EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате

Disney пыталась угодить всем, но получила скандал за скандалом. Фильм называют «самым проблемным» в истории студии
14 минут чтения 17:26 | Обновлено: 17:44
Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате

В мировой прокат вышла новая «Белоснежка». За первую неделю проката рейтинг фильма на IMDb опустился до 1,6, а критики называют его «самой проблемной» картиной за 102 года истории киностудии. Еще до премьеры вокруг фильма один за другим разгорались скандалы, а теперь его главные героини даже не появляются вместе на публике из-за противоположных мнений о палестино-израильском конфликте. Как политика отравила культовую диснеевскую сказку — в материале «Холода». 

С 2010 года Disney регулярно выпускает киноадаптации своих классических мультфильмов, превратив это в стабильную и прибыльную стратегию. Хотя в 1990-х годах у студии уже был подобный опыт, настоящим прорывом стала «Алиса в стране чудес» с Джонни Деппом. Она собрала в мировом прокате миллиард долларов и положила начало череде кассовых хитов: «Малефисента» (2014), «Золушка» (2015), «Красавица и чудовище» (2017), «Аладдин» (2019), «Король Лев» (2019), три из которых тоже собрали в прокате больше миллиарда долларов.

В 2012 году сразу две студии представили свои версии ремейка «Белоснежки» — «Белоснежка и охотник» с Кристен Стюарт заработала почти 400 миллионов долларов, а «Белоснежка: Месть гномов» с Джулией Робертс и Лили Коллинз — 183 миллиона. Вскоре Disney решила снять собственную киноверсию культовой сказки — первого полнометражного мультфильма Уолта Диснея, ради премьеры которого он когда-то заложил собственный дом.

Новый сериал Netflix бьет все рекорды
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
«Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге
Мир12 минут чтения

В 2016 году киностудия утвердила планы съемок. Сценарий поручили Эрин Крессиде Уилсон, автору «Девушки в поезде». Режиссером стал Марк Уэбб, известный по «Новому Человеку-пауку». Песни к фильму написали Бендж Пасек и Джастин Пол, работавшие над оскароносным мюзиклом «Ла-Ла Ленд».

Принц не знал принципов согласия

Начало съемок наметили на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса их перенесли. В 2021 году главную роль получила певица и актриса Рэйчел Зеглер, известная по фильму «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».

Выбор на главную роль актрисы с колумбийскими корнями критиковали консервативные зрители. В соцсетях пользователи массово оскорбляли актрису и создавали мемы, высмеивая ее несоответствие образу «самой прекрасной» и «белой как снег».

Кадр: «Белоснежка» / Walt Disney Studios

Актер «Игры престолов» Питер Динклэйдж обвинил Disney в двойных стандартах. «Я был немного ошеломлен тем, что они так гордились, что выбрали актрису-латиноамериканку на роль Белоснежки. <…> Вы прогрессивны в одном аспекте, но продолжаете снимать эту чертову отсталую историю про семерых гномов, живущих в пещере. Да что вы, черт возьми, делаете?»  — сказал Динклэйдж.

Позднее в разговоре с журналистами Зеглер подчеркнула, что выход «Белоснежки» — «важное событие в испаноязычных странах», и выразила гордость за то, что играет роль «латиноамериканской принцессы».

Россиянам запретили рекламу в Instagram
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Власти метили в американские компании, а ударили по блогерам и бизнесу. Как обойти новый запрет и есть ли альтернативы?
Интернет и мемы5 минут чтения

Вокруг фильма также быстро разгорелись споры о сексизме и дискриминации людей с дварфизмом (врожденным аномальным низким ростом. — Прим. «Холода»). В завирусившемся интервью Зеглер сказала, что «ненавидела» оригинальный мультфильм 1937 года, и назвала Прекрасного Принца «сталкером», который целует девушку в коме без ее согласия (оригинальный мультфильм вышел в 1937 году и отражает многие мейнстримные взгляды того времени).

«“Белоснежка” сильно устарела в том, какие роли должны занимать женщины, сколько власти они должны иметь и для чего женщина должна быть пригодна в этом мире», — говорила Зеглер.

Позже актриса сказала, что в оригинальной «Белоснежке» «слишком большое внимание уделяется ее истории любви с парнем». Новая версия, по ее словам, сосредоточена на «внутреннем путешествии Белоснежки, которое она проходит, чтобы найти свое истинное “я”». Зеглер считает, что Белоснежка «мечтает стать лидером, как ее покойный отец». 

