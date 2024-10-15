Миллиардер против

Омский предприниматель Виктор Шкуренко — один из богатейших людей Сибири. Будучи человеком открыто антивоенных взглядов, он продолжает жить и работать в России. Кто-то считает, что его «крышует» ФСБ, кто-то — что «крышу» ему создают его налоговые миллиарды. Владимир Соловьев требует посадить Шкуренко в тюрьму, но сам предприниматель верит в законы и Уголовный кодекс, считая, что под статью он за свои взгляды попасть не может. Специально для «Холода» журналисты Ева Белицкая и Олеся Герасименко рассказывают историю омского миллиардера, мечтающего о вступлении России в НАТО.

Настоящий материал произведен и (или) распространен иностранным агентом Герасименко Олесей Михайловной либо касается деятельности иностранного агента Герасименко Олеси Михайловны.

Дисклеймер поставлен по просьбе автора

В августе 2022 года в дверь кабинета омского миллиардера Виктора Шкуренко постучал полицейский. Причиной его визита стал анонимный донос — кому-то не понравилось, что вести ежегодный корпоратив для своих сотрудников Шкуренко пригласил Ивана Урганта. Телеведущий выступил против вторжения российских войск в Украину еще в день начала «спецоперации», опубликовав в соцсетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». После этого его шоу «Вечерний Ургант» сняли с эфира Первого канала.

«Пытались возбудить уголовное дело, — считает Шкуренко, не уточняя, кто именно “пытался”, — но полиция не нашла в моих действиях состава преступления». Омский бизнесмен вспоминает, что дал «легкие показания» и полицейский ушел, пробормотав, мол, «ерунда это все какая-то».

Шкуренко говорит, что не испугался полицейского: сталкиваться с органами ему уже приходилось. Один раз он даже оказался на скамье подсудимых, когда в 1997 году не заплатил налоги. В 2000 году судья, который, как вспоминает Шкуренко, годился ему в деды, вынес решение, погрозил 28-летнему бизнесмену пальцем, велел больше так не делать и дал ему год условно. Шкуренко погасил судимость и с тех пор говорит, что его «библия» — законы Российской Федерации и Уголовный кодекс.

В апреле 2024 года Виктору Шкуренко исполнилось 52 года. Последние 10 лет он регулярно занимает места в рейтингах самых богатых людей Омска. Его предприятия имеют совокупный оборот в 70 миллиардов рублей, причем половину дает бизнес за пределами Омской области. «90% моей личности — это заработанный мною рубль, — говорит о себе Шкуренко, — а моя позиция не больше чем хобби».

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«Хобби» нравится не всем — Шкуренко постоянно дает поводы обсуждать не только свой бизнес. То пригласит на корпоратив драг-артистов, то публично поддержит Урганта, то привезет в Омск социолога Григория Юдина или кинорежиссера Андрея Смирнова, чей последний фильм «За нас с вами» о сталинских репрессиях отказались показывать российские кинотеатры, — и сам покажет этот фильм широкой публике.

За 30 лет в бизнесе, говорит Шкуренко, он открыл в России и Казахстане 280 магазинов разного формата — от гипермаркетов до дискаунтеров («Низкоцен», «Победа», Eurospar и другие). У предпринимателя около 200 тысяч квадратных метров недвижимости, которые он сдает как рантье. Он активно скупает, поглощает и инвестирует. Спортом занимается в своем же фитнес-центре, продукты покупает в собственных магазинах, американо пьет в кофейнях Skuratov, в которые вложил 26 миллионов рублей, а после кончины может рассчитывать на услуги построенного им же крематория.

В январе 2024 года Шкуренко открыл филиал торгового дома в Москве, получил лицензию на импорт алкоголя и планирует стать главным его импортером в России. Он дает работу семи тысячам человек и платит свыше миллиарда рублей налогов в бюджет Омской области. Фразу «слишком смелый», которой собеседники «Холода» описывают Шкуренко, произносят по-разному: кто с пренебрежением, кто с восхищением.

«А что во мне смелого? Что я такого говорю или делаю? — горячится Шкуренко в разговоре с “Холодом”. — 20% населения, судя по опросам, не поддерживают СВО. Ну, вхожу я в это число. И что? Это моя точка зрения, да! Я же не нарушаю закон. Собрания и митинги не провожу. Деньгами никого запрещенного не финансирую. С государством практически не работаю. Я осторожный человек, но у меня есть социальный темперамент, который не дает мне спокойно жить».

