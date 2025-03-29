Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo

Его фотосерия, посвященная протестам в Грузии, возмутила и украинцев, и грузин, и россиян. Но есть и другие победители

Самый престижный международный фотоконкурс World Press Photo объявил победителей 2025 года. Среди них — фотографии корреспондента ТАСС Михаила Терещенко с протестов в Грузии. Украинцы в соцсетях называют членов жюри World Press Photo «сторонниками массовых убийств», потому что Терещенко бывал в Мариуполе и даже отправлял фотографии оттуда на конкурс. Другая победительница — антивоенная фотограф из Томска с серией работ о жизни в России. Самые сильные и противоречивые фотографии этого года — в галерее «Холода».

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Первый фотоконкурс World Press Photo прошел в 1955 году — с тех пор организация ежегодно отбирает лучшие фото со всего мира, награждает авторов премиями и организует выставки с их участием. Призы выдаются в нескольких категориях в зависимости от того, где были сделаны фотографии: «Западная, Центральная и Южная Азия», «Африка», «Европа», «Северная и Центральная Америка», «Южная Америка» и «Юго-Восточная Азия и Океания».

В 2025 году в конкурсе 42 победителя, имена которых объявили 27 марта. Среди победивших работ как одиночные фотографии, так и серии и долгосрочные проекты. Всего участники — 3778 фотографов из 141 страны — отправили на конкурс 59320 фотографий.

17 апреля станет известно имя обладателя титула «Фотография года» и двух главных победителей года, которых жюри выберет среди уже отмеченных лауреатов. Сразу после этого, 18 апреля, в Амстердаме откроется ежегодная выставка World Press Photo, где можно будет увидеть все победившие работы.

В числе победителей — фотокорреспондент ТАСС

С начала полномасштабной войны в Украине два года подряд в числе победителей конкурса были украинские фотографы. Но в 2025 году их ничем не наградили. Тем не менее фотографии, связанные с Украиной, все же попали в число победителей.

Фото: Флориан Бахмайер / World Press Photo 2025

Одна из них — работа немецкого фотографа Флориана Бахмайера под названием «Вне окопов». На его снимке — шестилетняя Ангелина. Она страдает от панических атак. Из-за оккупации Харьковской области российской армией девочка была вынуждена покинуть родной Купянск и переехать к бабушке в Борщовку. Ее мама осталась работать в Харькове.

Фото: Нанна Хайтман / World Press Photo 2025

Также в числе победителей снимок немецкой корреспондентки The New York Times Нанны Хайтман, сделанный в Донбассе. На фотографии раненый мобилизованный из самопровозглашенной ДНР, воевавший под Бахмутом. Его лечат в полевом госпитале, оборудованном в подвале бывшей винодельни. Позже, согласно подписи к фото, ему ампутировали левую руку и ногу.

Среди победителей 2025 года есть и двое из России. Один из них — фотокорреспондент ТАСС Михаил Терещенко.

Фото: Михаил Терещенко / World Press Photo 2025

Название его проекта — «Протесты в Грузии». Это серия снимков ноября 2024 года, когда граждане Грузии вышли протестовать против приостановки переговоров о вступлении их страны в Евросоюз. Протесты продолжаются до сих пор, несмотря на жестокое подавление и столкновения протестующих с полицией.

Фото: Михаил Терещенко / World Press Photo 2025

Некоторые журналисты и фотографы возмутились тем, что победу присудили корреспонденту российского госагентства — особенно на фоне протестов в Грузии против российского влияния. Грузинский фотограф Миндия Габадзе назвал такой выбор «несправедливым». Он призвал не верить российским пропагандистам, «что бы они ни говорили и ни показывали о Грузии».

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Победа Терещенко возмутила и украинских фотографов. «@WorldPressPhoto, вы отвратительны, сторонники массовых убийств», — написал один из пользователей X (бывший твиттер). Дело в том, что Терещенко рассказывал в интервью по случаю победы, что уже отправлял в World Press Photo свои снимки — в том числе фотографии «освобождения Мариуполя в 2022 году».

«Была активная фаза освобождения города-миллионника, военные продвигались, и мы, журналисты, вместе с ними. Отправились небольшой командой, которую сами и организовали. Редакция снарядила в дорогу, выдала бронежилет, каску — все необходимое», — говорил Терещенко.

Издание Deutsche Welle назвало этот выбор «неожиданностью» и обратилось к World Press Photo за комментарием. В ответ представители организации заявили, что доверяют мнению независимого жюри и считают, что «даже фотографы, работающие в местах с ограниченной свободой прессы, могут создавать значимые работы».

«Дома пахнет дымом»

Второй победительницей из России стала фотограф Алена Кардаш с проектом «Дома пахнет дымом». Кардаш родом из Сибири, но с 2019 года живет в Германии. Ее фотопроект посвящен поездке в родной Томск.

Фото: Алена Кардаш / World Press Photo 2025

На ее снимках — сияющая буква Z среди рождественских украшений, могилы российских солдат и бойцов ЧВК «Вагнер», погибших в Украине, кадры с выставки в томском краеведческом музее, где демонстрируют удар дрона по украинским объектам. А также — ее бабушка, которая, по словам Кардаш, в 94 года идет голосовать за Путина.

Фото: Алена Кардаш / World Press Photo 2025

Кардаш рассказывает, что ее бабушка почти не выходит из дома и все время смотрит телевизор, поэтому начала видеть весь мир через призму российской телевизионной пропаганды. «Слава Богу, что я, старая дура, еще раз могу за Путина проголосовать!» — пересказывает Кардаш ее слова.

