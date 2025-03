Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате

В мировой прокат вышла новая «Белоснежка». За первую неделю проката рейтинг фильма на IMDb опустился до 1,6, а критики называют его «самой проблемной» картиной за 102 года истории киностудии. Еще до премьеры вокруг фильма один за другим разгорались скандалы, а теперь его главные героини даже не появляются вместе на публике из-за противоположных мнений о палестино-израильском конфликте. Как политика отравила культовую диснеевскую сказку — в материале «Холода».

С 2010 года Disney регулярно выпускает киноадаптации своих классических мультфильмов, превратив это в стабильную и прибыльную стратегию. Хотя в 1990-х годах у студии уже был подобный опыт, настоящим прорывом стала «Алиса в стране чудес» с Джонни Деппом. Она собрала в мировом прокате миллиард долларов и положила начало череде кассовых хитов: «Малефисента» (2014), «Золушка» (2015), «Красавица и чудовище» (2017), «Аладдин» (2019), «Король Лев» (2019), три из которых тоже собрали в прокате больше миллиарда долларов.

В 2012 году сразу две студии представили свои версии ремейка «Белоснежки» — «Белоснежка и охотник» с Кристен Стюарт заработала почти 400 миллионов долларов, а «Белоснежка: Месть гномов» с Джулией Робертс и Лили Коллинз — 183 миллиона. Вскоре Disney решила снять собственную киноверсию культовой сказки — первого полнометражного мультфильма Уолта Диснея, ради премьеры которого он когда-то заложил собственный дом.

В 2016 году киностудия утвердила планы съемок. Сценарий поручили Эрин Крессиде Уилсон, автору «Девушки в поезде». Режиссером стал Марк Уэбб, известный по «Новому Человеку-пауку». Песни к фильму написали Бендж Пасек и Джастин Пол, работавшие над оскароносным мюзиклом «Ла-Ла Ленд».

Принц не знал принципов согласия

Начало съемок наметили на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса их перенесли. В 2021 году главную роль получила певица и актриса Рэйчел Зеглер, известная по фильму «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».

Выбор на главную роль актрисы с колумбийскими корнями критиковали консервативные зрители. В соцсетях пользователи массово оскорбляли актрису и создавали мемы, высмеивая ее несоответствие образу «самой прекрасной» и «белой как снег».

Актер «Игры престолов» Питер Динклэйдж обвинил Disney в двойных стандартах. «Я был немного ошеломлен тем, что они так гордились, что выбрали актрису-латиноамериканку на роль Белоснежки. <…> Вы прогрессивны в одном аспекте, но продолжаете снимать эту чертову отсталую историю про семерых гномов, живущих в пещере. Да что вы, черт возьми, делаете?» — сказал Динклэйдж.

Позднее в разговоре с журналистами Зеглер подчеркнула, что выход «Белоснежки» — «важное событие в испаноязычных странах», и выразила гордость за то, что играет роль «латиноамериканской принцессы».

Вокруг фильма также быстро разгорелись споры о сексизме и дискриминации людей с дварфизмом (врожденным аномальным низким ростом. — Прим. «Холода»). В завирусившемся интервью Зеглер сказала, что «ненавидела» оригинальный мультфильм 1937 года, и назвала Прекрасного Принца «сталкером», который целует девушку в коме без ее согласия (оригинальный мультфильм вышел в 1937 году и отражает многие мейнстримные взгляды того времени).

«“Белоснежка” сильно устарела в том, какие роли должны занимать женщины, сколько власти они должны иметь и для чего женщина должна быть пригодна в этом мире», — говорила Зеглер.

Позже актриса сказала, что в оригинальной «Белоснежке» «слишком большое внимание уделяется ее истории любви с парнем». Новая версия, по ее словам, сосредоточена на «внутреннем путешествии Белоснежки, которое она проходит, чтобы найти свое истинное “я”». Зеглер считает, что Белоснежка «мечтает стать лидером, как ее покойный отец».

