Я русский и служу на авианосце США

Роману Гончарову 39 лет, и он работает инженером на американском авианосце. Пройдя все тесты и стрессовое обучение, когда новобранцам мешают спать и не дают общаться с родными, он попал в море. На корабле оказались двухъярусные спальные места, туалеты как в плацкарте и лобстеры по выходным. В свободное время можно смотреть кино, играть в приставку, баскетбол, танцевать, рисовать и даже общаться с родными по всему миру. Роман рассказал «Холоду», как попасть в американскую армию, какие плюсы для него есть в этой работе и как родные из России относятся к его службе.

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Я родом из Якутска. После школы поехал учиться в Таганрог на юриста, потом перевелся в Санкт-Петербург. Я всегда хотел заниматься уголовным правом, но на университетской практике понял, что работать в силовых структурах не хочу. Тогда я начал заниматься стоковой фотографией. Это приносило много денег, плюс за 10 лет работы фотографом я много путешествовал, пожил в Таиланде и во Вьетнаме.

В 2010 году Россию снова допустили к лотерее грин-карт США (Россия не участвовала в розыгрыше с 2005 по 2010 год из-за большого наплыва россиян в США в этот период. — Прим. «Холода»), и мы с девушкой решили поучаствовать. С первого раза не получилось, и мы стали пробовать каждый год. В 2017 году, когда мы уже поженились, моя жена все-таки выиграла грин-карту, и в 2018 году мы с двухлетней дочкой переехали в США.

Тогда я практически не знал английского языка. Продолжать работать стоковым фотографом я уже не мог, так как из-за развития технологий качественные фотографии стал делать каждый второй. Поэтому я начал работать в доставке в Нью-Йорке. Это были прекрасные несколько месяцев — я на электробайке объехал весь Манхэттен.

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Потом я работал на сотовых вышках: забирался на 300-метровую высоту и монтировал антенны сотовой связи. Там я зарабатывал от 170 до 350 долларов в день. Позже мы с семьей переехали в штат Северная Каролина, где я работал на траке вахтовым методом: три недели в пути, неделю дома. Все это время английский язык у меня вообще не шел, потому что моими коллегами всегда были русскоязычные люди.

Гражданство США за два месяца

В какой-то момент на форуме по адаптации в США я увидел информацию про службу во флоте и загорелся этой идеей. Служба предлагала много привилегий, а еще можно было путешествовать. У меня такой характер, что я не люблю сидеть на месте. Мне хотелось приключений. Плюс, флот — это про море и жизнь на побережье в то время, как практически все армейские базы находятся в пустынях и лесах.

Для поступления на службу мне нужно было сдать тест ASVAB, где среди прочего были задания на знание математики и английского. Из-за плохого языка я потратил немало попыток, прежде чем набрать необходимый проходной балл и подписать контракт.

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Пойти служить в Вооруженные силы США могут только граждане или те, у кого есть гринкарта. Подписать контракт можно с 17 лет. Главное — это сдать тест и пройти медкомиссию. Когда я поступал на службу, я был самым старшим на приеме у врача, но моя физическая подготовка была лучше, чем у многих 20-летних, которых не брали в армию. Если у тебя проблемы со здоровьем, то государству просто невыгодно будет тебя лечить. Кроме того, тут еще проверяют, есть ли у тебя судимость и татуировки (чтобы не было свастик и другой радикальной символики).

Фото: предоставлены Романом

Тут никто не обращает внимание, откуда ты — из России, Украины или Китая, как ты разговариваешь, какого вероисповедания, какой ты ориентации. Если у тебя есть гринкарта, государство тебе доверяет. Если ты проходишь по критериям — тест и здоровье, — то, где ты родился, никого не волнует.

В США служит в Вооруженных силах меньше 1% населения, то есть два-три миллиона человек. На службу идет много молодежи, потому что это хороший социальный лифт. Власти после завершения контракта оплачивают человеку учебу в колледжах, поэтому для молодых людей это может стать возможностью получить хорошее образование и вырваться из глубинки. Военным предоставляется специальная ипотека без первого взноса с низкими процентными ставками. Кроме того, служба дает полную медицинскую страховку, что является редкостью для США. Даже если тебя собьет машина вне службы, твоя семья в любом случае получит компенсацию до 500 тысяч долларов.

