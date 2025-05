Бездушная злобная мразь

Два года назад 13-летняя жительница Санкт-Петербурга Василиса Фаизова отпросилась у мамы на ночевку к подруге. Около полуночи матери девочки пришло странное сообщение: «Люблю тебя, мать, спасибо за все». Мать Василисы сперва подумала, что это просто подростковый кризис и скоро дочь вернется домой, но в это время ее тело уже закапывали на окраине леса. Кто оказался виновен в этом убийстве и как мать помогла полиции раскрыть преступление — читайте в тру-крайм рубрике «Холода».

Утром 30 апреля 2023 года, уходя из дома, 13-летняя Василиса Фаизова попросила у своей матери Олеси разрешения переночевать у подруги, Марты. Та согласилась без колебаний: она хорошо знала Марту, доверяла дочери и нередко отпускала ее на ночевки к подругам. Как вспоминала позже Олеся, в то утро Василиса, как всегда, была в хорошем настроении, шутила с ней и собиралась провести день за любимым занятием — она организовывала мастер-классы по коллажу для друзей в кафе, и 30 апреля должна была провести очередной.

«Все утро она была в приподнятом настроении. Мы с ней так хорошо пообщались, что я даже подумала: вот и кризис пубертатного возраста стал проходить. Она обняла меня на прощение, мы улыбнулись друг другу, показали сердечки. Я сказала, что горжусь ей, и она ушла», — вспоминает Олеся в разговоре с «Холодом».

«Люблю тебя, мать, спасибо за все»

Около 10 вечера Василиса написала матери, что встретилась с подругой и они идут к ней домой. Олеся в ответ попросила передать Марте привет, прислала ей сердечко и продолжила заниматься своими делами.

Коллаж: страница Василисы в Instagram

Спустя пару часов Олеся получила новое сообщение от дочери: «Люблю тебя, мать, спасибо за все». Олеся сразу насторожилась: в их семье не было принято так писать.

«Мы не признаемся постоянно друг другу в любви. Это, конечно, не значит, что мы друг друга не любим, просто не говорим об этом», — поясняет Олеся в разговоре с «Холодом».

Она сразу стала звонить дочери, но та не взяла трубку. Через несколько минут телеграм-аккаунт Василисы был удален, а в ее личном телеграм-канале появился прощальный пост. Домой Василиса не вернулась.

«Новых городов, новых людей, нового всего»

Василиса росла на восточной окраине Санкт-Петербурга и училась в седьмом классе художественной гимназии. Ее и старшую дочь Алису Олеся воспитывала одна — их отец умер в 2020 году.

По словам Олеси, в семье всегда были доверительные отношения, дочери делились с ней почти всем. Подростковый возраст Василисы мать старалась не оказывать на нее лишнего давления: не лезть в личное пространство, но быть рядом, если понадобится. «Я всегда была готова ее выслушать, помочь, но если я чувствовала, что мой ребенок не пускает меня в какую-то информацию, я туда насильно не лезла. Мне казалось, что мы все и всех обсуждали, какими-то планами она всегда делилась», — вспоминает Олеся.

Я не знаю столь светлого и доброго человечка, как она

Василиса любила петь, ходила в театральный кружок и шила, повторяя за мамой, которая работает дизайнером одежды. Олеся рассказывает, что Василиса была очень добрым и творческим человеком, придерживалась вегетарианской диеты и в свои 13 лет уже сама придумывала схемы вязания, учила техникам коллажа своих сверстников — и даже начала на этом понемногу зарабатывать, проводя уроки за небольшую цену, около 500 рублей.

Фото: страница Василисы в Instagram

Олеся думала, что, когда Василиса вырастет, она станет артисткой — будет выступать на публике, петь на сцене или сниматься в кино. Незадолго до гибели дочь сама призналась матери, что мечтает стать певицей.

Для подруги Василисы, Сони, все произошедшее до сих пор словно страшный сон: «Я скоро проснусь, пойду в школу, на переменах буду искать глазами в толпе школьников мою любимую Васю, чтобы крепко обнять, поболтать. <…> Я не знаю столь светлого и доброго человечка, как она, полного идей, мечт. <…> [Остается] помнить, помнить, как светлого, лучезарного отзывчивого человечка. Я скучаю, Вась», — пишет Соня в своих социальных сетях.

