Сегодня Нобелевский комитет объявил, что лауреатами премии мира стали российская правозащитная организация «Мемориал», белорус Алесь Беляцкий, основавший правозащитный центр «Весна», и украинская организация «Центр гражданских свобод». В России несколько юридических лиц «Мемориала» ликвидированы по решению суда и объявлены иноагентами, но организация продолжает работать — теперь ее сотрудники разбросаны по разным странам мира. «Холод» поговорил с ними о том, как они узнали, что стали лауреатами престижной премии.

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«Новости впервые соответствуют моему внешнему окружению»

Наталья Барышникова, продюсер просветительских проектов «Международного Мемориала»

Новость застала меня на выходе из дома: я собиралась отдать велосипед в ремонт. Но когда я увидела новости — еще долго стояла в дверях. На меня посыпались поздравления, я постоянно обновляла ленту.

Новости, которые я читаю, впервые соответствуют моему внешнему окружению. Я сейчас в Веймаре, в маленьком тюрингском городе, у меня стипендия в мемориале «Бухенвальд». Веймар — очень милый город, солнечный, красивый, люди здесь радостные и счастливые, живут размеренную хорошую жизнь. И сейчас я среди этих веселых людей чувствую схожее настроение.

Как только я осознала, что случилось, сразу же подумала о своих родителях. Они остаются в России и не понимают, почему я уехала и что тут делаю. В первую очередь я эгоистично подумала, что, может быть, эта новость поможет нам с ними понять друг друга.

«Не думаю, что это повлияет на суды в России»

Иван Шеманов, сотрудник исторического «Мемориала»

Сейчас я живу в Ереване.

Я готовился к рабочему дню — и вдруг одна из моих подруг написала мне поздравление. Сначала я не поверил в то, что она пишет. Потом, конечно, очень обрадовался.

Не думаю, что присуждение нам премии повлияет на суды в России. Наши власти, по-моему, плюют уже почти на все: все слишком далеко для них зашло. Но эта премия важна с точки зрения популяризации работы «Мемориала», больше людей узнают о нашей работе, потому что на самом деле не так много людей знают о нас.

Я очень рад, что три организации одновременно получили премию — из Украины, Беларуси и России. Как жест это, по-моему, замечательно. Я это очень поддерживаю.

«Я расплакалась»

Тамилла Иманова, юрист Центра защиты прав человека «Мемориал»

Сейчас я живу в Польше на два города — в Варшаве и в Гданьске.

Я узнала о том, что «Мемориалу» дали Нобелевскую премию мира, когда утром вышла в магазин за хлебом. Мне внезапно написал мой старый товарищ, который смотрел онлайн-трансляцию Нобелевской премии: «Тамилла, поздравляю!». Я ответила ему, что ничего не понимаю, а он прислал мне твит из официального аккаунта Нобелевской премии. Я не поверила своим глазам, так как даже не знала, что нас номинировали. Я расплакалась. Это большая гордость, которую в моменте сложно воспринять.

Я первая скинула новость коллегам: «А вы вообще в курсе, что произошло?». После этого все чаты «Мемориала» начали наполняться сообщениями и поздравлениями.

«Радостно, что это происходит в мерзкий день рождения Путина»

Эвелина Руденко, координатор программ по истории «остарбайтеров», куратор выставок «Мемориала»

У меня был урок немецкого, в это время муж принес телефон с пушем от «Медузы» о том, что «Мемориал» получил Нобелевскую премию мира. Я сначала подумала, что это шутка, посмотрела на мужа и переспросила: «Это точно не “Пездуза”?» (пародийный аккаунт с ненастоящими новостями. — Прим. «Холода»).

Потом я увидела, что в чате «Мемориала» начали появляться радостные сообщения, и поняла, что мы действительно стали лауреатами. К сожалению, сейчас мы не сможем собраться вместе — мы разбросаны кто где. Сейчас я живу в Гамбурге, прохожу стажировку в мемориальном комплексе «Концлагерь Нойенгамме». Новость меня застала здесь.

Для нас получение премии — это колоссальная поддержка, высокая оценка нашей работы. И очень радостно, что все это происходит 7 октября, в день нашего суда (Генпрокуратура требует признать недействительной сделку о передаче помещения на Каретном ряду от одного юрлица организации к другому. — Прим. «Холода»), в годовщину убийства Политковской и в мерзкий день рождения Путина. Персонально для нас, сотрудников, получить премию очень важно, потому что прошло больше полугода с ликвидации нашей организации, но мы продолжаем работать. Это дает нам больше новых сил.