Кадр: «Белоснежка» / Walt Disney Studios

Актрису тут же начали критиковать в соцсетях, обвинив в «псевдофеминистской» позиции. Зеглер считает, что женщина не может просто желать любви — решили пользователи. «Критиковать диснеевских принцесс — это не феминизм. Не каждая женщина — лидер. Не каждая женщина хочет быть лидером. Не каждая женщина стремится к власти», — писала блогер под ником @CosyWithAngie.

«Рейчел Зеглер призналась, что в детстве не любила “Белоснежку”, и сказала, что смотрела ее всего ОДИН раз, прежде чем получила роль, — это так печально для меня. Из МИЛЛИОНОВ женщин, которые любили этого персонажа и историю, мы получили именно такую», — написал один из пользователей X (бывший твиттер).

Чем сюжет «Белоснежки» отличается от предыдущих версий (содержит спойлеры)?

«Белоснежка» действительно лишь отчасти повторяет сюжет сказки братьев Гримм. В новой версии принцесса с детства готовится стать сильной и справедливой правительницей. После смерти ее матери король берет в жены другую женщину, но вскоре исчезает на войне. Как и в оригинале, мачеха завидует красоте падчерицы, однако не отправляет ее в лес сразу — вместо этого она превращает Белоснежку в служанку и на долгие годы запирает во дворце.

Когда Белоснежка вырастает, она находит убежище у семи гномов. В их доме она устанавливает свои порядки, а не моет полы. Влюбляется она не в Прекрасного Принца, а в разбойника и местного «Робина Гуда» Джонатана, раздающего еду богатых бедным. Именно его поцелуй возвращает Белоснежку к жизни после того, как она съела отравленное яблоко. Потом принцесса вместе с гномами и подданными свергает мачеху и становится новой королевой.

Проблемы были и с гномами

Изначально Disney планировала пригласить на роли семи гномов актеров с дварфизмом. Однако после критики со стороны Питера Динклэйджа студия отказалась от этой идеи, чтобы избежать дальнейших обвинений. Компания выпустила заявление, в котором подчеркнула, что стремится «снизить уровень дискриминации» в отношении людей с дварфизмом и «привлекла к проекту консультантов с дварфизмом».

Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива
Общество9 минут чтения

Однако в июле 2023 года британский таблоид Daily Mail опубликовал утекшие фотографии со съемочной площадки Disney. На снимках была запечатлена девушка в костюме, напоминающем Белоснежку, а позади нее шли семь человек разного пола, этнического происхождения и роста, среди которых был только один актер с дварфизмом.

Публикация вызвала волну критики в соцсетях. Пользователи X возмущались подбором актеров: «Анекдоты теперь пишут сами себя», «Красная Шапочка и семь нелегальных мигрантов», «Еще один фильм, который нужно бойкотировать», — писали они.

Спустя два дня после выхода статьи в Daily Mail Disney заявила, что фотографии — фейк. Однако редакция издания ответила, что Disney подтвердила им, что на снимках действительно изображены дублеры Рэйчел Зеглер и Эндрю Бернапа (актера, исполнившего роль Джонатана. — Прим. «Холода»).

Кадр: «Белоснежка» / Walt Disney Studios

Вскоре после этого студия решила отказаться от живых актеров в образах гномов и заменила их персонажами, созданными с помощью компьютерной графики. Это решение вызвало недовольство среди актеров с дварфизмом. Артист Блейк Джонстон обвинил Disney в том, что студия «уступила давлению политкорректности, из-за чего актерам с дварфизмом стало еще труднее находить работу». Его поддержал артист Чун Тан, который назвал это решение «абсолютно абсурдным и в некотором роде дискриминационным».

«Нет ничего предосудительного в том, чтобы отдать роль гнома актеру с дварфизмом, если такая возможность появляется. Если к нам относятся с уважением, мы с радостью принимаем любые роли, которые нам подходят», — подчеркнул он.

Писатель Луис Пейтцман назвал гномов, созданных с использованием компьютерной графики, «чудовищными». «Их пластмассовая кожа с искусственным блеском заставляет думать, что она треснет при малейшем падении. В лучшем случае они напоминают садовых гномов, оживленных особенно садистской ведьмой. С дико преувеличенными чертами лица и головами, занимающими целую треть их тел, гномы выглядят непропорционально как сами по себе, так и по отношению к окружающим актерам», — писал он.

Сказка вне политики

Вокруг фильма также разгорелись скандалы, связанные с политическими взглядами актрис, исполнивших главные роли. Зеглер в период съемок и постпродакшена не раз высказывалась в поддержку Палестины во время войны на Ближнем Востоке — в том числе под своими постами, посвященными фильму. После того как ее отношения с киностудией ухудшились из-за завирусившихся интервью, в которых она нелестно отзывалась об оригинальной сказке, Зеглер отказалась удалять часть своих постов по просьбе студии.

Кадр: «Белоснежка» / Walt Disney Studios

Тем временем израильская актриса Галь Гадот, исполнившая роль злой мачехи, публично поддерживала Израиль. После высказываний Зеглер в соцсетях началась травля Гадот, доходившая до угроз смертью. В итоге Disney пришлось организовать для нее и ее четверых детей дополнительную охрану за счет студии.

«Она [Зеглер] не осознавала последствий своих действий — ни для фильма, ни для Галь, ни для кого-либо еще», — говорил анонимный источник из киностудии.

Через три месяца после президентских выборов в США Зеглер опубликовала в своем инстаграме фото с подписями: «Fuck Donald Trump» и «Пусть сторонники Трампа никогда не знают покоя». Для Disney это стало последней каплей: студия была возмущена тем, что актриса своими заявлениями отталкивает потенциальную аудиторию фильма. В итоге Disney наняла за свой счет специалиста по социальным сетям, который должен был согласовывать все публикации Зеглер со студией до самой премьеры фильма. И студия, и Зеглер отказались комментировать произошедшие скандалы, но Зеглер извинилась за свои высказывания о Трампе.

«Поверьте антихайпу»

Тем временем общий бюджет «Белоснежки» рос не только из-за затратных съемок, но и из-за постоянных задержек в производстве. После пандемии работа над проектом снова остановилась из-за забастовок гильдии актеров. Затем съемки пришлось приостановить из-за пожара на площадке.

Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Это хобби приносит мне деньги и радость, хотя однажды я заблудилась в море
Общество7 минут чтения

Производственный бюджет фильма составлял 250–270 миллионов долларов. За первые выходные фильм собрал 87,3 миллиона долларов в мировом прокате: 44,3 миллиона внутри страны и 43 миллиона за рубежом. За последние 15 лет Disney выпустила только один крупнобюджетный фильм с меньшими кассовыми сборами — это был «Дамбо» Тима Бертона в 2019 году, собравший в первые выходные менее 50 миллионов долларов.

«Нельзя говорить, что ремейк за 270 миллионов долларов, который переснимали несколько раз, с открытием в 50 миллионов — это нормально. Математика не сходится. Этот фильм должен был собрать миллиард», — говорил исполнительный директор конкурирующей студии.

Аналитик кассовых сборов Дэвид Гросс, однако, считает, что на сборы фильма повлияло и то, что интерес к переснятой анимационной классике несколько снизился за годы, прошедшие с начала съемок «Белоснежки».

Кадр: «Белоснежка» / Walt Disney Studios

Рейтинги «Белоснежки» спустя неделю после мировой премьеры все еще оставляют желать лучшего. На IMDb оценка зрителей составила 1,6 пунктов, на Rotten Tomatoes у фильма всего 42% положительных отзывов, а рейтинг на платформе отзывов о кино Letterboxd — 2,14.

Главный кинокритик The Times Кевин Махер написал: «Поверьте антихайпу: фильм именно настолько плох», а The New York Times назвал его «самой проблемной» картиной за 102 года истории киностудии. При этом The Hollywood Reporter похвалил его как «в основном захватывающее» обновление сказки, а американская писательница и кинокритик Нелл Минов написала: «Он просто средний».

Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
Мир5 минут чтения

После мировой премьеры фильма 21 марта несколько антиизраильских арабских организаций инициировали цифровую кампанию против показа фильма в арабских странах. Группы из Иордании, Кувейта, Бахрейна, Туниса и Египта выпустили совместное заявление с призывом к региональному бойкоту. Протесты были направлены против актрисы Галь Гадот. 

В России официальных объявлений о премьере пока нет. Однако в некоторых российских кинотеатрах фильм уже стоит в расписании.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Кадр на обложке«Белоснежка» / Walt Disney Studios
Автор:Лола Темирова

Посмотрите другие материалы

Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате
Интернет и мемы
Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате
Disney пыталась угодить всем, но получила скандал за скандалом. Фильм называют «самым проблемным» в истории студии
17:26
Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Общество
Я переехала в Нидерланды и стала капитаном яхты
Это хобби приносит мне деньги и радость, хотя однажды я заблудилась в море
00:01
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Интернет и мемы
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Власти метили в американские компании, а ударили по блогерам и бизнесу. Как обойти новый запрет и есть ли альтернативы?
16:00 27 марта
Мой первый парень погиб на войне
Общество
Мой первый парень погиб на войне
Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить
00:01 27 марта
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Мир
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
17:00 26 марта
Я уехала из России в Сербию
Общество
Я уехала из России в Сербию
Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности
00:01 26 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования