Лучший на своем курсе

Выпускник бизнес-школы, француз Стефан Дитриш ушел из дома на встречу с другом и больше не вернулся. Его тело нашли на следующий день в лесу. Как там мог оказаться недавний лучший студент престижной бизнес-школы, было непонятно. Друг Дитриша сказал, что он ничего не знает, и вскоре переехал. Убийцу искали больше 20 лет — местный экоактивист говорил, что Стефана убили по ошибке вместо него, а следователи считали, что за преступлением может стоять серийный убийца. Что на самом деле случилось с ним — читайте в материале «Холода».

4 июля 1994 года 24-летний выпускник бизнес-школы Стефан Дитриш был в гостях у родителей. Семья, как и Стефан, жила во Франции. За несколько дней до этого он защитил диплом MBA. Он блестяще учился — был лучшим на своем курсе. В тот день он отдыхал в своей комнате и собирал вещи, чтобы поехать в отпуск, рассказывал его старший брат Сильвиан. Также в тот вечер, как было заведено в семье, Стефан сыграл с отцом Полем в шахматы.

В какой-то момент у Стефана зазвонил телефон. Трубку взял его отец. На другом конце провода был друг его сына, Кристоф Блен, с которым они на следующий день должны были отправиться на юг Франции, в Антиб. Кристоф сказал Стефану, что хочет с ним поговорить прямо сейчас и что это срочно.

Стефан Дитриш. Фото: Au bout de l'enquête — France Télévisions / Wikimedia

Commons

Стефан пообещал семье, что отойдет ненадолго, и даже не стал утепляться — на улице была сильная гроза, а он ушел в легкой рубашке и шортах. Мать Стефана, домохозяйка Роланд, видела, как машина Блена отъехала от дома.

Однако шло время, а Стефана все не было. Роланд начала беспокоиться — ей казалось: если бы сын рассчитывал, что уйдет надолго, он бы предупредил.

«Он сказал мне: “Мама, я — на пятнадцать минут”. Я не закрывала двери. Я ждала своего сына. Около одиннадцати вечера я сказала: “Странно, Стефан все еще не вернулся”. Потом все прокручивала и прокручивала в голове. А потом, ночью… что я делала? Ходила туда-сюда. Говорила себе: “Все-таки странно, что он так и не вернулся”», — вспоминала Роланд Дитриш.

Отношения в семье были хорошие, говорил Сильвиан. Стефан и его брат делились друг с другом всем, чем можно, и в целом дома не было запретных тем для разговора. Один из друзей Стефана вспоминал теплое общение своего друга с родными: «Стоило ему хоть немного задержаться — он сразу предупреждал маму. Он гордился своим отцом и братом. У меня осталось впечатление примерной семьи».

Про Стефана говорили, что он посвятил себя учебе и всегда помогал всем, кто в этом нуждался.

Отец, Поль, работал в банке, и сам Стефан часто затрагивал тему финансов, рассказывал его друг Ив. Также Стефан интересовался новостями и занимался спортом.



«Он приезжал ко мне в Париж, иногда оставался на неделю или дольше. Он ходил в библиотеку Ришелье и был там часами, действительно стремился учиться. Он обожал это, он был человеком, который очень интересовался жизнью своей страны, политикой. И любил людей, независимо от их социального положения», — вспоминал Сильвиан.

Страшная находка в лесу

Той ночью Стефан так и не вернулся домой. В семь утра, когда он уже должен был поехать в отпуск, Роланд позвонила Кристофу Блену, на встречу с которым он ушел. Тот ответил, что высадил друга из машины возле городской ярмарки и вернулся к себе домой.

Роланд, мать Стефана. Фото: Au bout de l'enquête —

France Télévisions / Wikimedia Commons

Роланд попросила Кристофа отвезти ее в отделение полиции. Поначалу там ей лишь сказали, что ее сын совершеннолетний: якобы он мог просто уйти на вечеринку и не предупредить ее. Однако немногим позже, пока Роланд еще была в полиции, другой полицейский сообщил: в лесу неподалеку обнаружили тело мужчины.

Тем утром в полицию поступил анонимный звонок: неизвестный сообщил о трупе в лесу в пригороде Бельфора. На месте действительно обнаружили тело молодого мужчины, наполовину раздетого, без документов и кошелька, с множественными ножевыми ранениями. Как рассказывал следователь Алан Дювернуа, он сразу понял, что мужчину убили не в самом лесу, а в другом месте. Он также отметил, что до места, где нашли тело мужчины, можно доехать только на машине.

Когда дежурный полицейский услышал об этом, он рассказал коллеге о пропавшем Стефане. Описание его одежды подходило под описание тела, которое нашли в лесу тем утром. Роланд поняла, что это ее сын.