Тут никто не обращает внимание, откуда ты — из России, Украины или Китая, как ты разговариваешь, какого вероисповедания, какой ты ориентации. Если у тебя есть гринкарта, государство тебе доверяет.

Еще среди преимуществ — возможность продвижения на госслужбе: потом можно устроиться в полицию, пограничный патруль, ФБР, таможню. Или же можно пойти в корпорации, такие как SpaceX или Boeing, потому что для них ты уже проверенный человек и тебя могут подпустить к секретной информации. А если остаться служить, то через 20 лет можно выйти на пенсию и получать 50% от зарплаты. Но для мигрантов самое важное преимущество, по-моему, в том, что тебе дают гражданство практически сразу после начала службы.

Фото: предоставлено Романом

Служба очень ценится в американском обществе. Когда я в первый раз вышел в форме в город, мне махали и пожимали руку незнакомые люди. Во многих музеях, театрах, на аттракционах, если ты военный, вход либо бесплатный, либо со скидкой. Даже в Starbucks и Apple есть скидка.

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Но служба — это всегда риск. Смысл армии в том, что рано или поздно ты окажешься в месте боевых действий. Если ты подписал контракт, ты не можешь взять и уйти, иначе получишь черную метку — тебе больше не дадут кредит и не возьмут на нормальную работу. Но флот — это одна из самых безопасных веток службы в армии. Риск умереть всегда есть, он больше, чем в обычной жизни, — за это ты и получаешь зарплату и привилегии. Но чаще всего ты не участвуешь в боевых действиях.

Не умеешь — научат

Прежде чем пойти к рекрутеру, нужно понимать, куда ты хочешь пойти служить: сухопутные войска, флот, военно-воздушные или космические силы. В США это все разные учреждения, в которые надо подаваться отдельно.

После выбора направления, сдачи теста и прохождения медкомиссии, тебе дают возможность выбрать профессию — то, чем ты хочешь заниматься. Это зависит от результатов медкомиссии и теста. Дальтоники, например, не могут стать электриками, а люди с проблемными суставами не пойдут в пехоту. Для граждан США выбора больше, потому им больше доверия. Не гражданин не может стать айтишником или работать с личными делами военных, поэтому приходится выбирать из таких профессий, как повар, медик, заправщик самолетов или инженер — когда у тебя нет доступа к документам и другой чувствительной информации.

Фото: предоставлены Романом

Я выбрал инженерную специальность, которая предполагает обслуживание техники (лифтов, холодильников, морозильников, систем вентиляции и кондиционирования, моторов, генераторов) на корабле. Для этого не нужно иметь какое-то профильное образование или опыт работы. Не умеешь — научат.

Прежде чем я подписал контракт, я заполнил огромную простыню с личными данными, а также трем гражданам США требовалось подтвердить мою личность. Это нужно для получения самого простого допуска. В марте 2023 года я подписал контракт и через месяц уже улетел в подготовительную школу Boot Camp в Чикаго, которая длилась 10 недель. Там проходят обучение все моряки.

В Boot Camp в первые недели тебя проверяют на прочность: мешают спать, постоянно на тебя орут и не дают связаться с родными. Так тебя вводят в стресс на случай экстренных или боевых ситуаций на корабле. В этот период очень многие понимают, что это не для них, и отсеиваются.

В школе учат плавать, прыгать в воду с высоты корабля, стрелять, дышать газом; показывают, как швартовать корабль, застилать кровать, складывать форму, а также обучают пожарной безопасности. На самом деле обучение в Boot Camp было намного строже, чем реальное нахождение на корабле. Главное — пережить. Потом моряки разъезжаются по своим профильным школам и там учатся уже своей специальности, где не дают общих знаний, а показывают конкретно, где что находится и как оно должно работать. Этот процесс может занять от двух недель до двух лет (например, ядерщики проводят в своей профильной школе два года). Я пробыл на обучении во всех школах суммарно около полугода.

Как будущих моряков учат дышать газом

После подписания контракта тебе дают бонусы, если они полагаются. Я, например, получил 18 тысяч долларов за то, что у меня есть высшее образование (даже российское), и смог отправиться на обучение.

