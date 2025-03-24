Я русский и служу на авианосце США

Роману Гончарову 39 лет, и он работает инженером на американском авианосце. Пройдя все тесты и стрессовое обучение, когда новобранцам мешают спать и не дают общаться с родными, он попал в море. На корабле оказались двухъярусные спальные места, туалеты как в плацкарте и лобстеры по выходным. В свободное время можно смотреть кино, играть в приставку, баскетбол, танцевать, рисовать и даже общаться с родными по всему миру. Роман рассказал «Холоду», как попасть в американскую армию, какие плюсы для него есть в этой работе и как родные из России относятся к его службе.
Я родом из Якутска. После школы поехал учиться в Таганрог на юриста, потом перевелся в Санкт-Петербург. Я всегда хотел заниматься уголовным правом, но на университетской практике понял, что работать в силовых структурах не хочу. Тогда я начал заниматься стоковой фотографией. Это приносило много денег, плюс за 10 лет работы фотографом я много путешествовал, пожил в Таиланде и во Вьетнаме.
В 2010 году Россию снова допустили к лотерее грин-карт США (Россия не участвовала в розыгрыше с 2005 по 2010 год из-за большого наплыва россиян в США в этот период. — Прим. «Холода»), и мы с девушкой решили поучаствовать. С первого раза не получилось, и мы стали пробовать каждый год. В 2017 году, когда мы уже поженились, моя жена все-таки выиграла грин-карту, и в 2018 году мы с двухлетней дочкой переехали в США.
Тогда я практически не знал английского языка. Продолжать работать стоковым фотографом я уже не мог, так как из-за развития технологий качественные фотографии стал делать каждый второй. Поэтому я начал работать в доставке в Нью-Йорке. Это были прекрасные несколько месяцев — я на электробайке объехал весь Манхэттен.
Потом я работал на сотовых вышках: забирался на 300-метровую высоту и монтировал антенны сотовой связи. Там я зарабатывал от 170 до 350 долларов в день. Позже мы с семьей переехали в штат Северная Каролина, где я работал на траке вахтовым методом: три недели в пути, неделю дома. Все это время английский язык у меня вообще не шел, потому что моими коллегами всегда были русскоязычные люди.
Гражданство США за два месяца
В какой-то момент на форуме по адаптации в США я увидел информацию про службу во флоте и загорелся этой идеей. Служба предлагала много привилегий, а еще можно было путешествовать. У меня такой характер, что я не люблю сидеть на месте. Мне хотелось приключений. Плюс, флот — это про море и жизнь на побережье в то время, как практически все армейские базы находятся в пустынях и лесах.
Для поступления на службу мне нужно было сдать тест ASVAB, где среди прочего были задания на знание математики и английского. Из-за плохого языка я потратил немало попыток, прежде чем набрать необходимый проходной балл и подписать контракт.
Пойти служить в Вооруженные силы США могут только граждане или те, у кого есть гринкарта. Подписать контракт можно с 17 лет. Главное — это сдать тест и пройти медкомиссию. Когда я поступал на службу, я был самым старшим на приеме у врача, но моя физическая подготовка была лучше, чем у многих 20-летних, которых не брали в армию. Если у тебя проблемы со здоровьем, то государству просто невыгодно будет тебя лечить. Кроме того, тут еще проверяют, есть ли у тебя судимость и татуировки (чтобы не было свастик и другой радикальной символики).
Тут никто не обращает внимание, откуда ты — из России, Украины или Китая, как ты разговариваешь, какого вероисповедания, какой ты ориентации. Если у тебя есть гринкарта, государство тебе доверяет. Если ты проходишь по критериям — тест и здоровье, — то, где ты родился, никого не волнует.
В США служит в Вооруженных силах меньше 1% населения, то есть два-три миллиона человек. На службу идет много молодежи, потому что это хороший социальный лифт. Власти после завершения контракта оплачивают человеку учебу в колледжах, поэтому для молодых людей это может стать возможностью получить хорошее образование и вырваться из глубинки. Военным предоставляется специальная ипотека без первого взноса с низкими процентными ставками. Кроме того, служба дает полную медицинскую страховку, что является редкостью для США. Даже если тебя собьет машина вне службы, твоя семья в любом случае получит компенсацию до 500 тысяч долларов.
Еще среди преимуществ — возможность продвижения на госслужбе: потом можно устроиться в полицию, пограничный патруль, ФБР, таможню. Или же можно пойти в корпорации, такие как SpaceX или Boeing, потому что для них ты уже проверенный человек и тебя могут подпустить к секретной информации. А если остаться служить, то через 20 лет можно выйти на пенсию и получать 50% от зарплаты. Но для мигрантов самое важное преимущество, по-моему, в том, что тебе дают гражданство практически сразу после начала службы.
Служба очень ценится в американском обществе. Когда я в первый раз вышел в форме в город, мне махали и пожимали руку незнакомые люди. Во многих музеях, театрах, на аттракционах, если ты военный, вход либо бесплатный, либо со скидкой. Даже в Starbucks и Apple есть скидка.
Но служба — это всегда риск. Смысл армии в том, что рано или поздно ты окажешься в месте боевых действий. Если ты подписал контракт, ты не можешь взять и уйти, иначе получишь черную метку — тебе больше не дадут кредит и не возьмут на нормальную работу. Но флот — это одна из самых безопасных веток службы в армии. Риск умереть всегда есть, он больше, чем в обычной жизни, — за это ты и получаешь зарплату и привилегии. Но чаще всего ты не участвуешь в боевых действиях.
Не умеешь — научат
Прежде чем пойти к рекрутеру, нужно понимать, куда ты хочешь пойти служить: сухопутные войска, флот, военно-воздушные или космические силы. В США это все разные учреждения, в которые надо подаваться отдельно.
После выбора направления, сдачи теста и прохождения медкомиссии, тебе дают возможность выбрать профессию — то, чем ты хочешь заниматься. Это зависит от результатов медкомиссии и теста. Дальтоники, например, не могут стать электриками, а люди с проблемными суставами не пойдут в пехоту. Для граждан США выбора больше, потому им больше доверия. Не гражданин не может стать айтишником или работать с личными делами военных, поэтому приходится выбирать из таких профессий, как повар, медик, заправщик самолетов или инженер — когда у тебя нет доступа к документам и другой чувствительной информации.
Я выбрал инженерную специальность, которая предполагает обслуживание техники (лифтов, холодильников, морозильников, систем вентиляции и кондиционирования, моторов, генераторов) на корабле. Для этого не нужно иметь какое-то профильное образование или опыт работы. Не умеешь — научат.
Прежде чем я подписал контракт, я заполнил огромную простыню с личными данными, а также трем гражданам США требовалось подтвердить мою личность. Это нужно для получения самого простого допуска. В марте 2023 года я подписал контракт и через месяц уже улетел в подготовительную школу Boot Camp в Чикаго, которая длилась 10 недель. Там проходят обучение все моряки.
В Boot Camp в первые недели тебя проверяют на прочность: мешают спать, постоянно на тебя орут и не дают связаться с родными. Так тебя вводят в стресс на случай экстренных или боевых ситуаций на корабле. В этот период очень многие понимают, что это не для них, и отсеиваются.
В школе учат плавать, прыгать в воду с высоты корабля, стрелять, дышать газом; показывают, как швартовать корабль, застилать кровать, складывать форму, а также обучают пожарной безопасности. На самом деле обучение в Boot Camp было намного строже, чем реальное нахождение на корабле. Главное — пережить. Потом моряки разъезжаются по своим профильным школам и там учатся уже своей специальности, где не дают общих знаний, а показывают конкретно, где что находится и как оно должно работать. Этот процесс может занять от двух недель до двух лет (например, ядерщики проводят в своей профильной школе два года). Я пробыл на обучении во всех школах суммарно около полугода.
После подписания контракта тебе дают бонусы, если они полагаются. Я, например, получил 18 тысяч долларов за то, что у меня есть высшее образование (даже российское), и смог отправиться на обучение.
Караоке, покер, приставка и настольный теннис
После обучения через две-три недели я получил приказ выйти на работу на авианосце в Сан-Диего, и мы с семьей переехали. Мне очень повезло попасть именно в этот город — тут красиво и хорошая погода круглый год. Государство предоставляет военным жилье (это довольно хороший таунхаус возле порта с несколькими спальнями и гаражом) или дает деньги на аренду своего. Мы выбрали второй вариант, и мне к зарплате каждый месяц прибавляют 3600 долларов.
Базовая зарплата у всех военных одинаковая (для военного с низким военным званием и небольшим стажем — около 2,1 тысяч долларов в месяц. — Прим. «Холода»). Но в зависимости от звания, выслуги лет и того, в каком городе живешь, начинаются надбавки. Мне платят дополнительные 150 долларов за вредную работу в реакторе и 250 долларов за разлуку с семьей. Общий заработок с деньгами на жилье после налогов — 6 тысяч долларов в месяц (средняя зарплата в США составляет 5,5 тысяч долларов в месяц. — прим. «Холода»).
Сразу после школы, где обучают профессии, я попал на боевое дежурство — это еще называют демонстрацией силы. Меня отправили в Южную Корею на обычном самолете, где я уже сел на корабль. Тогда я поразился, насколько авианосец большой — внутри без сопровождающего точно можно заблудиться. Первые две недели у меня не было дежурств, только специальные классы, где знакомили с кораблем и уже целенаправленно рассказывали, в чем суть моей работы.
На корабле меня сразу распределили в реактор (атомные подводные лодки и авианосцы питаются от бортовых ядерных реакторов. — Прим. «Холода»). Это одна из самых сложных работ на корабле, потому что там жарко, шумно и очень много физической активности. Мне много приходится спускаться вглубь корабля по вертикальным лестницам и шахтам.
По расписанию мы обычно встаем в 7:00 по тому часовому поясу, в котором находимся. В 7:40 — построение, где тебе говорят, что ты будешь делать сегодня. Потом уборка корабля и завтрак. После этого ты идешь работать до 15:00. После ты можешь пойти в спортзал, библиотеку, смотреть кино или спать. По вечерам тут проходят разные мероприятия: караоке, шахматы, покер, футбол, баскетбол, танцы. На корабле есть игровые приставки, телевизоры, настольный теннис. В ангаре часто показывают кино. Кроме того, у нас есть Wi-Fi, поэтому мы всегда на связи с родными.
Часто бывают дежурства, в том числе ночные — например, я весь последний месяц работал с 23:00 до 7:00 с перерывом или с 3:00 до 7:00. После этого и до 15:00 у меня чаще всего нет основной работы. Я могу заниматься своими делами — у нас в рабочее время часто бывают тренинги по специальности, профориентации или финансовой грамотности.
Воскресенье на корабле выходной день без построения, но если у тебя по расписанию дежурство, то ты должен работать даже в праздники.
У меня особо нет времени на всякие активности. Я так устаю после ночных смен, что просто сплю в это время. Но тут все направлено на то, чтобы у военных было меньше стресса и они не впадали в депрессию, так как замкнутое пространство и разлука с семьей — это тяжело. Поэтому помимо развлечений есть еще психологи и даже служебная собака, единственное назначение которой — чтобы ее гладили.
В России считается, что служба — это про страдания и лишения. В США по-другому: чем меньше стресса, тем лучше ты выполняешь свою задачу.
Пушками и ракетами управляют офицеры, а я кручу гайки
Спим мы в трехъярусных отсеках. Изначально может показаться, что это тесно и неуютно, но когда ты сильно устаешь и корабль еще качает, то довольно быстро засыпаешь. К таким условиям легко привыкаешь, это намного лучше, чем в плацкарте. Тем более что это временное явление — только на период плавания.
Туалеты и душевые железные, как в поезде или торговых центрах, но очень чистые. Убираются там каждый день только что поступившие на службу моряки, потому что у них нет дежурств. Я считаю, что у нас шикарные условия, ведь есть военные, которые в окопах и на холоде спят.