Полицейские спросили, может ли она пойти в морг, чтобы опознать тело. Она согласилась и взяла с собой друга Стефана Ива. Последний сразу же узнал в убитом Стефана.

Сильвиан узнал о том, что его брата больше нет, от друзей. Они сказали, что со Стефаном что-то произошло на ярмарке. «Я говорю: Стефан… что? Стефан… что? Он ранен, он в больнице, что-то произошло? Я не понимал, почему ярмарка, мой брат… Один из них мне сказал: мы узнали, что Стефан мертв. И тут… это тяжело. Я в стадии отрицания. Я просто говорю: “Это невозможно”», — рассказывал Сильвиан.

По словам следователя Дювернуа, место, где нашли тело Стефана, скорее всего, было знакомо убийце — на него невозможно было наткнуться случайно. В те времена там зачастую виделись друг с другом ЛГБТ-персоны, но убитый выпускник бизнес-школы не был ни в гомосексуальных, ни в гетеросексуальных отношениях. Сильвиан подчеркивал, что если бы Стефан был геем, то точно рассказал бы ему об этом. Кроме того, убитого в целом не интересовали отношения, говорил Сильвиан.



Впоследствии выяснилось, что вечером в день, когда Дитриш ушел встретиться с другом, в полицию поступил анонимный звонок от женщины, которая сбивчиво рассказала о некоем происшествии с молодыми людьми, случившемся неподалеку от места, где нашли тело Дитриша. Однако говорить об этом подробнее она боялась и рассказала, что позвонила в полицию, потому что ее мучает совесть.

Тупиковое расследование

Стефана нашли полураздетым, на его ногах лежала ветка. Следователи поначалу предположили, что молодой человек с кем-то встретился, и во время этой встречи что-то пошло не так, но понимали, что преступник мог намеренно натолкнуть их на такую мысль, чтобы запутать. Они начали рассматривать разные версии.

Судмедэксперт пришел к выводу, что причиной гибели Стефана стали ножевые ранения. Следователей также удивило, что следов попыток защититься на теле не обнаружили. Это указывало на то, что он не ожидал нападения и у него попросту не было времени на то, чтобы сопротивляться. Экспертиза показала, что Дитриша убили между 23:30 и полуночью 4 июля.

Фото: Alamy

Полицейские допросили Блена. Он рассказал, что в день убийства подъехал к дому Стефана, и они вместе поехали к банкомату. Стефан снял со счета 500 франков (около 76 евро). Затем они оба сели в машину и поговорили. После этого, по словам Блена, Стефан попросил подвезти его до ярмарки. Больше, по собственным словам, он ничего не знал. Блен сказал, что в тот вечер, кроме Стефана, больше ни с кем не виделся, а ночевать поехал в пустующую квартиру своей подруги. Ее самой там не было, потому что она была в отпуске.

Кристофу Блену на момент убийства Стефана Дитриша было 25 лет, учеба давалась ему нелегко. В тот период, когда Стефана убили, он работал в коллеже (среднем общеобразовательном заведении, где учатся подростки от 11 до 15 лет), присматривая за школьниками. Также он был корреспондентом в местном издании Le Pays.

Блен не знал своего биологического отца. С отчимом у него были сложные отношения. Его младший брат рассказывал, что он защищал его и сестру от отчима, который «был алкоголиком и жестоким человеком».

Кристоф зачастую был вынужден просить помощи у Стефана, с которым они познакомились в школе — у них были схожие интересы и они неплохо ладили. При этом отцу Стефана Кристоф не нравился. Он часто говорил сыну, что тот им пользуется.

После первого допроса следователи стали следить за Бленом. Им показалось странным его поведение: он потерял больше десяти килограммов и стал себя вести иначе, чем раньше, даже стал более агрессивным. Также у него в машине нашли банковскую карту Стефана. Снятые, по словам Блена, 500 франков следователи найти не смогли. Кроме того, на утро после убийства он полностью помыл свою машину. 7 сентября 1994 года Блена задержали, но спустя сутки отпустили. У следователей не было доказательств его вины. Расследование зашло в тупик.

Блен в конце концов уехал из региона и стал жить на юге Франции. Дитриши больше никогда его не видели. Это убедило родителей и брата Стефана в том, что он знает что-то важное о ночи убийства, но не хочет об этом говорить.

Серийный убийца или убийство по ошибке?

Следователь Алан Дювернуа в 1994 году работал в Монбельяре, городе в 22 километрах от Бельфора. В то время недалеко от Монбельяра тоже убили молодого человека. Он, как и Стефан Дитриш, погиб от многочисленных ножевых ранений. Кроме того, за несколько недель до убийства Дитриша в Кольмаре тем же способом убили еще одного молодого человека, который был гомосексуалом. Дювернуа подумал, что эти три убийства могли быть связаны, и речь в таком случае могла идти о серийном убийце.

