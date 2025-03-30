В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире

Проект все время переносят, и он растет в цене. «Мегатоннель» пытаются реализовать уже 20 лет

Норвегия реализует один из самых масштабных инфраструктурных проектов в своей истории — «мегатоннель» «Рогфаст» (Rogfast). Подводная часть этого шоссе протянется почти на 27 километров, проходя на глубине до 392 метров ниже уровня моря, и станет самым длинным и глубоким автомобильным тоннелем в мире. Цель проекта — связать юг и центр страны и избавить водителей от семи паромных переправ на самой сложной прибрежной автомагистрали Норвегии E39. Мегапроект должен повысить качество жизни примерно 1,7 миллиона норвежцев. Подводное шоссе — в материале «Холода».

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Идея подобного тоннеля возникла у норвежцев еще в середине 1980-х годов, когда потребовался способ быстро и безопасно пересекать залив Бокнафьорд в провинции Ругаланн, глубина которого доходит до 580 метров. Долгое время экологи, социологи и экономисты рассматривали различные альтернативы: от подводного тоннеля до наплавного моста. Однако в 2003 году они решили, что наиболее выгодным вариантом будет подводный маршрут, а в 2004-м строительство поддержало Министерство окружающей среды.

Проект назвали «Рогфаст». Это слово образовано от норвежского словосочетания «Rogaland fastforbindelse», что переводится как «постоянная переправа Ругаланна». В 2007 году на него планировали потратить 4,5–6,5 миллиарда крон (примерно 550–800 миллионов евро на тот момент).

Больше 10 лет ответственные за «Рогфаст» специалисты продумывали строительство до мельчайших деталей и неоднократно его корректировали: меняли проценты уклона тоннеля, чтобы избежать пожаров из-за возгорания перегретых двигателей и тормозов транспортных средств и приглашали специалистов по дизайну, чтобы сделать оформление тоннеля менее монотонным.

почти в 4 раза выросла стоимость проекта за 20 лет

В 2017 году норвежское правительство впервые заложило расходы на строительство «Рогфаста» в государственный бюджет. Оценка стоимости к этому времени выросла в три раза — до 16,48 миллиарда крон (около 1,8 миллиарда евро на момент подсчетов). Государство согласилось профинансировать почти треть стоимости строительства, остальную часть руководители проекта планировали покрыть за счет заемных средств и последующих доходов от платы за проезд по «Рогфасту». Однако в ходе проверок очень скоро выяснилось, что в смету не включили риск землетрясений и другие факторы, из-за чего его снова вернули на доработку.

15 лет строительства

В начале 2018 года строители приступили к работе и заложили первую взрывную закладку. Тогда же состоялась официальная церемония в честь первого взрыва горной породы на месте будущего входа в тоннель. Завершить строительство планировали к 2025 году.

3D-рендер тоннеля. Изображение: Statens vegvesen / Visuell kommunikasjon / NorConsult

В октябре 2019 года выяснилось, что подрядчики перерасходовали средства, и стоимость контракта выросла еще на миллиард крон (86 миллионов евро). В ответ Государственное дорожное управление Норвегии приостановило работы и потребовало пересчета бюджета. После уточнений оказалось, что ситуация еще хуже: проект подорожал не на миллиард, а на 6,4 миллиарда крон (555 миллионов евро), тогда как общая стоимость выросла уже до 25 миллиардов (почти 2,2 миллиарда евро). Однако властям удалось снизить стоимость, и в октябре 2020 года они озвучили новую стоимость — 20,6 миллиарда крон (около 1,8 миллиарда евро).

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Правда, и это были не итоговые цифры — в ноябре 2020 года Государственное дорожное управление Норвегии получило одобрение правительства на обновленную сумму — 24,8 миллиарда крон (около 2,2 миллиарда евро), хотя власти очень надеялись уложиться в 20 миллиардов. Способ нашли подрядчики: за счет сокращения числа вентиляционных шахт удалось сэкономить 300 миллионов крон. Руководители строительства оценили, что с ростом популярности электромобилей и автомобилей с низким уровнем выбросов потребность в мощной вентиляции снижается, что позволяет сократить затраты без ущерба для безопасности.

Выросла и доля финансирования со стороны государства: с 5,1 до 9,9 миллиарда крон (около 860 миллионов евро). Оставшиеся 14,9 миллиарда крон (примерно 1,3 миллиарда евро) решили покрыть за счет займа, который погасят сами автомобилисты, оплачивая проезд по «Рогфасту». Изначально завершить строительство обещали к 2031 году. Однако рост стоимости магистрали, регулярные переносы и пересмотры проекта привели к тому, что срок сдачи сдвинулся на 2033 год.

Четыре полосы на глубине 400 метров

«Рогфаст» является частью программы по модернизации прибрежного шоссе E39. Протяженность этой автомагистрали составляет более 1300 километров, и помимо того, что она является одной из самых длинных однополосных дорог в мире, ее еще и разделяет девять паромных переправ — больше, чем на любой другой дороге в Европе.

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Сейчас проезд по Е39 занимает у норвежских автомобилистов около 21 часа. В плохую погоду время прохождения маршрута увеличивается из-за задержек паромов. После полного завершения модернизации Е39 длительность пути должна сократиться до 10 часов.

Шоссе E39. Изображение: BjørnN / Wikimedia Commons

«Когда тоннель будет достроен, нам больше не придется надеяться на хорошую погоду, чтобы дороги оставались открытыми, — говорит руководитель проекта “Рогфаст” Оддвар Каармо. — Примерно через полгода после последнего взрыва породы [при прокладке тоннеля] мы должны сдать проект, поэтому нам предстоит выполнять очень большой объем работ одновременно. Здесь важнее логистика, чем сам процесс прокладки тоннеля».

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Подрядчикам предстоит построить двойной Бокнафьордский тоннель длинной 26,7 километров. Он пройдет под водой на глубине до 392 метров, что сделает его самым глубоким подводным тоннелем в мире. Проект также включает в себя строительство около 60 километров новых дорог, ответвление к острову Квитсёй и развязку, объединяющую все элементы в единую транспортную сеть. На самый длинный четырехполосный участок тоннеля у водителей будет уходить около 35 минут.

Полученные в результате строительства примерно 8,5 миллионов кубометров породы планируется использовать для намыва новых территорий в Рандаберге, Бокне и на Квитсёй. В частности, на острове Квитсёй ею будут засыпаны площади размером примерно в 20 футбольных полей, чтобы организовать там новую зону для промышленного развития.

«Рогфаст» обозначен красным пунктиром. Изображение: Tholme / Wikimedia Commons

«Рогфаст» обеспечит жителям быстрый доступ к населенным пунктам региона, например, трасса свяжет два крупнейших города в провинции Ругалланн — Ставангер и Хёугесунн. Ожидается, что проект облегчит экспорт товаров и будет способствовать развитию туризма на западном побережье страны.

Согласно оценкам консалтинговой компании Econ Pöyry, новая подводная дорога поможет увеличить население в Хёугаланне на 28 тысяч человек. Власти острова Квитсёй, в свою очередь, рассчитывают, что благодаря тоннелю численность жителей на нем вырастет с 550 до примерно 700 человек. Проезд по «Рогфасту» будет стоить около 36 евро. И, хотя точная стоимость пока не утверждена, по оптимистичным прогнозам, строительство должно окупиться примерно за 20 лет.

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