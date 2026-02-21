«Никакого сожаления ни к чему»

В 1997 году 12-летняя Маша Шаранда и 9-летняя Варя Пензина отправились в лес за грибами и пропали. В якутском городе Ленске, откуда девочки родом, это было не первое подобное исчезновение — милиционеры давно охотились за маньяком-педофилом, но не могли его поймать. На этот раз его задержали, однако не смогли доказать его вину во всех преступлениях. В итоге он отсидел срок за только убийство двух девочек, вышел на свободу в 2015 году и продолжил совершать преступления. Бороться с опасным преступником решил милиционер на пенсии, который писал детективы. Как поймали «якутского Чикатило» — в материале «Холода».

Август 1997 года оперативники уголовного розыска из якутского города Ленска ждали с тревогой. Раз в три года именно в этом месяце там пропадали дети. В милиции опасались, что это произойдет снова.

Первый случай произошел 3 августа 1991 года. В тот день четырехлетняя Катя пришла в гости к подруге, пятилетней Свете (по другим данным: Катя и Марина, фамилии неизвестны). Девочки вышли на улицу поиграть, а ближе к вечеру, когда мать Светы выглянула в окно, дочери и ее подруги во дворе уже не было. Родители сразу обратились в милицию. Оперативники проверяли ранее судимых жителей города, на улицах расклеивали листовки с фотографиями девочек, но безрезультатно. В итоге Катю и Свету объявили пропавшими без вести.

Три года спустя, 28 августа 1994 года, в Ленске вновь исчезла девочка. Девятилетняя Юля (фамилия неизвестна) вышла из дома и не вернулась. Поиски девочки ни к чему не привели.

Ленск. Фото: Staselnik / Wikimedia Commons

Оперативники предположили, что оба преступления совершил один и тот же человек. По словам начальника отдела уголовного розыска Ленского РОВД Владислава Пшенникова, ближе к августу 1997 года его сотрудники провели «ряд профилактических мероприятий». Впрочем, все они свелись к тому, что милиционеры предупреждали жителей Ленска об орудовавшем в городе маньяке-педофиле.

Вскоре Пшенников ушел на больничный — как он говорил, «сказалась болезнь ног». Вечером 19 августа он сидел на крыльце своего дома, когда во двор вошел его заместитель Игорь Дмитриев. «Я сразу же спросил его: “Что, девочка?” Игорь ответил: “Две”», — много лет спустя вспоминал Пшенников. Он собрался и вместе с Дмитриевым поехал к участку леса за рекой Мухтуйкой, в паре километров от Ленска, где в тот вечер обнаружили искалеченные тела двух девочек.

Кровь на траве

Рано утром 19 августа 12-летняя Маша Шаранда взяла синее пластмассовое ведро и вместе с подругой, девятилетней Варей Пензиной, отправилась за грибами. По словам Пшенникова, родители спокойно отпустили их в лес: девочки уже не раз вместе ходили за грибами, вдобавок их было много в тот год.

Фото: Unsplash

К обеду Маша не вернулась домой. Некоторое время спустя к семье Маши пришли родители Вари — она тоже все еще не появилась дома. Все вместе они побежали искать девочек.

Отец Маши решил поискать их в лесу, поскольку знал, где они обычно собирали грибы. Там он и увидел их тела. Грудь Маши была изрезана, на шее виднелся след от удавки. Резиновый сапог с ее ноги куда-то делся, а синее ведро для грибов валялось в паре метров от тела. Варя лежала неподалеку, рядом с поваленным деревом — кто-то выстрелил ей в грудь и проломил череп, после чего затянул на шее удавку. К моменту, когда девочек обнаружили родители, их тела успели остыть.

К вечеру, когда милиционеры Пшенников и Дмитриев приехали на место преступления, тела девочек уже увезли — на истоптанной траве остались только следы крови. Некоторые оперативники еще бродили по лесу в поисках улик, а Пшенников и Дмитриев вернулись в отдел. Там они опросили родителей Маши и Вари, после чего обсудили с коллегами план розыска.