Караоке, покер, приставка и настольный теннис

После обучения через две-три недели я получил приказ выйти на работу на авианосце в Сан-Диего, и мы с семьей переехали. Мне очень повезло попасть именно в этот город — тут красиво и хорошая погода круглый год. Государство предоставляет военным жилье (это довольно хороший таунхаус возле порта с несколькими спальнями и гаражом) или дает деньги на аренду своего. Мы выбрали второй вариант, и мне к зарплате каждый месяц прибавляют 3600 долларов.

Базовая зарплата у всех военных одинаковая (для военного с низким военным званием и небольшим стажем — около 2,1 тысяч долларов в месяц. — Прим. «Холода»). Но в зависимости от звания, выслуги лет и того, в каком городе живешь, начинаются надбавки. Мне платят дополнительные 150 долларов за вредную работу в реакторе и 250 долларов за разлуку с семьей. Общий заработок с деньгами на жилье после налогов — 6 тысяч долларов в месяц (средняя зарплата в США составляет 5,5 тысяч долларов в месяц. — прим. «Холода»).

Сразу после школы, где обучают профессии, я попал на боевое дежурство — это еще называют демонстрацией силы. Меня отправили в Южную Корею на обычном самолете, где я уже сел на корабль. Тогда я поразился, насколько авианосец большой — внутри без сопровождающего точно можно заблудиться. Первые две недели у меня не было дежурств, только специальные классы, где знакомили с кораблем и уже целенаправленно рассказывали, в чем суть моей работы.

6 тысяч долларов составляет моя ежемесячная зарплата

На корабле меня сразу распределили в реактор (атомные подводные лодки и авианосцы питаются от бортовых ядерных реакторов. — Прим. «Холода»). Это одна из самых сложных работ на корабле, потому что там жарко, шумно и очень много физической активности. Мне много приходится спускаться вглубь корабля по вертикальным лестницам и шахтам.

По расписанию мы обычно встаем в 7:00 по тому часовому поясу, в котором находимся. В 7:40 — построение, где тебе говорят, что ты будешь делать сегодня. Потом уборка корабля и завтрак. После этого ты идешь работать до 15:00. После ты можешь пойти в спортзал, библиотеку, смотреть кино или спать. По вечерам тут проходят разные мероприятия: караоке, шахматы, покер, футбол, баскетбол, танцы. На корабле есть игровые приставки, телевизоры, настольный теннис. В ангаре часто показывают кино. Кроме того, у нас есть Wi-Fi, поэтому мы всегда на связи с родными.

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Часто бывают дежурства, в том числе ночные — например, я весь последний месяц работал с 23:00 до 7:00 с перерывом или с 3:00 до 7:00. После этого и до 15:00 у меня чаще всего нет основной работы. Я могу заниматься своими делами — у нас в рабочее время часто бывают тренинги по специальности, профориентации или финансовой грамотности.

Воскресенье на корабле выходной день без построения, но если у тебя по расписанию дежурство, то ты должен работать даже в праздники.

Фото: предоставлено Романом

У меня особо нет времени на всякие активности. Я так устаю после ночных смен, что просто сплю в это время. Но тут все направлено на то, чтобы у военных было меньше стресса и они не впадали в депрессию, так как замкнутое пространство и разлука с семьей — это тяжело. Поэтому помимо развлечений есть еще психологи и даже служебная собака, единственное назначение которой — чтобы ее гладили.

В России считается, что служба — это про страдания и лишения. В США по-другому: чем меньше стресса, тем лучше ты выполняешь свою задачу.

Пушками и ракетами управляют офицеры, а я кручу гайки

Спим мы в трехъярусных отсеках. Изначально может показаться, что это тесно и неуютно, но когда ты сильно устаешь и корабль еще качает, то довольно быстро засыпаешь. К таким условиям легко привыкаешь, это намного лучше, чем в плацкарте. Тем более что это временное явление — только на период плавания.

Туалеты и душевые железные, как в поезде или торговых центрах, но очень чистые. Убираются там каждый день только что поступившие на службу моряки, потому что у них нет дежурств. Я считаю, что у нас шикарные условия, ведь есть военные, которые в окопах и на холоде спят.

Питание тоже очень хорошее. На корабле есть пять столовых. Они работают четыре раза в день в разное время. У столовой для младших офицеров шведский стол, где можно есть, сколько влезет. Еда разнообразная: постоянно дают креветки, мясо, курицу и рыбу. По выходным обычно есть стейки и даже лобстеры или крабы.

Фото: предоставлено Романом

В любое время можно взять фрукты и хлопья. На корабле есть автоматы с газировками, соками и даже мороженым. Кроме того, можно сходить в магазин, где продают снеки, чипсы и другие вредности. Есть даже Starbucks, где можно выпить капучино с карамелью.

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Также круглые сутки работает спортзал с видом на море прямо на палубе, но никто не заставляет тебя туда ходить. Тут нет никакой физподготовки, в этом плане мы максимально гражданские. У 90% моряков вообще нет оружия: я тут, чтобы крутить гайки, а пушками и ракетами управляют офицеры.

На корабле можно обратиться за медицинской помощью. Травмы могут быть разными: от растяжения до чего-то серьезного. У нас даже операции делают — недавно одному моряку аппендикс вырезали прямо во время хода. Очень важно зафиксировать все повреждения, чтобы государство потом выплачивало за них деньги.

Из минусов — на авианосце нет окон. Я работаю на минус седьмом этаже, а живу на минус втором — это значит, что практически все время на корабле я не вижу дневного света и неба. Конечно, первое время я часто выходил на палубу, было интересно смотреть на океан, но со временем становится скучно. Поэтому порой неделями живу без солнца.

Моя служба в американском флоте никого не касается

Самая приятная часть работы — это когда мы возвращаемся в порт в Сан-Диего. Помимо того, что я провожу время с семьей, так еще и работаю очень мало. Рабочий день начинается в 7:30 и заканчивается уже в 12:00–13:00.

Моей жене, конечно, тяжело, что я постоянно в море, но раньше я тоже часто отсутствовал из-за работы. Она отлично справляется, сама организовала свой быт и сейчас работает в айти. Поначалу ей не нравилось в США, а сейчас уезжать не хочет и считает эту страну нашим домом. Очень гордится мной, что я защищаю ее и место, где мы живем. Кроме того, мы все понимаем, что работа в армии — это большая перспектива в будущем. А моя дочка вообще уже стала американкой, и английский — это ее родной язык.

Я могу увидеться с семьей, даже когда нахожусь в плавании. Например, в прошлом году авианосец две недели стоял в порту на Гавайях, я на эти дни взял отпуск, и ко мне приехали жена с дочкой на отдых. Недавно жена прилетала в Таиланд, когда мой корабль был в порту там. Если у тебя нет дежурств, то ты спокойно можешь выйти в город в разных странах, гулять и ночевать в гостинице.

Я не знаю точно, но в Россию вряд ли меня отпустят. Но когда-то я, конечно, хотел бы туда поехать.

Кроме того, когда авианосец в порту в Сан-Диего, туда на экскурсию можно позвать семью и друзей. Конечно, в запретные зоны никто тебя не пустит, но ангар, столовая, библиотека, спортзал находятся в открытом доступе. Поэтому я и не боюсь вести блог в инстаграме и показывать корабль изнутри. Кто угодно может прийти и сфотографировать — ничего секретного тут нет.

С семьей из России я общаюсь, но мою службу с ними не обсуждаю, так как это никого не касается. Друзей у меня не так много осталось там, но те, кто есть, хорошо ко мне относятся. Так как я получил американское гражданство, я как военный не могу пользоваться паспортом и должен подавать запрос командованию перед путешествием в любую страну. Я не знаю точно, но в Россию вряд ли меня отпустят. Но когда-то я, конечно, хотел бы туда поехать.

Я не особо скучаю по родине. Многие переезжают в Америку, но головой все равно остаются в России. Меня же намного больше беспокоит, что внутри США происходит, потому что я здесь живу. Хотя мне как военному запрещено говорить о своей политической позиции, вступать в дискуссии и делать политические заявления.

«Привет, товарищ, как дела?»

