пропавшим, пока на пустыре не нашли его одежду и документы.

Вечером 11 апреля Норбоев приезжал в гости к матери, а потом собрался домой — утром ему нужно было на работу. Мать вспоминала, что во время ужина ему позвонили. Он ответил, пообещал перезвонить позже и сразу начал собираться. Больше родственники его не видели.

Станислав Норбоев. Фото: программа «Малахов» / Россия 1

Станислав Норбоев окончил строительный факультет Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления и работал в строительной фирме. Как и Сэсэг Буинова, он увлекался игрой в волейбол. За две недели до исчезновения он решил пожить отдельно от матери и снял квартиру. Он сказал родственникам, что планирует обустроить свою личную жизнь, но о Буиновой они ничего не знали.

По словам близких Буиновой, со Станиславом Норбоевым она познакомилась в ресторане за неделю до пропажи.

«В тот вечер, 2 апреля, мы с Сэсэг пришли в ресторан, где они познакомились со Стасом. Он был с компанией, мы были вдвоем. Они познакомились на танцполе. Когда заведение закрывалось, он пригласил ее на медленный танец. Когда я спросила, кто это, она сказала: “Ну, подошел познакомиться”. Я спросила: “Сколько ему лет?” Она ответила: “27”, — и посмеялась, что он еще молодой. На следующий день она скинула мне фото и сказала, что он ей написал, хотя контактами они не обменивались. Видимо, он был настойчив, хотя знал, что она замужняя женщина, у нее дети. Меня это насторожило», — вспоминала подруга Буиновой Екатерина Донзанова.

Борис Буинов. Кадр: программа «Малахов» / Россия 1

В соцсетях строили разные версии пропажи Буиновой и Норбоева. Многие считали, что они могли тайно встречаться, и подозревали в заказе убийства мужа Буиновой Бориса. Позднее Буинов говорил журналистам, что следователи относились к нему с недоверием и даже не вернули сережку, которую обнаружили на пустыре — хотя никаких улик против него не нашли.

«Мне уже плевать на мнение людей. Я не обязан доказывать им свою невиновность. Следователи трижды приглашали меня на полиграф, задавали вопросы, мол, почему я так спокоен. Чего они от меня ждут? Что я упаду на колени и буду перед ними рыдать? Я каждый день просыпаюсь с мыслью, что мы вот-вот найдем Сэсэг, у нас с ней было столько планов», — рассказывал Борис Буинов «Комсомольской правде — Иркутск».

Тела в гараже

В июне 2024 в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» показали запись с камер видеонаблюдения в промзоне, куда приехал автомобиль Буиновой (как она появились у журналистов, неизвестно). На кадрах Mitsubishi Outlander заехал на пустырь и остановился. Через несколько секунд рядом с ним началась потасовка, после чего один из участников драки упал. Вскоре на камерах появился второй человек, который волочил по земле тело. Позднее он сел в машину и уехал, а через 45 минут вернулся. К нему подошли еще двое, но в этот момент мужчина за рулем выключил фары машины, и на записи уже ничего стало не видно.

Изображение с камер видеонаблюдения. Кадр: программа «Малахов» / Россия 1

Человек, который возвращался на машине на пустырь, пытался замести следы, но следователи выяснили, что он поехал в сторону улицы Аэрофлотской — там находится большой гаражный массив. 17 марта 2025 года, почти через год после пропажи Буиновой и Норбоева, сотрудники уголовного розыска обнаружили в одном из заброшенных гаражей два трупа. Тела были завернуты в полиэтиленовые пакеты и спрятаны в смотровой яме под песком, мусором и слоем льда. Заметить их было сложно: их нашли только при повторном осмотре гаражного массива.

Место, где нашли тела. Фото: СУ СК России по Бурятии

Тела сильно разложились, но родственники опознали Буинову по кольцу на пальце. Норбоева тоже опознали. Их похороны прошли в Улан-Удэ в конце марта. В мае генетическая экспертиза подтвердила, что тела принадлежали именно им.

В поселке Аэропорт, где нашли убитых, обнаружили и сгоревший автомобиль: предположительно, на нем везли тела. Следователи установили по записям с камер, что водитель уехал в село Сотниково и поджег машину, чтобы попытаться скрыть следы преступления. Криминалисты нашли в сгоревшем автомобиле и огнестрельное оружие, которым, вероятно, застрелили Норбоева.

Позднее следователи узнали, что автомобиль Буиновой, на котором убийца сначала уехал, заметили машинисты поездов, которые проезжали по железной дороге поблизости. Они сообщили об этом охранникам, и те подошли проверить, кто припарковался в промзоне. Там они увидели человека в кепке. Он сказал, что у него сломалась машина, а потом протянул удостоверение сотрудника полиции и сразу уехал. Следователи показали охранникам фотографию автомобиля Буиновой, и те подтвердили, что это была она.

Бывший силовик

Установить личность убийцы сотрудникам следственных органов удалось в ноябре 2025 года. Для этого им пришлось отсмотреть около 100 записей с камер видеонаблюдения и отследить все возможные маршруты, по которым мог передвигаться убийца.

По их данным, подозреваемому в убийстве Буиновой и Норбоева, имя которого не называется, было 40 лет. Он получил образование в сфере информационных технологий и устроился работать в полицию, откуда уволился в 2021 году. Вскоре он продал свое жилье и имущество и уехал с семьей в США. По словам следователей, он решил эмигрировать в конце 2022 года после объявления мобилизации в России, чтобы не получить повестку.

В США он пытался получить статус беженца, но у него появились проблемы с оформлением документов и с адаптацией в другой стране. Через полтора года он вернулся в Улан-Удэ, потому что на жизнь в Америке ему не хватило денег. Следователи считают, что на фоне стресса и долгов по кредитам у него начались проблемы с психикой.

Подозреваем на автобусной остановке. Фото: Telegram-канал «Ариг Ус | Бурятия | Улан-Удэ»

Сотрудники СК реконструировали картину преступления. Согласно им, вот что происходило в тот день. Днем 11 апреля подозреваемый долго ходил по городу: камеры засняли его на автобусной остановке в одном из районов Улан-Удэ. В это время у него с собой был боевой пистолет с нарезным стволом. Вечером он зашел за угол дома рядом со стоянкой у торгового центра, куда приехала Сэсэг Буинова. По догадкам следователей, он решил их ограбить.

10 минут он наблюдал за ее машиной, а потом подошел к ней, сел в салон, где находились Буинова и Норбоев, и напал на них с пистолетом. Почему они решили открыть дверь незнакомцу, следователям выяснить не удалось.

Подозреваемый заставил Буинову поехать на Домостроительную улицу, которая находится в безлюдном месте в промзоне на окраине Улан-Удэ. Как утверждает следствие, там они вышли из машины, и нападавший трижды выстрелил: сначала в Норбоева, а потом в Буинову. Он забрал все их вещи, снял с тел одежду и спрятал ее в траве. Вещи он разбросал в разных частях города, чтобы запутать следствие.

Вскоре подозреваемый вернулся на место убийства, свинтил номера с машины и забрал из салона видеорегистратор. Потом он взял такси и уехал на нем в Иркутск. Там он позвонил своему другу по фамилии Плюснин, и тот позвал его к себе в гости в поселок Сотниково под Улан-Удэ. Подозреваемый согласился и приехал к приятелю. Он одолжил у него машину и поехал на пустырь, где оставил тела Норбоева и Буиновой. Там подозреваемый забрал трупы и перевез их в заброшенный гараж в окрестностях поселка Аэропорт. Он обернул их полиэтиленовой пленкой, сбросил в смотровую яму и засыпал песком и мусором.

Подозреваемый на записи с камер наблюдения. Кадр: Telegram-канал «Ариг Ус | Бурятия | Улан-Удэ»

После этого он вернулся к другу и застрелил его из своего пистолета, а затем поджег его машину и дом, чтобы скрыть улики. В это время в дом его приятеля зашли двое мужчин, автомобиль которых застрял в болоте неподалеку. Поняв, что у преступления есть свидетели, подозреваемый сначала начал угрожать им пистолетом и загнал их в угол дома, но те смогли сбежать. Тогда он выстрелил в себя. Соседи видели, как он вышел из дома с рюкзаком и курткой в руках и сразу же потерял сознание. Мужчину госпитализировали, но 22 апреля 2024 года он умер в больнице.

Вдова подозреваемого считала, что его подставили коллеги из детективного агентства, в котором он якобы работал. Она рассказывала следователям, что он писал ей об этом. Но сотрудники Следственного комитета пришли к выводу, что он это придумал, чтобы ввести ее в заблуждение.

«Меня скоро посадят, а тебе придется менять фамилию и переезжать в другой город», — цитировала записку подозреваемого «Комсомольская правда — Иркутск»

По словам сотрудников Следственного комитета, расследование убийства Буиновой и Норбоева затянулось из-за того, что бывший полицейский хорошо разбирался в технике и телефонной связи. Он смог скрыть местонахождение своего смартфона и удалить всю информацию, которая подтверждала его причастность. Следователи рассказали, что его жена тоже удалила информацию из его телефона перед тем, как отдать его им.

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза диагностировала у подозреваемого депрессивно-параноидное состояние. По словам сотрудников СК, у него было раздвоение личности и мания преследования. Ему казалось, что его ищут полицейские. Эксперты также отметили, что мужчина был замкнутым и вспыльчивым человеком, у которого быстро и резко менялось настроение.

Скорее всего, уголовное дело об убийстве Буиновой и Норбоева прекратят из-за смерти обвиняемого. Но судебный процесс по делу все равно состоится: представителем будет вдова подозреваемого. В СК отмечают, что к ней нет претензий, но сама она не согласна с выводами следствия и будет возражать против них.

