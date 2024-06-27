Как защитить себя от уголовки, если вы в России

Уголовное дело в России может быть возбуждено из-за публикаций, репостов и комментариев в соцсетях, критического сообщения в соседском чате или даже общения с новым знакомым. Есть ли безопасные соцсети? Что не стоит лайкать и комментировать? Чего не следует писать в чатах? Как распознать провокатора? «Холод» пообщался с правозащитными организациями и составил большой гайд с ответами на эти и другие важные вопросы о безопасности.

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Это первая часть большого гайда «Холода» по безопасности. Вторая часть будет посвящена переходу границы, общению в публичных местах и донатам.

Для составления этого гайда «Холод» пообщался с адвокатом «Первого отдела» Евгением Смирновым, который специализируется на делах о госизмене и шпионаже; техническим экспертом и юристом «Роскомсвободы» и сотрудником «Сетевых свобод» — людьми, работающими в правозащитных проектах, которые занимаются проблемами свободы информации; а также с экспертом «Первой линии» — проекта, который помогает пострадавшим из-за войны и репрессий.

Как обезопасить себя в соцсетях

Самую большую опасность представляют российские соцсети (такие как «ВКонтакте» или «Однокласники»). Как подсчитал правозащитный проект «ОВД-Инфо», «ВКонтакте» — лидер среди соцсетей по количеству уголовных дел за антивоенные высказывания.

Все, что вы пишете на своих страницах в «ВК» и «ОК», в том числе и в личных переписках, может быть использовано силовиками против вас. Но даже если вы ничего там не публикуете и не ведете частные беседы, а просто читаете новости или посты других людей, российские соцсети все равно опасны: они собирают информацию о ваших перемещениях и списке друзей. «Холод» подробно писал о том, как это происходит.

Нельзя сказать, что абсолютно безопасны и иностранные соцсети (фейсбук, твиттер, инстаграм и другие). Существует немало уголовных дел за размещенные там посты, в которых власти усмотрели реабилитацию нацизма, оскорбление памяти защитников Отечества, призывы к терроризму, фейки или дискредитацию российской армии, демонстрацию экстремистской символики или символики ЛГБТ. Есть кейсы, когда уголовные дела были возбуждены даже из-за комментариев в ютубе и телеграме. Правозащитники уверены, что с технической точки зрения комментарии в соцсетях ничем не отличаются от отдельных постов в аккаунтах.

Относительно обезопасить себя можно, закрыв свои профили: так ваши публикации будут недоступны для поиска. Сотрудники центра по противодействию экстремизму или ФСБ ищут посты вручную или при помощи специальных ботов, и такой поиск возможен только среди открытых аккаунтов.

При этом стоит иметь в виду, что Конституционный суд официально закрепил право наказывать людей за старые посты, даже если на момент публикации их содержание не было незаконным. Они считаются длящимся преступлением.

Удалите свои профили из российских соцсетей («ВКонтакте», «Одноклассники» и другие).

Заходя в соцсети, всегда используйте ВПН, чтобы скрыть информацию о своем фактическом местонахождении.

Сделайте свои аккаунты закрытыми.

Не пишите комментарии с угрозами власти или призывами к взрывам, вступлению в военизированные образования, переходу на сторону Украины. Основанием для преследования также становились инструкции для российских военных по сдаче в украинский плен.

Проверьте все свои прошлые публикации и удалите те, которые могут привлечь внимание силовиков (в том числе с символикой, связанной с ЛГБТ и Алексеем Навальным).

Не публикуйте видео и фотографии на фоне храмов и кладбищ, особенно если на снимках изображены люди без одежды.

Безопасно репостить только те источники, которые транслируют официальную позицию российских властей, — все остальное так или иначе сопряжено с рисками.

«Иностранные агенты»

За репосты материалов, произведенных организациями или отдельными людьми, которые признаны «иноагентами», в России не предусмотрено никакой ответственности. Однако репосты публикаций «иноагентов» могут стать для Минюста основанием для того, чтобы признать «иноагентом» и вас.

«Нежелательные организации»

Репосты публикаций, созданных «нежелательными организациями», могут быть признаны участием в их деятельности — правоохранители могут счесть это административным нарушением и оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей или же уголовным. Во втором случае вам может грозить штраф до 500 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы или даже лишение свободы на срок до четырех лет.