«Ну как это не поддерживать?»

До 2003 года Шкуренко был абсолютно лоялен к власти. Школьником боготворил Горбачева, студентом поддерживал Ельцина, бизнесменом — раннего Путина, за которого голосовал в 2000 году: «Это же чисто американская национальная идея, лучше не придумать. Удвоим ВВП? Офигеть, красота, давайте! Как можно было не любить Путина за вот такую идею?»

Арест Михаила Ходорковского привел к появлению первой трещины во взглядах Шкуренко. Отношение к власти менялось не резко, но именно тогда, в 2003 году, он осознал, что «что-то идет не так». Бдительность, однако, усыпили новые выборы.

В 2008 году Шкуренко голосовал за Дмитрия Медведева, которого поддерживал во всех начинаниях: «Четыре года Медведева — счастливые годы моей жизни! Его отношения с Обамой, то, что он делал в экономике, — чудеса просто! Как он защищал бизнес от силовиков! “Свобода лучше, чем несвобода” — ну как это не поддерживать?»

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Из-за увлечения Медведевым Шкуренко даже завел инстаграм. В 2012 году он прочитал в колонке Андрея Колесникова в «Коммерсанте», что президент России Медведев стал одним из первых подписчиков «буржуйской соцсети». «Он отличался безупречным вкусом во всем, что касалось новейших информационных технологий, а я искренне ему доверял», — говорит Шкуренко. Прочтя колонку Колесникова, как вспоминает бизнесмен, он тут же скачал приложение, выскочил из подсобки своего магазина, щелкнул стеллажи и без всяких подписей выставил первую фотографию в сеть.

После начала полномасштабных военных действий на территории Украины заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев начал выступать с воинственной риторикой и стал одним из главных спикеров «партии войны». «“Поклонник Джобса” обернулся антинатовским баснописцем. Он свой выбор сделал. А у меня как были либеральные взгляды, так и остаются», — говорит Шкуренко.

Он поменял отношение к Медведеву, но не изменил инстаграму. Это по сей день единственная социальная сеть, которой он пользуется. Спустя 12 лет у него 7400 подписчиков. Такому же количеству людей сегодня он дает работу.

Не активист

Когда в 2011 году объявили, что Медведев уходит с поста президента, а Путин на него возвращается, Шкуренко окончательно разочаровался в системе государственной власти. «Мне было очень плохо! Я был против». Его оскорбило, что «власть поступила не по закону».

Больше за Путина омский миллиардер не голосовал. В 2012 году он отдавал голос за Михаила Прохорова, а в 2018-м — за Ксению Собчак. Он даже стал ее доверенным лицом по Омской области. А тем, кто критиковал его за недальновидность, объяснял, что Собчак, Прохоров и Навальный для него — одно и то же. Это люди, которые публично поддерживают либеральные ценности, и ему неважно, политики они, клоуны или ставленники Кремля. Путина он уже тогда воспринимал как человека, который засиделся на своем месте. «Поэтому я хожу и голосую против него», — говорит Шкуренко. В 2024 году он поставил галочку за Владислава Даванкова.

Шкуренко говорит, что злился, когда к России присоединили Крым: экономика перестала расти, а реальные доходы населения начали падать. Печалился, когда убили Бориса Немцова. Радовался, когда освободили Ходорковского, а Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе. В 2020 году он так огорчился, что Медведев вместе с правительством уходит в отставку, что, как он утверждает, отправил 15 тысяч рублей в поддержку телеканала «Дождь», который вел об этом трансляцию. Правда, потом, услышав о назначении новым премьером Михаила Мишустина, успокоился и даже пожалел, что импульсивно расстался с деньгами.

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После того, как Алексей Навальный попал в больницу с признаками отравления, Шкуренко во время командировки в Томск специально остановился в отеле Xander. Там в августе 2020 года ночевал отравленный и позже погибший политик. Шкуренко следил за судьбой Навального, переживал за него и «хотел, чтобы тот остался живым», — он всегда казался Шкуренко по-настоящему смелым. И хотя омич считал, что борьба с коррупцией не может быть основой политической программы, а лидер должен расти внутри номенклатуры, как при Горбачеве, поступки Навального его восхищали: «Как политик он правильно поступил, когда вернулся в Россию. Это смело, это честно, он молодец!»

