«Кошки все видели»

30 января 19-летний Виктор Бугун приехал к своей 18-летней бывшей девушке Олесе Ибрагимовой в квартиру в Москве, где она жила с 10 котами. По его словам, он хотел забрать свои вещи и попробовать наладить отношения. Однако мать погибшей не верит в эту версию: ее дочь ранее жаловалась, что боится Бугуна. Когда бывшие партнеры встретились, разговор между ними быстро перерос в ссору, во время которой Бугун повалил Ибрагимову на пол и задушил ее. «Холод» рассказывает подробности.

Олесе Ибрагимовой было 18 лет. По словам знакомых, она была неконфликтной и дружелюбной. Она училась на последнем курсе колледжа по специальности «модельер-конструктор», и ей оставалось полгода до получения диплома. Как она говорила в интервью для фонда, она с детства любила животных, а у нее дома всегда были коты и собаки.

Ибрагимова долгое время читала телеграм-канал благотворительного фонда «Кусочек счастья» — он помогал бездомным животным и тем, что пострадали от человеческой жестокости. «Я следила за историями котиков. <…> Мне было жалко котиков <…>. Мне хотелось им помочь, помогать фонду», — говорила Ибрагимова в одном из видео организации. Однажды она увидела, что фонд ищет котоняню, и решила подать заявку. Она сходила на собеседование и в конце концов устроилась туда на работу.

В мае 2025 года Ибрагимова заселилась в квартиру на улице Совхозной в Москве к своим новым подопечным. Жилье снимал фонд и использовал в качестве шелтера. Она рассказывала, что каждому коту уделяла внимание, со всеми играла и даже спала вместе с ними. По словам Ибрагимовой, рутина по уходу за животными занимала много времени. «Уходит время, чтобы порезать мясо, помыть мисочки, убрать все лоточки, а иногда и полностью поменять, засыпать новый наполнитель», — перечисляла Ибрагимова.

Она не считала, что у нее сложная работа, хотя иногда, по ее словам, случались непростые дни. «Иногда нужно в срочном порядке везти котиков в клинику. Здесь ты забываешь обо всех своих делах, ты можешь не поесть, ты можешь вернуться домой и в час, и в два часа ночи», — описывала она.

Олеся с кошкой. Кадр: Кусочек счастья для бездомной кошки / Telegram

Это была первая работа Ибрагимовой, но она так понравилась ей, что она называла ее «лучшей в жизни». «Она дарит эмоции в первую очередь. Это переживания, это радость за маленьких детей», — так она называла котов.

В фонде ею тоже были довольны и считали, что она на своем месте. Как написали в телеграм-канале «Кусочек счастья», Ибрагимова довольно быстро стала помощницей руководства, «старшей няней» и «куратором новеньких». «[Она] любила кошек и понимала их на интуитивном уровне», — писали в канале.

О ней хорошо отзывались и жертвователи фонда, многие писали, что она была «лучиком добра и света». «Внешне нежная, тонкая девочка, но очевидно с твердым стержнем внутри, раз смогла посвятить себя заботе о самых слабых и незащищенных братьях наших меньших», — говорил один из подписчиков телеграм-канала фонда.

«Пьющий бездельник»

Вместе с Ибрагимовой и ее подопечными котами в квартире какое-то время жил 19-летний Виктор Бугун, с которым та встречалась около четырех лет. Они учились в одном классе и знали семьи друг друга. Мать Олеси Ольга Ибрагимова спокойно отпускала дочь к родителям Виктора.

«Он часто приезжал к нам на дачу. Представить невозможно было, что так поступит. Поначалу он показался совершенно нормальным, адекватным молодым человеком», — говорила Ольга Ибрагимова журналистам.

Виктор и Олеся. Кадр: НТВ

Однако за последние полгода, как сообщила мать убитой, Бугун сильно изменился. После школы он не пошел ни учиться, ни работать. «Она бежала мне помочь, возвращалась домой, а он, извините, лежит на диване, мух ловит», — рассказывала Ибрагимова.

Общие знакомые пары, слова которых привел телеканал НТВ, говорили, что Бугун был «пьющим бездельником и самовлюбленным эгоистом». Он проводил много времени за компьютером, играя в видеоигры, и жил на деньги Ибрагимовой, сказали они. НТВ также показало видео, где Олеся жаловалась на Бугуна.

