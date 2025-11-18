Не осталось даже костей

Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин, только потому что она любила

23-летняя Яна Легкодимова пропала осенью 2024 года. Тогда мать Яны прочитала ее дневник и поняла, кто может быть причастен к исчезновению дочери. Вскоре после того как она обратилась в органы, полиция задержала молодого человека, в которого была влюблена Яна. Вместе с ним задержали и его друга. В их телефонах нашли переписки, где они шутя обсуждали, как будут «убирать» девушку. 17 ноября 2025 года суд наконец вынес им приговор. Теперь известны подробности дела, потрясшего весь Казахстан. Что произошло с Яной на ее последнем свидании — в материале «Холода».

За процессом по делу о жестоком убийстве 23-летней жительницы казахстанского Атырау Яны Легкодимовой следили десятки тысяч человек. Девушка пропала в октябре 2024 года. Восемь месяцев спустя на берегу реки Урал нашлись ее останки — часть ребер, позвонки и череп — всего в нескольких десятках метров от места, которое, как утверждают правозащитники, поисковые группы прочесывали с водолазами, дронами, эхолотами и кинологами.

Почти сразу после исчезновения Яны задержали двух подозреваемых — ее бывшего парня, 24-летнего Ризуана Хайржанова, и его лучшего друга, 25-летнего Алтынбека Катимова. Они сознались, что задушили девушку и сбросили ее тело в реку, но с каждым днем следователи раскрывали все более страшные и запутанные подробности этого преступления.

По данным следствия, больше недели Ризуан в мельчайших подробностях обсуждал с другом способы убийства и надругательства над телом Яны (в переписке обвиняемые обсуждали возможность изнасилования тела, но в итоговое обвинение это не вошло), договаривался с ним о гонораре за ее смерть и советовался, как замести следы. По словам матери Яны, Галины Легкодимовой, переписка подсудимых шокировала даже полицейских. В суде Ризуан начал просить прощения перед матерью Яны и «народом Казахстана».

Больше года общество следило за ходом дела, требуя для убийц пожизненного заключения. Теперь, когда приговор наконец оглашен, «Холод» восстановил события ночи, когда была убита Яна, и рассказывает, как два молодых человека решились на жестокое преступление, потрясшее не только Казахстан.

Заботливая и трудолюбивая

Яна Легкодимова родилась в поселке Чапаево на северо-западе Казахстана. По словам правозащитников, она выросла в большой, сплоченной семье: ее воспитывали мама, бабушка с дедушкой и тетя. Родные вспоминали, что Яна росла в атмосфере любви и «не знала, что такое конфликты и семейные драмы».

Яна Легкодимова. Фото: @legkodimova_ / Instagram

Мать Яны Галина Легкодимова рассказывала, что дочь серьезно относилась к образованию: закончила школу с золотой медалью, получила грант на обучение в университете и изучала иностранные языки. Летом 2024 года Яна окончила магистратуру и готовилась к поступлению в аспирантуру. Параллельно она работала в Казахском научно-исследовательском геологоразведочном нефтяном институте.

«Яна очень спокойная девочка, успешная. Я присутствовала на ее защите, она получила 100 баллов. Это максимальный балл. И она была единственная, кто получил 100 баллов в 2024 году», — рассказала декан нефтегазового факультета Атырауского университета нефти и газа Райхан Сулейменова.

позвонки, некоторые ребра и череп были аккуратно разложены прямо на проселочной дороге

По словам Галины, Яна никогда не состояла в отношениях. Но летом 2024 года она заметила, что дочь часто выходит вечером во двор «постоять возле подъезда с коллегой». На вопрос, кто этот человек, Яна ответила, что его зовут «Ризуан».

Осенью Галина уехала в короткую командировку. «Общались каждый день. На работе или где-то еще, всегда переписываемся, никогда телефоны не отключали», — вспоминала она. Вечером 18 октября Яна написала матери, что собирается лечь спать и наберет утром, но она так и не позвонила.

«Ему нравится моя улыбка»

На следующий день сестра Галины по ее просьбе зашла в квартиру Легкодимовых, но Яны там не было. Свет горел во всех комнатах, а дома остались наушники и зарядка, без которых она никогда надолго не выходила. Несмотря на холодную погоду на улице, в коридоре висела ее куртка.

