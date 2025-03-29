EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo

Его фотосерия, посвященная протестам в Грузии, возмутила и украинцев, и грузин, и россиян. Но есть и другие победители
11 минут чтения 00:01
Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo

Самый престижный международный фотоконкурс World Press Photo объявил победителей 2025 года. Среди них — фотографии корреспондента ТАСС Михаила Терещенко с протестов в Грузии. Украинцы в соцсетях называют членов жюри World Press Photo «сторонниками массовых убийств», потому что Терещенко бывал в Мариуполе и даже отправлял фотографии оттуда на конкурс. Другая победительница — антивоенная фотограф из Томска с серией работ о жизни в России. Самые сильные и противоречивые фотографии этого года — в галерее «Холода».

Первый фотоконкурс World Press Photo прошел в 1955 году — с тех пор организация ежегодно отбирает лучшие фото со всего мира, награждает авторов премиями и организует выставки с их участием. Призы выдаются в нескольких категориях в зависимости от того, где были сделаны фотографии: «Западная, Центральная и Южная Азия», «Африка», «Европа», «Северная и Центральная Америка», «Южная Америка» и «Юго-Восточная Азия и Океания». 

В 2025 году в конкурсе 42 победителя, имена которых объявили 27 марта. Среди победивших работ как одиночные фотографии, так и серии и долгосрочные проекты. Всего участники — 3778 фотографов из 141 страны — отправили на конкурс 59320 фотографий. 

17 апреля станет известно имя обладателя титула «Фотография года» и двух главных победителей года, которых жюри выберет среди уже отмеченных лауреатов. Сразу после этого, 18 апреля, в Амстердаме откроется ежегодная выставка World Press Photo, где можно будет увидеть все победившие работы.

В числе победителей — фотокорреспондент ТАСС

С начала полномасштабной войны в Украине два года подряд в числе победителей конкурса были украинские фотографы. Но в 2025 году их ничем не наградили. Тем не менее фотографии, связанные с Украиной, все же попали в число победителей. 

Фото: Флориан Бахмайер / World Press Photo 2025

Одна из них — работа немецкого фотографа Флориана Бахмайера под названием «Вне окопов». На его снимке — шестилетняя Ангелина. Она страдает от панических атак. Из-за оккупации Харьковской области российской армией девочка была вынуждена покинуть родной Купянск и переехать к бабушке в Борщовку. Ее мама осталась работать в Харькове.

Фото: Нанна Хайтман / World Press Photo 2025

Также в числе победителей снимок немецкой корреспондентки The New York Times Нанны Хайтман, сделанный в Донбассе. На фотографии раненый мобилизованный из самопровозглашенной ДНР, воевавший под Бахмутом. Его лечат в полевом госпитале, оборудованном в подвале бывшей винодельни. Позже, согласно подписи к фото, ему ампутировали левую руку и ногу.

Среди победителей 2025 года есть и двое из России. Один из них — фотокорреспондент ТАСС Михаил Терещенко.

Фото: Михаил Терещенко / World Press Photo 2025

Название его проекта — «Протесты в Грузии». Это серия снимков ноября 2024 года, когда граждане Грузии вышли протестовать против приостановки переговоров о вступлении их страны в Евросоюз. Протесты продолжаются до сих пор, несмотря на жестокое подавление и столкновения протестующих с полицией. 

Фото: Михаил Терещенко / World Press Photo 2025

Некоторые журналисты и фотографы возмутились тем, что победу присудили корреспонденту российского госагентства — особенно на фоне протестов в Грузии против российского влияния. Грузинский фотограф Миндия Габадзе назвал такой выбор «несправедливым». Он призвал не верить российским пропагандистам, «что бы они ни говорили и ни показывали о Грузии».

Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Это хобби приносит мне деньги и радость, хотя однажды я заблудилась в море
Общество7 минут чтения

Победа Терещенко возмутила и украинских фотографов. «@WorldPressPhoto, вы отвратительны, сторонники массовых убийств», — написал один из пользователей X (бывший твиттер). Дело в том, что Терещенко рассказывал в интервью по случаю победы, что уже отправлял в World Press Photo свои снимки — в том числе фотографии «освобождения Мариуполя в 2022 году».