Когда выздоровевшего Навального в январе 2021 года арестовали, предприниматель четыре часа смотрел трансляцию на «Дожде». Впрочем, этим он и ограничился.

«Я не активист, не политик. Не смогу сделать революцию. Да и не верю, что еще кто-то может ее сделать. Я не за революцию Навального, но за буржуазную свободу, за мягкую революцию! За смену власти, за образование людей, за либеральные ценности».

Омский предприниматель никогда не выходил на улицы с плакатом и не участвовал в митингах. Единственное массовое собрание, которое он посетил за последние годы, — похороны Горбачева. В Москву полетел специально, восприняв уход из жизни первого президента СССР «как личную трагедию».

Говорит, что сам изменить ситуацию в стране — бессилен. «Для меня нет ничего лучше рыночной экономики и западных либеральных демократий. Но как я могу влиять? — рассуждает он. — Если моя страна будет двигаться в этом направлении, буду счастливым. Будет искать свой особый путь — буду несчастным. Как предприниматель я могу сам сколотить свое счастье, а тут нужно, чтобы еще 140 миллионов человек помогло. У меня нет иллюзий на этот счет. Бессмысленно бросаться на амбразуру. Буду злиться, буду в чем-то несчастен, но не хочу делать революцию. Хочу делать деньги!»

Бизнес важнее семьи

Деньги Шкуренко начал делать в начале 1990-х. На первом курсе экономического факультета ОмГУ случилось, как говорит предприниматель, «партийное знакомство» — будущий партнер по бизнесу, одногруппник Дмитрий Шадрин, сел с ним за одну парту. Выяснилось, что оба в восторге от The Doors и The Genesis. Шкуренко пригласил Шадрина в гости послушать Питера Гэбриэла и выпить кофе с коньяком.

Следующие пять лет они вместе готовились к экзаменам, занимались спортом, гуляли с девушками, играли в студенческом театре. Первые шаги в бизнесе тоже сделали вместе: в 1992 году впервые съездили в Москву — закупили шампанского, джинсов, сигарет, спирта «Рояль», набили ящиками с товаром отдельное купе и вернулись продавать.

За три года обороты выросли настолько, вспоминает Шкуренко, что печатные машинки и женские колготки начали возить на грузовиках и военно-транспортных самолетах: «Идешь на Жуковский, ждешь, когда из Москвы полетит военный рейс в Омск, договариваешься с пилотами и вперед». Тогда это была распространенная практика, говорит Шкуренко.

Поворотным для его бизнеса стал 1996 год, когда после приватизации банки начали скупать акции бывших госпредприятий у их сотрудников. Не каждый был готов тратить время на поход в банк. Шкуренко и Шадрин ловили держателей акций прямо на проходных заводов и покупали ценные бумаги за наличные. Так партнеры заработали первые миллионы долларов. Обзаведясь солидным капиталом, Шадрин и Шкуренко сосредоточились на продуктах питания, создали торговый дом (в 2003 году он будет перерегистрирован как «Торговый дом Шкуренко») и открыли первую продовольственную сеть в Омске.

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Свой успех Виктор Шкуренко измеряет деньгами и развитием бизнеса. «Для меня бизнес важнее семьи, — говорит он. — Семья, как и религия, — для нормальных людей, но слабых духом. Моя религия — капитализм. Денежный эквивалент успеха — до бесконечности! Я свой смысл жизни в этом вижу: в том, чтобы не останавливаться. Если порой случается бессонница, то она про бизнес».

Однажды, рассказывает Шкуренко, он поссорился с Шадриным, когда тот, познакомившись с девушкой, взял деньги из общака и купил однокомнатную квартиру. Случай единичный, но памятный: Шкуренко воспринял это как предательство. «Мы пришли к успеху, потому что на протяжении многих лет после этого случая сдерживали друг друга в личном потреблении», — говорит он.

По словам Шкуренко, на себя лично он тратит около 100 тысяч рублей в месяц, и добавляет, что, если бы не семья, на которую уходит около миллиона, был бы еще более аскетичен.