Питание тоже очень хорошее. На корабле есть пять столовых. Они работают четыре раза в день в разное время. У столовой для младших офицеров шведский стол, где можно есть, сколько влезет. Еда разнообразная: постоянно дают креветки, мясо, курицу и рыбу. По выходным обычно есть стейки и даже лобстеры или крабы.
В любое время можно взять фрукты и хлопья. На корабле есть автоматы с газировками, соками и даже мороженым. Кроме того, можно сходить в магазин, где продают снеки, чипсы и другие вредности. Есть даже Starbucks, где можно выпить капучино с карамелью.
Также круглые сутки работает спортзал с видом на море прямо на палубе, но никто не заставляет тебя туда ходить. Тут нет никакой физподготовки, в этом плане мы максимально гражданские. У 90% моряков вообще нет оружия: я тут, чтобы крутить гайки, а пушками и ракетами управляют офицеры.
На корабле можно обратиться за медицинской помощью. Травмы могут быть разными: от растяжения до чего-то серьезного. У нас даже операции делают — недавно одному моряку аппендикс вырезали прямо во время хода. Очень важно зафиксировать все повреждения, чтобы государство потом выплачивало за них деньги.
Из минусов — на авианосце нет окон. Я работаю на минус седьмом этаже, а живу на минус втором — это значит, что практически все время на корабле я не вижу дневного света и неба. Конечно, первое время я часто выходил на палубу, было интересно смотреть на океан, но со временем становится скучно. Поэтому порой неделями живу без солнца.
Моя служба в американском флоте никого не касается
Самая приятная часть работы — это когда мы возвращаемся в порт в Сан-Диего. Помимо того, что я провожу время с семьей, так еще и работаю очень мало. Рабочий день начинается в 7:30 и заканчивается уже в 12:00–13:00.
Моей жене, конечно, тяжело, что я постоянно в море, но раньше я тоже часто отсутствовал из-за работы. Она отлично справляется, сама организовала свой быт и сейчас работает в айти. Поначалу ей не нравилось в США, а сейчас уезжать не хочет и считает эту страну нашим домом. Очень гордится мной, что я защищаю ее и место, где мы живем. Кроме того, мы все понимаем, что работа в армии — это большая перспектива в будущем. А моя дочка вообще уже стала американкой, и английский — это ее родной язык.
Я могу увидеться с семьей, даже когда нахожусь в плавании. Например, в прошлом году авианосец две недели стоял в порту на Гавайях, я на эти дни взял отпуск, и ко мне приехали жена с дочкой на отдых. Недавно жена прилетала в Таиланд, когда мой корабль был в порту там. Если у тебя нет дежурств, то ты спокойно можешь выйти в город в разных странах, гулять и ночевать в гостинице.
Кроме того, когда авианосец в порту в Сан-Диего, туда на экскурсию можно позвать семью и друзей. Конечно, в запретные зоны никто тебя не пустит, но ангар, столовая, библиотека, спортзал находятся в открытом доступе. Поэтому я и не боюсь вести блог в инстаграме и показывать корабль изнутри. Кто угодно может прийти и сфотографировать — ничего секретного тут нет.
С семьей из России я общаюсь, но мою службу с ними не обсуждаю, так как это никого не касается. Друзей у меня не так много осталось там, но те, кто есть, хорошо ко мне относятся. Так как я получил американское гражданство, я как военный не могу пользоваться паспортом и должен подавать запрос командованию перед путешествием в любую страну. Я не знаю точно, но в Россию вряд ли меня отпустят. Но когда-то я, конечно, хотел бы туда поехать.
Я не особо скучаю по родине. Многие переезжают в Америку, но головой все равно остаются в России. Меня же намного больше беспокоит, что внутри США происходит, потому что я здесь живу. Хотя мне как военному запрещено говорить о своей политической позиции, вступать в дискуссии и делать политические заявления.
«Привет, товарищ, как дела?»
Авианосец — это целый город, одновременно тут может находиться в районе четырех-пяти тысяч человек. Из них около 35% — женщины. В Вооруженных силах США их много, в том числе среди офицеров. У них нет никаких ограничений, они делают все то же самое, что и мужчины: дежурят, таскают и поднимают тяжести. Конечно, чаще всего девушки выбирают медицину или работу с персоналом, но могут и ремонтировать самолеты.
За месяцы службы в одном пространстве люди могут начать встречаться и заводить семьи — на моей памяти уже две пары поженились. Но это не приветствуется: на корабле запрещено целоваться и трогать друг друга. В случае, если люди расписались, их отправляют служить в разные места, поэтому иногда пары ждут окончания контракта и тогда заключают брак. Вообще мне нравится, что на корабле так много женщин, с ними парни ведут себя более мирно.
У нас на авианосце очень хорошая атмосфера: нет никакой дедовщины, дискриминации и насилия. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то с кем-то подрался. Если это случится, то человек сразу вылетает со службы.
Начальство тоже очень дружелюбное. Старший помощник капитана — второй человек на корабле — каждые две недели устраивает чаепитие, где мы обсуждаем новости и организационные вопросы. А если нужно поделиться тем, что у тебя на душе, и пожаловаться, можно обратиться к священнику (у нас есть тут даже церковь) или психологу.
Если женщинами на борту корабля никого не удивить, русские тут — это прикол. Во всех Вооруженных силах США служат три-четыре тысячи русскоязычных людей. Но моем авианосце я встречал только трех человек. После американцев тут самая распространенная национальность — филиппинцы (у них есть традиция служить во флоте).
Я не чувствую себя одиноко, тут всегда есть с кем пообщаться. Но не могу сказать, что нашел друзей, — мы все просто коллеги или хорошие товарищи. Многие интересуются Россией и нашей культурой, знают про Москву, Питер и даже про Казань. Кто-то из моряков был во Владивостоке, когда туда еще могли заходить американские корабли. Им всем интересно побывать в России.
Я учу сослуживцев русскому мату и разным выражениям. Они уже выучили слово «товарищ» и теперь часто мне говорят: «Привет, товарищ, как дела?»
Армия — это один из путей, чтобы интегрироваться в американское общество, начиная от гражданства и заканчивая пониманием шуток. Со мной служат ребята 20–25 лет, и я уже знаю все их школьные приколы, сленговые слова, ругательства. Они мне очень помогают в изучении английского, всегда делают скидку на то, что это не мой родной язык, долго объясняют, если я что-то не понимаю.
На авианосце я завел блог в инстаграме, потому что хотел рассказывать про американскую жизнь. Сейчас получаю много сообщений: меня читают военные из России, Украины и Казахстана и спрашивают, как попасть во флот. За прошлый год я бесплатно проконсультировал около 40 человек, рассказал им, что надо делать и как сдать тест, а потом передал их данные рекрутеру. Из них 15 человек подписали контракты, многие так получили гражданство.
Мое командование знает, чем я занимаюсь, потому что новоиспеченные военные говорят, что попали на службу благодаря мне. И начальство только благодарит за это — мне даже дали пару писем с благодарностью. По сути я помогаю флоту и не раскрываю ничего секретного. У нас есть тренинги, где объясняют, что можно, а что нельзя говорить, поэтому мы подготовлены к этому моменту. Но что я могу рассекретить? Аппарат мороженого на борту? Да, я снимаю, как летит самолет, но ведь это может сделать любой человек с берега.
Согласно моему контракту, первые пять лет я должен служить в море, а потом, если продлю контракт, то три года — на берегу. В случае продления я планирую пойти в рекрутеры, потому что мне нравится общаться с людьми. Тем более сейчас мало русскоязычных рекрутеров в Америке, а это очень востребовано, особенно в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Майами, Чикаго, Лос-Анджелес.
Но пока мне очень нравится моя работа, люди на корабле, приключения. За два года я побывал на Филиппинах, в Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Таиланде и на Гавайях. Я работаю и отдыхаю одновременно.
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