Актрису тут же начали критиковать в соцсетях, обвинив в «псевдофеминистской» позиции. Зеглер считает, что женщина не может просто желать любви — решили пользователи. «Критиковать диснеевских принцесс — это не феминизм. Не каждая женщина — лидер. Не каждая женщина хочет быть лидером. Не каждая женщина стремится к власти», — писала блогер под ником @CosyWithAngie.

«Рейчел Зеглер призналась, что в детстве не любила “Белоснежку”, и сказала, что смотрела ее всего ОДИН раз, прежде чем получила роль, — это так печально для меня. Из МИЛЛИОНОВ женщин, которые любили этого персонажа и историю, мы получили именно такую», — написал один из пользователей X (бывший твиттер).

Чем сюжет «Белоснежки» отличается от предыдущих версий (содержит спойлеры)? «Белоснежка» действительно лишь отчасти повторяет сюжет сказки братьев Гримм. В новой версии принцесса с детства готовится стать сильной и справедливой правительницей. После смерти ее матери король берет в жены другую женщину, но вскоре исчезает на войне. Как и в оригинале, мачеха завидует красоте падчерицы, однако не отправляет ее в лес сразу — вместо этого она превращает Белоснежку в служанку и на долгие годы запирает во дворце. Когда Белоснежка вырастает, она находит убежище у семи гномов. В их доме она устанавливает свои порядки, а не моет полы. Влюбляется она не в Прекрасного Принца, а в разбойника и местного «Робина Гуда» Джонатана, раздающего еду богатых бедным. Именно его поцелуй возвращает Белоснежку к жизни после того, как она съела отравленное яблоко. Потом принцесса вместе с гномами и подданными свергает мачеху и становится новой королевой.

Проблемы были и с гномами

Изначально Disney планировала пригласить на роли семи гномов актеров с дварфизмом. Однако после критики со стороны Питера Динклэйджа студия отказалась от этой идеи, чтобы избежать дальнейших обвинений. Компания выпустила заявление, в котором подчеркнула, что стремится «снизить уровень дискриминации» в отношении людей с дварфизмом и «привлекла к проекту консультантов с дварфизмом».

Однако в июле 2023 года британский таблоид Daily Mail опубликовал утекшие фотографии со съемочной площадки Disney. На снимках была запечатлена девушка в костюме, напоминающем Белоснежку, а позади нее шли семь человек разного пола, этнического происхождения и роста, среди которых был только один актер с дварфизмом.

Публикация вызвала волну критики в соцсетях. Пользователи X возмущались подбором актеров: «Анекдоты теперь пишут сами себя», «Красная Шапочка и семь нелегальных мигрантов», «Еще один фильм, который нужно бойкотировать», — писали они.

Спустя два дня после выхода статьи в Daily Mail Disney заявила, что фотографии — фейк. Однако редакция издания ответила, что Disney подтвердила им, что на снимках действительно изображены дублеры Рэйчел Зеглер и Эндрю Бернапа (актера, исполнившего роль Джонатана. — Прим. «Холода»).

Вскоре после этого студия решила отказаться от живых актеров в образах гномов и заменила их персонажами, созданными с помощью компьютерной графики. Это решение вызвало недовольство среди актеров с дварфизмом. Артист Блейк Джонстон обвинил Disney в том, что студия «уступила давлению политкорректности, из-за чего актерам с дварфизмом стало еще труднее находить работу». Его поддержал артист Чун Тан, который назвал это решение «абсолютно абсурдным и в некотором роде дискриминационным».

«Нет ничего предосудительного в том, чтобы отдать роль гнома актеру с дварфизмом, если такая возможность появляется. Если к нам относятся с уважением, мы с радостью принимаем любые роли, которые нам подходят», — подчеркнул он.

Писатель Луис Пейтцман назвал гномов, созданных с использованием компьютерной графики, «чудовищными». «Их пластмассовая кожа с искусственным блеском заставляет думать, что она треснет при малейшем падении. В лучшем случае они напоминают садовых гномов, оживленных особенно садистской ведьмой. С дико преувеличенными чертами лица и головами, занимающими целую треть их тел, гномы выглядят непропорционально как сами по себе, так и по отношению к окружающим актерам», — писал он.

Сказка вне политики

Вокруг фильма также разгорелись скандалы, связанные с политическими взглядами актрис, исполнивших главные роли. Зеглер в период съемок и постпродакшена не раз высказывалась в поддержку Палестины во время войны на Ближнем Востоке — в том числе под своими постами, посвященными фильму. После того как ее отношения с киностудией ухудшились из-за завирусившихся интервью, в которых она нелестно отзывалась об оригинальной сказке, Зеглер отказалась удалять часть своих постов по просьбе студии.

Тем временем израильская актриса Галь Гадот, исполнившая роль злой мачехи, публично поддерживала Израиль. После высказываний Зеглер в соцсетях началась травля Гадот, доходившая до угроз смертью. В итоге Disney пришлось организовать для нее и ее четверых детей дополнительную охрану за счет студии.

«Она [Зеглер] не осознавала последствий своих действий — ни для фильма, ни для Галь, ни для кого-либо еще», — говорил анонимный источник из киностудии.

Через три месяца после президентских выборов в США Зеглер опубликовала в своем инстаграме фото с подписями: «Fuck Donald Trump» и «Пусть сторонники Трампа никогда не знают покоя». Для Disney это стало последней каплей: студия была возмущена тем, что актриса своими заявлениями отталкивает потенциальную аудиторию фильма. В итоге Disney наняла за свой счет специалиста по социальным сетям, который должен был согласовывать все публикации Зеглер со студией до самой премьеры фильма. И студия, и Зеглер отказались комментировать произошедшие скандалы, но Зеглер извинилась за свои высказывания о Трампе.

«Поверьте антихайпу»

Тем временем общий бюджет «Белоснежки» рос не только из-за затратных съемок, но и из-за постоянных задержек в производстве. После пандемии работа над проектом снова остановилась из-за забастовок гильдии актеров. Затем съемки пришлось приостановить из-за пожара на площадке.

Производственный бюджет фильма составлял 250–270 миллионов долларов. За первые выходные фильм собрал 87,3 миллиона долларов в мировом прокате: 44,3 миллиона внутри страны и 43 миллиона за рубежом. За последние 15 лет Disney выпустила только один крупнобюджетный фильм с меньшими кассовыми сборами — это был «Дамбо» Тима Бертона в 2019 году, собравший в первые выходные менее 50 миллионов долларов.

«Нельзя говорить, что ремейк за 270 миллионов долларов, который переснимали несколько раз, с открытием в 50 миллионов — это нормально. Математика не сходится. Этот фильм должен был собрать миллиард», — говорил исполнительный директор конкурирующей студии.

Аналитик кассовых сборов Дэвид Гросс, однако, считает, что на сборы фильма повлияло и то, что интерес к переснятой анимационной классике несколько снизился за годы, прошедшие с начала съемок «Белоснежки».

Рейтинги «Белоснежки» спустя неделю после мировой премьеры все еще оставляют желать лучшего. На IMDb оценка зрителей составила 1,6 пунктов, на Rotten Tomatoes у фильма всего 42% положительных отзывов, а рейтинг на платформе отзывов о кино Letterboxd — 2,14.

Главный кинокритик The Times Кевин Махер написал: «Поверьте антихайпу: фильм именно настолько плох», а The New York Times назвал его «самой проблемной» картиной за 102 года истории киностудии. При этом The Hollywood Reporter похвалил его как «в основном захватывающее» обновление сказки, а американская писательница и кинокритик Нелл Минов написала: «Он просто средний».

После мировой премьеры фильма 21 марта несколько антиизраильских арабских организаций инициировали цифровую кампанию против показа фильма в арабских странах. Группы из Иордании, Кувейта, Бахрейна, Туниса и Египта выпустили совместное заявление с призывом к региональному бойкоту. Протесты были направлены против актрисы Галь Гадот.

В России официальных объявлений о премьере пока нет. Однако в некоторых российских кинотеатрах фильм уже стоит в расписании.