«Была активная фаза освобождения города-миллионника, военные продвигались, и мы, журналисты, вместе с ними. Отправились небольшой командой, которую сами и организовали. Редакция снарядила в дорогу, выдала бронежилет, каску — все необходимое», — говорил Терещенко. 

Издание Deutsche Welle назвало этот выбор «неожиданностью» и обратилось к World Press Photo за комментарием. В ответ представители организации заявили, что доверяют мнению независимого жюри и считают, что «даже фотографы, работающие в местах с ограниченной свободой прессы, могут создавать значимые работы».

«Дома пахнет дымом»

Второй победительницей из России стала фотограф Алена Кардаш с проектом «Дома пахнет дымом». Кардаш родом из Сибири, но с 2019 года живет в Германии. Ее фотопроект посвящен поездке в родной Томск.

Фото: Алена Кардаш / World Press Photo 2025

На ее снимках — сияющая буква Z среди рождественских украшений, могилы российских солдат и бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в Украине, кадры с выставки в томском краеведческом музее, где демонстрируют удар дрона по украинским объектам. А также — ее бабушка, которая, по словам Кардаш, в 94 года идет голосовать за Путина.

Фото: Алена Кардаш / World Press Photo 2025

Кардаш рассказывает, что ее бабушка почти не выходит из дома и все время смотрит телевизор, поэтому начала видеть весь мир через призму российской телевизионной пропаганды. «Слава Богу, что я, старая дура, еще раз могу за Путина проголосовать!» — пересказывает Кардаш ее слова.

Выигрывают даже снимки на телефон

Среди других лауреатов фотоконкурса — работа беларусского фотографа Татьяны Чипсановой. В своей серии Чипсанова показывает жизнь народа Нгаи Таху — самого крупного маорийского племени Новой Зеландии. Название племени переводится как «Люди Таху», и через свои снимки Чипсанова рассказывает историю их предков, традиций и поиска себя в современном мире.

Фото: Татьяна Чипсанова / World Press Photo 2025

В африканском регионе в числе победителей — снятая на мобильный телефон работа суданского фотографа Мосаба Абушамы под названием «Жизнь не останавливается». На его снимке изображен жених в городе Омдурман в день свадьбы, проходящей, несмотря на регулярные авианалеты и боевые действия в стране. 

Фото: Мосаб Абушам / World Press Photo 2025

Очередная гражданская война в Судане началась в апреле 2023 года, и сам фотограф тогда был вынужден покинуть родной дом. «Несмотря на обстрелы, свадьба прошла просто и радостно. Мы о таком и не мечтали в условиях войны. Но он напомнил: даже в трагедии есть место свету», — подписал фотографию Абушама. 

Россиянам запретили рекламу в Instagram
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Власти метили в американские компании, а ударили по блогерам и бизнесу. Как обойти новый запрет и есть ли альтернативы?
Интернет и мемы5 минут чтения

Из Азии жюри отметило проект ирано-канадки Кианы Хайери, посвященный жизни женщин в Афганистане под властью талибов. После прихода «Талибана» к власти женщины практически лишились доступа к образованию, работе и общественной жизни. 

Фото: Кианы Хайери / World Press Photo 2025

Но даже в таких условиях, как показывает серия Хайери, девушки находят способы сопротивляться: организуют подпольные школы, закрытые встречи и занятия в нелегальных классах. На одном из снимков — очередь старшеклассниц у входа в частную школу в Кабуле. Заведение работает по американской программе с негласного согласия муниципальных властей, под охраной и вдали от посторонних глаз.

Ухо Трампа и озеро, которое «погрузилось в тишину» 

Одним из победителей от Северной и Центральной Америки стал фоторепортер The Washington Post Джабин Ботсфорд. Он запечатлел момент покушения на Дональда Трампа, произошедший 13 июля во время его предвыборной кампании в Пенсильвании. 

Фото: Джабин Ботсфорд / World Press Photo 2025

Тогда одна из пуль прошла в нескольких миллиметрах от головы Трампа, задев ему ухо. По словам самого фотографа, снимки Трампа сразу после нападения могли стать поворотным моментом в избирательной кампании и сыграли важную роль в его победе над политиками Демократической партии.