Авианосец — это целый город, одновременно тут может находиться в районе четырех-пяти тысяч человек. Из них около 35% — женщины. В Вооруженных силах США их много, в том числе среди офицеров. У них нет никаких ограничений, они делают все то же самое, что и мужчины: дежурят, таскают и поднимают тяжести. Конечно, чаще всего девушки выбирают медицину или работу с персоналом, но могут и ремонтировать самолеты.

Фото: предоставлено Романом

За месяцы службы в одном пространстве люди могут начать встречаться и заводить семьи — на моей памяти уже две пары поженились. Но это не приветствуется: на корабле запрещено целоваться и трогать друг друга. В случае, если люди расписались, их отправляют служить в разные места, поэтому иногда пары ждут окончания контракта и тогда заключают брак. Вообще мне нравится, что на корабле так много женщин, с ними парни ведут себя более мирно.

У нас на авианосце очень хорошая атмосфера: нет никакой дедовщины, дискриминации и насилия. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то с кем-то подрался. Если это случится, то человек сразу вылетает со службы.

Начальство тоже очень дружелюбное. Старший помощник капитана — второй человек на корабле — каждые две недели устраивает чаепитие, где мы обсуждаем новости и организационные вопросы. А если нужно поделиться тем, что у тебя на душе, и пожаловаться, можно обратиться к священнику (у нас есть тут даже церковь) или психологу.

Если женщинами на борту корабля никого не удивить, русские тут — это прикол. Во всех Вооруженных силах США служат три-четыре тысячи русскоязычных людей. Но моем авианосце я встречал только трех человек. После американцев тут самая распространенная национальность — филиппинцы (у них есть традиция служить во флоте).

У нас на авианосце очень хорошая атмосфера: нет никакой дедовщины, дискриминации и насилия.

Я не чувствую себя одиноко, тут всегда есть с кем пообщаться. Но не могу сказать, что нашел друзей, — мы все просто коллеги или хорошие товарищи. Многие интересуются Россией и нашей культурой, знают про Москву, Питер и даже про Казань. Кто-то из моряков был во Владивостоке, когда туда еще могли заходить американские корабли. Им всем интересно побывать в России.

Я учу сослуживцев русскому мату и разным выражениям. Они уже выучили слово «товарищ» и теперь часто мне говорят: «Привет, товарищ, как дела?»

Армия — это один из путей, чтобы интегрироваться в американское общество, начиная от гражданства и заканчивая пониманием шуток. Со мной служат ребята 20–25 лет, и я уже знаю все их школьные приколы, сленговые слова, ругательства. Они мне очень помогают в изучении английского, всегда делают скидку на то, что это не мой родной язык, долго объясняют, если я что-то не понимаю.

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На авианосце я завел блог в инстаграме, потому что хотел рассказывать про американскую жизнь. Сейчас получаю много сообщений: меня читают военные из России, Украины и Казахстана и спрашивают, как попасть во флот. За прошлый год я бесплатно проконсультировал около 40 человек, рассказал им, что надо делать и как сдать тест, а потом передал их данные рекрутеру. Из них 15 человек подписали контракты, многие так получили гражданство.

Фото: @goncharovrrr / Instagram

Мое командование знает, чем я занимаюсь, потому что новоиспеченные военные говорят, что попали на службу благодаря мне. И начальство только благодарит за это — мне даже дали пару писем с благодарностью. По сути я помогаю флоту и не раскрываю ничего секретного. У нас есть тренинги, где объясняют, что можно, а что нельзя говорить, поэтому мы подготовлены к этому моменту. Но что я могу рассекретить? Аппарат мороженого на борту? Да, я снимаю, как летит самолет, но ведь это может сделать любой человек с берега.

Согласно моему контракту, первые пять лет я должен служить в море, а потом, если продлю контракт, то три года — на берегу. В случае продления я планирую пойти в рекрутеры, потому что мне нравится общаться с людьми. Тем более сейчас мало русскоязычных рекрутеров в Америке, а это очень востребовано, особенно в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Майами, Чикаго, Лос-Анджелес.

Но пока мне очень нравится моя работа, люди на корабле, приключения. За два года я побывал на Филиппинах, в Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Таиланде и на Гавайях. Я работаю и отдыхаю одновременно.

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