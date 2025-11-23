Тело на обочине

На трассе в подмосковье несколько лет жестоко убивали автомобилистов. Преступников пытались поймать полиция и вооруженные уличные гонщики, но жертв становилось все больше

Летом 2014 года на подмосковной трассе М-4 «Дон» произошло несколько странных нападений. Неизвестные прокалывали шины автомобилей, а когда водители останавливались, чтобы поставить «запаску», их грабили и расстреливали. Убийства были настолько жестокими и хаотичными, что в СМИ преступников, по аналогии с известной компьютерной игрой, прозвали «бандой ГТА». Люди боялись выезжать ночью на трассу, а полиция не справлялась. Тогда на охоту за преступниками вышли уличные гонщики. Читайте большой материал о «банде ГТА» в еженедельной тру-крайм рубрике «Холода».



Утром 3 мая 2014 года дальнобойщик Геннадий (фамилия не уточняется) был в рейсе на трассе М-4 «Дон», когда на 84-м километре по дороге от Москвы, ему пришлось притормозить. На правой полосе, на аварийном сигнале стоял Kia Ceed. Геннадий перестроился на соседнюю полосу и, объезжая автомобиль, увидел мужчину, лежащего на земле рядом с машиной.

«Я крикнул по рации коллегам, ехавшим чуть сзади: мол, человеку плохо, — вспоминал Геннадий. — Только они остановились, как слышу в рации: “Да тут два трупа, кошмар! Вызываем ментов!”». Второй погибшей была женщина — ее тело лежало на переднем пассажирском сиденье. Переднее колесо машины было пробито, под днищем стоял домкрат.

Погибшими оказались пенсионеры из Москвы — 64-летний Анатолий и 62-летняя Татьяна Лебедевы. Они ехали в Краснодарский край, в гости к родственникам Татьяны и специально отправились в дорогу ночью, чтобы не стоять в пробках.

Полиция на месте убийства Лебедевых. Кадр: НТВ

Оба скончались от огнестрельных ранений в голову и грудь. Согласно приведенному «Московским комсомольцем» описанию событий, по пути у машины пробило колесо, а когда Лебедев вышел из салона, чтобы поставить запаску, достал из багажника домкрат и стал устанавливать его ко дну машины, преступники выскочили из засады и расстреляли его и Татьяну.

Вероятно, убийц было несколько: журналисты писали, что выстрелы производились как минимум из двух пистолетов. Из машины Лебедевых пропали айпад, 50 тысяч рублей и серьги Татьяны. Мобильные телефоны и фотоаппарат преступники почему-то не тронули.

Смерть на трассе

Около машины Лебедевых нашли несколько улик — гильзу, пачку сигарет и окурки. В тот же день днем в кювете обнаружили три металлических шипа, острия которых идеально подходили к проколам покрышки. Эксперты установили, что убийцы пользовались оружием калибра девять миллиметров, но отследить по маркировкам его не удалось — СМИ писали, что номер и серию на гильзах преступники стачивали напильником. Пока шло расследование, появились сообщения о новых нападениях на дорогах Московской области.

30 июня на 45-м километре той же трассы, М-4 «Дон», обнаружили тело 53-летнего Алексея Цыганова, водителя шаттлов в аэропорту «Внуково».

Накануне Цыганов получил зарплату и ехал к жене и сыну, в село Поветкино Тульской области. В пути у его автомобиля пробило колесо. Цыганов позвонил сыну и попросил привезти запаску. Но когда тот выехал навстречу — Цыганов перестал отвечать на звонки. Через час, приехав на место, сын обнаружил тело Цыганова с пулевыми ранениями в нескольких метрах от машины.

Полицейские нашли свидетельницу, проезжая мимо машины Цыганова, она заметила рядом мужчину, не похожего на водителя. По ее описанию правоохранители составили фоторобот, однако в базе разыскиваемых преступников найти похожего человека не удалось.

М-4 «Дон». Фото: Celest / Wikimedia Commons

После убийства Цыганова в СМИ и социальных сетях заговорили о маньяке, который охотится на автомобилистов, но не трогает ценные вещи и не угоняет автомобиль.

Почти сразу пошли слухи о том, что на трассах орудует не один человек, а целая группировка. Убийства казались настолько хаотичными и бессмысленными, что в СМИ ее прозвали «бандой ГТА» — по аналогии с компьютерной игрой Grand Theft Auto, в которой персонажи-преступники угоняют автомобили, грабят магазины и банки, а также беспорядочно убивают прохожих и членов других банд. А в середине августа появилась новость об очередном убийстве.

