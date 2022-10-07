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«Это точно не “Пездуза”?»

Как разбросанные по разным странам сотрудники «Мемориала» узнали, что получили Нобелевскую премию мира

07.10.2022

Сегодня Нобелевский комитет объявил, что лауреатами премии мира стали российская правозащитная организация «Мемориал», белорус Алесь Беляцкий, основавший правозащитный центр «Весна», и украинская организация «Центр гражданских свобод». В России несколько юридических лиц «Мемориала» ликвидированы по решению суда и объявлены иноагентами, но организация продолжает работать — теперь ее сотрудники разбросаны по разным странам мира. «Холод» поговорил с ними о том, как они узнали, что стали лауреатами престижной премии.

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«Новости впервые соответствуют моему внешнему окружению»

Наталья Барышникова, продюсер просветительских проектов «Международного Мемориала»

Новость застала меня на выходе из дома: я собиралась отдать велосипед в ремонт. Но когда я увидела новости — еще долго стояла в дверях. На меня посыпались поздравления, я постоянно обновляла ленту. 

Новости, которые я читаю, впервые соответствуют моему внешнему окружению. Я сейчас в Веймаре, в маленьком тюрингском городе, у меня стипендия в мемориале «Бухенвальд». Веймар — очень милый город, солнечный, красивый, люди здесь радостные и счастливые, живут размеренную хорошую жизнь. И сейчас я среди этих веселых людей чувствую схожее настроение.

Как только я осознала, что случилось, сразу же подумала о своих родителях. Они остаются в России и не понимают, почему я уехала и что тут делаю. В первую очередь я эгоистично подумала, что, может быть, эта новость поможет нам с ними понять друг друга.

«Не думаю, что это повлияет на суды в России»

Иван Шеманов, сотрудник исторического «Мемориала»

Сейчас я живу в Ереване.

Я готовился к рабочему дню — и вдруг одна из моих подруг написала мне поздравление. Сначала я не поверил в то, что она пишет. Потом, конечно, очень обрадовался.

Не думаю, что присуждение нам премии повлияет на суды в России. Наши власти, по-моему, плюют уже почти на все: все слишком далеко для них зашло. Но эта премия важна с точки зрения популяризации работы «Мемориала», больше людей узнают о нашей работе, потому что на самом деле не так много людей знают о нас. 

Я очень рад, что три организации одновременно получили премию — из Украины, Беларуси и России. Как жест это, по-моему, замечательно. Я это очень поддерживаю.

«Я расплакалась»

Тамилла Иманова, юрист Центра защиты прав человека «Мемориал»

Сейчас я живу в Польше на два города — в Варшаве и в Гданьске. 

Я узнала о том, что «Мемориалу» дали Нобелевскую премию мира, когда утром вышла в магазин за хлебом. Мне внезапно написал мой старый товарищ, который смотрел онлайн-трансляцию Нобелевской премии: «Тамилла, поздравляю!». Я ответила ему, что ничего не понимаю, а он прислал мне твит из официального аккаунта Нобелевской премии. Я не поверила своим глазам, так как даже не знала, что нас номинировали. Я расплакалась. Это большая гордость, которую в моменте сложно воспринять.

Я первая скинула новость коллегам: «А вы вообще в курсе, что произошло?». После этого все чаты «Мемориала» начали наполняться сообщениями и поздравлениями.

«Радостно, что это происходит в мерзкий день рождения Путина»

Эвелина Руденко, координатор программ по истории «остарбайтеров», куратор выставок «Мемориала»

У меня был урок немецкого, в это время муж принес телефон с пушем от «Медузы» о том, что «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира. Я сначала подумала, что это шутка, посмотрела на мужа и переспросила: «Это точно не “Пездуза”?» (пародийный аккаунт с ненастоящими новостями. — Прим. «Холода»).

Потом я увидела, что в чате «Мемориала» начали появляться радостные сообщения, и поняла, что мы действительно стали лауреатами. К сожалению, сейчас мы не сможем собраться вместе — мы разбросаны кто где. Сейчас я живу в Гамбурге, прохожу стажировку в мемориальном комплексе «Концлагерь Нойенгамме». Новость меня застала здесь.

Для нас получение премии — это колоссальная поддержка, высокая оценка нашей работы. И очень радостно, что все это происходит 7 октября, в день нашего суда (Генпрокуратура требует признать недействительной сделку о передаче помещения на Каретном ряду от одного юрлица организации к другому. — Прим. «Холода»), в годовщину убийства Политковской и в мерзкий день рождения Путина. Персонально для нас, сотрудников, получить премию очень важно, потому что прошло больше полугода с ликвидации нашей организации, но мы продолжаем работать. Это дает нам больше новых сил. 

Фото
Игорь Иванко / Коммерсантъ; Маргарита Новосёлова; Андрей Рушайло-Арно; личный архив
Автор
редакция «Холода»
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