Галина и Яна Легкодимовы. Фото: @legkodimova_ / Instagram

В тот день Яна так и не объявилась, поэтому 20 октября Галина Легкодимова срочно вернулась домой в Атырау и подала заявление о пропаже дочери. В квартире она нашла дневник Яны, в котором она писала, что в последнее время общалась в соцсетях с неким «Р.»

Что Яна писала про него? Впоследствии на суде зачитывали выдержки из дневника Яны: «Весь день ленюсь, перечитала СМС от Р., что ему нравится моя улыбка и расплакалась, потому что в то время я ему еще нравилась», «Не понимаю, чего он добивается… Была бы безумно счастлива, если бы все, что он делал, потому что сам того хотел. Но он делает это из страха, и меня переклинивает, иногда до слез».

Галина не сомневалась: под инициалом «Р.» кроется тот самый Ризуан, к которому Яна спускалась по вечерам. Она взяла его номер у друзей дочери и позвонила. На вопрос, видел ли он Яну, тот начал заикаться и утверждать, что не встречал ее уже «больше недели». После разговора Галина уточнила у друзей дочери, есть ли у Ризуана дефекты речи. Они ответили, что нет.

Сразу признались

После этого Галина Легкодимова снова обратилась в полицию и на этот раз указала на Ризуана как на основного подозреваемого. Проверив записи с камер у дома, следователи увидели, что накануне исчезновения Яна села в чью-то машину и уехала. Утром 22 октября оперативники задержали Ризуана, а тем же вечером под стражу поместили его лучшего друга — Алтынбека.

Тогда Галина обратилась за помощью к казахскому фонду «Не молчи KZ», с 2016 года защищающему права женщин и детей, переживших насилие. Как утверждают в фонде, первые четыре дня после убийства тело Яны не искали — никто не думал, что она могла быть мертва. Но после задержания Ризуан и Алтынбек признались, что задушили Яну и выбросили ее тело в реку.

Подозреваемые указали место, где они избавились от тела. Но, по словам Галины, спасатели бездействовали. «Неоднократно на месте поиска сотрудники или сидели в машинах, или спали, или лодки были на берегу. Никто не контролировал интенсивность поисков. Но отчеты в СМИ были отличными», — писали правозащитники, которые помогали матери Яны во время поисков.

Ризуан и Алтынбек. Фото: фонд «Не молчи KZ»

В итоге Галина «достучалась» до администрации президента и Генеральной прокуратуры, встретилась с министром внутренних дел, сама выезжала на поиски тела дочери и добилась приезда специалиста из столицы Казахстана, но долгое время все старания оставались безрезультатными.

За помощью к другу

24-летний Ризуан Хайржанов работал инженером. Они с Яной отучились в одном университете. «Я его пару раз видела, и он всегда [был] такой галантный, всегда в костюме. Вот не скажешь про него ничего подобного. Говорят же, внешность обманчива. Он не был агрессивным или же каким-то странным не был. Нет, он тоже работал на производстве, в проектном институте, точно такой же магистрант [как и Яна]», — описывала Ризуана декан нефтегазового факультета Райхан Сулейменова.

Его лучший друг, 25-летний Алтынбек был электриком — в суде он рассказал, что познакомился с Ризуаном около 10 лет назад, и с тех они «общались как друзья». Как рассказывал «Холоду» их общий знакомый, Алтынбек «был готов ради Ризуана в огонь и воду».

Сотрудники фонда «Не молчи KZ» выяснили, что сразу после звонка Галины Легкодимовой Ризуану, тот обратился за помощью к мужу своей сестры — Данияру Ердешову.

Ердешов в прошлом следователь, а с января 2025 года работает руководителем аппарата акима (главы) Курмангазинского района Атырауской области. Кроме того, правозащитники утверждают, что Ердешов сопровождал Ризуана на допросы в полицию, хотя не является его адвокатом.

Данияр Ердешов. Фото: Информационный ресурс AtyrauPress.kz

Узнав об этом, Галина Легкодимова подала ходатайство в прокуратуру с просьбой допросить Ердешова и изучить его переписки с Ризуаном и Алтынбеком, сообщила «Холоду» глава фонда «Не молчи KZ» Динара Смаилова. По ее словам, сразу после этого — спустя восемь месяцев поисков — останки Яны наконец нашлись.