В ночь на 18 августа 2014 года 31-летний танцор Альберт Юсупов выехал из частного сектора в Луховицком районе. Выходной Юсупов провел на даче у друга и теперь добирался домой в Москву. Чтобы не попасть в пробку, он свернул на кольцевое шоссе А-108 (Большое бетонное кольцо) — в 50 километрах западнее оно пересекало трассу М-4 «Дон», где ранее находили тела автомобилистов.

Примерно в два часа ночи у машины Альберта пробило колесо — и у него не нашлось домкрата, чтобы поставить запаску. Юсупов позвонил другу, с дачи которого уехал, и попросил о помощи.

Opel Vectra Альберта остановилась на Рязанско-Каширском участке Большого кольца — дороге, которая редко бывает пустынной. К тому же всего в километре находился пост ДПС. Юсупов, вероятно, чувствовал себя в безопасности: в ожидании друга он сидел в машине с открытой дверью и играл в телефоне. А уже спустя 40 минут проезжавший мимо дальнобойщик заметил тело, которое лежало в луже крови прямо на проезжей части.

В Юсупова стреляли несколько раз: четыре пули попали в спину и одна, смертельная — в шею. «Судя по отверстиям на теле, в него стреляли сзади. Получается, он убегал. Его догоняли, — говорил Илья Власов, друг Альберта. — Не знаю такого человека, кто хотел бы ему навредить. Всем своим видом и поведением он всегда выходил из ситуации дипломатическим путем». Погибший Юсупов в прошлом был солистом в ансамбле народного танца имени Моисеева.

Получив первые ранения, он выскочил из машины и побежал — но бандиты бросились следом, стреляя в спину. Юсупов упал на разделительной полосе в нескольких метрах от машины.

Однако обыскать тело и автомобиль бандиты не успели — мимо проехал дальнобойщик и осветил их фарами, а после стал останавливаться. Бандиты кинулись в лес, прихватив с трассы шипы — их выбросили по пути. Шипы обнаружили на рассвете, они лежали в 14 метрах от проезжей части.

Длинная серия

К тому моменту следователи уже понимали, что бандиты действуют по одному сценарию. Среди ночи они подбрасывали на дорогу несколько острых самодельных ловушек. По форме поначалу они напоминали крест — поперек вытянутой металлической пластины была приварена другая, а из места пересечения торчал острый зубец. Наехав на ловушку, водитель выходил из машины, чтобы поставить запаску, — и погибал от выстрелов.

Правоохранители сопоставили обстоятельства нападений с нераскрытыми преступлениями, которые совершались похожим способом в недавнем прошлом: ночью и на трассе, а с какого-то момента — с использованием ловушек. В итоге к четырем нападениям лета 2014 года добавили еще около 15 эпизодов. Причем началась серия еще в 2012 году — за два года до того, как СМИ впервые заговорили о «банде ГТА».

Тогда, как утверждал писавший о деле журналист Игорь Надеждин, баллистические экспертизы не нашли совпадений по гильзам, найденным на местах преступлений, и пулям, которые извлекли из тел погибших. По его словам, из-за этой ошибки правоохранители потеряли два года. Баллистические экспертизы пришлось проводить по-новой. Все дела, в которых находились пересечения по оружию, добавлялись к общей серии. Так становилось известно о все большем числе преступлений, в том числе и тех, что ранее никак не связывали с другими нападениями.

Ночью 28 ноября 2013 года Наталье Ефимовой позвонил сын, Павел. Он сообщил, что на них напали — сказал, что «не чувствует ног».

В тот день Павел взял машину матери и вместе с двумя друзьями, Евгением и Ильей, отправился в Москву — они хотели забрать закладку, 100 граммов спайса. Четыре часа друзья провели в дороге, потом искали закладку — обратно в Рязань отправились уже ближе к полуночи. В пути они приняли вещества, и через некоторое время Павлу, который сидел за рулем, стало плохо. На обочине Новорязанского шоссе, уже почти на границе Московской области, он остановился отдохнуть.

Друзья сидели в машине со включенным светом. Вокруг поля и лес, пустая трасса, ночь — как вдруг раздались хлопки. «Тут же переднее правое стекло двери разбилось вдребезги, — позже говорил журналистам Илья Ильинов. — Я посмотрел на улицу. Рядом с машиной, шагах в десяти, стояли трое мужчин, один из них держал что-то в руке. Я сразу понял, что это пистолет».