Экстремистские и террористические организации

Репосты и упоминания организаций, признанных в России экстремистскими и террористическими, могут быть квалифицированы как административное (производство и распространение экстремистских материалов) или уголовное правонарушение (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности или оправдание и призывы к терроризму). Это может привести к штрафу, административному аресту, принудительным работам и лишению свободы до семи лет.

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Отдельно правозащитники указывают на опасность любого упоминания Алексея Навального и связанных с ним проектов (ФБК, штабы Навального, «умное голосование»). Основанием для преследования могут стать цитаты, упоминание фамилии или фото и видео с изображением Алексея Навального, символы «Н» и «!». Подробно о делах, связанных с демонстрацией запрещенной символики, писал The Insider.

Как проверить, не входит ли проект, который вы хотите репостнуть, в реестры экстремистских, террористических или нежелательных организаций? С помощью поиска внутри каждого из реестров: перечень организаций, признанных нежелательными в России;

перечень общественных и религиозных организаций, признанных экстремистскими;

список организаций, признанных в России террористическими. Также можно вбить в поисковик название СМИ или проекта вместе со словом «Роскомнадзор» (например, «Холод Роскомнадзор») и узнать, есть ли они в упоминаемых выше реестрах. При этом, даже проверив себя таким образом, вы не получаете стопроцентную гарантию безопасности: в июне 2023 года был принят закон, который позволяет наказывать за распространение материалов, относящихся к экстремистским, но не входящих в соответствующий перечень Роскомнадзора.

Нельзя считать полностью безопасными и лайки, которые вы оставляете к чужим публикациям. Например, за реакции к постам в «Одноклассниках» к административной и уголовной ответственности привлекли уже двоих людей, вменив им «дискредитацию» российской армии (им назначили штрафы в 15 и 100 тысяч рублей соответственно). Про привлечение к ответственности за лайки в других соцсетях пока ничего не известно.

Правозащитный проект «Первая линия» подготовил инструкцию о том, как обезопасить свой аккаунт в телеграме, если вы планируете оставлять комментарии в каналах. Откройте настройки и зайдите в раздел «Конфиденциальность»: Скройте номер телефона: «Кто видит мой номер телефона» –> «Никто». «Кто может найти меня по номеру» –> «Мои контакты» Запретите вам звонить: «Звонки» –> «Кто может звонить мне» –> «Мои контакты»

Удалите или скройте аватарку: «Фотография профиля» –> «Мои контакты»

Запретите переходить в ваш аккаунт из пересланных сообщений: «Пересылка сообщений» –> «Никто»

Удалите фамилию и @адрес или не упоминайте личные данные: «Настройки» –> «Профиль» –> «Имя» / «Имя пользователя»

Соседские, родительские и другие чаты

По подсчетам «ОВД-Инфо», за первые полтора года войны в России было возбуждено около 200 административных дел о дискредитации армии, в которых упоминается ватсап. Известно о преследованиях и за сообщения, оставленные в других мессенджерах, например, вайбере и телеграме.

Поводом для дел становятся обсуждения в соседских или родительских чатах, а порой даже аватарки или статус в мессенджерах. Наказанию подвергаются в том числе дети до 14 лет: так, пятиклассницу из Москвы поставили на учет в полиции за пропуски «Разговоров о важном», надписи «Слава Украине» на одной из картинок, которую школьница скинула в школьный чат, и голосование, которое она запустила, с вопросом: «Вы за кого? Чтобы Путин убивал украинцев или за мир?».

Минимизируйте в чатах высказывания личного мнения, которое отражает несогласие с политикой действующей власти. Не стоит ставить на аватарки в соцсетях изображения с запрещенной в России символикой: украинские или радужные флаги, изображения Алексея Навального. Если ранее вы уже оставляли в чатах комментарии, которые могут привлечь внимание силовиков, удалите их.

Правозащитники уверяют, что даже если кто-то из участников чата успел сделать скриншот с сообщением, потенциально содержащим правонарушение, его недостаточно для возбуждения дела. Это может стать поводом для проверки или пристального наблюдения за автором публикации, однако для того, чтобы привлечь человека к ответственности, сотрудник полиции или ФСБ должен проверить чат и зафиксировать сообщение самостоятельно. Суд не может принять в качестве доказательств вины скриншот, полученный не во время оперативной работы, а из доноса (чтобы убедиться, что это не фотомонтаж). Поэтому удаление старых сообщений, которые могут вас скомпрометировать, — рабочая тактика.

Новые знакомства: как распознать провокатора

Как говорит адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов, провокация через знакомство в соцсетях, которая приводит к уголовному делу — ноу-хау последних полутора лет.

«Провокаторами становятся не соседи или знакомые, которые пишут доносы, а опытные оперативные сотрудники силовых ведомств. Вступая в контакт, они намеренно ведут общение таким образом, чтобы подготовить кейс для возбуждения уголовного дела и собрать максимальное количество элементов состава преступления: зафиксировать умысел в переписке, спровоцировать человека на совершение каких-то конкретных действий (например, покупку тактических ботинок или элементов для поджога здания)», — говорит Смирнов.

В качестве жертв выбирают тех людей, которые публикуют в соцсетях эмоциональные комментарии или посты, отражающие их мнение о происходящем. С точки зрения силовиков, таких людей можно отнести к категории «легких жертв» из-за их склонности к совершению эмоциональных поступков.

Знакомство провокаторы начинают с отвлеченных тем. Например, они могут увидеть ваш пост или комментарий под чужой публикацией про то, как сложно сейчас найти работу или о подорожании продуктов в России. Сперва завязывается дружеская беседа, постепенно человек втирается в доверие и только через несколько недель, а иногда и месяцев первым начинает разговоры про политику или отношение к военным действиям. Провокатор может предложить вам вступить в группы или подписаться на каналы, например, на канал легиона «Свобода России», а потом задать вопросы, ответы на которые могут лечь в основу обвинения.

Красными флагами при общении с новыми знакомыми должно стать следующее: вы ни разу не видели человека вживую, при этом он выводит вас на разговоры о войне или действующей власти;

новый знакомый настойчиво спрашивает вас про отношение к происходящему в России и/или Украине;

рассказывает про знакомых в Украине, которые могут помочь, например, купить билет или вступить в ВСУ;

просит вас что-то предпринять: например, сфотографировать какие-то объекты или что-то купить. Если вы заметили, что собеседник делает что-то из вышеперечисленного, его нужно как можно скорее заблокировать во всех соцсетях.

Также при появлении новых знакомых можно проверить доступную информацию о них в открытых источниках. Вбейте имя и фамилию в поисковике и в разных соцсетях. Если у вас есть общие знакомые — расспросите их. Воспользуйтесь советами по безопасности, размещенными на сайтах знакомств, например, Тиндера или Пьюра.

Правозащитники рекомендуют обращать внимание на безопасность самой платформы, если вы планируете использовать сайты или приложения для знакомств. Есть риск, что силовики получат доступ к переписке, причем это может произойти не только с российскими сервисами («Вконтакте», «Одноклассники»), но и с зарубежными.

Прежде всего «Первая линия» советует проверить, в какой юрисдикции находится компания. Для этого нужно изучить пользовательское соглашение, в котором должен быть такой пункт: «Компания имеет доступ к содержимому переписки и материалам Пользователя, а также вправе раскрывать его в случаях, установленных законом, а также в случаях, когда она добросовестно предполагает, что сохранение или раскрытие содержимого обоснованно необходимо…» (формулировка может немного отличаться). Наличие такого пункта должно насторожить. Если речь идет о российской компании, то вся переписка легко может попасть в руки силовиков.

У некоторых компаний в качестве юридического адреса может быть указана другая страна (например, Кипр), при этом фактически она находится в России и подчиняется местному законодательству. «Первая линия» рекомендует проверить в реестре, является ли сервис ОРИ (организатором распространения информации), если да — компания обязана хранить содержание всех сообщений, оставленных на платформе в течение года, и предоставлять их по запросу ФСБ. Например, в реестр ОРИ включены все сервисы «Яндекса» (включая почту), дейтинговые приложения Mamba, Wamba и даже Тиндер.

Сам факт нахождения сервиса в списке ОРИ не означает напрямую, что компания согласилась сотрудничать с силовиками, но отказ предоставлять сведения может привести к штрафу и блокировке, как это произошло с телеграмом. В любом случае, если сервис внесен в реестр ОРИ, следует пользоваться им с осторожностью и не вести там чувствительные переписки, которые могут привлечь внимание силовиков.