Фото: Обен Мукони / World Press Photo 2025

Выиграл также фотограф из Демократической Республики Конго Обен Мукони с серией снимков «Озеро погрузилось в тишину» об изменении климата. На одной из его фотографий изображена серебристая самбаза — вид сардин, обитающих в озере Киву на границе Руанды и Демократической Республики Конго. В последние годы в этом районе все чаще случаются шторма, вода становится теплее, а рыбы — все меньше. Популяции самбазы грозит исчезновение из-за загрязнения пластиком, чрезмерного вылова и растущего числа газодобывающих установок.

Фото: Чинция Каннери / World Press Photo 2025

Фотограф из Италии Чинция Каннери назвала свою серию снимков «Женские тела как поле битвы». С 2017 года она документирует истории женщин из Эритреи, которые бегут от репрессивного режима в своей стране. Героини ее фотографий пережили жестокое насилие — изнасилования, расстрелы, пытки. 

Фото: Чинция Каннери / World Press Photo 2025

По данным Совета по правам человека ООН, около 24 тысяч эритрейских беженцев, живущих в лагерях Май Айни и Ади Харуш, не получают необходимой гуманитарной помощи.

Фото: Жером Бруйе / World Press Photo 2025

Французский фотограф AFP Жером Бруйе победил в фотоконкурсе со снимком бразильца Габриэля Медины на Олимпийских играх 2024 года. На фотографии спортсмен выныривает из большой волны во время соревнований по серфингу. Медина набрал почти идеальные 9,9 балла в заплыве и в итоге завоевал бронзу. Эта фотография широко разошлась по сети, набрав более 9,5 миллиона лайков только в личном инстаграме Медины. 

Фото: Чалинее Тирасупа / World Press Photo 2025

Фотопроект «Конец обезьяньего безумия в таиландском городе» принес победу фотографу Reuters Чалинее Тирасупа из Таиланда. Серию снимков она сделала в Лопбури — городе к северу от Бангкока, который называют «городом обезьян». Макак здесь считают символом удачи, и годами туристы приезжали сюда, чтобы покормить их фруктами и сделать фото.

Фото: Чалинее Тирасупа / World Press Photo 2025

К 2020 году численность обезьян выросла до более чем трех тысяч. Но из-за пандемии коронавируса туристы не приезжали, макак никто не кормил, и они стали агрессивными: нападали на людей, воровали у них еду, устраивали драки. Местные жители безуспешно пытались отпугивать их с помощью рогаток. В итоге в апреле 2024 года власти начали программу стерилизации, чтобы хоть как-то вернуть ситуацию под контроль.

Фото: Джон Мур / World Press Photo 2025

Одиночный снимок фотографа из США Джона Мура запечатлел момент, когда китайские мигранты прижимаются друг к другу, чтобы согреться под холодным дождем сразу после пересечения границы между США и Мексикой. По словам фотографа, за последние годы число нелегальных пересечений границы гражданами Китая значительно выросло. Это связано с экономическими трудностями в стране и жесткой политикой китайских властей. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Автор:Лола Темирова
Фото на обложкеМихаил Терещенко / World Press Photo 2025

Посмотрите другие материалы

Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo
Мир
Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo
Его фотосерия, посвященная протестам в Грузии, возмутила и украинцев, и грузин, и россиян. Но есть и другие победители
00:01
Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате
Интернет и мемы
Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате
Disney пыталась угодить всем, но получила скандал за скандалом. Фильм называют «самым проблемным» в истории студии
17:26 28 марта
Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Общество
Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Это хобби приносит мне деньги и радость, хотя однажды я заблудилась в море
00:01 28 марта
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Интернет и мемы
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Власти метили в американские компании, а ударили по блогерам и бизнесу. Как обойти новый запрет и есть ли альтернативы?
16:00 27 марта
Мой первый парень погиб на войне
Общество
Мой первый парень погиб на войне
Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить
00:01 27 марта
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Мир
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
17:00 26 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования