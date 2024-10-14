Роскомнадзор нанес удар в спину

В отсутствие надежных и качественных отечественных систем связи российские военные в Украине вот уже два с половиной года полагаются на гражданские сервисы — телеграм и Discord. Через них отдают приказы, корректируют огонь артиллерии, ведут трансляции с камер дронов-разведчиков. Заблокировав Discord, Роскомнадзор по сути лишил значительную часть воинских подразделений проверенного средства координации действий. Взамен же пока ничего не предложено. О том, что значил Discord для российских военных и как «отечественная война» наполнена исключительно «западными» смыслами, — в новой колонке писателя и исследователя Z-сообщества Ивана Филиппова.

Военные и околовоенные каналы всю минувшую неделю обсуждали решение Роскомнадзора заблокировать в России работу мессенджера Discord. Казалось бы, где Discord, который в первую очередь используют геймеры по всему миру, и где война в Украине? На деле же в российской армии на этот мессенджер были плотно завязаны очень многие боевые задачи. Например, канал «Военный осведомитель» еще в июле, когда Госдума хотела запретить солдатами и офицерам «гэджеты», писал, что «вся коммуникация построена в том числе и на использовании сугубо гражданских гаджетов, онлайн трансляциях обстановки с дронов и голосовых чатов через интернет в Дискорде» (здесь и далее в цитатах сохранены авторский стиль, орфография и пунктуация).

Когда же на прошлой неделе Discord все-таки заблокировали, на это событие тут же откликнулось Z-сообщество. «На пунктах управления десятков соединений упали трансляции с беспилотников работающие через закрытые комнаты дискорд. Таким образом отбросив всех на уровень марта 2022 года. Такого даже [украинцы] с Америкой сделать не смогли», — написал волонтерский канал «Тройка». «После блокировки Discord упали все стримы с птичек на штабы. <…> “Спасибо” всем тем пидорам, кто принимает решения о блокировках», — это уже Z-канал «Варяг».

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«Наши гении похоже на полном серьезе решили заблокировать работу сервиса, которым пользуются военные для корректировки артиллерии», — военный канал «Мертвые головы». Наконец, резюме организованным Роскомнадзором проблемам подвел канал Fighterbomber: «Я не скажу что произошел прям полный пиздец <…> но, конечно, такого удара в спину никто не ожидал».

О том, что у российской армии нет собственных надежных защищенных средств связи, Z-каналы пишут буквально с первого дня вторжения. И сколько бы ни говорили российские политики, включая первых лиц государства, о том, какими стахановскими темпами в стране идет импортозамещение, российская армия буквально не может воевать без сторонних гражданских сервисов, в том числе и американских, а именно без Discord и Starlink.

Собственно, именно об этом — о зависимости от гражданских сервисов — писали Z-авторы после задержания в Париже Павла Дурова: «По сути задержали начальника связи ВС РФ», — писал канал «ПНВ: Вне Формата». «Что поделать, такая современная армия без “телеги” и “дискорда” в атаку не ходим», — констатировал тогда автор канала «Военный осведомитель».

Если еще год назад в отдельных каналах нет-нет, да и проскакивали преисполненные надеждой тексты из серии «сейчас наши поднапрягутся и сделают настоящий военный мессенджер, посконно-российский, как высокотехнологичная балалайка», то на третий год войны об этом пишут разве что совсем наивные или индоктринированные авторы. Остальные же с грустью принимают сложившуюся реальность: «Вчерашняя блокировка Дискорда вызвала много вопросов: да, программа западная, а что у нас не западное?» — меланхолически констатировал автор канала «Пора домой».

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И тут бы, конечно, остановиться и еще раз с искренним изумлением взглянуть на сложившуюся ситуацию. То есть огромная Россия ведет страшную, осуждаемую всем западным миром, захватническую войну на территории соседнего независимого государства. Но делать это эффективно она может исключительно с помощью Павла Дурова и Илона Маска. Ну и с помощью приложения Discord. Потому что отечественные разработки либо полностью непригодны для современной войны, либо же — когда и если появляется что-то перспективное — умирают в безумной военной бюрократии и всепоглощающей коррупции.

