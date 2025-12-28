Последняя фотография

За две недели до Рождества 1929 года семья сфотографировалась на память. На Рождество всех нашли мертвыми

В 1929 году 43-летний Чарльз Лоусон, фермер из Северной Каролины, повез жену и семерых детей в город, чтобы сделать семейное фото. Через две недели всех, кто был на той фотографии, нашли мертвыми — кроме старшего сына Чарльза, 16-летнего Артура. Рождественское убийство, причины которого не могут объяснить до сих пор — в материале «Холода».

В декабре 1929 года 43-летний Чарльз Лоусон, владелец табачной фермы из округа Стокс, Северная Каролина, повез семью в город, чтобы сделать общее фото. Хотя в газетной заметке 1929 года Чарльза назвали «состоятельным фермером», все-таки для семьи из восьми человек, которая вдобавок жила в сельской местности и относилась к рабочей среде, поездка за несколько километров в фотоателье была большим событием — не у каждого в то время вообще были фотографии.

Перед тем, как зайти в ателье, Чарльз купил всем членам семьи новую одежду. На получившейся фотографии 37-летняя Фанни Лоусон позирует рядом с мужем, держа на руках трехмесячную дочь, Мэри Лу. Рядом с родителями стоят 17-летняя Мари и 16-летний Артур, а их младшие братья и сестры сидят в первом ряду: четырехлетний Джеймс, семилетняя Мейбелл, двухлетний Реймонд и 12-летняя Кэрри. Мужчины одеты в костюмы с галстуками, женщины — в платья. Все, не считая малышки Мэри Лу, смотрят в камеру.

Рождественским утром 25 декабря старший сын Артур поехал в город по поручению отца (по другой версии — чтобы навестить дядю). Тем утром он в последний раз видел семью. Вскоре в их доме обнаружили безжизненные тела его матери, братьев и сестер. Все они были застрелены или забиты до смерти, и на полу остались лужи крови. Праздничный пирог, который испекли на Рождество, стоял нетронутым.

Руки на груди

Тела обнаружил брат отца семейства, Элайдж Лоусон. Зайдя в дом, он увидел тело Фанни Лоусон и четверых детей и сразу же позвал соседей. Вместе они обошли участок у дома и нашли оставшихся членов семьи. Следы крови привели их к сараю. Последним в ближайшем лесу было обнаружено тело отца семейства Чарльза Лоусона. Полиция пришла к выводу, что он убил всю семью, после чего ушел в лес и застрелился.

Статья об убийстве в местной газете The Cleveland star. Фото: North Carolina Newspapers

Местная газета тогда писала, что в кармане Чарльза нашли смятый клочок бумаги, на котором было написано: «Винить некого, кроме меня» («Blame nobody but I»). Позднее писательница Труди Смит, исследовавшая историю этого преступления, рассказывала, что была найдена еще одна записка со словами: «Проблемы может вызвать…».

В то рождественское утро Чарльз направился к дому с охотничьим ружьем в руках. Первой он убил жену Фанни. Перед смертью она держала на руках младшую Мэри Лу — во всяком случае, на одежде ребенка осталась кровь матери. Следом, как предположили полицейские, Чарльз застрелил старшую дочь Мари, затем забил до смерти Джеймса, Реймонда и Мэри Лу, которой на следующий день должно было исполниться четыре месяца. Позже в комнате нашли окровавленный и погнутый обломок двуствольного ружья.

Семилетняя Мейбелл и 12-летняя Кэрри, вероятно, попытались сбежать. Их убили выстрелами в спину уже на улице. На теле младшей Мейбелл были обнаружены следы от дробовика, а Кэрри была ранена дробовиком и застрелена в голову из винтовки. Чарльз отнес их тела в сарай.

Тела убитых Чарльз аккуратно перевернул на спины, скрестил их руки на груди, под головы положил подушки или сложенные мешки.

Туристическое место

Как писали местные СМИ, на похоронах Лоусонов собралось шесть тысяч человек. Вскоре брат Чарльза стал водить по их дому экскурсии — доход отдавали осиротевшему Артуру.

Газеты по всему штату говорили об убийстве Лоусонов, и вскоре к дому стали приезжать сотни туристов. За 25 центов посетители могли прогуляться по комнатам, которые остались практически нетронутыми — сохранился даже рождественский пирог, который испекла хозяйка. Правда, его пришлось убрать под стеклянный купол, когда посетители отковыряли часть изюма.

Магазин Madison Dry Goods and Dry Goods Country Store на месте бывшего похоронного бюро. Фото: Google Maps

Убийство Лоусонов интересует туристов до сих пор. В городе Мэдисон, Северная Каролина, раньше работало похоронное бюро, в котором бальзамировали тела Лоусонов. Сейчас в том здании находится магазин, в котором продается одежда, антиквариат и сувениры. Его владельцы, радуясь вниманию туристов, организовали небольшой музей. Среди экспонатов — предметы из того похоронного бюро, вырезки из газет с материалами об убийстве Лоусонов, фото Чарльза в гробу и муляж с гробом. Рядом на столике стоит лампа и копия той фотографии, что Лоусоны сделали в фотоателье незадолго до Рождества 1929 года.

История о том, как Чарльз Лоусон убил на Рождество жену и шестерых детей, знакома всем местным жителям. «Я вырос в округе Стокс. Эта история передавалась из поколения в поколение в каждой семье округа. Я думаю, если бы вы выросли в округе Стокс, вы бы знали эту историю», — говорил журналистам режиссер Джастин Булла.

Обложка книги «Белое Рождество — Кровавое Рождество: Наконец-то правдивая история убийств, совершенных семьей Лоусон в Рождество 1929 года»

Жившему неподалеку Брюсу Джонсу было восемь лет, когда произошло убийство семьи Лоусонов. «Он всю жизнь очень интересовался этой историей. Его [старшие] сестры осмотрели дом, когда он был популярным туристическим объектом, но родители решили, что [мой отец] слишком мал, чтобы тоже сходить туда, — рассказывала Труди Смит, дочь Джонса. — Так что он всегда расстраивался, что тогда его не отпустили. Но его сестры вернулись и рассказали, что видели окровавленные подушки и все такое».

Интерес к делу Джонс сохранил на долгие годы и передал дочери. Смит вместе с отцом написали книгу про убийство Лоусонов, а потом самостоятельно написала еще две.

Подслушанный разговор

Причины, по которым Чарльз убил семью, объяснить не могут до сих пор, но есть две основные версии. Согласно первой, за несколько месяцев до убийства Чарльз копал канаву на участке, неудачно замахнулся и ударил себя мотыгой по затылку. Якобы после этого его поведение изменилось: соседи говорили, что Чарльз стал вспыльчивым и жестоким. Однако врач, который осматривал тело Чарльза после смерти, заявил, что травмы головы недостаточно, чтобы объяснить эти убийства. К тому же выводу пришли врачи из больницы Джона Хопкинса в Балтиморе, куда позже отправили на исследование мозг Чарльза.

Надгробие семьи Лоусон. Фото: Berean Hunter / Reuters

По второй версии, старшая дочь Мари забеременела от отца. Об этом стало известно почти 60 лет спустя, когда Труди Смит и ее отец, Брюс Джонс, готовили книгу об убийстве Лоусонов. Они поговорили с двоюродной сестрой погибших детей, Стеллой Лоусон-Боулз — во время многочисленных интервью та не сказала ничего особенного, однако позвонила еще раз незадолго до публикации книги. Тогда Стелла призналась, что на похоронах случайно услышала разговор своей матери с другими женщинами. Собеседницы обсуждали, что Фанни незадолго до Рождества рассказала об инцесте — ее муж Чарльз изнасиловал свою дочь, 17-летнюю Мари.

Информацию о насилии Труди и Брюсу подтвердила и лучшая подруга Мари. За несколько недель до Рождества они устроили ночевку, на которой Мари сообщила, что беременна от отца и что родители знают об этом. Как писали СМИ, сосед Лоусонов Сэм Хилл заявил, что Чарльз якобы угрожал дочери: мол, если она расскажет о беременности матери или кому-либо еще, «произойдет убийство».

В 1920 году в возрасте шести лет умер другой сын Лоусонов, Уильям. Девять лет спустя вместе с ним под общей могильной плитой похоронили мать, сестер, братьев — и отца, который их всех убил. Выживший Артур скончался в автокатастрофе в 1945 году. До сих пор неизвестно, специально ли отец ждал его отъезда, прежде чем убить семью, или Артуру просто повезло спастись.