«Сидит, бухает, разговаривает со своим любимым Витей, думает только о себе», — говорит Ибрагимова в этом видео.

Подруга Олеси Александра Баранова добавила, что Бугун срывался, кричал на свою девушку, и даже доходило до того, что он «замахивался, якобы угрожая». «Очень много гадостей говорил, ненормальных вещей. В целом начал более потребительски к ней относиться, больше как к спонсору», — рассказала Баранова.

В разговоре с журналистами мать Олеси вспомнила, что примерно за неделю до смерти Олеся решила расстаться с Бугуном и попросила его съехать с квартиры. Однако он якобы предложил остаться друзьями и попросил «хотя бы раз в неделю приезжать, на кошечек смотреть».

«Там сейчас ад»

Днем 30 января Олеся помогала своей матери Ольге, которая тоже работала в фонде «Кусочек счастья», переехать в так называемый «котодом» — жилье, которое фонд предоставляет няням для ухода за котами. После этого Олеся вернулась к себе. Около 17:00 должен был прийти ее бывший партнер. Олеся созвонилась с матерью и пожаловалась, что боится его.

«Он сказал, что он едет. Я боюсь, я его в квартиру не пущу», — сказала она матери. Та предложила ей не открывать дверь и сделать вид, что никого нет дома. Однако, по информации телеграм-канала Baza, Олеся Ибрагимова переживала, что Бугун устроит скандал перед дверью и напугает кошек. По версии фонда «Кусочек добра», у Бугуна был дубликат ключей, поэтому он сам открыл дверь. После этого разговора с матерью Ибрагимова больше не выходила на связь.

Квартира, в которой Олеся ухаживала за кошками. Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

По словам представителя фонда, Ольга Ибрагимова сказала, что у нее возникло нехорошее предчувствие, поэтому попросила другого сотрудника фонда съездить к дочери. По информации благотворительной организации «Кусочек счастья», этот коллега поехал туда рано утром 31 января и уже застал там полицию. Соседи рассказали журналистам, что накануне в квартире слышали сильный грохот. Мать Олеси Ольга уверена, что Бугун специально поехал к Олесе в этот день, чтобы убить ее.

«Он осознанно это сделал, он готовился к этому. Это не было спонтанно или в состоянии аффекта. Выбрал такое время, когда соседи по холлу были на работе. Чтобы они не пришли на помощь, потому что с соседями они хорошо общались», — рассказала Ольга Ибрагимова.

В тот же день мать Ибрагимовой поехала к своей 64-летней матери домой, чтобы сообщить, что ее внучку убили. Но обнаружила, что та умерла. «Мы с братом приехали сообщить бабушке нашей, открыли дверь, а тут тоже труп. Она могла почувствовать, она очень хорошо чувствовала внучку. [Причину] не знаю, сейчас полицейские здесь», — сказала она журналистам.

У бабушки Олеси Ибрагимовой был диабет и проблемы с ногами, из-за чего она практически не выходила из дома. По словам Ольги, Олеся после учебы часто «бежала к бабушке купить продукты». Фонд «Кусочек счастья» пообещал Ольге финансово помочь с похоронами дочери и матери, которые пройдут 5 февраля, и открыл сбор средств.

Бугун в суде. Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

В квартире, где произошло убийство, какое-то время оставались коты, за которыми ухаживала Олеся Ибрагимова. Их долго не могли вывезти, так как не хватало переносок. «Квартиру опечатывают, кошек надо вывозить. Кошки все видели. Там сейчас ад. Ринго кричит не переставая, у Найка что-то с глазом», — писали сотрудники фонда после убийства. В итоге всех котов поместили в другой «котодом».

На следующий день после смерти Олеси Виктор Бугун сдался полиции. «В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания и заявил, что мотивом явились личные взаимоотношения», — заявила руководитель пресс-службы ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

Люблинская межрайонная прокуратура сообщила, что контролирует это расследование. 2 февраля Люблинский районный суд города Москвы заключил Виктора Бугуна под стражу до 31 марта 2026 года. Ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

