Мачеха 20 лет издевалась над пасынком

В американском штате Коннектикут задержали 56-летнюю Кимберли Салливан. Ее обвиняют в том, что она более 20 лет издевалась над своим пасынком. Об этом знал его родной отец, который жил с ними в одном доме. Все эти годы органы опеки и полиция почти не обращали внимания на семью. Халатность и невероятная жестокость — в материале «Холода».

17 февраля 2025 года в частном доме в городе Уотербери штата Коннектикут случился пожар. Женщина, выбежавшая из дома, сказала прибывшим пожарным, что внутри остался ее пасынок. В одной из охваченных огнем комнат они увидели молодого мужчину. Он был крайне истощен. Как выяснилось позже, при росте 175 сантиметров он весил всего 32 килограмма.

Он выглядел так, как будто над ним долго издевались и морили голодом: грязные и спутанные волосы, большинство зубов сгнили. В больнице врачи диагностировали у него посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию и истощение — его индекс массы тела был менее 11 при норме от 18,5 до 25.

«Я работаю в правоохранительных органах 33 года, и это худшее обращение с человеком, которое я когда-либо видел», — заявил начальник полиции Уотербери Фернандо Спаньоло.

На допросе 32-летний мужчина признался полицейским, что сам устроил пожар в своей комнате на втором этаже дома. Он взял зажигалку, поджег бумагу для принтера и добавил в огонь дезинфицирующее средство. Сделал он это, по его словам, чтобы наконец вырваться на свободу — его 20 лет держала в плену мачеха.



Был голоден всю жизнь

Мужчина, имя которого скрывают в интересах следствия, рассказал полиции, что его начали запирать в комнате, когда ему было три года. Так мачеха наказывала мальчика за то, что он, когда был голоден, тайком выходил ночью за едой. Также она контролировала, сколько он пьет воды — Кимберли Салливан давала ему всего два стакана воды в день, поэтому ему приходилось пить воду из унитаза.

В школе мальчик проучился только до четвертого класса. Учителя замечали, что он всегда был голодным, воровал еду или просил ее у одноклассников, а иногда ел из мусорного бака. Администрация школы обращалась в департамент по делам детей и семьи, и чиновники дважды приходили домой к Салливанам. Кимберли отвечала им, что все в порядке, и требовала, чтобы пасынок говорил то же самое. Вскоре Салливаны забрали ребенка из школы, сказав, что переведут его на домашнее обучение.

После этого подросток уже нигде не учился. При этом семья продолжала отчитываться о ежемесячных платежах за обучение — скорее всего, они оплачивали учебу двух дочерей Кимберли Салливан.

Дом Салливанов. Фото: Jim Shannon / Hearst Connecticut Media via AP / Scanpix

Сначала подростка заперли в комнате, а потом — в маленькой кладовке размером два на два метра. В описании следователей говорится, что там не было кондиционера и отопления зимой. Салливан выпускала пасынка только, чтобы он убрал дом, а потом снова запирала его.

Салливан не разрешала пасынку выходить из комнаты даже в туалет или в душ. Он мочился в бутылки, которые выбрасывал в окно. Испражняться ему приходилось на газету, которую он выбрасывал, когда его выпускали работать по дому. Салливан угрожала, что, если юноша попытается убежать, она станет кормить его еще меньше и запирать на более долгий срок.

Помимо пленника, в доме жил его родной отец Крейг Салливан, его жена Кимберли и две ее дочери. После освобождения молодой человек рассказал полицейским, что остальные члены семьи не участвовали в истязаниях, но знали об условиях жизни и о том, как мачеха обращалась с ним. Когда к его сводным сестрам приходили в гости друзья, мальчика прятали. Иногда отец выпускал его из комнаты, чтобы сын посмотрел с ним телевизор — это случалось, когда Кимберли уходила из дома со своими дочерьми.

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Крейг Салливан передвигался на инвалидной коляске и умер в январе 2024 года. После его смерти Кимберли стала запирать своего пасынка на 22–24 часа подряд. Он рассказывал, что мачеха выдавала ему два сэндвича в день и две маленькие бутылки воды. На вопрос следователей, голодал ли он, мужчина ответил, что был голоден всю свою жизнь.

Невероятная сила и стойкость

В департаменте по делам семьи и детей сказали, что чиновники не смогли подтвердить сообщения о жестоком обращении Кимберли Салливан с пасынком, когда приходили к ним домой еще во время его обучения в школе. Такие сообщения в департаменте удаляют через пять лет после окончания расследования, поэтому теперь проверить уже ничего нельзя.

Кимберли Салливан в суде в марте 2025 года. Фото: Jim Shannon / Hearst Connecticut Media via AP / Scanpix

В 2005 году департамент запросил у полиции проверку благосостояния семьи. Тогда полицейские приходили домой к Салливанам, но не нашли причин для беспокойства. Позже полицию вызвала уже сама семья: они хотели пожаловаться на преследование со стороны школьной администрации, которая обеспокоилась состоянием подростка и вызвала органы опеки.

«Мы потрясены и опечалены невыносимыми условиями, в которых он жил. Теперь уже взрослая жертва проявляет невероятную силу и стойкость во время лечения, и мы всем сердцем с ним», — говорится в заявлении органов опеки.

Суд установил, что у Салливанов были проблемы с деньгами. Пять лет подряд супруги подавали заявления о банкротстве: у них были долги по кредитным картам перед несколькими банками, а еще по двум ипотечным кредитам на их дом. После смерти Крейга Кимберли жила только на социальное пособие.

Мать нашла сына

Через несколько дней после задержания Салливан в американские СМИ обратилась женщина, которая назвала себя биологической матерью пасынка Кимберли. 52-летняя Трейси Валлеранд заявила, что 32 года назад она отдала своего сына под опеку бывшему мужу.

Она сказала, что сделала это, потому что думала, что с отцом его жизнь будет лучше. Но она не видела своего сына с того момента, как отдала его новой семье. Она сказала, что экс-супруг никогда не разрешал ей навестить ребенка и она ничего не могла узнать о его жизни. Валлеранд назвала Кимберли Салливан и своего бывшего мужа «шайкой монстров».

Трейси Валлеранд. Фото: Jim Shannon / Hearst Connecticut Media via AP / Scanpix

«Это было самое болезненное эмоциональное решение, которое может принять любая мать, но я думала, что там его жизнь будет лучше. Сейчас я вижу, что вышло совсем не так. Последние 30 лет я и моя семья пытались восстановить связь, но [Салливаны] нас отвергли», — заявила она.

Брат Крейга Салливана рассказал, что до 2005 года он праздновал Рождество с семьей брата, но потом Салливаны перестали приглашать его к себе. Уже тогда он обратил внимание на то, что его племянник очень худой и ведет себя зажато. Он подумал, что в поведении мальчика что-то не так. Дядя мальчика с женой пытались выяснить, почему племянник выглядит нездоровым, но на это не получали внятного ответа.

Когда брат Крейга Салливана увидел своего племянника в больнице, он был шокирован. По его словам, молодой человек выглядел так, «как будто пережил холокост».

После ареста Кимберли Салливан отпустили под залог в 300 тысяч долларов. Ее обвиняют по нескольким уголовным статьям: в нанесении тяжких телесных повреждений, похищении, незаконном лишении человека свободы и преднамеренной жестокости по отношению к людям.

Ее адвокат заявил, что она считает себя невиновной и хочет «сохранить свое доброе имя». Еще адвокат перекладывает ответственность на отца семейства, так как «он был его биологическим родителем и диктовал, как правильно воспитывать ребенка».

Бывшему пленнику предстоит долгое физическое и психологическое восстановление. Американская полиция пообещала помочь ему с покупкой одежды и других предметов первой необходимости.

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