Илья сидел на переднем пассажирском сиденье и тут же нырнул вниз. Преступники же молча стали расстреливать автомобиль. Илья насчитал полтора десятка выстрелов, а потом все стихло. Оказалось, что бандитов спугнул проезжавший мимо автомобиль.

«Когда выстрелы прекратились, я потихоньку приподнялся и увидел, как эти трое перелезли через разделительный парапет дороги на противоположную обочину, сели в машину и уехали в сторону Москвы. Они не стали подходить и проверять, остался ли кто живой», — вспоминал Илья позже. Он был весь в крови и засыпан осколками, рука не шевелилась. Однако Павел пострадал еще сильнее, и тогда Илья сел за руль вместо него.

Илья Ильинов помчал в Рязань, надеясь спасти друзей — хотя к тому моменту третий друг, 20-летний Евгений Баринов, уже был мертв.

Через час Ильинов приехал в Рязань и оставил автомобиль на автобусной остановке. Он сказал Павлу, что пойдет за помощью. В половине четвертого утра, окровавленный Ильинов пришел домой к матери Павла и попросил срочно вызвать скорую к остановке, где находится машина с его друзьями. Вскоре Павла Ефимова госпитализировали.

«Он ходить не мог, волочил ногу, но жаловался на боль в правой половине грудной клетки, — говорил Владислав Федотов, врач рязанской скорой помощи. — Посмотрели, там было два огнестрельных ранения”. Павла забрали в реанимацию, однако спасти его не удалось — он потерял много крови и через два дня умер.

Близкие Павла Ефимова долго не могли узнать что на самом деле произошло в ту ночь. «Расследование до последнего держалось в тайне, все это длилось долго и путано, — говорил Павел Калинкин, друг Павла. — Все перепуталось в связи с тем, что в автомобиле обнаружили наркотики».

В итоге расправу на трассе правоохранители посчитали разборкой, связанной с наркобизнесом. В правоохранительных органах решили, что убийство было совершено на территории Рязанской области. По этой причине его расследовали отдельно. И только в 2014 году, когда провели повторную баллистическую экспертизу, выяснилось: Ефимов и Баринов стали одними из первых жертв «банды ГТА».

Гоночный патруль

Нападения широко обсуждались в СМИ, а на остановках, заправках и в придорожных кафе висели листовки с фотороботами преступников. Люди стали бояться выезжать на трассу, а полиция не могла гарантировать безопасность и лишь рекомендовала не останавливаться на безлюдных участках дороги, даже если пробило колесо. Тогда к поиску бандитов подключились стритрейсеры, которых возглавил блогер Эрик Китуашвили, известный по прозвищу Давидыч.

Эрик Китуашвили. Фото: @davidich.d3 / Instagram

33-летний Эрик Давидович Китуашвили — в прошлом автомеханик и активный участник автомобильных форумов — к тому моменту уже несколько лет был известен в сообществе уличных гонщиков. Сперва Давидыч работал в автосервисе: ремонтировал, тюнинговал и продавал машины, а с их обеспеченными владельцами заводил полезные знакомства. А затем стал вести блог и организовывать сходки автомобилистов и публичные акции.

В 2009 году Давидыч с друзьями создали сайт «Смотра.ру», который назвали в честь смотровой площадки на Воробьевых горах — там собирались любители автомобилей и мотоциклов, частенько появлялся и сам Давидыч. Площадка быстро стала популярной среди автолюбителей и гонщиков, и Давидыч завел одноименный ютуб-канал — на него до сих пор подписано почти 4,5 миллиона человек.

Он выкладывал видео с уличных гонок, снимал тест-драйвы дорогих тачек и вертолетов, а еще организовывал автопробеги, во время которых водители заезжали с подарками в детские дома. Несколько лет спустя Давидыч стал разоблачать сотрудников ГИБДД: ждал, пока кто-то из них возьмет взятку, а последующий разговор записывал на камеру — ролики под названием «Давидыч на Охоте» набирали миллионы просмотров.

К сентябрю 2014 года, по словам Вячеслава, бывшего сотрудника вневедомственной охраны, о «банде ГТА» «заговорили вообще везде», и в полиции тоже «все зашевелились». «Отделы начали трещать по швам. В рейды выезжали даже кабинетные сотрудники, которые в принципе не должны иметь к этому отношения, — говорил Вячеслав в интервью «Редакции». — Вооружались, одевались в гражданку, ехали на своих и служебных машинах».

Тогда же о «ГТА» узнал и Давидыч. «Прислали видео, в котором женщина едет за рулем и рассказывает, что [на дорогах] убивают и ей очень страшно, у нее двое детей, и какого черта никто ничего не делает, — вспоминал он. — В новостях началась шумиха, и я стал прислушиваться к этой ситуации, узнавать, что происходит». Он решил помочь следствию.

«Ночью я позвонил другу и говорю: “Слушай, у тебя оружие есть?”, — вспоминал Давидыч. — Он посмеялся и говорит: “Есть. А что ты хочешь?” Я говорю: “Давай оружие возьмем, соберем народ и поедем найдем тех, кто убивает на М-4 людей”».

Боевики Давидыча

Уже 6 сентября в соцсетях Давидыча появился призыв: «Если тебе больше 25 лет, если ты служил или ты сам по себе спортивный малый то ты нам нужен. Женщин с собой не брать. Берите крепких друзей и подваливайте. Вопрос озвучу на месте», — писал он. На его соцсети было подписано сотни тысяч человек, поэтому толпа добровольцев собралась легко.

Идея была проста: чтобы напасть на след банды, нужно проверять машины, которые останавливаются на заправках или обочинах — просить водителя показать паспорт с правами и открыть багажник.

Вскоре к выездам стали присоединятся журналисты, которые снимали репортажи о стритрейсерах. По ним можно восстановить происходившее перед рейдом. Поздней ночью больше сотни мужчин в камуфляже, бронежилетах и масках с разрезами для глаз и рта приезжали в назначенное место. Некоторые брали с собой огнестрельное оружие, а другие — ножи, биты и гвоздодеры. Инструктаж проходил на парковке возле жилого дома.

Добровольцы Давидыча. Кадр: @smotraTV / Youtube

«Вы можете столкнуться с проблемами непреодолимыми для себя, то есть вас могут убить, — напутствовал Давидыч перед одним из рейдов. — Говорю это по-русски прямо, чтобы вам было понятно. Вас могут ранить, вас могут убить. На этой дороге и в этом месте может произойти все что угодно». Когда Давидыч закончил речь, собравшиеся расселись по машинам и колонна из «мерседесов» и «БМВ» отправилась патрулировать трассу.

Участников патруля Давидыч называл боевиками. Их было около 50 человек — в костяк входили спортсмены, кикбоксеры, якобы сотрудники ГРУ и РУБОП (Регионального управления по борьбе с организованной преступностью).

Проверяли машины, которые стояли на заправке или у обочины — особенно те, которые по цвету и модели попадали под ориентировку. Варианта уехать у водителя не оставалось: автомобиль блокировали вооруженные люди. В бронежилете и в окружении других «боевиков» шел и сам Давидыч.

«Безусловно, когда машину окружают 100 человек, люди пугаются, — рассказывал Давидыч. — Но мы объясняем, что происходит. Как только люди слышат, кого мы ищем, без проблем открывают багажники и говорят нам: “Спасибо вам большое, ребята, за то, что вы этим занимаетесь”».

Давидыч записывал свои рейды на видео. На них видно, что с теми, кто пытался сопротивляться, обходились строго.

«Мы церемониться не будем. Документ и оружие в машине, если есть, мы ща проверим и поедем дальше. Время щас не тяни», — кричал Давидыч на одного из водителей в своем ролике. Тот вышел из машины, вокруг столпились стритрейсеры. Отстоять права водителю не удалось: его скрутили и положили лицом вниз на капот его же машины. Однако вскоре отпустили после проверки документов.

Погоня в Подмосковье

Рейды продолжались около недели, когда Давидыч вместе с соратниками заметили автомобиль с пробитым колесом, стоявший на обочине. Людей в салоне не оказалось. Тогда Давидыч с несколькими соратниками отправился в ближайший лес, а остальные, в том числе сотрудники уголовного розыска, дежурили возле автомобиля — пока мимо них не проехала машина, попадающая под ориентировки.

Активисты остановили автомобиль, однако стоило им подойти ближе, водитель надавил на газ и попытался скрыться.

О произошедшем доложили той части группы, что осматривала местность. «Мы бросаем все, начинаем бежать через лес. Пацаны с большими фонарями, я с айфоном, — вспоминал Давидыч. — Они убегают в кусты. Я бегу за ними. Мне эти кустами по роже бьет».

Выбравшись из леса стритрейсеры сразу же запрыгнули в машину и бросились в погоню. По словам самого Давидыча, она якобы продолжалась около 40 километров, до тех пор пока предполагаемый преступник не потерял управление и не разбил машину. Когда Давидыч прибыл на место аварии, водитель сидел рядом с разбитой машиной. Его уже окружили «боевики»-стритрейсеры. Вскоре к месту аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Оказалось, что водитель не был причастен к банде «ГТА». Он якобы находился в розыске за неуплату алиментов — поэтому как только увидел удостоверения полицейских, не сообразил что происходит и попытался сбежать.

Несмотря на подобные ошибки, полиция позволяла стритрейсерам продолжать поиски. По словам Давидыча, правоохранители их не только не останавливали, но и радовались помощи.

«Мы официально не можем вам [разрешить рейды], но территория огромная и людей нужно очень много. И вы нам реально в помощь, вы молодцы», — пересказывал Давидыч разговоры с сотрудниками полиции в интервью «Редакции».

По словам Давидыча, силовикам не хватало личного состава и оборудования. Стритрейсеры же имели в распоряжении ручной тепловизор и даже самолет с камерой-тепловизором. По просьбе Давидыча аппарат предоставил друг, у которого была своя вертолетная площадка. Самолет с высоты 800 метров искал подозрительные машины. В итоге стритрейсеры объединились с полицией, и самолетом стали пользоваться все.

В 2021 году бывший сотрудник вневедомственной охраны, участвовавший в поисках «банды ГТА» рассказывал журналистке Саше Сулим, что стритрейсеров действительно терпели из-за проблем с кадрами. Однако, по мнению бывшего силовика, делу они скорее мешали. Видя колонну дорогих автомобилей, бандиты могли просто отложить преступление.

Стритрейсеры работали на трассах А-107, А-108, М-2, М-5 и М-4 — за недели поисков они, по словам Давидыча, проехали 11 с половиной тысяч километров и досмотрели несколько сотен автомобилей. Под конец МВД даже наградило Давидыча грамотой «за оказание помощи в раскрытии серии особо тяжких преступлений», а сам он опубликовал фильм с громким названием «Если не мы? То кто?», который набрал больше трех миллионов просмотров. Впрочем, «банду ГТА» поймали без их участия.

Смелый свидетель

Дела, которые объединили в августе 2014 года, передали в центральный аппарат следственного комитета. Следователи изучили сотни вещественных доказательств: пули, гильзы, шипы и поврежденные автомобили, а также биологические материалы — частицы пота, слюны с окурков и крови, собранные с мест преступлений. Однако, по словам журналистов, расследование могло затянуться — если бы не водитель по фамилии Борисов, который пережил нападение банды и оперативно обратился в полицию.

Ночью 3 сентября Борисов остановился на заправке в Ясенево. Когда он вышел расплатиться за бензин, на него напали трое мужчин — несколько раз выстрелили из травматического пистолета и ударили битой по голове, после чего украли из машины мобильный телефон и сумку и скрылись.

Ясенево. Фото: Рустам Абдрахимов / WIkimedia Commons

Сотрудник заправки, услышавший шум, вызвал полицию и скорую. В это время на заправку прибыл другой водитель — он спросил у мужчин, что случилось, после чего заправился и уехал, однако через несколько минут вернулся. Водитель сообщил, что видел преступников — они стояли неподалеку, на обочине на МКАД — и предложил Борисову попробовать их догнать. Пули попали Борисову в колено, но он согласился.

Вскоре водитель и Борисов уже гнались за преступниками. В районе Профсоюзной улицы их автомобиль удалось прижать к обочине, — но тут Борисов увидел, что в него целятся из пистолета. На этом погоня закончилась. Однако Борисов успел снять семисекундное видео, на котором можно было различить марку и номер машины преступников. С этими материалами он пошел в полицию.

По номеру следователи выяснили имя владельца автомобиля. Им оказался 34-летний Фазлитдин Хасанов — он приехал из Узбекистана и работал сторожем в доме профессора и доктора медицинских наук Константина Лядова. Полицейские стали следить за Хасановым и выяснили, что тот часто общался с Рустамом Усмановым — уроженцем Таджикистана.

Ибайдулло Субханов. Фото: ТВЦ

Вскоре стало известно, что Усманов жил по поддельному паспорту, а его настоящее имя — Ибайдулло Субханов. Он работал сторожем в поселке Удельная, где охранял загородный дом руководителя управделами генпрокуратуры России, Алексея Староверова. И жил в сторожке на участке.

Вы прочитали первую часть большого материала о «банде ГТА». В следующей серии (30.11) мы расскажем о том, как появилась группировка, что объединяло участников, как их ловили и почему им так долго удавалось уходить от последствий.