Алан Дювернуа. Фото: Au bout de l'enquête — France Télévisions / Wikimedia Commons

У следователей появился подозреваемый местный житель. Но доказательств, позволивших бы его задержать и связать его личность с убийством Дитриша, тоже не было.

Кроме того, были анонимные показания работницы ярмарки, данные на следующий день после убийства Дитриша. Она утверждала: два торговца якобы хвастались тем, что убили молодого человека. Но и эта версия не подтвердилась: у одного из названных ею мужчин было алиби. Про второго же было известно лишь то, что он был склонен к выдумкам и алкоголизму. Он покончил с собой через несколько месяцев после убийства.

В 1995 году в дверь дома Дитришей постучали. На пороге стоял молодой человек. Он заявил семье, что на самом деле преступники хотели убить не Стефана, а его. Он назвал убийство Стефана ошибкой.

Внешне этот мужчина, экоактивист Доминик Эглофф, был похож на убитого Дитриша. Он рассказал: его собаку травили, шины его машины прокалывали, а также он получал письма с угрозами, в том числе убийством. Эглофф боролся против проведения фестиваля Eurockéennes в Бельфоре, с чем и связывал угрозы в свой адрес. Из-за своей явной внешней схожести со Стефаном он предположил, что именно он был настоящей целью преступников. В тот день он был одет едва ли не так же, как и Дитриш — в футболку и шорты.

Следователи начали изучать эту версию, в том числе личность Эглоффа, который, как оказалось, тоже любил выдумывать. Расследование снова ни к чему не привело: от этой версии отказались, посчитав ее абсолютно нереалистичной.

15 октября 2001 суд приостановил расследование. Семью такое решение, разумеется, не устроило.

Друзья Стефана Дитриша

Семья Дитриша начала прикладывать еще больше усилий, чтобы выяснить, кто убил Стефана. Отец Поль не успел узнать правды — через три месяца после смерти сына заболел раком и умер в 2010 году.

«Он сражался более семнадцати лет», — говорил Сильвиан Дитриш и добавлял, что преступник «психологически убил и его отца». Последний, по словам адвоката семьи на одном из судебных процессов, «отложил на двадцать пять лет свою собственную жизнь, чтобы сохранить память о Стефане».

Бельфор. Фото: P-90 / Wikimedia Commons

Еще в 1996 году Сильвиан создал ассоциацию «Друзья Стефана Дитриша», чтобы про дело не забывали. Члены ассоциации продолжали борьбу. У Сильвиана была основная работа, и ассоциацией он занимался в оставшееся время. Иногда он работал до часу или до двух ночи. Он организовал более 20 концертов в Париже и Бельфоре и каждый год в начале лета за неделю до фестиваля Eurockéennes вместе с семьей организовывал собрания в память о Стефане. Сильвиан был уверен, что рано или поздно убийцу найдут.

Семья также обжаловала решение о приостановке расследования, приведя тринадцать аргументов против нее, но в 2003 году решение было подтверждено кассационным судом. Несмотря на поражение, семья выиграла драгоценное время: сегодня срок давности по уголовным преступлениям во Франции составляет 20 лет, тогда же он составлял всего 10.

В 2013 году в Бельфоре появился новый прокурор Александр Шеврие, которому удалось возобновить следствие по делу Стефана. Он стал перепроверять детали и настоял на экспертизах по ранее не исследованным вещественным доказательствам — технологии продвинулись, и видов экспертиз стало гораздо больше. Одной из новых наводок стали волосы, найденные в багажнике Блена. Результаты экспертизы показали, что эти волосы принадлежали Стефану.

Александр Шеврие. Фото: Au bout de l'enquête — France Télévisions / Wikimedia Commons

Новая деталь дала надежду семье. «Правосудие протянуло нам руку», — говорил о Шеврие Сильвиан. Дело снова открыли, хотя найденные в машине волосы и не были прямым доказательством вины Блена.

Параллельно по телевидению показали две передачи, Crimes en direct («Преступления в прямом эфире») и Crimes («Преступления») рассказывающие об этом нераскрытом деле. В последней появился сам Кристоф Блен, но его лица не показывали.

Раскрыть преступление помогли не только усилия следователей. В 2014 году двое молодых людей, подрабатывающих грузчиками, помогали при переезде одному из местных магазинов. На одной из коробок лежал флаер с информацией о деле Дитриша, который распространила ассоциация, созданная его семьей. Вернувшись домой, они посмотрели передачу по телевизору, где тоже говорили об этом деле. Им казалось, что они что-то знают о случившемся, и поэтому они решили встретиться с семьей Стефана. Им молодые люди рассказали, что во время убийства учились в коллеже, сотрудником которого был Кристоф Блен. Один из молодых людей по имени Амед рассказал, что Блен предлагал ему убить кого-то ножом и обещал за это пять тысяч франков (762 евро) авансом и еще пять тысяч, когда тот совершит убийство. Речь шла об убийстве Стефана Дитриша.



Амед тогда учился в 3-м классе (во Франции нумерация классов идет в обратном порядке). Ему было 17 лет, он увлекался боевыми искусствами, его рост составлял 1,90 метра. У него была репутация «бандита». Предложение Блена ему запомнилось, и спустя много Амед узнал своего смотрителя в телепередаче, посвященной убийству Стефана. Амед обратился в жандармерию. Стало известно, что с таким же предложением Блен обращался к однокласснику Амеда. Однако подросток подумал, что тот шутит: он считал его хорошим смотрителем.

Кристоф Блен. Фото: France 3 Bourgogne-Franche-Comté / Youtube

15 декабря 2015 года благодаря рассказу Амеда и тому факту, что расследование до этого удалось возобновить, Блена задержали снова — спустя 21 год после убийства. На тот момент он жил на юге Франции и работал консультантом по управлению активами. Во время очной ставки с Амедом Блен заплакал и признался в убийстве Стефана Дитриша.



По словам Сильвиана, о задержании убийцы он узнал утром на следующий день от правоохранителей. В группе по расследованию дела были следователи из двух подразделений: из Франш-Конте и из Центрального управления по борьбе с насилием.

И вот один из сотрудников этой группы связался со мной и сказал: “Дело сдвинулось с мертвой точки, мы хотели бы, чтобы вы предупредили своих близких, свою маму — нужно сообщить ей, что мы нашли виновного в смерти вашего брата”», — рассказывал Дитриш.

Он отметил, что следователи не хотели, чтобы семья узнала о задержании из прессы.

«Они знали друг друга еще со школы… — говорил Сильвиан о Блене. — Наконец-то узнать, кто совершил это ужасное преступление, — это важная веха для меня и моей мамы… Но мы никогда не сомневались, что однажды найдем убийцу».

Суд спустя 25 лет

Будучи под стражей, Блен говорил, что убил Дитриша, потому что хотел положить конец «давлению», которое тот на него оказывал. По его словам, Дитриш якобы заставлял его мастурбировать ему на протяжении нескольких лет, угрожая при этом, что он лишит мать Блена работы. Он утверждал, что то же самое случилось и в вечер убийства: «Мы оказались в центре Бельфора, потом поехали в Эссер. Покинув коммуну, мы заехали в этот лес. Стефан положил деньги и свою банковскую карту на приборную панель. Мы вышли из машины, я взял нож. Я его гладил и мастурбировал ему. Но у меня больше не было желания».

Сильвиан не верил в это, ссылаясь на то, что Блен лгал десятилетиями с момента убийства: «У него было время обдумать мотив. Я не верю в мотив страсти. Если он предлагал этим двум молодым людям совершить убийство, это уже умысел. Он действует не импульсивно».

Кристоф Блен. Фото: France 3 Bourgogne-Franche-Comté / Youtube

Суд начался спустя 25 лет после убийства. Блен говорил, что их отношения со Стефаном не были равноправными и что Стефан делал с ним все, что хотел. На суде он повторил, что не планировал убийство заранее, а лишь хотел напугать своего друга. Обвиняемый утверждал, что больше не мог терпеть «навязанную гомосексуальную связь» и «сексуальные домогательства» и что пытался освободиться от «влияния», которое на него оказывал Дитриш.

По словам специалиста по криминальной психологии, который анализировал поведение Блена, тот рассказал, что не хотел ехать со Стефаном на отдых, он боялся, что их «отношения» раскроются. Сам Блен, как говорил эксперт на суде, был гетеросексуален и хотел их прекратить. Эксперт также сказал, что тот хотел перенести дату отпуска, но Дитриш отказывался.

Сильвиан говорил, что, по его мнению, Блен совершил убийство из зависти, что у Стефана жизнь в целом складывалась хорошо, и он хотел отдалиться, жить другой жизнью. «Должно быть, произошло что-то, связанное с ревностью и материальным интересом», — говорил Сильвиан, вспоминая о 500 франках, снятых его братом в тот вечер, которые так и не нашли. «Зачем ехать в отпуск с кем-то, кто вас преследует? Все это не выдерживает критики», — отмечала адвокат семьи убитого Мэ Паскаль Анкез.

Кристофа Блена приговорили к 20 годам заключения в январе 2019 года. Он отбывает наказание в тюрьме города Пуасси в парижском регионе. Мать и брат Стефана Дитриша после оглашения приговора расплакались. Сильвиан говорит: «[Стефан] может покоиться с миром. Наконец».

