И кто тут соевый терпила?

Желающие возвращения империи идейные бойцы «СВО» ругают власть, но все еще гибнут за нее и никак не могут прийти к правильным выводам

Только по подсчетами «Медиазоны» и Русской службы Би-би-си за два с половиной года на войне в Украине погибли больше 70 тысяч российских военных. Российская армия неоднородна: контрактники, бывшие заключенные, наемники, мобилизованные и «идейные» — те, кто верит в войну и «русский мир». О них и о том, почему они, видя все пороки системы, продолжают за нее безропотно погибать, — в новой колонке писателя и исследователя Z-сообщества Ивана Филиппова.

Третий год идет полномасштабная война в Украине и третий год идут обсуждения вопроса: а за что именно воюют и умирают сегодня российские солдаты в чужой земле. Единого, устраивающего всех ответа как не было, так и нет. Российская пропаганда очень любит сравнивать нынешнюю войну с Великой Отечественной. Но тогда-то буквально каждый солдат точно знал, за что он сражается. Сегодня ситуация иная — у каждого будет свой ответ. И это несмотря на то, что все усилия российской власти последние годы были брошены именно на идеологическую унификацию сознания — как гражданского, так и военного.

Условно, воюющих можно разделить на три группы. Первая состоит из тех, кто пошел на войну зарабатывать деньги. Вероятно, эта группа — самая большая, поскольку выплаты за участие в войне растут и растут и для очень многих россиян деньги за контракт — это буквально единственная возможность по-настоящему заработать. Вторая группа — подневольные, попавшие в армию по мобилизации и находящиеся сегодня у министерства обороны в статусе крепостных. Демобилизоваться нельзя, воевать надо до «достижения целей СВО», а что именно это за цели и когда они будут достигнуты, не знает или не может внятно ответить даже Верховный главнокомандующий.

Наконец, самая малочисленная группа — идейные. Те, кто искренне верит в то, что Украина это часть России, кто грезит восстановлением либо российской империи, либо Советского союза. Кто всерьез воспринимает путинские слова о том, что «границы России нигде не заканчиваются». Именно идейные военные, многие из которых на войне уже больше 10 лет, с самых первых «ихтамнетов» в Донбассе, и представляют, как мне кажется, любопытный предмет для обсуждения.

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Как исследователь Z-пропаганды, который уже много лет читает сотни военных и околовоенных каналов, могу с профессиональной уверенностью сказать: именно идейные авторы, те, кто в войну верят, пишут самые острые тексты о ней, о положении дел на фронте и армии. Они же жалуются на неправильный народ и спящее общество, которое отказывается мобилизоваться. Они же пишут — много и подробно — о поразивших отечество недугах.

Почему я об этом вспомнил? В прошлой колонке я рассказывал о драме, которая развернулась в Z-пространстве после того, как полковник по фамилии Пузик отправил на штурм (в значении «на казнь») группу российских операторов БПЛА. Группа за исключением одного человека погибла. Среди погибших были двое известных в Донбассе военных с позывными Эрнест и Гудвин. Как раз те самые «идейные», которые воевали не за деньги, а за убеждения. И которые за эти же самые убеждения послушно умерли.

Так вот, идейные, которые еще остаются в живых, в какой-то момент начали робко надеяться, что внимание целого министра обороны к произошедшему преступлению может помочь — может, даже виновные будут наказаны. Сейчас, когда примерный финал этой истории уже довольно очевиден — «погибшие сами виноваты, а полковник Пузик большой молодец» — и к отбеливанию виновных уже привлекались и Первый канал, и Владимир Соловьев, и «золотое перо России» Александр Коц, идейные вновь пишут километры скорбных текстов. Z-автор Иван Отраковский пишет: «Система своих не сдает. Что и следовало ожидать». Канал «Солдатская правда» продолжает: «Простите, парни. В этой системе руководствуются лишь связями и товарно-денежными отношениями». Еще один Z-автор Роман Сапоньков уточняет: «Система сейчас больше боится консолидации общества». А автор канала «Полковник Квачков и соратники» задает очевидный вопрос: «А вы ожидали другого от этой власти?»

