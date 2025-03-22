Зумеры нашли способ жить и не работать годами

Они увольняются и выбирают микропенсии. Это помогает им не выгорать, но грозит последствиями в старости

Среди зумеров набирают популярность микропенсии — это длительные отпуска или даже увольнения ради путешествий и отдыха. В отличие от традиционной пенсии, где отдых откладывают на старость, микропенсия позволяет делать паузы в течение всей трудовой жизни, распределяя свободное время равномерно. Молодые люди отказываются ставить карьеру на первое место и делают выбор в пользу здоровья и личного времени. Главная проблема — такой «творческий отпуск» может подорвать развитие карьеры, хотя зумеров это не останавливает. Этот тренд уже меняет рынок труда и заставляет бизнес пересматривать подход к найму. Перерыв длиною в год — в материале «Холода».

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Микропенсия на самом деле не изобретение зумеров. Сама концепция взята из книги Тимоти Ферриса 2007 года под названием «Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе “от звонка до звонка”, жить где угодно и богатеть». Автор предложил вместо одной большой «макропенсии» брать несколько небольших отпусков в течение всей трудовой карьеры.

Феррис испытал это на себе. Еще до выхода книги он устроил себе мини-пенсию на 18 месяцев, чтобы поездить по Южной Америке. За это время он не только не исчерпал свои сбережения, но и, по его утверждению, сэкономил около 32 тысяч долларов, поскольку жизнь за границей оказалась дешевле, чем в США. Он отказался от аренды жилья на родине, а все личные вещи сдал на хранение — это обошлось ему в 10 раз дешевле, чем если бы он продолжал снимать квартиру и хранить в ней вещи.

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При таком раскладе микропенсия выглядит привлекательнее традиционной: человек планирует периодический отдых, когда он молод и свеж, а не откладывает все свое свободное время на более поздние годы, когда у него не будет так много сил. Особо актуально это было бы для стран, в которых значительная часть населения просто не доживает до обычной пенсии. К примеру, мужчины в России должны выходить на пенсию в 65 лет, но более половины российских мужчин просто не доживают до этого возраста.

Россияне слишком бедные, чтобы позволить себе микроотпуск

Однако проблема упирается в сбережения. В развитых странах средние зарплаты выше, чем расходы на базовые нужды, поэтому заработок становится откладывать легче. Например, немецкая семья откладывает в среднем 21% от своего заработка, а французская — 17%. В США цифры не такие большие — американцы откладывают примерно 4,6% от своих доходов. В России же ситуация совсем другая: согласно данным за прошлый год, более 62% российских семей ничего не откладывают, а почти треть их доходов уходит на оплату кредитов.

Популярность тренда микропенсий показывает, что поколение Z по-другому относится к работе. Эксперты по подбору персонала заметили, что у зумеров есть особенная черта — они хотят «жить настоящим». Это означает, что им не так важна успешная карьера и долгосрочные сбережения, как это было важно поколению их родителей. Зумеры относятся к работе лишь как к способу заработать на жизнь, а не как к цели, на которую надо тратить все свои силы.

Дешево и сердито

Успешная микропенсия зависит в первую очередь от финансового положения человека. Карьерный коуч Тим Тотерхи рекомендует составить долгосрочный план на период «творческого отпуска», чтобы оставаться финансово стабильными и быстро найти деньги в случае чрезвычайных ситуаций. На саму микропенсию нужно начинать копить заранее, поэтому уйти в такой длительный отпуск могут себе позволить в основном граждане стран «первого мира».

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Основная статья расходов для микропенсии — жилье. Решить эту проблему Тимоти Феррис предлагает несколькими бюджетными способами. Например, можно обменяться жильем: то есть, пожить месяц в доме семьи из условной Панамы, а им оставить ключи от своей квартиры. Еще дешевле — каучсерфинг, когда местные жители в другой стране бесплатно предоставляют место для сна. Но останавливаться у незнакомцев может быть рискованно, особенно для женщин.

История 30-летней Вероники Тэй показывает, что микропенсия на самом деле может стоить больших денег. В 2023 году она решилась на семимесячную микропенсию. За это время Тэй побывала в Таиланде, на Тайване, в Японии и увиделась в Южной Корее со своими родителями, которым уже за 70. На путешествия она потратила 9500 долларов (800 тысяч рублей).

Чиангмай, Таиланд. Фото: Unsplash

Изначально Тэй повезло — ее руководитель согласился предоставить ей неоплачиваемый отпуск и не стал ее увольнять, хотя сперва отреагировал на такую идею неоднозначно. Сейчас Тэй работает уже в другом месте, но свою микропенсию вспоминает с благодарностью: этот опыт научил ее жить настоящим. Она нисколько не жалеет о потраченных деньгах, поскольку уверена, что эти траты оправданы до каждого цента, ведь ей наконец удалось отдохнуть и вернуться к работе с новыми силами.

«Если я не в добром здравии, будет ли работа по-прежнему моим приоритетом? А что, если у меня есть богатство, но нет хорошего здоровья, чтобы им наслаждаться? Я поняла, что жить нужно для себя, а не ради ожиданий других», — говорит Тэй.

Еще один успешный пример рассказывает жительница Сингапура Рейчел Йео. Вместе с мужем она решила взять микропенсию на год и уехать в Новую Зеландию. Для этого они накопили 20 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей) — этого должно было хватить на полгода. Другая часть средств для отдыха поступала от аренды их пятикомнатной квартиры в Сингапуре. Правда, основная часть этих средств уходила на погашение ипотеки.

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В прошлом Йео работала менеджером по маркетингу в стартапе, а ее муж занимался продажей зарядных станций для электромобилей. Они оба уволились, и в Новой Зеландии стали браться за случайные подработки: сажали деревья, смотрели за домашними животными или ухаживали за огородом в обмен на проживание. Такой ритм жизни нравится им обоим.

«Раньше я была сосредоточена на карьере и много беспокоилась о том, как я могу обеспечить финансовую стабильность для людей, которых люблю. Но сейчас я хочу приложить осознанные усилия, чтобы больше сосредоточиться на вещах, которые заряжают меня энергией», — говорит Рейчел Йео.

Возвращение в реальность

Проблемы «микропенсионеров» начинаются, когда наступает период поиска новой работы: не каждый руководитель сможет принять такой долгий перерыв в резюме. Однако долгую паузу можно обернуть в свою пользу: некоторые работники как раз советуют использовать аргумент Вероники Тэй — «я отдохнула и готова к работе» — во время собеседований. 28-летняя менеджер Кара Николь предлагает честно говорить HR-специалистам: «Эй, я потратила это время, чтобы переориентироваться, и теперь я возвращаюсь с большей энергией, чем когда-либо».

Фото: Flashpop / Getty Images

Тем не менее перерывы в работе могут помешать карьерному росту. Топ-менеджер консалтинговой компании EMA Partners Акшай Мендон подчеркивает, что работодатели часто воспринимают таких сотрудников как менее надежных и реже способствуют их продвижению. Кроме того, существует большая вероятность, что на новой работе после перерыва будут платить меньше, поэтому коучи советуют заранее продумать, как и куда возвращаться из микропенсии.

До 600 тысяч долларов могут недосчитаться те, кто сделает выбор в пользу микропенсий

Некоторым работникам после длительного отдыха придется и дальше жить как дауншифтерам — это те, кто резко теряет в доходах и статусе или же осознанно отказывается от карьерного роста и приличного заработка в угоду ментальному здоровью. Другие же могут посвятить дополнительное время курсам по переквалификации и выйти на новую работу с совершенно другими обязанностями.

Микро-пенсия может дать о себе знать многим позже, когда подступит возраст реальной пенсии. Уходящие в длительные отпуска зумеры в конечном итоге столкнутся с экономическими последствиями — частые перерывы в карьере могут серьезно уменьшить пенсионные накопления.

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По подсчетам специалиста по финансовому планированию Джулии Эверетт, американец с зарплатой в 7500 долларов в месяц (это достаточно приличная зарплата, в полтора раза превышающая среднюю по стране) из-за длительных пауз к 65 годам может недосчитаться 600 тысяч долларов на своем личном пенсионном счете (при этом в среднем американцы к пенсии накапливают втрое меньше). Это происходит из-за упущенных взносов и сложных процентов, которые увеличивают сумму накоплений со временем. В России время микропенсии попросту не засчитывается в трудовой стаж, из которого рассчитывается пенсия.

Микропенсии обходятся дорого и самим работодателям, поскольку руководство вынуждено тратить ресурсы на поиск и обучение новых специалистов. Сейчас некоторые компании даже раздумывают заключать особые контракты, в которых будет прописано обязательство работать непрерывно.

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