«Обнимала пакет с костями»

20 июня 2025 года туристы обнаружили останки в нескольких десятках метров от берега реки Урал — в месте, которое, как утверждали в фонде «Не молчи KZ», неоднократно прочесывали оперативники с дронами. Местные СМИ показали кадры, на которых видно, что позвонки, некоторые ребра и череп, аккуратно разложены прямо на проселочной дороге.

Останки Яны. Кадр: Главные новости Казахстана / Басты жаңалықтар

Судмедэкспертиза подтвердила, что кости принадлежат Яне. Но, как поясняли правозащитники, это означало, что установить, что происходило с ее телом стало невозможно: тем более, что ни кости конечностей, ни одежда или обувь Яны, кроме ее черного топа, так и не были найдены.

«Мой смысл, вся моя жизнь. А для них это просто вещь. Он ей попользовался, он убил, он забрал ее честь. Забрали тело, забрали жизнь. Мне даже обнять, похоронить, некого было! Просто я не могла. Я восемь месяцев ждала, когда отдадут даже вот эти кости. Я сидела возле морга и обнимала пакет с костями, потому что мне нечего было больше обнять», — говорила журналистам мать Яны.

Вскоре полицейские сообщили, что завершили расследование и передали дело в суд, и в августе начались судебные заседания. Следователи смогли проанализировать содержимое телефонов задержанных, в том числе переписки Ризуана с Яной и Алтынбеком — их позже зачитали на суде.

Сломать как шпалы

По данным следствия, незадолго до убийства Ризуан поссорился с Яной — она узнала о его предстоящей женитьбе на другой девушке. Яна хотела, чтобы он рассказал об отношениях с ней невесте. «Не понимаешь ты ничего, ты бессердечный», «Я устала реветь каждый сраный день», — писала Легкодимова.

Яна хотела расстаться с Ризуаном, но, как утверждают правозащитники на основе представленной переписки, тот стал убеждать ее, что не хочет жениться — якобы на этом настаивают его родители. Чтобы уладить конфликт, Ризуан предложил Яне встретиться и поговорить. В это же время он написал своему лучшему другу Алтынбеку, что Яна «ебет мозги» и ее «надо кокать» (убивать).

Сообщения, которые Ризуан отправил Алтынбеку.

«Димой» они между собой называли Яну Легкодимову, вероятно, из-за фамилии

Как сообщали правозащитники, в ночь с 7 на 8 октября Ризуан и Алтынбек начали планировать убийство. Алтынбек предлагал способы: например, отравить Яну. Как писали журналисты, молодые люди обсуждали ртуть и цианид, а также что если сжечь тело, то от него останутся кости и «не сгорит нихуя».

— Заснет изи. Станет ли она пить — вот в чем вопрос, — писал Алтынбек.

— А это мысль.

— Сбей ее нахуй. Хотя соляру жалко (вероятно, имеется в виду автомобиль Hyundai Solaris, принадлежавший Ризуану).

Ризуан настаивал, что Яну нужно именно «убрать»:

— Ее избить может каждый, как шпалы ее можно сломать. Просто смысл. Заявy еще накатает.

«Мы и пострашнее вещи делали»

В итоге друзья решили, что проще всего будет задушить Яну в машине.

— У нее шея спичка. Сорян, но мне смешно, — говорил Алтынбек.

— Кокнуть хочу очень сильно, — написал ему позже Ризуан.

Ризуан предложил другу убить ее вместе. Поскольку Алтынбек жил в 244 километрах от Атырау в селе Курмангазы, Ризуан предложил оплатить ему такси.

— Мне шо теперь на выходных приезжать мочить ее? — спрашивал Алтынбек.

— Думаю, идеальный вариант, — ответил Ризуан.

Когда они решились на убийство, Алтынбек уточнил: «Убийства и голые сиськи?», на что Ризуан ответил смехом, а чуть позже переспросил друга, готов ли он на убийство:

— Пойдешь на такое со мной?

— Обижаешь.

Той же ночью Яна написала Ризуану, что верит, что он «неплохой человек», но он уже договаривался с другом о сумме гонорара за ее убийство.

Алтынбек назвал цену: «Ну это сумма обустройства гаража». Затем речь в переписке пошла о 500 тысячах тенге (примерно 98 тысяч рублей на октябрь 2024 года), а после в шуточной форме о покупке Audi 80. «Или просто покупаешь пиво мне», — написал Алтынбек. А потом добавил: «Мне похуй. Надо — кокнем. Типа для меня она никто».

Они также обсудили, что хотят сделать с телом Яны. Алтынбек предлагал надругаться над ним.

Восстановленная переписка Ризуана и Алтынбека

Молодые люди были уверены, что им не грозит наказание. Алтынбек в этом не сомневался:

— Мы и пострашнее вещи делали, — писал он другу.

Тем более, по мнению друзей, чтобы избежать заключения за убийство нужно всего лишь подкупить должностных лиц.

— Можешь на лапу прокурору дать. Все взяточники, — писал Алтынбек.

— Дорого будет, ну посмотрим.

Пили виски и пиво

18 октября Ризуан назначил Яне встречу и вечером заехал за ней на машине. По данным правозащитников, в 21:52 она села к нему в автомобиль.

В 22:09 они выехали в сторону квартиры Ризуана. По данным правозащитников, около часа они с Яной находились в его квартире, пока Алтынбек прятался в одной из комнат. В 23:31 Ризуан написал Алтынбеку: «Твое мнение. Как думаешь, она достаточно напугана?»

они разблокировали телефон Легкодимовой с помощью Face ID для чего, по словам судьи, «воспользовались глазами умершей Яны»

В 23:46 Ризуан с Яной направились обратно в сторону ее дома. По данным следствия, которые приводят правозащитники, в 23:58 Ризуан припарковал машину во дворах, но не выпустил Яну — она высунула ногу из машины, пытаясь выбраться, но Ризуан удерживал ее.

19 октября в 00:05 Ризуан написал Алтынбеку: «Приезжай, быстро, быстро», «Найди мою машину. Она сидит спереди. Дверь открыта. Затолкай ее внутрь. И держи дверь», а затем выслал свою геолокацию. Алтынбек в это время все еще находился в квартире Ризуана, но вскоре подошел на место.

«”Сам задушу”, — мне сказал Ризуан. Услышал, как Яна сказала, что напишет заявление об изнасиловании. Я спиной подпирал дверь автомобиля, слышал, как они ругались. Как душил Ризуан — внимания не обратил», — говорил Алтынбек позже в суде.

В 0:33 Ризуан задушил Яну в присутствии Алтынбека. Затем они отвезли тело за 30 километров от Атырау в район села Талдыколь и выбросили его в реку Урал. А в четыре утра Ризуан и Алтынбек приехали в бар и до пяти часов пили виски и пиво. После того, как они разошлись по домам, молодые люди продолжили переписку. «Пиздуй спать, пирожочек», — писал Алтынбек.

Чувство пустоты

Правозащитники говорили, что судя по скорости перемещений Ризуана и Алтыбека, у подозреваемых было «достаточно много времени», чтобы «глумиться, насиловать или нарушить целостность тела» Яны. Впрочем, Ризуан в суде отрицал это.

Как следует из показаний, спустя три часа после убийства они с Алтынбеком разблокировали телефон Легкодимовой с помощью Face ID для чего, по словам судьи, «воспользовались глазами умершей Яны». А затем удалили переписки и уничтожили телефон.

«По крайней мере, три раза в переписках у Ризуана и Алтынбека прозвучала версия о том, чтобы “изнасиловать пока тепленькая”. Мы этого не знаем. Следствие не может установить, потому что тело разложилось и такие экспертизы мы уже не добудем никогда. Возможно, еще кто-то принимал участие, помогал», — сказала «Холоду» руководительница фонда «Не молчи KZ» Динара Смаилова.

Около девяти часов утра 19 октября Ризуан написал Алтынбеку: «Норм?» «В селе», — ответил ему Алтынбек, сообщая, что уже вернулся из Атырау домой. После этого он начал обсуждать с Ризуаном его криво установленную стиральную машину.

