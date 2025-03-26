Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»

Из японских провинций массово уезжают женщины: они стремятся в большие города, чтобы свободно выбирать образ жизни и строить карьеру. Из-за этого небольшие города и деревни становятся, как их называют в японской прессе, «исключительно мужскими территориями». Государство предлагало даже платить женщинам за брак с деревенскими мужчинами, но отказалось от идеи из-за общественного возмущения. Как случилось, что мужчины остались, а женщины сбежали, — в материале «Холода»

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Проблема оттока женщин из сел и небольших городов появилась в Японии еще несколько десятилетий назад. Перепись населения, которую проводили в 2020 году, показала, что во всех японских префектурах, кроме Токио, одиноких женщин в возрасте от 15 до 49 лет в среднем на 20% меньше, чем мужчин. В некоторых регионах эта разница достигала 30%. В 2018 году японские власти зафиксировали 40 префектур (всего их 47) с оттоком населения — 32 из них теряли больше женщин, чем мужчин.

Большинство женщин переезжает в Токио ради карьеры и образования. В 2024 году население Токио выросло на 79,3 тысячи человек, а годом раньше — на 68 тысяч человек. Прирост населения в значительной мере происходит за счет молодежи в возрасте 20–24 лет — при этом в 2023 году среди тех, кто перебрался в Токио, женщин было больше, чем мужчин, на 18,4%. В то же время в японской столице самый низкий в стране коэффициент рождаемости — менее одного ребенка на женщину.

Фото: Unsplash

В сельских регионах Японии от женщин ожидают, что они возьмут на себя бытовые обязанности. Строить карьеру вдалеке от столицы сложно не только из-за социального давления, но и из-за особенностей японской деловой культуры. Она строится на «системе старшинства»: считается, что человек должен расти внутри одной компании, и продвижение по службе обычно связано с рабочим стажем, а не с талантами и заслугами. Поэтому женщинам, которые вынуждены покидать работу на время декретного отпуска, сложнее восстановить карьеру после рождения ребенка.

Женщины, с которыми в 2024 году поговорили журналисты, называли патриархальные практики главной проблемой, которая ограничивает их свободу в их родных городах. 25-летняя Рэн Ямамото из горного региона Яманаси сказала журналистам, что ей было сложно найти работу. Она обнаружила, что руководители многих компаний в ее регионе считают, что мужчины должны занимать руководящие должности, а женщины — довольствоваться второстепенными ролями. В Токио же, с ее точки зрения, перед женщинами открыто больше дорог и они реже сталкиваются с дискриминацией.

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37-летняя Аканэ Танака Шнайдер, которая уехала из родного города Ниигата и открыла небольшой бизнес в окрестностях Токио, считает, что в сельской местности окружающие решают за женщин, что и как им делать, и навязывают им определенную модель поведения. Аканэ, например, говорили, что ей нужно выйти замуж и родить детей к определенному возрасту.

Государство готово платить за брак с сельскими мужчинами

Япония — страна с почти самым старым населением в мире (по этому показателю она находится на втором месте после Монако). К 2070 году, по оценке экспертов, население Японии сократится на 30%, и почти каждый второй житель страны окажется старше 65 лет. Так что демографический кризис — одна из самых серьезных проблем, которые стоят перед страной.

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В апреле 2024 года консультативный орган при правительстве Японии выпустил исследование, согласно которому до 2050 года больше чем в 40% муниципалитетов количество женщин в возрасте от 20 до 39 лет может сократиться наполовину. А раз женщин детородного возраста станет значительно меньше, то над этими муниципалитетами нависнет угроза вымирания.

Фото: Unsplash

За 10 лет до этого, в 2014 году, исследователи уже публиковали отчет на ту же тему. Тогда под угрозой вымирания было чуть больше муниципалитетов — 896 (в 2024 году — 744). Но такое сокращение произошло исключительно из-за притока мигрантов из-за рубежа. Рождаемость внутри Японии не улучшилась.

Отток населения из провинции уже привел к тому, что во многих селах закрылись школы и больницы.

Власти пытаются решать проблему. К примеру, они выделяют субсидии людям, которые соглашаются переехать в сельскую местность на работу, а также дают гранты локальным компаниям, которые нанимают женщин и делают условия труда более привлекательными для них.

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Некоторые из этих мер критиковали граждане. В августе 2024 года правительство Японии предложило платить деньги женщинам, которые готовы выйти замуж за жителей сел и уехать из Токио. За это власти были готовы выплатить женщинам субсидии до 600 тысяч иен (примерно четыре тысячи долларов) и покрыть расходы на переезд.

Однако инициатива вызвала волну общественного возмущения в Японии. Критики указывали, что женщины уехали из сельской местности не просто так, а в отчаянной попытке улучшить свою жизнь — а власти пытаются заманить их обратно в ту же обстановку, от которой они бежали. В результате недовольство инициативой оказалось таким серьезным, что правительство Японии было вынуждено от нее отказаться.

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