Раз в шесть лет он меняет один «Порше Кайен» на другой. Арендует домик в сосновом бору, куда уезжает на выходные, чтобы в одиночестве пробежать десяток километров на лыжах. В городе живет в квартире в 250 квадратных метров — она до сих пор в ипотеке и обставлена без излишеств. На диване миллионер накрывается пледом из «Икеи» и читает Сорокина, Пелевина или Флобера.

Кроме бизнеса, миллионы он готов тратить лишь на путешествия. Его жена вспоминает, как в 2018 году на Карибах узнала в соседях по пляжу Пенелопу Крус и Хавьера Бардема. Через год семья отдыхала на Сейшелах, на самом дорогом в мире частном острове North Island. Одновременно на нем может находиться лишь 22 туриста. Сегодня цена за отдых на вилле Северного острова Сейшел на booking.com составляет от восьми до десяти тысяч евро за ночь.

Страна совершила ошибку

За три дня до начала вторжения России в Украину, 21 февраля 2022 года, Шкуренко разместил в инстаграме фото кирпичной стены с антивоенной надписью.

Спустя два года за антивоенные посты и комментарии в соцсетях в России все чаще дают реальные сроки: до 15 лет колонии. Пенсионер Михаил Симонов по делу о военных фейках из-за постов во «ВКонтакте», к примеру, получил семь лет. Но Шкуренко продолжает верить законам. Удалять он ничего не планирует: «Это не дискредитация армии и не публичная антивоенная акция. Это было до начала спецоперации. Это не нарушение закона. Внимательно читайте закон! Там этого нет!»

В начале войны Шкуренко переживал, но был уверен, что сохранит бизнес. И оказался прав. После февраля 2022 года в его бизнесе ничего не поменялось, разве что «деньги идут не пять минут, а два дня». Не изменилось и личное мнение: «У меня гуманистические позиции. Как тогда, так и сейчас считаю это ошибкой. И с точки зрения экономики, и с человеческой. Главное для страны — ее человеческий капитал, а не территория. Как нужно было? Не начинать СВО. 24 февраля 2022 года наша страна, с моей точки зрения, совершила ошибку!»

Не все коллеги и подчиненные разделяют его точку зрения на происходящее в стране. «Есть люди, у которых политические взгляды резко отличаются от моих, — говорит предприниматель. — Директор филиала ездил с буквой Z. Я садился в эту машину, он меня возил по своему региону. Мы спорили за ужином… И сейчас иногда с кем-нибудь в столовой спорим. Но я никогда не задумывался им отомстить увольнением или понизить зарплату».

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Со своим основным партнером по бизнесу Дмитрием Шадриным он пять лет не говорит о политике вовсе. Шкуренко объясняет, что у того «тоже другая позиция по “СВО”». Дмитрий Шадрин, в прошлом депутат Омского городского совета и областного Законодательного собрания от «Единой России», сегодня возглавляет Союз независимых сетей России и поддерживает действия нынешней власти. «Считаю ли я его своим другом? Мне 52 года, у меня вообще нет друзей, они мне не нужны! — говорит Шкуренко. — Он мой приятель и партнер по бизнесу. Ну вот дни рождения вместе отмечаем».

Сам Дмитрий Шадрин отказался от комментариев и попросил ничего о нем не писать.

«Я отрицательно отношусь ко всему государственному, но я живу с тем, что мои налоги идут на оборонку, потому что в первую очередь я предприниматель, — говорит Виктор Шкуренко. — Вот моя самореализация. Это мое первое, второе и десятое “я”. Не собираюсь никуда уезжать, работаю, живу здесь, люблю эту страну, в конце концов!» Он объясняет, что если перестанет платить налоги, то перестанет считаться предпринимателем, а для него это «все равно что перестать дышать».

Госконтракты дают ему сотни миллионов рублей, но для его компании это маленькая доля — едва больше одного процента оборота. По словам одного из директоров торгового дома, это мелкие контракты: Шкуренко возит масло, молоко и творог в региональные и муниципальные больницы. Юрист Александр Костюков, проректор по капитальному строительству ОмГУ, рассказывает, что три года назад Шкуренко оснастил печами, холодильниками и пекарскими столами столовую нового корпуса вуза на 1650 человек.