Зацепка

Улик на месте убийства девочек милиционеры так и не нашли. Как писали СМИ, тогда оперативники стали проверять людей, которых уже судили за насильственные действия, — допрашивали даже тех, дела против кого закрыли из-за недостатка доказательств. Подозреваемых набралось около 40 человек, однако все они оказались непричастны к этому преступлению.

На дороге, ведущей в лес, со дня убийства попарно дежурили оперативники. Они останавливали всех водителей и пешеходов и спрашивали, не был ли кто-то из них в лесу 19 августа, чтобы найти тех, кто мог запомнить что-то необычное или случайно встретить убийцу. Среди этих людей оказались грибники, которые вспомнили, что в тот день их «Жигули» застряли в лесу, но какой-то мужчина помог их вытащить, после чего уехал на грузовике ГАЗ-66.

У него «возникло непреодолимое желание удовлетворить свою сексуальную потребность с помощью малолетней девочки»

Вскоре название модели прозвучало вновь: на этот раз в словах женщины, на которую за месяц до убийства девочек напал незнакомец. Она рассказала Дмитриеву, что вечером в конце июля, когда она шла через парк, на нее бросился мужчина и попытался ее изнасиловать. Чтобы спастись, она сделала вид, что готова заняться сексом добровольно, и пригласила мужчину к себе. Тот согласился, а по пути указал на припаркованную возле дома машину и сказал, что этот грузовик ГАЗ-66 принадлежит ему. В квартире мужчина получил, что хотел, после чего ушел.

В милиции произошедшее не сочли изнасилованием: якобы все было по взаимному согласию. Однако слова женщины стали важной зацепкой: когда Дмитриев пересказывал их своему начальнику, Пшенникову, тот вспомнил, что несколько лет назад уже проверял на причастность к похожему преступлению одного мужчину. И у него был автомобиль именно этой марки.

«Отстаньте от хорошего человека»

Все эти годы Пшенникову не давал покоя один случай. Незадолго до пропажи четырехлетней Кати и пятилетней Светы местном парке задержали мужчину за эксгибиционизм. Его звали Андрей Бараусов. Когда в 1991 году пропали девочки, Пшенников стал проверять всех жителей Ленска, но подозревал Бараусова. Долгое время милиционер вызывал его в отдел: допрашивал и убеждал признаться, но тот отрицал вину. В надежде получить хоть какую-то полезную информацию, Пшенников разговаривал с родственниками, друзьями, коллегами и соседями Бараусова, но тщетно.

Фото: Unsplash

«Кроме подозрений у меня ничего не было. В итоге его жена устроила в кабинете скандал, стала жаловаться прокурору, мол, прессуем ее мужа. Тогда прокурор сказал нам: “Отстаньте от хорошего человека”», — вспоминал Пшенников.

В начале 1990-х годов у Бараусова был внедорожник «Нива». Еще тогда Пшенников предполагал, что тот мог заманить девочек в машину, после чего увезти их в безлюдное место, изнасиловать и убить. Позже милиционер узнал, что Бараусов продал «Ниву», а на вырученные деньги приобрел ГАЗ-66 — такой грузовик грибники видели в лесу в день убийства Маши и Вари.

Тогда Пшенников поручил Дмитриеву поговорить с Бараусовым, но зайти издалека: возможно, он ездил 19 августа за грибами, видел в лесу девочек или кого-то подозрительного. Милиционеры заранее договорились, что Бараусов не должен встретить в отделе Пшенникова, чтобы он думал, что его допрашивают как свидетеля и не насторожился.

«Ну и ребятам сказал: “Давайте, ребята, его осторожно берите, работайте. В первую очередь надо узнать, ездил он по грибы за речку Мухтуйку или нет. Если он скажет, что ездил, больше никого не ищем — это его работа”. Так и получилось. Он признался — да, ездил», — позже вспоминал Пшенников. Бараусов спокойно рассказал, что действительно ездил 19 августа за грибами, мол, «ничего подозрительного не видел», а на обратном пути вытянул застрявшие в колее «Жигули».

После этого Пшенников выделил в помощь Дмитриеву еще трех оперативников — планировалось, что предполагаемого убийцу будут допрашивать и днем, и ночью. Однако этого не случилось: когда на следующий день Пшенников пришел на работу, оперативники доложили, что Бараусов сознался в убийстве девочек.

Скрытный и конфликтный

Андрей Бараусов родился в 1961 году. Как писали СМИ, когда он был маленьким, его отец ушел из семьи. Мать отправилась с сыном в Беларусь, но там наладить жизнь не получилось, и они вернулись в Россию и обосновались в Ленске.

Вскоре мать снова вышла замуж. Отчим мало времени уделял воспитанию пасынка, и тот рос заброшенным ребенком. Местные СМИ писали, что, по словам одноклассников, Андрей плохо учился, обижал сверстников, конфликтовал с учителями и даже издевался над животными. Когда он стал старше, в армию не пошел — якобы сумел избежать призыва из-за травмы.

В 20 лет (по другим данным, не раньше, чем в 22 года) Бараусов женился на 17-летней девушке. У них родились дочь и сын. Знакомые говорили, что Бараусов был скрытным и необщительным человеком. Еще до женитьбы он работал слесарем, но, как сообщали местные СМИ, систематически нарушал дисциплину и прогуливал. В итоге Бараусова уволили, и он устроился водителем в местное подразделение Удачнинского горно-обогатительного комбината.

Он не остановился даже после того, как жена заболела раком — иногда насиловал дочь прямо у нее на глазах

Бараусов много времени проводил за рулем «Нивы», а потом продал ее и купил грузовик ГАЗ-66 с крытым кузовом. На нем Бараусов иногда ездил в село Орто-Нахара — там жили родственники его жены. Позже жена умерла от рака легких — ей было около 30 лет. Бараусов продолжил жить с детьми, пока через полгода его не задержали за убийство двух девочек.

«Это не человек»

Бараусов признался в убийстве почти сразу, а вскоре рассказал о том дне в подробностях. Рано утром 19 августа он проснулся с похмелья, взял ведро для грибов, нож и охотничью мелкокалиберную винтовку (карабин), которую украл у тестя, и отправился в лес. Он переехал вброд речку Мухтуйку и оставил машину на опушке, а сам стал бродить с ведром по лесу. Он делал вид, что ищет грибы, а на деле думал о другом — милиционер Владислав Пшенников утверждал, что за несколько дней до похода в лес у Бараусова «возникло непреодолимое желание удовлетворить свою сексуальную потребность с помощью малолетней девочки». Бараусов заметил двух девочек, которые собирали грибы — это были Маша и Варя.

Он сходил обратно к машине — оставил ведро, вместо него взял карабин — и отправился к девочкам и стал подкрадываться к ним. Когда до них оставалось около 30 метров, Бараусов выстрелил и попал в спину одной из них. Она упала, а вторая побежала. Бараусов кинулся следом, догнал ее, повалил на землю и ударил ножом в грудь. Он их изнасиловал, а затем добил ножом, после чего стащил тела в кучу и наспех забросал их мхом и ветками.

Фото: Unsplash

В это время неподалеку находилась семейная пара — они тщетно пытались вытащить застрявшие «Жигули». Бараусов помог им, после чего сел в свой грузовик, припаркованный на опушке, и уехал. Вскоре его задержали — и нашли карабин, который он спрятал во дворе за домом.

Когда Бараусов закончил рассказ, его повезли на следственный эксперимент. «Меня тогда поразило, что он по глухому лесу с удивительной точностью вывел на место происшествия и точно показал, где находились девочки, откуда он стрелял, куда потом их прятал. Я сам охотник с большим стажем, немало побродил по лесу, но не смог бы так сразу найти все эти места», — позже вспоминал Пшенников.

Тела девочек отправили на судмедэкспертизу. Кроме ножевых и пулевых ранений, патологоанатомы нашли еще следы ударов и удушения. «Душил веревкой, бил палкой, стрелял, резал… Я у него тогда спрашивал: “Ты что такой урод-то? Если ты убиваешь, мог бы нормально убить”. Он мне с сожалением, как бы с претензией сказал: “Не умирают”», — рассказал Пшенников.

По словам милиционера, на допросе Бараусов «был немного угнетен». Однако он согласился написать показания. «Вам даже не снилось, сколько я натворил дел», — сказал при этом Бараусов. «С ним поговорить — это не человек. Никакого сожаления ни к чему», — заключил Пшенников. Позже Бараусов сознался в убийстве еще двух женщин и трех девочек, и со временем следователям удалось восстановить события тех дней.

Детский сад «Солнышко»

Первое преступление Бараусов совершил 19 февраля 1983 года. В Ленске, в одной из квартир на улице Первомайской, в тот день дядя Бараусова отмечал свадьбу — среди приглашенных был и его племянник. Застолье еще продолжалось, когда пьяный Бараусов взял нож и вышел на улицу.

В это время мимо детского сада «Солнышко» шла 24-летняя Елена Старилова. Бараусов увидел ее и предложил познакомиться, но та отказалась. Тогда он разозлился, выхватил нож и нанес Стариловой не менее 10 ударов, после чего еще как минимум два раза ударил ее по голове тупым предметом. Она упала на землю, и Бараусов поволок ее на территорию детского сада — положил в одной из беседок и собирался изнасиловать, но увидел прохожих и сбежал. Люди ничего не заметили и пошли дальше, а девушка умерла. После этого Бараусов затаился больше чем на восемь лет — во всяком случае, о его преступлениях в этот период информации нет.

Вечером 3 августа 1991 года возле одного из домов на улице Ойунского в Ленске он из машины увидел двух девочек — четырехлетняя Катя и пятилетняя Света стояли у дороги. Бараусов заманил их в машину и свернул в сторону леса. На окраине города, за речкой Мухтуйкой, он позволил Кате и Свете выйти из машины. Затем Бараусов совершил над ними сексуализированное насилие и зарезал Катю и Свету ножом.

«Они все время плакали, просились домой. Но у меня еще недопитая бутылка была. Я испугался, что они расскажут маме, папе. Просто взял и убил. Быстро. Они даже и не поняли, возможно», — вспоминал Бараусов на допросе.

«Первая лицом ко мне стояла, вторая отвернутая была. Вторая даже, возможно, и не видела, потому что это было все так быстро, — говорил Бараусов на следствии. — Одна упала сразу. А другая даже и повернуться не успела, я схватил за куртку или кофту, уже не помню. Она тоже упала. Да они маленькие были».

По его словам, тела он закопал в неглубокой яме, сверху закидал ветками и травой, однако найти их так и не удалось — девочки долго числились пропавшими без вести.

Желтая курточка

Меньше чем через год, 9 апреля 1992 года, Бараусов, который тогда работал водителем, отправился с грузом в город Мирный. По пути он подобрал девушку — это была Людмила Наливкина. Информации о точном возрасте Наливкиной нет, но, как впоследствии говорил Бараусов на допросе, ей было около 26 лет. В дороге он завел беседу с Наливкиной, а по приезде в Мирный уговаривал продолжить знакомство. Но девушка отказалась. Тогда он предложил проводить ее до дома — при этом взял из машины монтировку.

он заинтересовался историей маньяка и задумал очередной детектив

По воспоминаниям бывшего сотрудника МВД, ознакомившегося с материалами дела, на допросах Бараусов говорил, что у дома «заподозрил», что Людмила его обманывает и «ведет к своим знакомым, а не к себе домой». По другой версии, он увидел ее возле дома и решил напасть спонтанно. Как бы то ни было, точно известно, что он ударил девушку по голове монтировкой, потащил под лестницу и изнасиловал, а после ударил ее еще не менее семи раз. Наливкина скончалась. Тело осталось лежать под лестницей.

