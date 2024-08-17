Свободнее, чем в России

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Истории

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Дрэг-квин Мисс Путка — настоящая звезда ЛГБТ-движения в мусульманской стране. Его жизнь — в фотоистории «Холода»

17.08.2024

Из всех мусульманских государств Турция — традиционно одна из самых толерантных стран в отношении прав ЛГБТ-персон. Непубличные однополые отношения были декриминализованы там еще в середине XIX века — во времена Османской империи. Несмотря на то, что сегодня заключить гей-брак в Турции невозможно, в стране нет и дискриминационных законов, направленных против ЛГБТ-персон. При этом, с начала первого президентского срока Реджепа Эрдогана в 2014 году и при его гомофобной риторике, власти Стамбула уже девятый год подряд не дают разрешения на проведение гей-прайда. В то же время в стране не запрещены дрэг-шоу. О жизни Илькера Языджи — дрэг-квин из Стамбула под псевдонимом Мисс Путка — в фотоистории «Холода». 

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Рожденный и выросший в столице Турции Анкаре, Илькер Языджи учился в средней школе, когда он понял, что гей. «Воспитываясь на Ближнем Востоке, очень сложно себя принять и раскрыться, — говорит Языджи. — В начале я сопротивлялся своей природе и чувствовал себя очень одиноко. Думаю, как и очень многие ЛГБТ-персоны». Принять себя Илькеру помогли такие же, как он, молодые геи. Еще учась в школе, он вступил в несколько групп, занимавшихся адвокацией прав ЛГБТ-персон. В их рядах он не раз участвовал в митингах, выражая свой протест негласной политике государства в отношении прав ЛГБТ-сообщества. 

Выступление в клубе XLarge в Стамбуле. 28 января 2024 года
Выступление в клубе XLarge в Стамбуле. 28 января 2024 года
Выступление в клубе XLarge в Стамбуле. 29 июля 2023 года
Выступление в клубе XLarge в Стамбуле. 29 июля 2023 года

С 2003 года в Турции были официально разрешены гей-парады, но последний крупный прошел в 2014 году в Стамбуле. Тогда участников и зрителей на улицах самого большого города страны набралось до 100 тысяч человек. В том же году президентом страны стал Реджеп Эрдоган. С 2015 году власти в разных городах страны не согласовывают прайды под любыми предлогами. Тех, кто все же отваживаются выйти на улицы с радужными флагами в июне — традиционное месяц проведения прайдов во всем мире, — задерживает полиция. 

Сейчас Илькеру Языджи 23 года и он больше не чувствует себя одиноко и не скрывается. Начав карьеру дрэг-артиста пять лет назад, теперь вдохновленный реалити-шоу RuPaul’s Drag Race («Королевские гонки Ру Пола»), каждую пятницу и субботу он выходит на сцену стамбульского клуба XLarge, чтобы не просто устроить шоу для зрителей. Он воспринимает свои выступления как политический акт. 

Подготовка к шоу. 29 июля 2023 года
Подготовка к шоу. 29 июля 2023 года
Подготовка к шоу в клубе XLarge в Стамбуле. 28 января 2024 года
Подготовка к шоу в клубе XLarge в Стамбуле. 28 января 2024 года
Мисс Путка позирует на записи телешоу в Стамбуле. 29 июля 2023 года
Илькер Языджи позирует на записи телешоу в Стамбуле. 29 июля 2023 года

«Да, конечно, это политический акт, — говорит Языджи. — Наверное, некоторые люди смотрят мои выступления и думают “Что этот фрик вообще делает?” Я воспитываю в людях толерантность к тому, что они не привыкли видеть. Вот что я делаю».

Мисс Путка готовится к шоу в клубе XLarge в Стамбуле. 5 августа 2023 года
Языджи готовится к шоу в клубе XLarge в Стамбуле. 5 августа 2023 года
Вместе со своим стилистов Фатихом Темиллоглу Языджи примеряет сценический костюм. Стамбул, 10 августа 2023 года
Вместе со своим стилистов Фатихом Темиллоглу Языджи примеряет сценический костюм. Стамбул, 10 августа 2023 года
Языджи со своим стилистов возвращаются с шоппинга на метро. Стамбул, 25 июля 2023 года
Языджи со своим стилистов возвращаются с шоппинга на метро. Стамбул, 25 июля 2023 года

Выступления перед публикой, уверяет Языджи, даются ему легко, а вот жизнь в Турции — вызывает все больше опасений. Тому причиной риторика президента Эрдогана. Во время избирательной кампании 2023 года он не раз в своих речах описывал представителей ЛГБТ как девиантов и заверял избирателей в том, что будет укреплять семейные ценности в стране. В сентябре того же года Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил: «Одна из проблем, которая беспокоит меня больше всего заключается в том, что, входя в Генеральную Ассамблею ООН, вы видите цвета ЛГБТ на ступеньках и в других местах». 

Свой путь к сцене Илькер Языджи начал в 2019 году, когда готовился к вступительным экзаменам в университет. Как-то вечером он сказал родителем, что забыл нужные книги в библиотеке и ему нужно вернуться в нее до закрытия. Под этим предлогом он смог поехать в клуб и принять участие в своем первом дрэг-шоу. Перед выходом из дома он стащил из гардероба своей матери черную блузку, украшенную бисером. 

Мисс Путка на площади Таксим в Стамбуле. 26 января 2024 года
На площади Таксим в Стамбуле. 26 января 2024 года
Мисс Путка на набережной залива Золотой Рог в Стамбуле. 23 августа 2023 года
Набережная залива Золотой Рог в Стамбуле. 23 августа 2023 года
В спортзале в Стамбуле. 10 ноября 2023 года
В спортзале в Стамбуле. 10 ноября 2023 года
Языджи, Мисс Путка, делает татуировку в Стамбуле. 28 ноября 2023 года.
Языджи делает татуировку в Стамбуле. 28 ноября 2023 года

«Я обрезал джинсы и сделал из них короткие шорты, надел мамину блузку, встал на семисантиметровые серебристые каблуки. На голове у меня был фиолетовый парик, — вспоминает Языджи. — Мейк я сделал жуткий, но, несмотря на это, когда я закончил, зрители аплодировали как сумасшедшие».

Репетиция с танцорами в клубе XLarge в Стамбуле. 10 августа 2023 года
Репетиция с танцорами в клубе XLarge в Стамбуле. 10 августа 2023 года
Илькер Языджи примеряет костюмы на своем складе в Стамбуле. 27 июля 2023 года
Илькер Языджи примеряет костюмы на своем складе в Стамбуле. 27 июля 2023 года

Следующие два года Илькер множество раз участвовал в дрэг-шоу, которые по всей стране устраивал турецкий журнал для геев GZone. Во время этих путешествий он собирал свой сценический гардероб, закупаясь в секонд-хендах и на блошиных рынках.

Когда Мисс Путка — турецкий слэнг для слова «вагина» — впервые вышла на сцену стамбульского клуба XLarge, это было уже не хобби, а постоянная работа и средство заработка. В качестве подготовки к первому перфомансу, Языджи месяц брал уроки у танцора из России, с которым они и выступили вместе. 

Перед выступлением в клубе XLarge в Стамбуле. 1 ноября 2023 года
Перед выступлением в клубе XLarge в Стамбуле. 1 ноября 2023 года
Выступление в клубе XLarge в Стамбуле. 28 января 2024 года
Выступление в клубе XLarge в Стамбуле. 28 января 2024 года

Теперь Языджи не просто перформер — он сценический менеджер, у него в подчинении 15 человек. «У меня есть подтанцовка и стилист, который готов исполнить любое мое желание», — говорит Языджи. 

Консервативный отец Илькера до сих пор не знает, чем занимается сын. Другие родственники в курсе его карьеры, но никто не решается рассказать об этом Языджи-старшему. «Когда я выхожу на сцену в образе драг-квин со всем этим мейком, я чувствую, что надеваю на себя другую персону. Мисс Путка очень уверена в себе и всегда открыта к коммуникации. В жизни я не такой», — говорит Илькер. 

Выступление в клубе XLarge в Стамбуле. 29 июля 2023 года
Выступление в клубе XLarge в Стамбуле. 29 июля 2023 года
Языджи фотографируется около клуба XLarge в Стамбуле. 24 сентября 2023 года
Языджи фотографируется около клуба XLarge в Стамбуле. 24 сентября 2023 года

Он изучает индустриальный дизайн в Университете Мармара в Стамбуле, но подумывает поступить на факультет исполнительского искусства в один из университетов в Испании. Языджи намерен выступать в дрэг-шоу, пока у него «есть на это силы». 

На записи телешоу в Стамбуле. 25 июля 2023 года
На записи телешоу в Стамбуле. 25 июля 2023 года
Илькер Языджи готовится к съемкам телешоу в Стамбуле. 25 июля 2023 года
Илькер Языджи готовится к съемкам телешоу в Стамбуле. 25 июля 2023 года

Фото
Dilara Senkaya / Reuters
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