«Мы ведь занимаемся продуктами питания, — объясняет предприниматель. — Государство объявляет тендеры, мои сотрудники в них участвуют. Я не влияю на их решения. Они могут продать государству товар, могут не продавать, я не говорю на совещании: “Не торгуйте с государством”. Лишат меня вдруг этих контрактов — не страшно для меня абсолютно. Наращивать их количество и в эту сторону развиваться не собираюсь».

«Бомжу 100 рублей не дам»

Для Шкуренко, как он сам говорит, во главе угла всегда бизнес, и поддерживать в сотрудниках корпоративный дух для него тоже выгодно. Знаменитые в регионе корпоративы торгового дома, которые он устраивает больше 20 лет, даже в годы «СВО» Шкуренко и не думал отменять. В Омской области их называют «ежегодными оргиями», «безумными чаепитиями», «праздниками полной свободы и толерантности». На них съезжаются тысячи сотрудников из восьми регионов, где ведет бизнес омич, а бюджет мероприятия превышает 20 миллионов рублей. В 2023 году бюджет празднования Дня города в Омске обошелся в меньшую сумму: 18 миллионов рублей.

Шкуренко говорит, что для него и речи быть не может о том, чтобы раздать эти деньги бедным, беженцам или политзаключенным: «Благотворительность для меня — это “Точка роста”, конкурс для сельских школьников, которые хотят стать предпринимателями. Вот его финансирую. А бомжу 100 рублей никогда не дам!»

Как утверждает Шкуренко, он никогда не подавал на улице милостыню. Правда, знакомые говорят, что оплачивал чужие штрафы за митинги или антивоенные высказывания и жертвовал на помощь политзаключенным, но признают, что для него это «мизер». Сам Шкуренко об этом говорить отказывается.

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«Я помогаю только сильным! Молодым и талантливым. А слабым не помогаю. Почему я должен, кому я должен?! Я уже плачу налоги. Все остальное — это роль государства! Каждую копейку много лет зарабатываю своим трудом и не хочу заменять государство в решении его социальных задач. Ненавижу патернализм! А своим сотрудникам хочу устраивать праздники».

Критики, пожелавшие говорить только анонимно, ничего не знают о его помощи политзаключенным, но указывают на его покровительство депутатам и чиновникам. Например, в 2017 году Шкуренко выкупил у «Сбербанка» долги по банкротству депутата горсовета Омска от «Единой России» Алексея Саяпина, а в 2019 через суд взыскивал долг с тогдашнего главы Тевризского района Омской области Вячеслава Тарасова.

Сам Шкуренко говорит, что никогда не финансировал омских чиновников, а помогал предпринимателям, с которыми знаком. Делает это и сейчас. «Ну я много кому занимаю, да, — говорит он. — Вот [предпринимателю Виктору] Скуратову занял 500 миллионов, это общеизвестно. Ну и что? Делаю это под дикие проценты». Предприниматель поясняет: «дикие» — это всегда выше депозита. Например, несколько лет назад он одалживал деньги под 18% годовых.

«Вот если бы пришел сейчас ко мне губернатор и попросил денег взаймы под хорошие проценты, я бы занял, не раздумывая, — говорит Шкуренко, но добавляет, что чиновники к нему не приходят, приходят предприниматели. — Тарасову занимал деньги как владельцу молочного завода. Небольшая сумма, три миллиона рублей, причем лично ему, а не на предприятие: сказал, что на предприятие занимать не буду. Он мне платил проценты, потом перестал. Лет пять не возвращал деньги. Когда он уже стал главой администрации, а деньги так и не отдал, я подал в суд. И даже проиграл, насколько помню, потому что уже прошло время исковой давности. Денег так никаких и не получил обратно. Сейчас он в итоге в тюрьме сидит».

Шкуренко говорит, что и Саяпин для него предприниматель — и не более. «Он не чиновник, был депутатом горсовета, а сейчас и не депутат. Абсолютно не влиятельный человек, владелец компании по продажам компьютерной техники. Он был банкротом, да. Я реально помогал ему, выкупил его долг. Потом он у меня выкупил его обратно. Почему я это сделал? Он ко мне обратился и попросил помочь. Это мой хороший знакомый, я с ним в поход ходил, водку пил. Почему не помочь?»

«Почему эта сволочь еще не в тюрьме?»

На ежегодных корпоративах, где среди развлечений уже были драг-шоу, рыцарские турниры и краш-тесты офисной техники, сам Шкуренко не остается в стороне. Он проводит эту ночь со своими сотрудниками, никому не отказывает ни в селфи, ни в тосте. Шкуренко появляется на празднике то на вороном коне, облачившись в черную мантию, то на проржавевшей «шестерке» с граффити на боку. В 2022 году его, восседающего на троне, вынесли на сцену четыре бодибилдера с обнаженными торсами в сусальном золоте. На сцене его уже ждал Иван Ургант.

Через неделю после этого праздника на омича с критикой обрушился телеведущий Владимир Соловьев. Он сравнил Урганта с «дерьмом в проруби», а самого Шкуренко назвал «позором Омска и страны». Спустя месяц Соловьев второй раз вспомнил о предпринимателе и на протяжении пяти минут в прямом эфире поносил его как «регионального мерзавца и мразь». «Еще, подонок, название берет себе “Победа”, — обратил внимание ведущий на имя одной из сетей магазинов Шкуренко. — Дела возбуждены? Компания обанкрочена? 2500 уродов, если они поддерживают эту позицию, отправлены на СВО воевать (имеется в виду количество гостей корпоратива. — Прим. “Холода”)? Почему эта сволочь еще не в тюрьме?»

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За поддержку Урганта Шкуренко осудил и режиссер Никита Михалков. Подхватил публичную порку председатель московского отделения Объединения потребителей России Евгений Чирвин: «Предатель поддерживает предателя и еще этим гордится, это нельзя прощать!» Чирвин заявил, что бизнесмен подписал себе приговор в России. Он призвал сибиряков бойкотировать его магазины и не тратить в них ни рубля.

Анонимный донос, визит полицейского и штраф в пять тысяч рублей за нарушение «закона тишины» стали финалом истории. Бойкот не состоялся. Общая выручка холдинга за год выросла на 10% в рублях, ритейл тоже дал плюс, а кофейни Skuratov Coffee, в которые инвестирует Шкуренко, показали 50-процентный рост выручки.

«Никаких законов не нарушал, а если кому-то надавил на его мозоль, то это не мои проблемы, — так реагирует Шкуренко на критику. — Я против Володина и всех законов, которые они там напринимали, но сам формально ничего не нарушил, так что ничего особенного в моих поступках нет. Не собираюсь быть ни губернатором, ни мэром, ни депутатом. От меня не исходит никаких угроз. Ни с кем не конкурирую. Ну да, 20 лет назад я не платил налоги. А сейчас плачу все. Даже в нашей стране нужен формальный повод для уголовки. А на штраф, если надо, раскошелюсь».

Независимость Шкуренко, уверен источник, подполковник ФСБ в отставке, дорого ему обходится. «Соучредителем одной из его фирм в ранние годы был полковник ФСБ, — говорит он. — Парни [Шкуренко и Шадрин] имели “крышу” и не имели лишних проблем. Это один из талантов предпринимателя: обеспечить себе безопасность сообразно времени и возможностям. Так все делали. “Крыша” у Шкуренко и сейчас есть сто процентов. Сначала был полковник, потом два полковника, а сейчас московский генерал». В базе данных СПАРК «Холоду» информацию о «третьем соучредителе» найти не удалось.

Сам Шкуренко говорит, что после того как в 1996 году Ельцин принял указ о госстратегии экономической безопасности страны, «никто их не крышевал и никто к ним с такими предложениями не подходил». «Никаких фсбшников, никаких полковников у нас в соучредителях никогда не было и нет! — взрывается он. — Ну пусть все думают, что меня крышуют! Ну, наверное, по заданию ФСБ я ходил и отдал подпись за Надеждина, донатил его партии. И Урганта позвал под их контролем и доверенным лицом кандидата в президенты Ксении Собчак стал по приказу», — Шкуренко срывается на крик.

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Источники из предпринимательской, чиновничьей и медиасреды сходятся в том, что безопасность Шкуренко обеспечивают, во-первых, его пиетет по отношению к законам, во-вторых, его же налоги. «Сомневаюсь, что у него вообще есть “крыша” хоть какая-то, — говорит главный редактор “РБК Омск” Олег Малиновский, давно знакомый со Шкуренко как с одним из главных ньюсмейкеров региона. — Единственная его “крыша” — это его голова. Он один из крутейших налогоплательщиков, приносит немалую пользу государству. Его волей-неволей “крышует”, получается, само государство».

«У меня бизнес по всей стране, от местной власти я не зависим. Ткнут меня здесь — вынырну в другом месте. Брошу все и уеду в другой регион со своими деньгами, — разговоры о том, что за его спиной кто-то стоит, выводят Шкуренко из себя. — За моим бизнесом никого нет, кроме меня!»

В 2023 году, через год после скандала с Ургантом, Шкуренко попросил сотрудников нарядиться на корпоратив героями детских сказок. Он объявил, что новая вечеринка станет данью уважения телеспектаклю «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием Ивана Урганта, Алексея Серебрякова, Александра Гудкова. Все эти артисты так или иначе выступали против «спецоперации». Накануне Нового года проект сняли с эфиров без официального объяснения причин.

Сотрудники Шкуренко рассказывают, что сам предприниматель во время этого корпоратива воспарил над толпой в люльке подъемного крана. Его голову венчал оранжевый парик, а за спиной вращался пропеллер. Три тысячи человек приветствовали его криками и аплодисментами. «Я сегодня Карлсон! — кричал босс в микрофон. — Думал нарядиться петухом из “Бременских музыкантов”, но это был бы слишком большой подарок Соловьеву!»

Мечты о НАТО

Шкуренко продолжает высказывать свои взгляды в инстаграме. Новые посты в запрещенной в России соцсети он выкладывает регулярно, пару раз в месяц. Начиная с февраля 2022 года он советует послушать новую песню лидера «ДДТ» Юрия Шевчука и фотографируется на фоне городской скульптуры «Нет войне» с одноименной фразой в основании. Рассказывает, как провел собственные «Разговоры о важном» и поговорил со школьниками в летнем лагере о гуманизме и свободе. Анонсирует, как вечером выпьет рюмочку кальвадоса за то, что признанный «иноагентом» центр «Мемориал» стал лауреатом Нобелевской премии мира. Следующее заседание Совета Безопасности РФ предлагает устроить в Третьяковке на фоне картины Верещагина «Апофеоз войны».

Никакой цензуры в комментариях под постами Шкуренко нет. Одни поддерживают и восхищаются его смелостью, другие — кроют его матом и призывают прокуратуру присмотреться.

«Я против любой цензуры: в интернете, в больнице, в библиотеке, — говорит он. — Против смертной казни, запрета абортов, запрета свободы слова и творческого самовыражения… Меня угнетает, что за комментарии сажают в тюрьмы, что берут под арест режиссеров, что давят художников! Что спектакль Беркович получает “Золотую маску”, долгое время идет в театре, а потом находится одиозный эксперт, который видит в нем оправдание терроризма!»

Шкуренко хотел съездить на балет Кирилла Серебренникова «Нуреев», но пока искал билеты, балет запретили. «Госдума сама себя дискредитирует своими инициативами, соревнуясь в худшем. Несправедливо, трагически, но с этим ничего нельзя сделать сейчас. За ними можно только наблюдать. И показывать людям, что можно делать иначе».

Я уехал из Украины в разгар мобилизации Я женился и строю свою жизнь в Европе. Меня называют трусом, но я не чувствую вины за то, что отказался воевать Общество 29 минут чтения

«Сейчас это по-прежнему моя страна, — говорит предприниматель. — Но не моя власть. Российский патриотизм — он с отпечатком военного сапога. Поэтому надо быть осторожным. Но не переставать творить, где-то говорить эзоповым языком. И я буду говорить метафорами, чтобы не попасть под статью. Пытаюсь ко всему подготовиться заранее».

Шкуренко уважает «сильнейших», тех, кто «пошел на амбразуру», — Солженицына и Пастернака. «Но кроме них были Тарковский и Андрей Смирнов: те, кто внешне был сервилен к власти, а внутри копил зло к ней. Когда пришел Горбачев, мы все вышли на улицы его поддержать. И вновь выйдем, когда придет новая власть, — Шкуренко верит, что перемены неизбежны. — Мы европейская страна, и то, что сейчас происходит, — противоестественно. Уверен, что мы будем вновь сотрудничать с Европой. Что когда-нибудь Россия вступит в НАТО. Это моя мечта! Потому что тогда на оборону сможем тратить меньше, а на образование больше. Я просто жду».