28 августа 1994 года Бараусов ехал пьяный за рулем, когда из окна машины увидел девятилетнюю Юлю. «Девочка была одета в куртку или кофточку желтого цвета, в джинсы и рейтузы или колготки. На ногах были обуты кроссовки или легкие туфли светлого цвета. У нее были коротковатые русые волосы», — позже вспоминал он на допросе. Бараусов соврал Юле, что знает ее родителей, и заманил в машину.

На перекрестке улиц Аммосова и Октябрьская он вышел из автомобиля, открыл багажник и попросил Юлю, которая сидела на заднем сиденье, подержать сумку. Девочка нагнулась через спинку сиденья, и в этот момент Бараусов ударил ее монтировкой по голове. Юля потеряла сознание и скатилась на пол, а Бараусов вернулся за руль и поехал на окраину города. У пионерлагеря «Алмаз» он остановился. Юля оставалась без сознания. Тогда он попытался ее изнасиловать, но не смог, поэтому решил просто избавиться от девочки.

«Вытащил ее из салона и затащил в лес. У нее мешок был на голове, ударил раза два монтировкой, она уже не двигалась и не дышала. Можно сказать, добил. Я бросил ее и пошел за лопатой. Решил закопать», — спокойным голосом говорил Бараусов на следственном эксперименте. Тело так и не нашли, и Юля числилась пропавшей без вести.

Ложился к дочери в кровать

Следующее преступление Бараусов совершил меньше чем через полгода. 22 декабря 1994 года он, будучи пьяным, увидел в парке трех подруг — 15-летнюю Римму и Татьяну с Надеждой (фамилии неизвестны), которым было по 14 лет. Он пошел следом, а когда поравнялся с ними, обнял Татьяну за талию. Она вырвалась и закричала подругам, чтобы те бежали. Девочки бросились прочь, но Римма споткнулась и упала. Подоспевший Бараусов ткнул девочке в бок газовый пистолет и, угрожая убить, повел на стройку. Там он изнасиловал ее, но убивать почему-то не стал.

Вдобавок, как утверждал Пшенников, в течение семи лет Бараусов насиловал собственную дочь. В первый раз сексуализированное насилие произошло, когда ей было восемь лет. Как писали местные СМИ, его жена часто дежурила в ночную смену, и в эти дни Бараусов, часто бывая пьяным, ложился к дочери в кровать и заставлял удовлетворять себя.

Когда девочке исполнилось 13 лет, Бараусов ее изнасиловал. Он не остановился даже после того, как жена заболела раком — иногда насиловал дочь прямо у нее на глазах. После смерти жены это происходило регулярно — в том числе, как утверждал бывший сотрудник МВД Якутии, 19 августа, после того как Бараусов изнасиловал и убил Машу и Варю.

Как писали местные СМИ, дочь пыталась покончить с собой, но выжила. Она рассказала о пережитом следователям, однако позже отказалась от своих слов. Бараусов тоже все отрицал. «Многочисленные дела», о которых он говорил на допросе, раскрыть тоже не удалось — ленским милиционерам, по словам Пшенникова, помешало их же начальство из центрального аппарата МВД Якутии.

Для статистики

На следующий день после того, как Бараусов сознался, Пшенников позвонил человеку из республиканского МВД, который также занимался этим делом — его он обозначал инициалом М., — и сообщил, что преступление раскрыто и тот «может не приезжать в Ленск». «Однако М. сразу же спросил меня, сообщил ли я об этом руководству УУР МВД РС(Я). Я ответил, что еще нет, — вспоминал Пшенников. — Тогда он попросил меня никому не звонить и сказал, что немедленно вылетает в Ленск». Еще через день М. был в Ленске и сам доложил начальству о поимке преступника.