Когда около полуночи 30 апреля на телефон Олеси пришло странное сообщение от дочери, она попыталась понять, что происходит и почему Василиса вдруг пишет такие слова. Поскольку дочь не ответила на звонок, Олеся стала ей писать. Василиса отвечала, что «думает, не вернется домой» и хочет нового — «новых городов, новых людей, нового всего».

«Незадолго до этого дня у нее умер дедушка, и в ее возрасте это, конечно, был большой стресс. Дома была достаточно напряженная, грустная обстановка, потому что по дедушке еще длился траур. Я подумала, что, может быть, эти события так сильно на нее повлияли, что ей захотелось уехать, чтобы сменить обстановку, легче пережить этот период», — говорит Олеся.

Фото: страница Василисы в Instagram

Олеся спросила, у подруги ли Василиса, на что та ответила, что она одна, «на воздухе». Тогда Олеся решила продолжать переписку, чтобы хотя бы так не терять с ней связь. Писала, что бабушка будет сильно переживать, если она не вернется. Уговаривала ее прийти домой. На это Василиса написала, что на ее телефоне садится зарядка, и через несколько минут пропала из сети.

Олеся пыталась успокоить себя. По ее словам, стиль сообщений был похож на Василису — она действительно иногда звала ее «мать». Возможно, думала Олеся, дочь в стрессе, поэтому пишет сухо и коротко.

Но тревога росла, и Олеся написала Марте — подруге, к которой Василиса собиралась на ночевку. Та сразу призналась, что никакой ночевки не было. Василиса к ней не приезжала, она лишь попросила подругу соврать об этом, а сама ушла куда-то с другими людьми. Куда именно и с кем — Марта не знала. Слышала только, что речь шла о каком-то «пикнике».

Удаленные переписки

Наступило 1 мая, и после полуночи Олеся поняла, что надо звонить в полицию. Оператор расспросил ее о событиях дня и последних разговорах с Василисой, а затем направил сотрудников к Олесе домой, чтобы официально оформить заявление о пропаже.

Этой ночью Олеся уже не смогла уснуть. Она отчаянно искала хоть какие-то зацепки: собрала список знакомых Василисы, через инстаграм нашла и девочек, которые когда-то были у дочери на мастер-классах, и начала писать и звонить каждому. Олеся спрашивала всех: что им известно о планах Василисы и с кем она могла бы быть? Никто не мог дать точного ответа.

Утром 1 мая Олеся обратилась в поисковый отряд «ЛизаАлерт». Там приняли заявку, но смогли начать поиски только через сутки. Олеся решила не сидеть без дела — она вспомнила, как полицейские ночью говорили, что при поиске пропавшего человека они используют детализацию его звонков. Олеся решила получить распечатку, не дожидаясь, пока это сделают полицейские. Она бросилась искать офис мобильного оператора, где можно было получить этот документ.

Когда в салоне связи выяснилось, что распечатку выдают только в присутствии владельца номера, Олеся, как она вспоминает, впервые с момента исчезновения дочери не выдержала и разрыдалась: «Я сказала им, что у меня пропала дочь и что мне нужно ее найти», — вспоминает она.

Тогда девушка, работавшая в отделении, решила пойти ей навстречу и выдала распечатку без дополнительных условий — только попросила никому не рассказывать, что это сделала она.

Фото: страница Василисы в Instagram

В течение дня полиция звонила Олесе несколько раз, задавая ей дополнительные вопросы — у них не было зацепок. Тогда она решила по новой писать всем знакомым и друзьям дочери, но на этот раз — с просьбой прислать их последнюю переписку с Василисой. «Я хотела посмотреть, как они отреагируют и о чем они с ней с переписывались последний раз», — говорит Олеся.

Я сделал это, чтобы доказать самому себе свое величие, свою способность творить ужасные дела

По ее словам, большинство ребят откликнулись сразу и честно переслали фрагменты переписок. Только двое друзей дочери — Демьян и его подруга Анфиса — отказались. Они объяснили, что Василиса якобы сама удалила все переписки с ними накануне. С Демьяном Олеся поделилась детализацией звонков Василисы. Тот спросил, пропадала ли так Василиса раньше, и предположил, с кем она могла видеться в районе последнего исходящего сигнала с телефона Василисы.

Тот факт, что только Анфиса с Демьяном не прислали ей переписки с дочерью, насторожил Олесю. Она задумалась: «А вдруг они могут быть причастны к происходящему?» Она попросила у Демьяна и Анфисы их адреса и телефоны родителей. А потом позвонила в полицию и рассказала о своей догадке.

«Я смог доказать самому себе свое величие»

Снова не дожидаясь полиции, Олеся решила действовать быстро. 2 мая вместе с другом она организовала импровизированный перекрестный допрос: друг должен был звонить родителям Демьяна, а сама Олеся — матери Анфисы, чтобы узнать, где их дети были в ночь с 30 апреля на 1 мая.

Родители Демьяна сообщили, что они уже несколько дней не в городе. На вопрос, где их сын был в ночь исчезновения Василисы, по словам Олеси, они ответили, что Демьян говорил им, как гулял в парке и вернулся домой поздно ночью.

Я убил ее несколькими ударами молотка по голове, а после задушил, чтобы она умерла наверняка

Мать Анфисы в это время рассказала Олесе, что в ту ночь ее дочь была на ночевке у подруги — по крайней мере она так ей сказала. Услышав настойчивые вопросы Олеси, женщина заволновалась и спросила, почему та вообще этим интересуется.

Когда Олеся объяснила, что Василиса пропала, а у Анфисы с Демьяном удалены с ней переписки, мать Анфисы призналась, что она сама считает Демьяна «страшным человеком» и требует от дочери, чтобы та с ним не общалась. Оказалось, что Демьян — даже не его настоящее имя. На самом деле его зовут Илья.

Илья. Фото: @vivselohi33 / Telegram

Пока они говорили, мать Анфисы решила спросить дочь напрямую о событиях той ночи. По словам Олеси, в ответ последовала неожиданная реакция: Анфиса начала рыдать и заходиться в истерике. Как сказала ее мать, девочку так трясло от переживаний за Василису.

В этот момент разговор Олеси с матерью Анфисы прервал звонок. Ей звонил оперативный сотрудник полиции с вопросом, знает ли она, кто такой Татаринов. Олеся ответила, что слышит эту фамилию впервые. Тогда ее попросили срочно прислать фотографию Демьяна, которого она ранее упоминала.

Олеся написала Анфисе, и та почти сразу отправила снимок своего друга. Олеся переслала его полиции, а спустя еще пару секунд получила новое сообщение от Анфисы. В нем был скриншот только что опубликованного поста в телеграм-канале Демьяна:

«Друзья. Так заканчивается моя история. Я… Мне очень жаль. Я был ужасным человеком, социопатом, я почти никого и никогда не любил. И это все закончилось в ночь с воскресенья на понедельник — я убил человека. Василису, свою знакомую. Я убил ее несколькими ударами молотка по голове, а после задушил, чтобы она умерла наверняка. Я сделал это, чтобы доказать самому себе свое величие, свою способность творить ужасные дела, имеющие последствия. И я смог себе доказать, хоть я и не смог справиться с последствиями. Я понимаю, что мне уже не избежать наказания, так как я уже подозреваемый у полиции, так что… Я просто покончу с собой. Мне очень жаль, что все так вышло, мне жаль, что я такой жалкий человек. Прощайте».

Пост появился в телеграм-канале Демьяна в 18:03.

Дневник убийцы

По словам Олеси, Василиса познакомилась с Ильей Татариновым и Анфисой Румпан за несколько месяцев до трагедии. Тогда, гуляя с подругой по парку, она зашла в заброшенное здание и наткнулась на них. Они быстро разговорились, обменялись контактами в социальных сетях и начали переписываться в телеграме, а потом и встречаться, чтобы играть в настольные игры.

«Демьян в последнее время у нее, скажем так, с языка не сходил. Очень много она про него рассказывала. Они обсуждали какие-то книги, и она была очень увлечена им, как интересным человеком. Я чувствовала из ее рассказов, с каким восхищением она о нем отзывается», — говорит Олеся.

Илья и Анфиса были старше Василисы на три года. До 8 класса они учились вместе, а после перехода Ильи в другую школу продолжили дружить. По данным СМИ, Анфиса, как и многие подростки, любила сериалы и прогулки, а еще — увлекалась косплеем. Илья же был другим. По словам близкой подруги, он увлекался театром, литературой и искусством. Кроме того, любил необычно наряжаться, носил волосы до плеч и кольца на каждом пальце.

Илья. Фото: @vivselohi33 / Telegram

«Илья был всегда добр лично ко мне, всегда помогал, когда мне было плохо, приезжал с шоколадками. И нет это не что то романтичное, с подтекстом отношений, а очень крепкая дружба», — вспоминает Ника, близкая подруга Ильи.

По ее словам, она дружила с Ильей около четырех лет до дня убийства и за это время он доверил ей многое. Он нередко говорил ей, что чувствует себя непонятым — особенно со стороны родителей. Как утверждает Ника, отец регулярно бил его, а любые его переживания обесценивались. «Как это часто бывает в совковых семьях: ребенку плохо — сам виноват», — добавляет она.

Ника вспоминает, что еще до трагедии Илья не раз признавался ей в суицидальных мыслях. Он никому не доверял, не видел смысла в дружбе, а родители, по его словам, постоянно ставили его действия под сомнение. Доходило до абсурда — чтобы доказать, что поел в школе, Илья присылал им фотографии еды. Иногда, рассказывает Ника, он звонил ей в отчаянии, говорил, что хочет выпрыгнуть из окна, и плакал.

«Они контролировали его, обесценивали любые его проблем. Особенно отец. Любые абсолютно проблемы Ильи воспринимались в штыки — и этим они только усугубляли и так его шаткое моральное состояние», — говорит Ника.

И Ника, и другая знакомая Ильи Екатерина (имя изменено) утверждают, что он осознавал наличие у себя психических проблем — а Нике даже сообщал, что страдает расстройством личности. Но, по его словам, он пытался контролировать эти проблемы и бороться с ними.

«Родители не воспринимали его лечение серьезно и не особо хотели спонсировать. Мне грустно, ведь он был неплохим драматургом, хорошо придумывал сценарии и хотел даже связать с этим жизнь, написать книгу, например. Планы были грандиозные, но жаль, что все так вышло», — говорит Екатерина.

Илья активно вел свои соцсети и личные дневники с 2015 года. В своих записях он тоже жаловался, что его не устраивает жизнь, что он часто злится на весь мир, а родители его не любят и считают разочарованием семьи, поэтому он подумывает о самоубийстве. «Ненавижу всех, хочу, чтобы сдохла моя мать, не могу с ненавистью справиться», — писал Илья. При этом в дневниках он писал, что чувствует себя выше других людей, стремится управлять ими и играет для этого разные роли. В некоторых записях он прямо называет себя «королем лицемеров» и «бездушной злобной мразью», имитирующей доброту и эмоции.

«Почему люди так хотят быть особенными? <…> Что оскорбительного, что плохого в том, чтобы быть обычным человеком? <…> Эгоцентризм — вот ключ. Потребность в самовыражении вызвана уверенностью в том, что эти люди особенные и чем-то выделяются, а причиной такой точки зрения, в свою очередь, является неспособность представить прочие точки зрения. То есть, это просто люди, которым в детстве не хватило многогранности мышления, в результате чего и живут убежденные в собственной исключительности, которую и хотят показать и доказать всем остальным», — писал Илья в своем телеграм-канале в марте 2023 года.

Скриншот: @vivselohi33 / Telegram

Журналистка Елена Погребижская со ссылкой на материалы судебной психиатрической экспертизы утверждает, что Илья с детства был вспыльчивым: при малейших неудачах мог бросаться предметами. По его словам, в какой-то момент его агрессия стала настолько заметной, что пришлось обратиться за помощью к психиатру. Илья принимал седативные препараты, о чем упоминал в социальных сетях.

Также в дневниках он писал, что с 12 лет его начало преследовать желание убить человека — сначала он старался не обращать на него внимания, но с возрастом мысли становились все навязчивее. Олеся вспоминает, что, по одной из записей в показаниях Татаринова, в 14 лет после очередной ссоры с матерью, Илья прямо сказал, что ненавидит ее и когда-нибудь убьет.

Постепенно он начал получать удовольствие от своих фантазий об убийстве, считая, что если убьет кого-то, то сможет почувствовать себя значимым. Тогда он впервые решился поделиться этими мыслями с Анфисой — и, к своему удивлению, узнал, что она якобы тоже испытывает желание кого-то убить. С этого момента они начали обсуждать, кого теоретически могли бы выбрать своими жертвами.

«Что бы ты сказала своим близким?»

Решение убить именно Василису Илья принял за две-три недели до преступления. По его словам, дело было не в личной неприязни — просто именно ее было бы проще всего выманить: мать Василисы легко отпускала ее на ночевки к подругам. Тогда он начал обсуждать с Анфисой их планы в закрытых чатах телеграма, после этого удаляя переписки.

Когда Илья решил, что именно он должен стать убийцей, он сообщил об этом в чате, и Анфиса согласилась. Удары молотком по голове показались ему самым надежным способом. В качестве места преступления они с Анфисой выбрали лесопарк Парголово — он находится у северной окраины города, достаточно далеко от дороги, там ходит мало людей и растут высокие деревья и трава, поэтому тело могло долго оставаться незамеченным. Анфиса предложила купить лопаты, чтобы заранее выкопать яму неподалеку от будущего места убийства и после преступления оттащить тело Василисы туда.

Место, где позже нашли тело Василисы. Фото: ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу

За 10 дней до убийства Илья перестал принимать седативные препараты — по его словам, настолько был сосредоточен на убийстве, что постоянно забывал их выпить. Подруга Ильи Ника вспоминает, что при этом не замечала в нем особых изменений.

За несколько дней до преступления Илья с Анфисой встретились в лесу. Анфиса сразу предупредила Илью, что боится крови, но поможет закопать тело. Позже она скажет, что тогда до конца не верила, что все это всерьез. Илья же испытывал от подготовки настоящий восторг.

Дату убийства назначили на конец апреля. Примерно за неделю до этого они придумали легенду: сказали Василисе, что хотят отметить майские праздники и «записать с ней интервью» на пикнике в лесу. По их словам, такие видео они снимали со всеми знакомыми — теперь очередь дошла и до нее. Анфиса специально купила одежду в секонд-хенде, чтобы не испачкать свои вещи. Илья собрал рюкзак, положив в него еду, напитки и молоток.

В ночь на 30 апреля в своем телеграм-канале Илья опубликовал песню «I Can’t Decide» группы Scissors Sisters (в переводе с английского — «Я не могу решить»), добавив короткую подпись «Пора». В песне звучат такие строчки:

​​I’m not a gangster tonight

Don’t wanna be a bad guy

I’m just a loner, baby

And now you’ve gotten in my way

I can’t decide

Whether you should live or die

Oh, you’ll probably go to heaven

Please don’t hang your head and cry

Перевод с английского:

Сегодня ночью я не гангстер,

Не хочу быть плохим парнем,

Я просто одиночка,

Но ты встал(а) у меня на пути.

Я не могу решить,

Стоит ли тебе жить или умереть,

О, возможно, ты попадешь в рай,

Пожалуйста, не грусти и не плачь.

Вечером того же для трое подростков зашли в магазин за чипсами и шоколадками и отправились в лес.

Они разложили плед, достали закуски. Рядом с пледом Илья оставил свой рюкзак. Анфиса села напротив Василисы и включила видеозапись на камере Ильи — по его словам, Анфиса сама хотела запечатлеть этот момент в памяти. Илья сел сбоку и начал задавать Василисе простые вопросы: какое ее любимое блюдо, почему она решила стать вегетарианкой, что бы она сейчас хотела сказать родным? Василиса, улыбаясь, ответила, что обняла бы близких. И пока Василиса отвечала на один из следующих вопросов, Илья зашел за ее спину, достал молоток и со всей силы размахнулся для первого удара.

Фото: ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу

Он стал бить ее по голове молотком. Василиса упала, ее речь прервалась и она начала хрипеть. Илья снова и снова наносил ей удары. По его словам, он боялся, что, если остановится, Василиса закричит или попросит о помощи, и не хотел давать ей ни единого шанса выжить. Посмотрев видео убийства, журналисты насчитали как минимум 20 ударов, которые Илья нанес Василисе. Чтобы убить ее наверняка, напоследок он начал душить ее руками. Лишь убедившись, что пульса точно нет, он остановился.

