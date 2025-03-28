Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты

Это хобби приносит мне деньги и радость, хотя однажды я заблудилась в море

Валерия Кисенкова родилась в маленьком городе в Татарстане, ее отец был военным. После университета она работала консультантом в магазине обуви и поваром, но увлеклась IT, прошла курсы и выиграла грант Google на обучение. Сейчас она живет в Нидерландах, а несколько лет назад занялась яхтингом, получила права и теперь подрабатывает шкипером. Валерия рассказала «Холоду», сколько стоит стать капитаном, почему девушкам это сделать сложнее, и как она провела сутки в море на соревнованиях.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 5 €

10 €

20 €

30 € 5 €

10 €

20 €

Другая Поддержать ежемесячно — 10 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Я родилась в небольшом городе Лениногорске в Татарстане. Отец был военным, и наша семья часто переезжала, поэтому больше всего времени я провела в подмосковном Подольске.

После школы я отучилась на эколога, но, немного поработав по специальности, поняла, что это не мое. Тогда я начала искать себя в разных сферах — работала консультантом в Adidas, специалистом по работе с клиентами в банке и даже поваром.

Когда я работала на кухне, меня увлекли технологии: я начала читать статьи об IT, а в 2018 году прошла курсы мобильной разработки и освоила языки программирования. Вскоре нашла работу тестировщицей в небольшой компании, разрабатывающей софт для банков, а затем получила грант на обучение от Google и перешла в крупное мобильное тестирование.

Мой первый парень погиб на войне Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить Общество 8 минут чтения

Тогда же я начала активно путешествовать. Вместе с друзьями объездила практически всю Европу, а в 2019 году в четвертый раз поехала в свой любимый итальянский регион — Чинкве-Терре — это пять живописных деревень на Лигурийском побережье. Там я отправилась на прогулку на катере, организованную итальянской парой. Раньше они занимались мореходством, а теперь водили туристов. Я влюбилась в их образ жизни и захотела научиться управлять судном.

После той поездки я начала искать курсы по управлению моторной яхтой, но, когда я наконец выбрала школу, началась пандемия, и все планы накрылись. Тогда я решила переехать за границу. Я начала искать работодателей, которые помогают с релокацией, и мне удалось устроиться в стартап, открывавший офис в Нидерландах, где как раз жил мой молодой человек. В ноябре 2021 года я начала оформлять документы и за день до начала войны оказалась в Нидерландах.

Желание заняться яхтингом у меня не пропало. Однажды я наткнулась на интервью с Денисом Валиуллиным, сооснователем русскоязычной школы яхтинга. Я решила, что это знак, и без раздумий записалась на занятия.

От теории к практике

Обучение на яхтенные права состоит из теории и практики. Когда я училась, теория стоила 200 евро, а практика — около 1500, не считая перелета и питания, потому что практическая часть проходила в Турции. Сейчас цены выросли, и практическое обучение стоит около 2000 евро.

Теорию я проходила онлайн: несколько видеоуроков в неделю и созвоны с преподавателями. Мы разбирали устройство лодки, навигацию, знаки на воде, буйки, правила поведения при плохой видимости и технику безопасности. Выяснилось, что утопить лодку сложнее, чем кажется — гораздо легче ее сжечь.

Во время практики мы жили на яхте неделю, с шести-семи утра до обеда отрабатывали швартовку и вязали узлы, после обеда выходили в море и осваивали переходы (передвижение в морю по проложенному маршруту. — Прим. «Холода»). Каждый день инструктор назначал одного из нас капитаном, и этот человек прокладывал маршрут, рассчитывал время в пути и распределял задачи.

Сегодня у моряков есть удобные приложения для навигации, например, «Навионикс» — аналог Google Maps для воды. Но во время обучения нам запрещали пользоваться интернетом — все маршруты мы строили по бумажным картам, ориентируясь по глубиномеру и ветру. Важно было научиться точно понимать свое местоположение относительно берега, потому что с воды все выглядит несколько иначе.

Я уехала из России в Сербию Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности Общество 7 минут чтения

Уже через неделю после практики я получила международные права ISSA (International Sailing Schools Association, одна из трех основных систем яхтенного обучения с возможностью получить права на управление яхтой. — Прим. «Холода») уровня Inshore Skipper, которые позволяют выходить в море почти в любой точке мира — правда не дальше, чем на 20 миль от берега. Сейчас у меня уже уровень Offshore Skipper — с такими правами можно отходить от берега на 60 миль и ходить в море даже ночью, если погода хорошая. На следующем уровне — Yachtmaster — уже можно пересекать океаны и совершать кругосветки.

В первые чартеры (рейсы на арендованном судне. — Прим. «Холода») я выходила со своей тетрадкой с обучения и постоянно сверялась с записями. В море все устроено иначе, чем на суше: здесь нет четких полос движения, суда двигаются с разной скоростью, и без опыта кажется, что полный хаос.

Для ночных выездов важно хорошо ориентироваться по огням на воде. В один из первых самостоятельных чартеров я вышла в море с подругой, но пожалела 50 евро на подписку в «Навиониксе», а бумажных карт под рукой не оказалось. Поэтому я прикинула маршрут по Google Maps. Солнце уже заходило, а мы были только на середине пути. В итоге дорога заняла вдвое больше времени, а я была в стрессе. С тех пор я щепетильно отношусь к планированию по времени и не экономлю на картах.

120 миль за сутки

В прошлом году я впервые участвовала в ежегодной голландской любительской гонке «24 часа». Участники стартуют из разных точек и идут по широкой акватории озер Эйсселмер и Маркермер на севере Нидерландов. Тогда мы с экипажем из семи человек прошли 120 миль, двигаясь без остановки целые сутки.

Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива Общество 9 минут чтения

Спать приходилось урывками — по полтора-два часа, хотя назвать это полноценным сном сложно. Мы сменяли друг друга по графику: два часа вахты с напарником, два часа в режиме готовности, затем два часа сна. После гонки я была полностью вымотана, но впечатления остались невероятные. Я буду участвовать снова.

Я уже выходила в море в Нидерландах, Турции, Италии, Испании, Хорватии и Греции. Больше всего люблю Италию — там комфортный, теплый сейлинг без лишних сложностей. В Нидерландах пейзажи более однообразные — плоская земля без холмов и гор, но ходить по каналам интересно. В некоторых деревнях смотритель моста опускает на веревочке башмачок или носок — туда нужно положить монеты для оплаты прохода.

Сейчас я стараюсь выходить в море каждый сезон и минимум раз в месяц быть капитаном, а не просто путешествовать в команде. Иногда меня приглашают в поездки в качестве наемного капитана — за это платят 1000–1500 евро за выход. Но я воспринимаю яхтинг прежде всего как хобби.

Основной моей работой остается IT. Поэтому, чтобы ходить в море, я беру отпуск или работаю в формате воркейшн (путешествия с удаленной работой. — Прим. «Холода»). Сейчас на многих яхтах есть Wi-Fi, и можно совмещать море и работу. Например, однажды я месяц путешествовала с друзьями: днем мы работали, а ночью плыли.

«Ты все делаешь не так»

Яхтинг — это недешево. Арендовать лодку можно минимум на выходные или неделю — это стоит три-пять тысяч евро, плюс дополнительные расходы на страховку и другие мелочи. В сезон цена увеличивается на 20–30%, поэтому опытные люди бронируют яхты за три-шесть месяцев.

Покупка собственной лодки — совсем другой уровень ответственности. В Нидерландах можно найти судно и за 5000 евро, и за полмиллиона. Жить на лодке кажется романтичным, но на яхтах регулярно все ломается. К тому же стоянки стоят несколько тысяч евро в год.

Есть поговорка: «У моряка два самых счастливых дня в жизни — когда он купил лодку и когда продал». Поэтому я пока не планирую покупать свою. Разве что если выиграю в лотерею.

В яхтинге очень мало женщин-капитанов, и дискриминация в этой сфере встречается повсеместно. Мои подруги регулярно жалуются на комментарии от работников портов и других капитанов-мужчин вроде: «Ты ничего не знаешь», «У тебя ничего не получится», «Ты все делаешь не так». К тому же мужчины часто раздают советы, которых ты не просила.

Моя подруга Ксюша Тарасова создала SeaGirl Club — комьюнити для женщин-капитанов. В нем мы общаемся, поддерживаем новичков, делимся опытом и доказываем, что яхтинг — это не «альфа-мужская» сфера, а интересное занятие для всех. Сейчас в клубе уже более 100 участниц со всего мира.

Новый сериал Netflix бьет все рекорды «Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге Мир 12 минут чтения

За два с половиной года в яхтинге многие мои страхи исчезли — теперь я сама делюсь опытом с новичками и в ближайшее время планирую получить инструкторскую лицензию.

Еще несколько лет назад я бы не поверила, что хождение на яхте займет настолько важное место в моей жизни. Оно структурирует мышление и учит сохранять спокойствие в любых ситуациях. В море я могу полностью отключиться от остального мира. Остается только здесь и сейчас, как бы банально это ни звучало.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X