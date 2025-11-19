Мать расчленила сына и выбросила его голову в пруд

Она говорила, что ее бесят дети, страдала от шизофрении и наркозависимости. Органы опеки ничего не делали

Воскресным утром 16 ноября 2025 года в пруду в московском районе Гольяново рабочие нашли бесхозный рюкзак. Когда они открыли его, то увидели внутри голову ребенка. Только к вечеру полиция обнаружила само тело мальчика и задержала подозреваемую. Ей оказалась 31-летняя жительница Балашихи, которую теперь обвиняют в убийстве своего шестилетнего сына-инвалида. Как выяснилось, женщина находилась на учете у психиатра и употребляла наркотики, но органы опеки и полиция закрывали на это глаза. Подробности истории — в материале «Холода».

Утром 16 ноября в пруду района Гольяново на северо-востоке Москвы рабочие, которые делали ремонт в Гольяновском парке, заметили бесхозный фиолетовый рюкзак и оранжевый пакет. Когда они открыли рюкзак, то обнаружили внутри голову ребенка со светлыми волосами. Других частей тела в рюкзаке не было — только бумажки и мелкий мусор.

Найденный рюкзак и пакет. Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Рабочие сразу же вызвали спасателей и полицию. К пруду приехали водолазы — они несколько часов искали останки ребенка в воде, но больше ничего не нашли. Вечером 16 ноября близкий к силовикам телеграм-канал SHOT сообщил, что обезглавленное тело обнаружили на балконе однокомнатной квартиры в жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» в Балашихе. Оттуда до Гольяновского пруда менее получаса езды на машине.

Уже к часу дня телегра-канал Baza сообщил, что найдены свидетели, которые ночью 14 ноября видели, как мужчина среднего телосложения и ростом около 180 сантиметров бросил в пруд пакет, в котором позже обнаружили рюкзак с головой ребенка.

Чуть позже в тот же день появилась информация от подмосковной прокуратуры о том, что в полицию обратилась бабушка убитого мальчика. Она якобы заявила о пропаже своего шестилетнего внука и сказала, что из дома его увел мужчина, живущий вместе с его матерью. Во время опроса мать ребенка, 31-летняя Елена Цуцкова также заявила о том, что ее сын остался с ее парнем.

СК на набережной Голяновского пруда. Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Однако позднее соседи Цуцковой сказали, что никогда не видели ее с мужчиной, про которого она говорила. После этого следователи задержали Цуцкову — и утром в понедельник она призналась в том, что сама убила своего шестилетнего сына и расчленила его тело. Рассказать о мотивах убийства она не смогла. Позднее и бабушка убитого мальчика в разговоре с сотрудниками телеграм-канала «112» сказала, что никакого сожителя у Цуцковой не было.

Журналисты, которые побывали в подъезде дома, где жила Цуцкова, рассказали, что лестничные пролеты были забрызганы кровью. Из квартиры криминалисты вынесли матрас с темными следами. Затем сотрудники управляющей компании вместе с полицейскими спустились в подвал и что-то там рассматривали — журналистам они сказали, что проверяют трубы.

«Ходит между мирами»

Как утверждают журналисты газеты «Комсомольская правда», Елена Цуцкова родилась в городе Заречном Пензенской области, а в 2013 году переехала в Москву. Она поступила в Московский государственный гуманитарный университет на педагога, но не доучилась там. Цуцкова часто меняла работы: в разное время она была курьером и продавцом. По информации телеграм-канала Baza, ее последним рабочим местом был магазин «Магнит», откуда ее уволили.

Елена Цуцкова

Кроме того, у Цуцковой многочисленные долги по микрозаймам: с 2022 по 2024 год она была ответчиком по 12 делам по месту прописки. Иски против нее подавали микрофинансовые организации. В базе исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов Цуцкова является должницей по шести делам о кредитных задолженностях на общую сумму около 93 тысяч рублей.

В соцсетях, которые цитирует Baza, Елена Цуцкова писала о себе, что «ходит между мирами» и участвует в «экспериментах с сознанием». Она говорила, что во сне ее начали преследовать цифры, которые она считала «знаками из другого измерения». Также Цуцкова вела телеграм-канал, в котором она постила картинки, сгенерированные нейросетями.

«Кстати, в нашей реальности я считаю не один даже эксперимент с сознанием, а куча их на Земле. И мне кажется, я была в другом. Можно конечно сказать, что это бред и глюки, но все равно как бы понимание этого поражает», — писала она в своих соцсетях (здесь и далее правописание оригиналов сохранено. — Прим. «Холода»).

По данным Baza, Цуцкова состояла на учете в психоневрологическом диспансере: у нее якобы была диагностирована параноидная шизофрения. С начала сентября 2025 года женщине неоднократно вызывали скорую помощь из-за ее «странного поведения».

«Он к матери был привязан»

Шестилетний Мирослав был вторым ребенком Елены Цуцковой и ее бывшего мужа Александра Матыцина. По данным пропагандистского телеканала RT, мальчик родился с гидроцефалией — избыточным скоплением жидкости в головном мозге. Мирослав не мог ходить, не разговаривал и передвигался только в инвалидной коляске.

«Погибший мальчик был инвалидом. Я его видела. У меня сейчас слезы, когда думаю, что я, возможно, могла предотвратить трагедию. Ребенок не ходил, все время находился в инвалидной коляске, не разговаривал. Помню, он смотрел на меня, ручку протягивал. Хороший, ласковый мальчишка. Он к матери был привязан», — вспоминала знакомая Цуцковой Анастасия.

Цуцкова в суде. Кадр: Baza

У Цуцковой и Матыцина также есть старшая дочь — сейчас ей девять лет, она учится во втором классе. Ее бабушка со стороны отца рассказала, что та не любила свою мать: она часто била и наказывала ее. Своих кошек, по словам бывшей свекрови, Цуцкова любила больше детей.

«Крики я услышала только на той неделе в четверг, она истошным голосом что-то кричала в окно. Это было около 11 вечера. В половине пятого утра они продолжились, но в квартире. Ни мужчину, ни бабушку я не видела», — рассказала соседка Цуцковой изданию MSK1.

Мать Александра Матыцина говорила изданию Baza, что недавно тот хотел забрать дочь к себе пока у нее каникулы. Но Цуцкова не отвечала на звонки. Когда Матыцин поехал к ней домой, ему никто не открыл дверь. По другим данным, дочь после расставания родителей осталась с отцом и жила с ним.

Бывший муж Елены Цуцковой Александр Матыцин был дважды судим за кражу денег, документов, алкоголя и велосипеда. У него также есть долги: судя по исполнительным листам ФССП, сумма составляет не менее 76 тысяч рублей.

«Зачем ты употребляешь?»

С Еленой Цуцковой общалась жительница Балашихи Анастасия. Раньше она жила в квартире, которую снимала Цуцкова, и дружила с хозяевами жилья. Им Анастасия помогала сдать квартиру, и так она познакомилась с Еленой Цуцковой, которая летом 2025 года откликнулась на объявление о сдаче квартиры. В разговоре с газетой «Московский комсомолец» Анастасия вспоминала, что сначала та произвела на нее нормальное впечатление.

«Я ей помогала по квартире, если нужно было. Иногда приходила ко мне на работу, мы могли поболтать. Как-то пришла, и мы разговорились. Она призналась, что недавно что-то употребила. Не скрывала, говорила в открытую. Но я не лезла в ее жизнь, она взрослый человек и несет ответственность за себя», — рассказывала Анастасия.

Обыск в квартире Цуцковой. Кадр: Telegram-канал «Следком»

По словам Данилиной, на вопрос «Зачем ты употребляешь?» Цуцкова отвечала, что ей это нравится. Телеграм-канал SHOT писал со ссылкой на соседей Цуцковой по предыдущей квартире, что ее часто видели в неадекватном состоянии, а из квартиры часто слышали крики. По их словам, дети ходили в синяках и со шрамами на теле. За три дня до того, как в Гольяновском пруду обнаружили голову ее сына, соседка слышала громкие крики из их квартиры.

