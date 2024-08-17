Свободнее, чем в России

Из всех мусульманских государств Турция — традиционно одна из самых толерантных стран в отношении прав ЛГБТ-персон. Непубличные однополые отношения были декриминализованы там еще в середине XIX века — во времена Османской империи. Несмотря на то, что сегодня заключить гей-брак в Турции невозможно, в стране нет и дискриминационных законов, направленных против ЛГБТ-персон. При этом, с начала первого президентского срока Реджепа Эрдогана в 2014 году и при его гомофобной риторике, власти Стамбула уже девятый год подряд не дают разрешения на проведение гей-прайда. В то же время в стране не запрещены дрэг-шоу. О жизни Илькера Языджи — дрэг-квин из Стамбула под псевдонимом Мисс Путка — в фотоистории «Холода».

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Рожденный и выросший в столице Турции Анкаре, Илькер Языджи учился в средней школе, когда он понял, что гей. «Воспитываясь на Ближнем Востоке, очень сложно себя принять и раскрыться, — говорит Языджи. — В начале я сопротивлялся своей природе и чувствовал себя очень одиноко. Думаю, как и очень многие ЛГБТ-персоны». Принять себя Илькеру помогли такие же, как он, молодые геи. Еще учась в школе, он вступил в несколько групп, занимавшихся адвокацией прав ЛГБТ-персон. В их рядах он не раз участвовал в митингах, выражая свой протест негласной политике государства в отношении прав ЛГБТ-сообщества.

Выступление в клубе XLarge в Стамбуле. 28 января 2024 года

Выступление в клубе XLarge в Стамбуле. 29 июля 2023 года

С 2003 года в Турции были официально разрешены гей-парады, но последний крупный прошел в 2014 году в Стамбуле. Тогда участников и зрителей на улицах самого большого города страны набралось до 100 тысяч человек. В том же году президентом страны стал Реджеп Эрдоган. С 2015 году власти в разных городах страны не согласовывают прайды под любыми предлогами. Тех, кто все же отваживаются выйти на улицы с радужными флагами в июне — традиционное месяц проведения прайдов во всем мире, — задерживает полиция.

Сейчас Илькеру Языджи 23 года и он больше не чувствует себя одиноко и не скрывается. Начав карьеру дрэг-артиста пять лет назад, теперь вдохновленный реалити-шоу RuPaul’s Drag Race («Королевские гонки Ру Пола»), каждую пятницу и субботу он выходит на сцену стамбульского клуба XLarge, чтобы не просто устроить шоу для зрителей. Он воспринимает свои выступления как политический акт.

Подготовка к шоу. 29 июля 2023 года

Подготовка к шоу в клубе XLarge в Стамбуле. 28 января 2024 года

Илькер Языджи позирует на записи телешоу в Стамбуле. 29 июля 2023 года

«Да, конечно, это политический акт, — говорит Языджи. — Наверное, некоторые люди смотрят мои выступления и думают “Что этот фрик вообще делает?” Я воспитываю в людях толерантность к тому, что они не привыкли видеть. Вот что я делаю».

Языджи готовится к шоу в клубе XLarge в Стамбуле. 5 августа 2023 года

Вместе со своим стилистов Фатихом Темиллоглу Языджи примеряет сценический костюм. Стамбул, 10 августа 2023 года

Языджи со своим стилистов возвращаются с шоппинга на метро. Стамбул, 25 июля 2023 года

Выступления перед публикой, уверяет Языджи, даются ему легко, а вот жизнь в Турции — вызывает все больше опасений. Тому причиной риторика президента Эрдогана. Во время избирательной кампании 2023 года он не раз в своих речах описывал представителей ЛГБТ как девиантов и заверял избирателей в том, что будет укреплять семейные ценности в стране. В сентябре того же года Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил: «Одна из проблем, которая беспокоит меня больше всего заключается в том, что, входя в Генеральную Ассамблею ООН, вы видите цвета ЛГБТ на ступеньках и в других местах».

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Свой путь к сцене Илькер Языджи начал в 2019 году, когда готовился к вступительным экзаменам в университет. Как-то вечером он сказал родителем, что забыл нужные книги в библиотеке и ему нужно вернуться в нее до закрытия. Под этим предлогом он смог поехать в клуб и принять участие в своем первом дрэг-шоу. Перед выходом из дома он стащил из гардероба своей матери черную блузку, украшенную бисером.

На площади Таксим в Стамбуле. 26 января 2024 года

Набережная залива Золотой Рог в Стамбуле. 23 августа 2023 года

В спортзале в Стамбуле. 10 ноября 2023 года

Языджи делает татуировку в Стамбуле. 28 ноября 2023 года

«Я обрезал джинсы и сделал из них короткие шорты, надел мамину блузку, встал на семисантиметровые серебристые каблуки. На голове у меня был фиолетовый парик, — вспоминает Языджи. — Мейк я сделал жуткий, но, несмотря на это, когда я закончил, зрители аплодировали как сумасшедшие».

Репетиция с танцорами в клубе XLarge в Стамбуле. 10 августа 2023 года

Илькер Языджи примеряет костюмы на своем складе в Стамбуле. 27 июля 2023 года

Следующие два года Илькер множество раз участвовал в дрэг-шоу, которые по всей стране устраивал турецкий журнал для геев GZone. Во время этих путешествий он собирал свой сценический гардероб, закупаясь в секонд-хендах и на блошиных рынках.

Когда Мисс Путка — турецкий слэнг для слова «вагина» — впервые вышла на сцену стамбульского клуба XLarge, это было уже не хобби, а постоянная работа и средство заработка. В качестве подготовки к первому перфомансу, Языджи месяц брал уроки у танцора из России, с которым они и выступили вместе.

Перед выступлением в клубе XLarge в Стамбуле. 1 ноября 2023 года

Выступление в клубе XLarge в Стамбуле. 28 января 2024 года

Теперь Языджи не просто перформер — он сценический менеджер, у него в подчинении 15 человек. «У меня есть подтанцовка и стилист, который готов исполнить любое мое желание», — говорит Языджи.

Консервативный отец Илькера до сих пор не знает, чем занимается сын. Другие родственники в курсе его карьеры, но никто не решается рассказать об этом Языджи-старшему. «Когда я выхожу на сцену в образе драг-квин со всем этим мейком, я чувствую, что надеваю на себя другую персону. Мисс Путка очень уверена в себе и всегда открыта к коммуникации. В жизни я не такой», — говорит Илькер.

Выступление в клубе XLarge в Стамбуле. 29 июля 2023 года

Языджи фотографируется около клуба XLarge в Стамбуле. 24 сентября 2023 года

Он изучает индустриальный дизайн в Университете Мармара в Стамбуле, но подумывает поступить на факультет исполнительского искусства в один из университетов в Испании. Языджи намерен выступать в дрэг-шоу, пока у него «есть на это силы».

На записи телешоу в Стамбуле. 25 июля 2023 года