Выигрывают даже снимки на телефон

Среди других лауреатов фотоконкурса — работа беларусского фотографа Татьяны Чипсановой. В своей серии Чипсанова показывает жизнь народа Нгаи Таху — самого крупного маорийского племени Новой Зеландии. Название племени переводится как «Люди Таху», и через свои снимки Чипсанова рассказывает историю их предков, традиций и поиска себя в современном мире.

Фото: Татьяна Чипсанова / World Press Photo 2025

В африканском регионе в числе победителей — снятая на мобильный телефон работа суданского фотографа Мосаба Абушамы под названием «Жизнь не останавливается». На его снимке изображен жених в городе Омдурман в день свадьбы, проходящей, несмотря на регулярные авианалеты и боевые действия в стране.

Фото: Мосаб Абушам / World Press Photo 2025

Очередная гражданская война в Судане началась в апреле 2023 года, и сам фотограф тогда был вынужден покинуть родной дом. «Несмотря на обстрелы, свадьба прошла просто и радостно. Мы о таком и не мечтали в условиях войны. Но он напомнил: даже в трагедии есть место свету», — подписал фотографию Абушама.

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Из Азии жюри отметило проект ирано-канадки Кианы Хайери, посвященный жизни женщин в Афганистане под властью талибов. После прихода «Талибана» к власти женщины практически лишились доступа к образованию, работе и общественной жизни.

Фото: Кианы Хайери / World Press Photo 2025

Но даже в таких условиях, как показывает серия Хайери, девушки находят способы сопротивляться: организуют подпольные школы, закрытые встречи и занятия в нелегальных классах. На одном из снимков — очередь старшеклассниц у входа в частную школу в Кабуле. Заведение работает по американской программе с негласного согласия муниципальных властей, под охраной и вдали от посторонних глаз.

Ухо Трампа и озеро, которое «погрузилось в тишину»

Одним из победителей от Северной и Центральной Америки стал фоторепортер The Washington Post Джабин Ботсфорд. Он запечатлел момент покушения на Дональда Трампа, произошедший 13 июля во время его предвыборной кампании в Пенсильвании.

Фото: Джабин Ботсфорд / World Press Photo 2025

Тогда одна из пуль прошла в нескольких миллиметрах от головы Трампа, задев ему ухо. По словам самого фотографа, снимки Трампа сразу после нападения могли стать поворотным моментом в избирательной кампании и сыграли важную роль в его победе над политиками Демократической партии.

Фото: Обен Мукони / World Press Photo 2025

Выиграл также фотограф из Демократической Республики Конго Обен Мукони с серией снимков «Озеро погрузилось в тишину» об изменении климата. На одной из его фотографий изображена серебристая самбаза — вид сардин, обитающих в озере Киву на границе Руанды и Демократической Республики Конго. В последние годы в этом районе все чаще случаются шторма, вода становится теплее, а рыбы — все меньше. Популяции самбазы грозит исчезновение из-за загрязнения пластиком, чрезмерного вылова и растущего числа газодобывающих установок.

Фото: Чинция Каннери / World Press Photo 2025

Фотограф из Италии Чинция Каннери назвала свою серию снимков «Женские тела как поле битвы». С 2017 года она документирует истории женщин из Эритреи, которые бегут от репрессивного режима в своей стране. Героини ее фотографий пережили жестокое насилие — изнасилования, расстрелы, пытки.

Фото: Чинция Каннери / World Press Photo 2025

По данным Совета по правам человека ООН, около 24 тысяч эритрейских беженцев, живущих в лагерях Май Айни и Ади Харуш, не получают необходимой гуманитарной помощи.

Фото: Жером Бруйе / World Press Photo 2025

Французский фотограф AFP Жером Бруйе победил в фотоконкурсе со снимком бразильца Габриэля Медины на Олимпийских играх 2024 года. На фотографии спортсмен выныривает из большой волны во время соревнований по серфингу. Медина набрал почти идеальные 9,9 балла в заплыве и в итоге завоевал бронзу. Эта фотография широко разошлась по сети, набрав более 9,5 миллиона лайков только в личном инстаграме Медины.

Фото: Чалинее Тирасупа / World Press Photo 2025

Фотопроект «Конец обезьяньего безумия в таиландском городе» принес победу фотографу Reuters Чалинее Тирасупа из Таиланда. Серию снимков она сделала в Лопбури — городе к северу от Бангкока, который называют «городом обезьян». Макак здесь считают символом удачи, и годами туристы приезжали сюда, чтобы покормить их фруктами и сделать фото.

Фото: Чалинее Тирасупа / World Press Photo 2025

К 2020 году численность обезьян выросла до более чем трех тысяч. Но из-за пандемии коронавируса туристы не приезжали, макак никто не кормил, и они стали агрессивными: нападали на людей, воровали у них еду, устраивали драки. Местные жители безуспешно пытались отпугивать их с помощью рогаток. В итоге в апреле 2024 года власти начали программу стерилизации, чтобы хоть как-то вернуть ситуацию под контроль.

Фото: Джон Мур / World Press Photo 2025

Одиночный снимок фотографа из США Джона Мура запечатлел момент, когда китайские мигранты прижимаются друг к другу, чтобы согреться под холодным дождем сразу после пересечения границы между США и Мексикой. По словам фотографа, за последние годы число нелегальных пересечений границы гражданами Китая значительно выросло. Это связано с экономическими трудностями в стране и жесткой политикой китайских властей.

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