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И в этом месте, конечно, очень хочется идейным авторам, равно как и идейным военным, задать довольно очевидный вопрос: если вы отлично все понимаете про систему, то зачем вы за нее воюете? Зачем вы за нее и по ее прихоти умираете?

Создается ощущение, что в голове у идейных есть какой-то образ «прекрасной России будущего», которая вдруг появится сама собой в случае победы. Сама собой, потому что никаких попыток реально решить проблемы, о которых пишут сами идейные авторы, они не предпринимают. Либералы, которых к месту и не к месту любят вспоминать Z-авторы, выходили на улицы. Ходили наблюдателями на выборы. Занимались расследованиями, пытаясь привлечь внимание равнодушного и к ним общества к огромному количеству проблем. Что-то делали. Воюющие же в Донбассе добровольцы просто в буквальном смысле слова умирают за государство и «систему», которая не считает их за людей.

Наверняка, задай я такой вопрос кому-нибудь из идейных добровольцев, он бы ответил мне про «родину-мать», которую он защищает от новой инкарнации фашистских захватчиков. Или про то, что если не победить сейчас, то «злая НАТА оккупирует Родину и французские ЛГБТ-наемники водрузят радужный флаг над Владивостоком». И, вероятнее всего, говорящий будет искренне верить в произносимые слова. Но вот только «жертву» его не оценит якобы спасаемое им российское общество. Он это знает — он и его товарищи пишут об этом третий год душераздирающие тексты: о равнодушии общества и о нежелании жить войной и даже обращать на нее внимание. И никаких изменений в этом смысле в будущем ждать не приходится, а напротив — в том, что пишут Z-авторы, в горьких оскорбленных текстах мобилизованных угадывается совсем не образ благодарного народа, а контуры страшнейшего конфликта, когда те, кто на фронте, встретятся в тылу с «мы вас туда не посылали».

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Плодовитый Z-автор Сергей Колясников в своем канал ZERGULIO на минувшей неделе написал дивный текст, который начинался следующим образом: «Вообще, странная конечно ситуация. Основа государства, его сила и будущее — это учителя, врачи, ученые, занятые в промышленности и сельском хозяйстве. Безопасность государства — это армия и правоохранительные органы. При этом, у нас едва ли не в порядке вещей об учителя ноги вытереть. <…> Армия? Почти 50 000 военных без жилья. В полиции мало того, что ситуация в структуре мрак и некомплект больше полутора сотен тысяч человек, тут и к защите государством самих полицейских вопросы».

Затем с примерами и ссылками Колясников перечислял, как именно унижает и обижает государство самых, казалось бы, ценных своих граждан. В финале автор задается вопросом: «В 90-е государственные институты целенаправленно разрушались с одобрения и при помощи США и ЕС. А кто и с какой целью сейчас их крушит?»

Честно говоря, сложно даже поверить, что автор задает вопрос всерьез. Но это так. Действительно, совершенно непонятно, кто же все годы правления Владимира Путина занимается таким «целенаправленным саботажем»? Загадка.

И, понимая все это, идейные продолжают идти и умирать.

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И вот что в связи с этим хочется сказать. Z-авторы любят писать злые тексты про «уезжантов», «нетвойняшек», «куколдов» и прочих «соевых релокантов». То есть про тех россиян, которые выступают против войны и которые уехали из страны. Изнеженные релоканты пьют кофе с соевым молоком, в то время как настоящие мужики молоко пьют напрямую из коровы. В понимании военных авторов эти «неправильные россияне» — не настоящие мужчины, потому что бросили Родину в час испытаний, не пошли воевать, когда она их позвала. То ли дело они, которые… которые идут и умирают. В бессмысленных мясных штурмах. По воле коллективного полковника Пузика, которому на них совершенно наплевать. За страну, которая не хочет знать об их войне и не ценит их «подвига». За систему, которая «не сдает своих», в которой невозможно правосудие, в которой нет справедливости, а есть только товарно-денежные отношения. Они за все это идут и послушно умирают. Как настоящие мужчины.

Только возникает вопрос: а кто в этой ситуации все-таки «соевый» терпила?