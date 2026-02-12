EN
Ученые предсказали «адский» климат на Земле

2 минуты чтения 09:28

Международная группа ученых проанализировала последние научные данные о климатических петлях и факторах, способных привести к переломным моментам в климате и пришла к выводу, что Земля ближе к «точке невозврата», после которой неконтролируемое глобальное потепление будет невозможно остановить, нежели считалось ранее. Об этом сообщает The Guardian.

По мнению исследователей, нынешняя климатическая ситуация на планете может привести к каскаду переломных моментов, которые, в свою очередь, приведут к новому «адскому парниковому» климату. Он окажется гораздо хуже, чем повышение температуры на два-три градуса, к которому сейчас приближается мир, и будет сильно отличаться от благоприятных условий последних 11 тысяч лет, в течение которых развивалась человеческая цивилизация, говорится в исследовании.

Отмечается, что потепление на 1,3 градуса за последние годы уже привело к тому, что экстремальные погодные явления становятся причиной гибели большого числа людей и наносят урон по всему миру. При потеплении на три-четыре градуса «экономика и общество перестанут функционировать в том виде, в каком мы их знаем», предупредили ученые.

По их мнению, общественность и политики в значительной степени не осознавали риска прохождения точки невозврата. Кристофер Вольф, ученый из компании Terrestrial Ecosystems Research Associates в США, заявил, что предсказать, когда наступят переломные моменты, невозможно, поэтому крайне важно принять меры предосторожности.

«Вполне вероятно, что глобальные температуры [уже] такие же высокие или даже выше, чем когда-либо за последние 125 тысяч лет, и что изменение климата происходит быстрее, чем предсказывали многие ученые», — добавил ученый.

При этом исследователи считают, что переломный момент уже мог наступить в Гренландии и западной Антарктиде, а вечная мерзлота, горные ледники и тропические леса Амазонки, вероятно, находятся на грани разрушения.