Маск может сколько угодно говорить, что Starlink российская армия не использует, но это не так. Терминалы свободно продаются, объявлениями о продаже или предупреждениями о недобросовестных торговцах Z-пространство буквально наполненно. Есть фото и видео модулей в российских блиндажах, есть даже видеообращения с благодарностью лично «генералу ВКС России товарищу Илону Маску». И военные авторы искренне задаются вопросом: разве это не абсурд? И тут с ними, конечно, нельзя не согласиться. Конечно, абсурд.

Но на самом деле техническая сторона вопроса, наверное, даже не главная. Она лишь подчеркивает другую, куда более интересную особенность этой войны. Тот самый «русский мир», который танковыми гусеницами несет Россия в Украину, — он тоже, как бы так сказать, не очень «русский».

Об этом, кстати, тоже третий год пишут Z-авторы: нет идеологии. Нет понятных целей войны. Нет сплоченного одной пламенной идеей российского общества, которое понимает, за что воюет от его имени армия. Да и в самой армии… В самой армии каждый, по сути, сам себе формулирует ответы и придумывает подобие идеологии из всего, до чего может дотянуться. И использует для этого совсем не цитаты Владимира Путина или философа Ильина, а популярные образы из западной поп-культуры. Из игры Call of Duty и вселенной Warhammer 40000. Из популярной музыки и кино — на самодельных патчах российских военных есть и герои аниме и, например, Хищник из одноименного фильма.

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Телеграм-канал полка «Ахмат» называется «Дневник Мракоборцев». Помните, кто такие мракоборцы? Это сотрудники Министерства магии, которые ловят Пожирателей смерти. То есть герои вселенной Гарри Поттера, придуманной Джоан Роулинг. Не менее богато представлена в войсках и скандинавская мифология. Да, она соседствует с мифологией славянской, с язычеством, родноверами и Чебурашкой (кстати, чуть ли не единственный герой, который в армии действительно прижился). Ответственные за идеологию военные и гражданские начальники отчаянно пытаются придумать какие-то вдохновляющие образы для войны: от старушки с красным флагом до мальчика Алеши — но прижился пока только Чебурашка. И Warhammer, конечно.

Недавно в главном храме вооруженных сил освятили так называемые «печати чистоты», которые космодесантники во вселенной Warhammer крепят к броне. Освятили для последующего ношения российскими военными. «Русские солдаты по праву являются лучшими воинами человечества и также могут носить подобные свитки в бой», — объяснял автор идеи художник Дмитрий Север. Честно говоря, сложно поспорить с тем, что именно свитки из Warhammer им стоит носить, ведь вселенная вечной войны российским солдатам подходит точнее всего:

«Вот уже более ста веков Император недвижимо сидит на Золотом Троне. Он — повелитель человечества и владыка миллионов миров, правящий силой своих неистощимых армий. Он — гниющий заживо труп, в котором жизнь теплится только благодаря технологическим чудесам Темной Эры Технологий. Он — правящий из могилы бессмертный повелитель огромной Империи Людей, которому приносят в жертву тысячи жизней каждый день.



Быть человеком в такие времена — это быть одним из бесчисленных миллиардов. Это значит жить под пятой самого жестокого и кровавого режима в истории человечества. Забудьте силу науки и технологии, как многое забылось, чтобы никогда не быть открытым заново. Забудьте прогресс и понимание, ибо во мрачной тьме далекого будущего есть только война».

Ведь правда похоже? Но и этот выдающийся текст писали не Сурков и не Кириенко. Это слова из книги правил Warhammer 40000.

Никакого импортозамещения смыслов на третий год бессмысленной бойни так и не произошло. Осталась только грустная, но очень точная фраза, которую я много лет назад встретил в твиттере: «Отечественная у нас только война, все остальное — импортное».

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