Бараусов. Кадр: НТВ

После этого с Бараусовым стал работать М. — местных оперативников, которые поймали преступника, от дела фактически отстранили. М. же пытался доказать вину Бараусова в исчезновениях детей, которые происходили в Ленске в прошлые годы и о которых тот сам говорил во время допроса.

«Нас, местных оперов, он к Бараусову не допускал. М. несколько раз выезжал на места, которые показывал Бараусов, где якобы он закапывал убитых им девочек. Но каждый раз это не подтверждалось. Почти месяц М. единолично работал с Бараусовым, но никаких результатов не добился. Я считаю, это был результат неправильной тактики и методов допроса», — говорил Пшенников.

Бараусов несколько раз описывал, где спрятал тела жертв. Но, когда милиционеры приезжали на место, останков они там не находили. По мнению Пшенникова, Бараусов намеренно путал следствие, чтобы избежать более тяжкого наказания.

«Свободно и безэмоционально говорит об убийстве, но всячески избегает подробностей. При ответе на некоторые вопросы ведет себя неадекватно: напрягается, становится неподвижным, закусывает губы, заикается, часто употребляет слова-паразиты, типа “это самое”, — приводили журналисты газеты “Якутск Вечерний” текст судебных документов. — Для него сексуальные подробности его преступлений — это своеобразное “табу”, поэтому в ходе показаний старается их обойти, не говорить о них. Даже когда следователь настаивает, стараясь прояснить эти подробности, он ограничивается общими фразами или односложными ответами: “да”, “нет”».

При этом Бараусов постоянно подчеркивал, что жертва «умерла очень быстро» или «почти не дышала» — будто пытался приуменьшить тяжесть преступления.

Милиционеры так и не добились правды от Бараусова, а спустя месяц следователь прокуратуры, который вел дело об убийстве Маши и Вари, потребовал закругляться. «Он сказал мне, что Москва требует, чтобы в кратчайшие сроки уголовное дело направили в суд — поэтому он не будет проводить работу по другим преступлениям», — позже говорил Пшенников.

Вскоре Бараусов отказался от признания в убийстве пятерых человек. В итоге его судили только за убийство Маши и Вари, а еще за насильственные действия сексуального характера и незаконный оборот оружия и боеприпасов. В 1998 году суд приговорил его к высшей мере наказания, но из-за моратория на смертную казнь приговор изменили на 17 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

По словам Пшенникова, остальные совершенные Бараусовом убийства до суда не дошли, потому что правоохранителям для отчетов нужна была «положительная статистика по раскрытию тяжких преступлений», — и из-за некомпетентности М.

«Это не помешало М., по рассказам его коллег, постоянно хвалиться тем, что он получил звание “полковник милиции”, потому что раскрыл тяжкое преступление и задержал маньяка-педофила», — говорил Пшенников.

Под М. Пшенников, вероятно, имел в виду полковника Сергея Мохова — в 1990-х годах он возглавлял отдел в управлении уголовного розыска МВД Якутии и руководил работой оперативной группы по поимке Бараусова (Мохов умер в 2025 году, поэтому «Холод» не смог обратиться к нему за комментарием).

Детективные романы

В 1990-х годах Виталий Егоров жил в Якутске и возглавлял группу по борьбе с преступлениями против личности — в основном они ловили убийц и насильников. С конца 1980-х годов, по словам Егорова, число таких преступлений резко выросло. «Не проходила и неделя, мы поднимали сокрытые трупы везде, где только можно: на воде и под водой, на земле и под землей, в лесу, на болотах. Находили сожженные останки на кострищах и скелеты давно уже пропавших людей», — вспоминал он.

Егоров вместе с коллегами раскрыл около 300 убийств. «Просто оказался в нужное время в нужном месте», — говорил он. А когда он вышел на пенсию, стал писать детективы по мотивам реальных преступлений.