К полудню Ризуан сообщил другу, что загнал свою машину в автомойку.

Восстановленная переписка Ризуана и Алтынбека

Дальше они обсудили, что пора чистить переписки и перешли к другим темам. Нервничать Ризуан начал только после звонка Галины Легкодимовой:

— Мне пизда, — написал он другу.

— Не, не пизда. Сейчас устрой уборку дома, чисти все, блять, чисти, — отвечал Алтынбек.

В этот день молодые люди начали суетиться. По данным правозащитников, они искали информацию в интернете про систему видеонаблюдения Казахстана, удаляли чаты и чистили переписки в WhatsApp. 21 октября Ризуан написал Алтынбеку: «Чел ты сядешь за меня, если я куплю тебе машину. Хддд». 22 октября в 11 утра Ризуана задержали. Алтынбека арестовали в девять вечера.

Всего лишь шутка

Ризуана и Алтынбека обвинили по двум уголовным статьям: «Убийство совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору» за уничтожение телефона Яны, чтобы скрыть улики.

По данным правозащитников, на первых судебных заседаниях Ризуан заявил, что в день убийства Яна напала на него «в наркотическом состоянии», а он якобы защищаясь, убил ее. Позже он отказался давать дальнейшие показания по этой версии событий.

По мнению руководительница фонда «Не молчи KZ» Динары Смаиловой, мотива у убийц не было вовсе. «Они придумали, что ее надо убить, а потом стали искать повод. Они себя убеждали, искали причину, за что можно ее убить», — считает правозащитница. По ее мнению, Ризуан не мог смириться с тем, что Яна «успешнее, умнее, сильнее». «Это его унижало. Он не мог принять, что женщина может быть лучше мужчины», — объяснила Смаилова. Смаилова предполагает, что версии произошедшего Ризуану помогал придумывать его родственник, бывший следователь Данияр Ердешов: «Они уже знают, как пойдут процессы, что можно сделать, что можно скрыть, что можно там, например, фальсифицировать даже. И, конечно, у нас вызывают, опять же, подозрения, опасения участия этих людей в данном процессе».

«Я отдал бы все, чтобы вернуть время назад и этого просто не совершать. Я не какой-нибудь серийный маньяк убийца, я не хотел этого делать. Яна… Я не знаю, она мне снится каждый день. Просто, если поверите. Она снится мне каждый день… Мне нет покоя», — говорил Ризуан в суде.

Алтынбек тоже признал вину. «Вместо того, чтобы остановить Ризуана Хайржанова, я шел на поводу его слов. Я до самого последнего момента думал, что это всего лишь шутка, до того момента, пока он не совершил данное преступление», — сказал он в суде.

«Возьми все на себя»

Во время заключения в СИЗО молодые люди передавали друг другу записки, которые впоследствии зачитывали на одном из судебных заседаний. «Признайся полностью, возьми все на себя, убери меня из дела, при групповом убийстве грозит больший срок», — просил Алтынбек у друга. Также он переписывался с другим сокамерником: «Для меня главное выйти бы спокойно, — говорил он. — Хоть бы мне восемь лет дали, ну хотя бы… Кажется, девушку не смогут найти… Он [Ризуан] знал, куда выбросить, ее до сих пор найти не могут».

Архивное фото. Берег реки Урал, Атыраусская область, Казахстан. Фото: SAP666 / Wikimedia Commons

В это время их отцы написали заявление в прокуратуру на фонд «Не молчи KZ» за то, что те, распространяя текст переписок, «создают негативное отношение» к их детям. «Объявили виновным еще до суда. Общественное мнение сформировали заранее», — говорил в суде отец Ризуана. Адвокаты Ризуана и Алтынбека запретили снимать своих подзащитных в суде.

«Он, возможно, и не виноват, — говорил в суде отец Ризуана.— Может быть, он просто оставил живую Яну на берегу, а далее неизвестно, что могло произойти. Следов и биоматериалов в машине не было. Не существует прямой доказательной базы. На видеозаписях нет момента убийства. Машина была просто похожей. Все следствие это догадки. Переписка вырванная из контекста. Он признался потому, что устал после допросов».

Впрочем, не все из окружения Ризуана и Алтынбека встали на их сторону. В разговоре с «Холодом» Динара Смаилова рассказала, что невеста Ризуана, от которой тот хотел скрыть связь с Яной, дала показания в полиции. «Плакала, осудила их действия. Очень достойно себя вела. Сказала, что не хочет вообще знать этих людей», — рассказала Смаилова.

«Убили не только Яну, но и ее маму»

На протяжении всего процесса за делом Яны следили десятки тысяч людей, а заседания активно освещали местные СМИ. «История Яны Легкодимовой — это не просто уголовное дело. Это зеркало общества, в котором девушку можно убить за угрозу разоблачения, а участники преступления спокойно обсуждают детали в переписке, словно речь идет о бытовой мелочи», — писала казахская газета «Время».

Несмотря на это, на онлайн-трансляции заседаний не допустили наблюдателей, сообщали правозащитники. Кроме того, заседания неоднократно переносили из-за болезней адвокатов подсудимых. «Я считаю, что это затягивание процесса», — говорила Динара Смаилова. По ее мнению, переносы могли происходить не по уважительным причинам, а чтобы у подсудимых было больше времени пообщаться с родственниками и адвокатами в СИЗО. Кроме того, правозащитница отмечает, что так Ризуан и Алтынбек могут выигрывать время для своих родственников в силовых структурах, чтобы те смягчили им срок.

Галина и Яна Легкодимовы. Фото: @legkodimova_ / Instagram

Особенно тяжело, по словам Смаиловой, переносы заседаний сказывались на матери Яны Галине Легкодимовой. «Она очень мало спит, постоянно на успокоительных и антидепрессантах. Мы пытались найти психологов, но она говорит: психолог плачет больше, чем я. Она не может говорить, потому что плачет. В суде плачет. Она очень постарела», — рассказывала «Холоду» Смаилова.

По ее словам, Яна с матерью были «близкими подругами», и теперь женщина осталась одна. «Они убили не только Яну, они убили и ее маму тоже», — говорила Смаилова.

На одном из последних судебных заседаний Галина рассказала, как прожила последний год. По ее словам поиски тела Яны разрушили финансово и эмоционально всю ее семью. «Я тратила огромные суммы. Мои родственники приезжали и жили со мной по полгода. Мы не всегда могли есть, все уходило на поиски. Год я не могу спать без снотворных и успокоительных».

По словам Динары Смаиловой, этот случай стал для команды «Не молчи KZ» одним из самых тяжелых за все время работы: «Мы впервые столкнулись с таким цинизмом. Мы думали, уже все знаем, но каждый раз открывались новые ужасы. Мы все выгорели».

«Самое достойное наказание»

17 ноября суд приговорил Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова по совокупности обвинений к пожизненному лишению свободы. Кроме этого, подсудимые должны выплатить матери Яны материальную компенсацию и по 15 миллионов тенге в качестве моральной компенсации (в сумме почти пять миллионов рублей).

На заседании судья Зарема Хамидуллина произнесла эмоциональную речь: «Это спланированное убийство. Жестокое убийство. Они заранее готовились к этому со смехом, хладнокровно, унижая Яну, 10 дней подряд обсуждали различные способы совершения убийства, осознанно шли к этому».

По словам судьи, утверждения Ризуана, что Яна якобы курила, выпивала и употребляла наркотики и угрожала ему не подтвердились.

«Из ваших переписок установлено, что она вас только любила и требовала взаимности. Хайржанов, вы ее убили за то, что Яна вас любила», — сказала Хамидуллина во время оглашения приговора и добавила, что не знает, откуда у подсудимых столько «жестокости, озлобленности».

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 15 дней. По мнению Динары Смаиловой, Ризуан и Алтынбек могут быть виновны и в других преступлениях. «Мы считаем, что эти парни очень опасны. Возможно, следствие будет разбираться, потому что очень много людей просят до конца изучить [их] переписки, посмотреть, чем они ранее занимались», — говорила она.

Смаилова рассказала «Холоду», что считает наказание справедливым. «Для Казахстана это очень редкое явление, когда дают за убийство женщины пожизненный срок», — отметила она. — Если бы был судья мужчина, мы бы такой приговор не получили».

