30 марта этого года Тимирязевский районный суд в Москве приговорил 63-летнего Михаила Симонова к семи годам колонии. Его обвинили в распространении «фейков» о российской армии из-за двух антивоенных постов во «ВКонтакте». С ноября 2022-го Симонов находится в СИЗО, а до этого работал директором вагона-ресторана в поездах дальнего следования. «Холод» рассказывает его историю.

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«Бывало, что его год, два не было, он все время работал»

Михаил Симонов родился в Воронеже в семье военного — ветерана Великой Отечественной войны. Это повлияло на его отношение к военным. На суде Симонов говорил, что просто не мог «отрицательно относиться к армии», потому что для него это было бы равносильно тому, чтобы «плюнуть на могилу своего отца».

Мать Симонова провела детство в блокадном Ленинграде. На суде он вспоминал, что мама рассказывала ему, как везла погибших родителей на санках по Неве, чтобы их похоронить, и как пережила Великую Отечественную войну в надежде, что после нее наступит мир. «Еще крутятся в голове такие слова — из песни, что ли: “Мой милый, если б не было войны”. Мама так говорила тоже», — вспоминал Симонов.

Его жена Татьяна Симонова рассказывает «Холоду», что он всю свою жизнь — с 19 лет — работал в поезде-ресторане: «Учился на повара в техникуме и после него сразу устроился на работу». Сначала он был поваром, официантом, а потом стал директором вагона-ресторана. Татьяна говорит, что муж «признавался в любви к железной дороге».

С женой Симонов тоже познакомился на железной дороге. 20 лет назад они встретились на вокзале в белорусском городе Брест, когда Михаил был в рейсе. «Он меня устроил к себе — лет 10 я с ним проработала в вагоне-ресторане, — вспоминает Татьяна. — Сначала мы просто были вместе, а в 2015 году поженились».

Татьяна говорит, что большую часть своей жизни Симонов провел в дороге. А когда брал отпуск, то приезжал к ней в Беларусь — как правило, на несколько месяцев. «Бывало, что его год, два не было у меня, он все время работал. В 2022 году он прожил у меня примерно четыре месяца, а в ноябре сказал, что его вызывают на работу», — рассказывает Симонова.

«Он золотой человек, доброжелательный, я про него не могу сказать ничего плохого. Он моих детей от первого брака принял как своих. Когда мы поженились, воспитывал их», — рассказывает Татьяна. По ее словам, у Михаила тоже есть дочь от первого брака. Сейчас ей около 35 лет, она живет в Подмосковье и редко общается с отцом. У дочери Михаила уже есть свои дети, поэтому он стал дедушкой.

«Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи»

В марте 2022 года у Симонова закончилась «сложная двухмесячная вахта». Он рассказал, что в тот период находился дома (видимо, в Москве, потому что в Беларусь к жене, по ее словам, приехал только в августе), приходил в себя, вел «довольно замкнутый образ жизни» и «немного выпивал». Тогда Симонов наткнулся на статью Euronews о войне в Украине и «в порыве» решил написать в соцсетях о том, что в ней прочитал.«Порыв в том, что гибнут люди, — рассказывал Симонов на суде. — Я всегда считал и сейчас считаю, что человеческая жизнь — это безусловная ценность, которая должна стать первоочередной, хотя в нашей стране так не считают. А меня так воспитали».

В итоге Симонов опубликовал два антивоенных поста во «ВКонтакте» о бомбардировках Киева и Мариуполя: «Убивая детей и женщин, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи» и «Российские летчики бомбят детей». Симонов объяснил, что во «ВКонтакте» хранил лишь личные, семейные фотографии, почти никаких бесед не вел и посты публиковал для себя, а затем их удалял. Антивоенные записи он тоже удалил.

Когда в августе 2022 года Михаил приехал в Беларусь к Татьяне, она «к нему в телефон не лезла». Татьяна поясняет: «Мне это было не интересно. Раньше он иногда пытался со мной обсуждать политику, особенно в пьяном угаре, но я в этом ничего не понимаю и не поддерживала разговор. Я знала, что он пишет у себя про политику, но не лезла к нему. Сейчас все пишут разное. Я не думала, что это так серьезно».

«Сказал два слова: “Меня задержали”»

Татьяна рассказала, что, когда в ноябре 2022-го Михаил доехал до Москвы, он ей отзвонился: мол, добрался и «все нормально». А вечером в тот же день — это было 9 ноября — позвонил еще раз и сказал всего два слова: «Меня задержали». По словам Татьяны, следующие три-четыре месяца она ничего о нем не знала.

«Медиазона» пишет, что 9 ноября 2022 года Михаил Симонов был у друга в московской квартире. Силовики ворвались туда с болгаркой. Во время обыска у Михаила изъяли мобильный телефон. К материалам дела, помимо постов в соцсетях, приложили скриншот сообщения, которое он отправил своей подруге: «Ира, в этой стране ничего не изменится, пока не изменится власть».

«Медиазона» также выяснила, что на Симонова и раньше пытались завести уголовное дело из-за антивоенных постов в соцсетях. В августе 2022 года следователь Тарасова Н. В. отказала в его возбуждении из-за отсутствия состава преступления. Майора Мизонова М. Д. это не устроило — он вернул материалы на доработку. Тогда Тарасова вновь отказала в возбуждении дела, но начальство из московского управления СК отменило ее решение. А 9 ноября постановление вынесла другой следователь, Семенова П. К., — и Симонова задержали. Его отправили в московский СИЗО «Водник». «Удивился, конечно, что схватили. На старости лет, и такое…» — писал Симонов из СИЗО корреспонденту «Медиазоны».

«Действовал по мотивам “политической ненависти”»

Михаила Симонова обвинили в распространении «фейков» о российской армии. По версии следствия, он сформировал в себе «стойкую неприязнь к решению органов исполнительной и законодательной власти использовать Вооруженные силы России для нормализации общественно-политической обстановки на территории Украины».

Кроме этого, следствие заключило, что Симонов действовал по мотивам «политической ненависти». Это же утверждала в суде прокурор Богатырева (ее имя неизвестно). Подтверждением «преступления» якобы являются и другие посты Симонова за 2020 год — в них он критиковал Путина и Лукашенко. «Преступлениям Путина нет прощения»,— писал Симонов в одном из постов. А в другом рассказывал, что «два тирана договорились уничтожить Беларусь».

По делу Симонова есть две свидетельницы: Анна Гелл и Наталья Плотникова. Себя они назвали «неравнодушными гражданками» и «активными пользовательницами соцсетей». Гелл и Плотникова не знакомы между собой, но обе якобы «случайно» наткнулись на антивоенные посты Симонова в один и тот же день. При этом сейчас во «ВКонтакте» у него 94 друга и всего шесть подписчиков.

Гелл обратилась в полицию, потому что слова Симонова противоречили ее принципу не критиковать государство, в котором живешь. Плотникова назвала посты пенсионера «сплошным комком либерализма», а на допросе расплакалась и заявила, что не верит в преступления российских военных.

«Я к его делу отношусь негативно, так нельзя, — говорит Татьяна Симонова. — Но я против того, чтобы он такое писал. Нельзя было освещать такие вещи, надо было жить своей жизнью, и не надо было никуда лезть. Я думаю, он понимал, что это наказуемо».

«Ужасно соскучился по сладкому и сигаретам»

С ноября 2022 года Михаил Симонов находится в СИЗО. В изоляторе у него ухудшилось здоровье: обострились сразу несколько хронических болезней. Какие именно, мужчина не уточнил, но «Медиазона» писала, что он жаловался на слабое зрение, слух и простатит. Проект Activatica, посвященный гражданскому активизму, утверждает, что Симонов страдает ишемической болезнью сердца и гипертоническими кризами. По словам Симонова, врач из СИЗО внес запись об ухудшении здоровья в его медкарту, но администрация изолятора не выдала эту справку для суда.

«Это чисто бюрократический момент, поэтому суд, конечно, не будет учитывать [мое состояние], но, к сожалению, мне, пожилому мужчине, вопросы моего здоровья дальше придется учитывать, особенно отбывая такой большой срок наказания, какой просит прокурор», — говорил Симонов в суде.

«Он рассказывал, что еще до нашего знакомства у него был инфаркт. Когда он жил у меня, у него периодически прихватывало, даже приходилось и скорую вызывать, ему ставили уколы, потом он проходил обследования, — рассказывает Татьяна. — Конечно, я очень переживаю за его здоровье. По фотографиям видно, что он сильно похудел. Хронические у него заболевания всякие, давление 200–250, он всегда на таблетках».

Об ухудшении здоровья Симонова писал «Медиазоне» и его «одностатейник» автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов, которого поместили в тот же изолятор «Водник». 7 марта Иванова приговорили к 8,5 годам заключения. «Когда он [Симонов] услышал, сколько лет мне запросили, то сказал, что такой срок станет для него пожизненным», — писал Иванов 8 марта 2023 года. По его словам, Симонов несколько недель тяжело болеет, плохо спит и «смотрит в будущее без надежды на лучшее».

Как пишет «Медиазона», после того как в телеграм-канале Дмитрия Иванова вышел пост о деле Симонова, ему начали писать письма и предлагать помочь с передачами. На это он реагирует так: «Не надо, неловко мне… Но если совсем честно, ужасно соскучился по сладкому и сигаретам».