Анфиса в это время отошла в сторону. По ее словам, она не выдержала вида крови и отвернулась. Илья в это время натянул на голову Василисы пакет, накрыл тело пледом и позвал Анфису помочь перенести его к яме. Вместе они оттащили тело подруги и начали закапывать.

Илья взял рюкзак Василисы. В него он бросил молоток, а затем достал ее телефон, зашел в ее личный телеграм-канал и написал прощальный пост:

«Blue hour («синий час», или час в сутках перед наступлением темноты. — Прим. “Холода”) и ретроградный меркурий дают новое начало новой жизни. Я не знаю, с кем из вас я еще встречусь, а с кем нет, но я надеюсь, что у вас всех будет лучшая жизнь. Сегодняшняя встреча была особенной, ведь она была последней. Теперь меня ждут новые люди и новые места. Я вас всех очень сильно люблю и верю в вас, вы солнышки».

Затем Илья написал еще пару сообщений и зашел в банковский аккаунт Василисы, чтобы перевести около 600 рублей — все, что было на карте, — на счет Анфисы.

После Илья разбил телефон Василисы лопатой и кинул его в могилу. Чтобы скрыть следы крови, он перекопал землю вокруг. Анфиса в это время забрала себе некоторые личные вещи Василисы — наушники, косметику, пауэрбанк, банковскую карту. Подростки бросили рюкзак Василисы в ту же яму, закопали тело и стали заметать следы. Илья достал пилу и распилил деревянные лопаты на части, чтобы сложить их обломки в рюкзаки.

Я убил ее. Мне очень жаль, что я подвел вас, оказался недостойным сыном. Вы были хорошими родителями

Затем они с Анфисой отправились домой. По дороге и дома у Ильи они обсуждали случившееся. Как вспоминает Илья, тогда он уже начал сомневаться, стоило ли оно того, а вот Анфиса, напротив, заявила, что теперь и сама хочет убить еще одну свою знакомую — и уже знает, как это сделать.

У себя дома Илья закинул их окровавленные вещи в стирку. Они с Анфисой выпили самодельные алкогольные коктейли из джина со спрайтом и проговорили еще несколько часов, немного поспали, а затем Анфиса ушла к себе домой. Илья снова лег спать и проспал весь следующий день.

Наутро 2 мая он, как ни в чем не бывало, пошел в школу. Но, по его словам, сосредоточиться на уроках все-таки не смог: все время думал о ночи в лесу. Тем же вечером у него случилась истерика. Он решил, что должен покончить с собой.

Фото: @vivselohi33 / Telegram

Вечером 2 мая родители Ильи созвонились с ним. В разговоре сын сказал, что его подруга, Василиса, пропала. Вскоре после созвона на телефон матери Ильи пришло новое сообщение от сына. «Правда в том, что я убил ее [Василису]. Мне очень жаль, что я подвел вас, оказался недостойным сыном. Вы были хорошими родителями. Я люблю вас, будьте сильными», — написал Илья.

Мать Ильи в панике начала звонить ему, но он сбрасывал звонки. Тогда она набрала номер 112, чтобы полиция не дала ее сыну ничего с собой сделать до ее приезда.

Илья, по его словам, действительно попытался покончить с собой в тот вечер — он поднялся сначала на седьмой этаж дома, потом на десятый, но так и не решился прыгнуть. В своем телеграм-канале в 18:28 он написал: «Я очень жалок, к сожалению. Но я сдамся. И это даже не “благородное признание своей вины”, я просто слишком слаб, чтобы умереть. Потому я сяду. Забавно, правда?» После этого он сел и стал спокойно дожидаться полиции в своей квартире.

«Она живет параллельно, просто мы ее не видим»

Когда вечером 2 мая Олеся открыла телеграм-канал Ильи, она увидела сообщение с его признанием в убийстве. Она не могла поверить в происходящее. По ее воспоминаниям, она продолжала сидеть на кухне, уставившись в экран, и старалась не расплакаться. Все, что она могла сделать, — переслать пост сотруднику полиции. Олеся осталась дома, а ее друг вместе с оперативниками выехал по адресу, где жил Илья Татаринов. С Олесей на всякий случай оставили их общую подругу.