до задержания он совершил сексуализированное насилие над шестью несовершеннолетними девочками

В 2017 году Егоров наткнулся на воспоминания оперативника из Ленска Владислава Пшенникова — тот рассказывал о поимке Бараусова. Егоров заинтересовался историей маньяка и задумал очередной детектив. «Я решил проверить информацию своими силами. Одновременно сделал наброски будущей повести под названием “Нелюдь”», — говорил он.

Первым делом Егоров попытался узнать, где сейчас находится маньяк. Он разослал запросы и вскоре выяснил: Бараусов отсидел весь срок, вышел в 2015 году и отправился в село Глядень-1 Алтайского края. Тогда Егоров позвонил в администрацию села. «Трубку подняла молодая женщина, — вспоминал он. — [Женщина] пояснила, что Бараусов приехал к своей дочери, которая проживала [в этом селе] с детьми. В 2016 году [дочь и дети] внезапно пропали, не уведомив администрацию о выезде в другое место проживания».

Такие не останавливаются

Егоров направил письмо заместителю начальника главного управления МВД по Алтайскому краю. В нем он сообщил, что серийный убийца-педофил убил несколько человек, но тела его жертв не нашли, а вину не доказали из-за некомпетентности сотрудника центрального аппарата — преступник отсидел срок за два убийства, вышел на свободу и пропал с радаров.

«Истории с серийными маньяками, да и собственный опыт говорит о том, что такие, как Бараусов, никогда не останавливаются и продолжают творить свое черное дело. Прошу не счесть за труд и поручить толковому оперативнику проверить, где сейчас находится Бараусов. Я вознамерился написать книгу об этом маньяке и хочу узнать дальнейшую его судьбу. Эта информация будет нужна и вам, поскольку бывших сексуальных маньяков не бывает», — писал Егоров.

Однако ответа не последовало. Егоров писал еще несколько раз, прежде чем ему все-таки ответили. Отставной полковник был «до глубины души возмущен бездушностью алтайских оперативников»: те со ссылкой на закон «О персональных данных» сообщили, что без согласия Бараусова передавать «третьим лицам» информацию о нем не могут.

«Я не стремился получить у алтайских полицейских персональные данные Бараусова, а предупреждал их, что преступник может продолжить совершать злодеяния, — возмущался Егоров. — До этого я несколько раз звонил в село участковому полицейскому. Но тот ничего не знал о Бараусове, не мог внятно объяснить, где его подучетный находится, а в последующем и вовсе перестал со мной разговаривать».

МВД по Республике Алтай. Скриншот: Яндекс. Карты

Егоров понял, что полицейские если и следят за серийным убийцей, то лишь на бумаге, а на деле его перемещения никем не контролируются. Почти три года он пытался повлиять на алтайских правоохранителей, после чего обратился к Анне Кузнецовой, в то время Уполномоченной по правам ребенка.

Заявление приняли быстро. Через несколько дней Егоров получил ответ, что Бараусов совершил новые преступления и теперь сидит в колонии.

«Тюрьма ничего страшного с ним не сделала»

Бараусов некоторое время прожил в селе Глядень, а после переехал в Новосибирск — вероятно, без ведома алтайских правоохранителей. Там он до задержания совершил сексуализированное насилие над шестью несовершеннолетними девочками. Все они выжили. В 2021 году Новосибирский суд приговорил Бараусова к 18 годам лишения свободы, и его этапировали в колонию для особо опасных преступников ИК-9 в Алтайском крае.

Бараусов сидел, но убийства, которые он совершал в Ленске, оставались «висяками». Тогда Егоров отправил письмо председателю следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину. Он написал, что в 1997 году, когда Бараусова подозревали в убийстве двух девочек, тот сознался в убийстве еще двух женщин и трех девочек, но позже отказался от своих слов.

