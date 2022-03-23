Как вести себя, если полицейские бьют или унижают человека на ваших глазах. Памятка «Холода»

С 24 февраля во многих городах России прошли акции против «спецоперации» в Украине — по данным ОВД-Инфо, на митингах задержали больше 15 тысяч человек. 7 марта СМИ опубликовали записи, сделанные в ОМВД «Братеево», —на них слышно, как сотрудники полиции угрожают задержанным, оскорбляют и бьют их за отказ сообщить место работы или учебы, сфотографироваться, назвать свой адрес. «Холод» при помощи юриста «Комитета против пыток» (имя героя не раскрывается по его просьбе) подготовил памятку о том, какие термины использовать, говоря о насилии со стороны силовиков, и как вести себя, если полицейские бьют или унижают человека на ваших глазах.

Как правильно называть насилие со стороны силовиков?

По Конвенции против пыток, различают три вида насилия со стороны представителей власти: пытки, бесчеловечное обращение и унижающее достоинство обращение. У пыток обычно есть конкретная цель: например, «выбить» из человека признание, показания или какую-то другую информацию. Иногда их цель — дискриминация. Пытать, например, могут за принадлежность к определенному полу, расе, конфессии.

Пытки — это насилие «повышенной жестокости», то есть, чем дольше продолжается насилие, чем оно изощреннее, тем больше вероятность, что это именно пытки. Бесчеловечное отношение — это насилие без цели получить информацию. Например, если человека на мирном протесте повалили на землю, ударили дубинкой, несколько часов продержали в переполненном автозаке, а потом, когда ему стало плохо, отказались давать таблетки или отвести в медсанчасть при ОВД, то с ним обращались бесчеловечно. Унижающее достоинство обращение — это любые оскорбительные слова и действия, которые не сопровождаются применением силы. Например, если девушку обыскивает сотрудник-мужчина, заставляет ее раздеваться, трогает в ходе обыска ее гениталии — это унижающее достоинство обращение. Подробнее о категориях полицейского насилия можно прочитать тут.

Ни один российский закон не дает определения слову «пытки» — по сути, в стране они не криминализированы. Силовиков обычно судят за насилие по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Но есть и международное право — например, на Россию все еще распространяются положения Международного пакта о гражданских и политических правах, статья 7 которого запрещает пытки.

Но значение терминов «пытки», «бесчеловечное обращение» и «унижающее достоинство обращение» ни в одном из этих документов не объясняется.

Дают ли законы РФ силовикам право на насилие на митингах?

По закону сотрудники полиции, Росгвардии/ОМОНа имеют право применить силу для «пресечения преступления или административного правонарушения», и если им угрожает опасность. На практике доказать, что вы не представляли угрозы для полицейского перед тем, как он применил к вам силу, можно, если у вас есть видео, которое это подтверждает — но иногда и этого недостаточно. Однако есть ряд прямых запретов, которые должны ограничивать действия полиции:

· По закону полицейский не имеет права бить вас дубинкой по голове, шее, ключицам, животу, половым органам и области сердца.

· Нельзя использовать электрошокер «при доставлении» человека в отдел полиции. Доставлением можно считать путь до автозака.

· Сотрудник полиции обязан предупредить о том, что собирается применить силу, и дать время на выполнение его требований.

· Запрещено применять силу к беременным женщинам, людям с инвалидностью, детям и подросткам до 14 лет.

Я стал(а) свидетелем пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Могу ли я помочь жертве?

Юрист «Комитета против пыток» объясняет, что действия полиции обычно оцениваются постфактум — по заявлению жертвы, результатам экспертизы, показаниям свидетелей. Чем их больше и чем они подробнее — тем больше шансов привлечь полицейского к ответственности. Вот что можно сделать, если вы стали свидетелем насилия со стороны силовиков:

· Записать происходящее на видео. Видеозапись — наиболее объективный источник информации, такие данные очень сложно опровергнуть.

· Если записать видео не удалось, нужно запомнить или записать детали. Чем более полным будет рассказ свидетеля, тем больше доверия вызовут его слова. Если вы в ОВД и, например, слышите крики — постарайтесь запомнить, из какого кабинета они доносятся, кто заходит в кабинет и выходит из него, попробуйте записать звуки на диктофон.

· Дать свой номер телефона потерпевшему или его близким.

· Обратиться в ОСБ – Отдел собственной безопасности МВД РФ. В каждом административном округе — свой ОСБ. Это отдел МВД, который расследует превышение полномочий сотрудниками полиции. Можно подать заявление в электронной форме, отправить по почте, а можно лично отнести его в ОСБ нужного административного округа — того, в котором работают сотрудники, совершившие насилие. Форма жалобы свободная, но важно указать свои ФИО, адрес и контакты для обратной связи – анонимные обращения могут не рассмотреть.

Чем более детально вы опишете то, что видели, — тем лучше. Согласия и участия жертвы насилия при этом не нужно – дела по 286-й статье относятся к делам публичного обвинения, их можно возбудить без участия пострадавшего. Но лучше указать его/ее имя, телефон или адрес, если они вам известны, — так по заявлению будет проще работать.

· Подать заявление о преступлении в Следственный комитет. Лучше всего отнести заявление в отдел, который работает по району места преступления. Если человека избили в Москве, то узнать, к какому именно отделу относится этот район, можно на сайте СК или через поисковик на сайте Мосгорсуда. В других городах адреса управлений размещают на сайтах местного Следственного Управления СК. Форма заявления — свободная, правила – те же, что и при обращении в ОСБ.

В случае с ОМОНом и Росгвардией обращаться нужно сразу в СК — по описанной выше схеме. Еще можно написать заявление о проведении следственной проверки на имя начальника местного управления Росгвардии.

· Свяжитесь с правозащитными организациями и СМИ. Организаций, которые помогают пострадавшим от полицейского насилия, в стране несколько: «Комитет против пыток», «ОВД-Инфо», «Апология протеста», «Агора», «Сибирь без пыток». В СМИ лучше обращаться, если есть аудио- или видеозаписи случившегося.

Имеет ли смысл подавать заявление, если я не знаю никаких данных жертвы насилия и полицейского?

У следственных органов есть способы узнать, что именно случилось и кто в этом участвовал. Они могут (и должны):

· Запросить записи видеокамер с места преступления.

· Выяснить, кто из сотрудников силовых структур работал в этот день в этом районе.

· Найти пострадавшего, выяснив, кто из задержанных вызывал скорую помощь.

Грозит ли мне что-то, если я сообщу о насилии со стороны силовиков, которое видел(а) на митинге?

Юрист «Комитета против пыток» напоминает об ответственности за дачу ложных показаний. Но, по его словам, если человек говорит правду, доказать ложность его показаний будет очень сложно. Важно понимать, что сам факт подачи заявления может быть воспринят как свидетельство вашего присутствия на митинге — нужно быть готовым к тому, что вас могут привлечь к административной ответственности по 20.2 КоАП РФ.

Сообщить о пытках может только тот, кого пытали, и те, кто лично это видел?

Человек, который, например, узнал о пытках из прессы, может обратиться в те же инстанции и организации, что и непосредственный свидетель насилия. В заявлениях нужно указать источник информации.

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По словам юриста «Комитета против пыток», добиться справедливости в таких делах сложно – за прошлый год организации удалось довести до суда и приговора только одно дело. Но участие в Конвенции против пыток и Международном пакте о гражданских и политических правах дает россиянам право подавать жалобы — например, в международный «Комитет против пыток» или в Комитет по правам человека ООН. 16 марта Россию исключили из Совета Европы — это значит, что ЕСПЧ перестанет рассматривать жалобы россиян. Но попробовать добиться справедливости по «пыточному» делу и получить компенсацию все равно можно — ЕСПЧ продолжит работать по жалобам на пытки, совершенные на территории РФ до 15 марта 2022 года.

Фото на обложке: Valery Tenevoy, Unsplash