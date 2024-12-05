Один из самых богатых бизнесменов в мире уходит от миллиардных налогов

Главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуан пользуется лазейками в федеральных налогах на имущество и дарение, которые позволяют ему скрывать от американского государства порядка восьми миллиардов долларов. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на налоговые декларации.

В США с 1916 года действует налог на имущество. Обычная супружеская пара может передать своим наследникам имущество до 27 миллионов долларов без уплаты налогов. Если же наследство стоит больше этой суммы, то оно облагается налогом по ставке 40%. Гэри Кон, бывший руководитель Goldman Sachs и экономический советник Дональда Трампа в его первой администрации, однажды пошутил, что «только идиоты платят налог на имущество».

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Газета утверждает, что Хуан начал скрывать свои доходы еще в 2012 году. Тогда он и его жена воспользовались безотзывным трастом — это соглашение, по которому все активы передаются от человека к трасту, при этом доверитель отказывается от права собственности навсегда. В такой траст они перевели 584 тысячи акций Nvidia, которые на тот момент стоили семь миллионов долларов.

NYT объясняет, что стоимость акций, находящихся на трасте, может вырасти со временем, и новая сумма не будет облагаться налогом на имущество. Тем не менее на траст распространяется налог на прирост капитала: прирост до 900 миллионов долларов облагается налогом по ставке 23,8%. Газета утверждает, что Хуан мог заплатить этот налог от имени траста.

Акции траста, которые стоили 12 лет назад семь миллионов долларов, в 2024 году стоят более трех миллиардов долларов. Если бы Хуан передал эти акции в 2012 году напрямую своим наследникам, то государство должно было получить 40% от этой суммы в виде налогов. Получается, Хуан не доплатил в казну более миллиарда долларов. Траст же заплатит налоги в размере нескольких тысяч долларов, уточняет NYT.

В 2016 году супруги Хуаны создали еще несколько трастов, на этот раз с сохранением права за доверителем. Схемы с таким видом трастов проводили еще с 1990-х. Трасты должны вернуть бенефициарам стоимость акций вместе с процентами, а если стоимость акций вырастает больше, чем было обговорено, то трасты оставляли проценты себе и не платили за них налоги.

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Хуан и его жена вложили в четыре новых траста более трех миллионов акций Nvidia стоимостью в 100 миллионов долларов. Эти акции сегодня стоят более 15 миллиардов долларов, а выросшая стоимость не облагается налогом. Получается, что гендиру Nvidia удалось избежать налогов на имущество примерно в шесть миллиардов долларов.

Также Хуан уходит от налогов с помощью благотворительного фонда Jen Hsun & Lori Huang, которому он передал акции на 330 миллионов долларов. Перевод этих средств на счет фонда уменьшил подоходный налог лично Хуана в те годы, когда был сделан перевод.

Стратегия, которую использует Хуан, популярна и среди других богатых людей в США. Например, такими же способами пытался избежать налогов основатель Facebook Марк Цукерберг и том-менеджеры компаний Google, Coinbase и Mastercard. NYT предполагает, что стратегия Хуана может быть одной из крупнейших афер по уходу от налогов в США.