Вскоре друг перезвонил: все подтвердилось. 3 мая Илью Татаринова задержали. Анфису тоже доставили в отделение на допрос. Олесю тем временем друзья повезли на дачу — ей нужно было рассказать обо всем своей матери.

«Мы долго ехали в такси, и когда я зашла в дом, то просто ничего не смогла сказать. У меня только такое рыдание вырвалось дикое, как будто какое-то животное», — вспоминает Олеся в разговоре с «Холодом».

Выпив успокоительных, она отправилась обратно в город, чтобы снова дать показания. Впереди были долгие месяцы следствия и судов.

Илья в зале суда. Кадр: Telegram-канал «Shot»

Только 31 июля 2024 года Илье Татаринову и Анфисе Румпан огласили приговор. Илье дали семь лет воспитательной колонии, Анфисе — шесть лет. Из этих сроков по году были за кражу денег — 600 рублей, переведенные с карты Василисы. Экспертиза признала обоих полностью вменяемыми.

По словам Олеси, родители осужденных и адвокаты Олеси сразу подали апелляции. Позже суд увеличил сумму компенсации морального вреда (первоначальная сумма компенсаций не разглашается), однако ни одна из сторон не осталась довольна приговором. «Вы же понимаете, — говорит Олеся, — что никакие деньги не измерят жизнь, а уж тем более ребенка, еще и так страшно убитого?»

Олеся убеждена: родители осужденных сознательно затягивают процесс. Пока идут апелляции, подростки сидят в СИЗО, а там каждый день считается за полтора отсиженных. Уже 30 апреля 2025 года, в день второй годовщины убийства Василисы, Анфиса Румпан фактически отсидела половину своего срока.

«Чем дольше их дети сидят в СИЗО, тем быстрее они выйдут на свободу, — объясняет Олеся. — Смягчающими обстоятельствами считается то, что они там продолжают учиться в школе. А Василиса не продолжает. Почему это не считается отягчающим?»

Олеся со ссылкой на адвоката утверждает, что уже в коридорах суда родители Ильи Татаринова и Анфисы Румпан обсуждали не смерть Василисы и не жестокость преступления, а то, как сохранить анонимность их детей, чтобы в будущем Илья и Анфиса могли завести семьи и начать новую жизнь. «Холод» попробовал связаться с родителями Татаринова и Румпан, но ни те, ни другие не ответили.

«Они вменяемые. Они знали, что, если человека убивать, он умрет. Они прятали тело и не побежали в полицию, как только ее убили. Что все это? Фантики? Убили, извинились, отсидели, и все, можно продолжать?» — говорит Олеся.

С тех пор, говорит Олеся, их семья больше не живет — она существует. Ее мать и старшая дочь, как и она, убиты горем. «Мы пытаемся зарастить раны, продолжить жить дальше, мы пытаемся как-то выживать. Но я не могу забыть Василису. Я думаю, она живет параллельно, просто мы ее не видим. Она всегда в нашей голове и в том, что нас окружает, в наших разговорах и воспоминаниях. Иногда я вспоминаю ее шутки и снова смеюсь», — говорит Олеся.

Фото: страница Василисы в Instagram

По ее словам, все эти два года она ни одного дня не перестает думать о Василисе. В своем посте во «ВКонтакте» на вторую годовщину убийства дочери она написала: «2 года без твоих шуток, смеха, философских разговоров, творчества и песен…731 день с мыслями о тебе, с обдумыванием случившегося, с невыносимой болью, которая уже стала частью меня.

Ты всегда учила меня чему-нибудь новому. До сих пор учишь. Учишь смотреть на мир с разных точек зрения; учишь видеть людей глубже; учишь принятию и борьбе одновременно. Я слышу тебя и сейчас, я вижу твои знаки, я чувствую тебя. Ты совершенней меня, я всего лишь слабый земной человек. Но я стремлюсь к твоему совершенству. Я уже на 2 года ближе к тебе. Люблю тебя, Васёк!»

Теперь Олеся хочет построить храм в память о погибшей дочери и собирает на это средства. Она собрала уже миллион рублей.