«Есть основания полагать, что его тогда не доработали до конца. Сейчас представляется прекрасная возможность поговорить с Бараусовым на эту тему. Ему 60 лет, 18 лет лишения свободы для него равносильно пожизненному сроку. Он может пойти на контакт. Желая в последний раз посетить родные места, увидеть родственников, отвлечься от тюремной камеры или по другим причинам, он может согласиться показать места, где сокрыл трупы», — писал Егоров.

Вскоре дело поставили на контроль в СК, а Бараусова этапировали в Якутск. По мнению Пшенникова, адвокат мог посоветовать ему сотрудничать со следствием, потому что это могло повлиять на тяжесть будущего наказания. В итоге Бараусов полностью признался в содеянном и стал рассказывать, как убивал людей в Ленске. Еще ему дали послушать аудиозаписи 1997 года, на которых Бараусов опознал свой голос, и устроили очную ставку с оперативниками Ленского РОВД, ловившими его в те годы.

Бараусов в тюрьме. Фото: СУ СКР по РС(Я)

«Меня удивило, как он хорошо выглядит. Плотный, здоровый, моложавый. Тюрьма ничего страшного с ним не сделала», — говорил Владислав Пшенников, который встретился с Бараусовым на следственном эксперименте.

Согласно судебным материалам, преступник был практически образцовым заключенным — участвовал в общественной жизни отряда, посещал воспитательные мероприятия, получал благодарности за работу и корректно вел себя в беседах с администрацией. За это его перевели из обычных условий содержания в облегченные. По словам Виталия Егорова, во время первого срока Бараусов сотрудничал с администрацией колонии. Благодаря этому он стал заведующим столовой, где спокойно проработал до самого освобождения.

«Вам легко рассуждать»

В марте 2023 года следствие завершилось и материалы дела передали в суд. Как сообщали СМИ со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Якутии, Бараусов вновь «переобулся»: теперь он признавался только в убийстве Елены Стариловой в феврале 1983 года — упирал на то, что тела большинства жертв так и не нашли. «Он детей все равно не отдал», — говорил Пшенников.

Однако судья счел вину Бараусова доказанной, и 23 мая 2023 года за убийство пяти женщин и девочек (в некоторых случаях сопряженное с сексуализированным насилием) и изнасилование еще одной девочки его приговорили к 21 году заключения в колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 10 лет.

На вопрос журналистки, согласен ли он с решением суда, Бараусов хмуро ответил «нет» — и сказал «да» в ответ на вопросы, считает ли себя здоровым и невиновным человеком. Отрицал он, и что домогался дочери: якобы «это только было заявление самой матери».

Когда журналистка спросила, хочет ли Бараусов что-то сказать близким погибших, он сначала переспросил — «В каком смысле погибшим?» — а после повысил голос. «А что я могу сказать, если я это не совершал? Что я могу сказать? Вы вот любого человека возьмите, обвините его: “Ты убил, ты его закопал и так далее”. Но их нету [тел погибших] и где их взять, если их нету?» — эмоционально говорил прежде спокойный Бараусов. Когда журналистка напомнила, что он сам показывал места преступлений, Бараусов разозлился еще больше.

Обложка книги В. Егорова «Нелюдь»

«А каким способом я это делал, вы же не знаете? Вам легко рассуждать. А когда будете на моем месте и когда вас принудят это сделать, тогда вы по-другому будете говорить, — возмущался он. — Если бы я это совершил, я бы показал. Но я это не совершал, я и не могу их показать. Хоть убейте».

Бараусов заявил, что во время следствия на него оказывалось давление, и решил обжаловать приговор. 25 июля 2023 года в Верховном суде Якутии рассматривали его апелляцию. Заседание проходило в закрытом режиме, журналистов в зал не допустили. Позже стало известно, что приговор «якутскому Чикатило» оставили без изменений.

Виталий Егоров в своей книге «Нелюдь», основанной на истории Бараусова, маньяка «убил». «Я настолько ненавидел его, что получил некоторое моральное удовлетворение от того, что в конце повести его не осталось в живых», — говорил он журналистам.