«От нее было странное ощущение. Крики часто слышал, когда выходил в магазин или по делам. Ребенок точно кричал», — рассказал сосед Цуцковой Дмитрий «Аргументам и фактам».

Также, пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на соседей, Цуцкова не убирала лотки за своими кошками, из-за чего в квартире плохо пахло. При этом Анастасия говорила, что Мирослав всегда был чисто одет и не выглядел голодным.

В то же время Анастасия отмечала, что в квартире было грязно, «постоянно был бардак, вещи были разбросаны», а в холодильнике почти не было еды. На плите чаще всего стояла только сковородка с котлетами «непонятно из чего». В однокомнатной квартире, которую снимала Цуцкова, почти не было мебели, а сама она спала на матрасе. Несмотря на проблемы с деньгами и долги по микрокредитам, Цуцкова всегда вовремя оплачивала аренду жилья.

Со временем Анастасия рассказала хозяйке квартиры, что Цуцкова употребляет наркотики. Как утверждает Анастасия, хозяйка планировала выселить Цуцкову, потому что опасалась, что та что-то испортит или вынесет. О том, что Цуцкова употребляет наркотики, заявлял также анонимный источник ТАСС в правоохранительных органах; в 2014 году на женщину был наложен административный штраф за уклонение от лечения от наркомании.

«Я не вывожу сама»

Анастасия говорила, что Цуцкова постоянно рассказывала ей о том, как хочет жить со своими детьми, но этого не позволяет ей муж. В ответ на советы бросить наркотики и найти нормальную работу она говорила, что все равно не сможет долго находиться с детьми, потому что они ее раздражают.

При заключении договора на аренду квартиры Цуцкова рассказала Анастасии, что позвала к себе жить подругу Юлю, которая должна была присматривать за ее детьми. Она призналась, что ее раздражают и сын, и дочь и что она не может с ними справиться — в отличие от подруги, которая хорошо находит с ними общий язык. Сама Юля, по словам Анастасии, ушла из дома после конфликта с матерью и поэтому осталась жить у Цуцковой.

«Про себя сказала: “Я не вывожу сама”. Я удивилась: это же твои дети? Она ответила, что дочка что-то от нее постоянно хочет, ее это бесит. И, как я поняла, у нее часто срабатывала агрессия на них. В последнее время она писала, что сын постоянно с ней живет», — рассказывала «МК» Анастасия.

В сентябре 2025 года Цуцкова снова осталась одна. По словам Анастасии, Юля пришла к ней в слезах и сказала, что подруга выгнала ее из дома.

Цуцкова в суде. Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

Анастасия вспоминала, что в последний раз, когда они виделись, Цуцкова выглядела странно. Она ни к чему не проявляла интереса, была очень тихой и казалась загнанной. На вопросы она отвечала невпопад.

По информации телеграм-канала Baza, после убийства ребенка Елена Цуцкова хотела покончить с собой. После задержания на ее теле обнаружили свежие раны. Она сказала следователям, что в последний момент передумала совершать суицид, потому что переживала за своих четырех кошек.

Сначала Елена Цуцкова признала свою вину и написала явку с повинной, а позднее подробно рассказала о том, что случилось. 18 ноября ей предъявили обвинение в убийстве. На кадрах из зала суда она сидит с закрытыми глазами и не обращает внимание на происходящее.

Балашихинский районный суд отправил Цуцкову в СИЗО до 16 января, отметив, что с более мягкой мерой пресечения она может скрыться от следствия. Также следователи возбудили уголовное дело о халатности против неустановленных сотрудников органов опеки. По версии следствия, они должны были лишить Цуцкову родительских прав из-за ее диагноза и жестокого обращения с детьми.

