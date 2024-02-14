Защитник радуги и «традиционных ценностей»

Недопуск до выборов президента Бориса Надеждина, который открыто требовал прекратить войну, поставил перед многими ожидаемый вопрос: за кого голосовать, чтобы выразить протест Владимиру Путину. На фоне остальных кандидатов наименее стыдным выбором выглядит 39-летний Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди». Против войны он не высказывается — но называет ее «трагедией» и с милитаристской риторикой не выступает. При этом среди его инициатив — авторство закона о признании несуществующего «международного движения ЛГБТ» экстремистским. «Холод» рассказывает главное, что нужно знать о новом кандидате.

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В президентском бюллетене Владислава Даванкова могло и не быть. Но не из-за его политической позиции, а из-за возраста: в Кремле боялись, что на фоне 39-летнего Даванкова 71-летний Владимир Путин будет казаться дедом, говорили «Медузе» близкие к АП источники. Политические взгляды Владислава Даванкова для Кремля опасности не представляют: это системный политик, который не стремится оседлать антивоенную волну. Хотя он и заявил после недопуска до выборов Бориса Надеждина, что готов «сотрудничать» с ним, взглядами Даванков, по его собственным словам, с Надеждиным не сходится.

Заметным публичным политиком Даванков стал в 2020 году, когда в России появилась партия «Новые люди» — проект бизнесмена, основателя компании по производству и продаже косметики Faberlic Алексея Нечаева. Эту партию создали перед выборами в Госдуму 2021 года как «либеральный проект» Кремля, чтобы протестно настроенным россиянам было за кого голосовать.

Одним из главных публичных лиц «Новых людей» с момента создания партии был дядя Владислава Даванкова Александр — давний бизнес-партнер Алексея Нечаева, с которым они вместе стояли у истоков Faberlic.

Сам Даванков тоже работал в Faberlic: он был вице-президентом компании и членом совета директоров. Есть у него и собственный бизнес: согласно данным «СПАРК-Интерфакс» он до сих пор числится совладельцем микрофинансовой компании «МЦК». Она работает под брендом «Азиякредит» и специализируется на выдаче быстрых займов мигрантам из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Даванков и Алексей Нечаев в Госдуме. Декабрь 2021 года. Фото: ТАСС / Scanpix

Свой парень в Кремле

В 2018 году Даванков занялся политикой: он стал заместителем директора некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Эта НКО — детище замглавы администрации президента Сергея Кириенко, который в Кремле курирует внутреннюю политику. Именно вхожий в Кремль Владислав Даванков мог познакомить основателей Faberlic с Сергеем Кириенко и братьями Ковальчуками, которые стали негласными кураторами «Новых людей» (считается, что давний друг Владимира Путина Юрий Ковальчук — покровитель Сергея Кириенко: именно он лоббировал назначение Кириенко на пост первого замглавы администрации президента).

Хотя во время думской кампании «Новые люди» транслировали демократические ценности, партия была подконтрольна Кремлю — поэтому в Госдуму она провела целых 13 депутатов. Ключевая роль во фракции «Новых людей» досталась именно Владиславу Даванкову: он стал вице-спикером Госдумы.

Спустя пять месяцев после думских выборов, в феврале 2022 года, Россия оказалась на пороге войны. На фоне милитаристского ура-патриотизма, в который ударились все старые парламентские партии, позиция «Новых людей» выглядела почти либеральной. 19 февраля, за пять дней до полномасштабного вторжения России в Украину, Владислав Даванков говорил, что «нагнетание ситуации» ударит в первую очередь по жителям обеих стран и непризнанных республик.

«Война — это человеческие жертвы, санкции, доллар по 150 рублей, скачок цен на продукты. В России за чертой бедности 16 миллионов человек. Мы готовы к тому, что их станет больше?» — говорил тогда нынешний кандидат в президенты.

Когда 15 февраля в Госдуме решали, как признавать так называемые ДНР и ЛНР, КПРФ предлагала обратиться к Путину напрямую без консультаций с МИДом. «Новые люди» были единственной фракцией, которая выступила против.

Но продержались депутаты недолго. Уже 22 февраля, когда Госдума была поставлена перед необходимостью экстренно ратифицировать договоры о дружбе и сотрудничестве с ЛНР и ДНР, «Новые люди» проголосовали «за». Изменившуюся позицию партии тогда лаконично выразил именно Даванков. Он сказал: «Президент принял верное решение. Демократия — это когда мы обсуждаем, дискутируем до принятого решения. Но когда решение принято, нужно действовать».

Открыто против войны Владислав Даванков не высказывается. В интервью Ксении Собчак осенью 2023 года он сказал, что урон, который война нанесла России, — это «большая трагедия для нашей страны». «Я очень мало знаю людей, которые могут прямо сказать: война — это здорово, так и надо действовать, — сказал он. — Никогда война не приводит ко всеобщему счастью».

На прямые вопросы о своем отношении к войне Даванков не отвечает. «Я бы не хотел на 100% открывать свою позицию. Потому что не рассказывать же все противникам», — заявил он на предвыборной встрече в Петербурге в январе 2024 года. И добавил, что ему важно, чтобы решением вопроса войны с Украиной не пришлось заниматься следующему поколению — но тем не менее «мира любой ценой» он не хочет.

Вместе с коллегами по партии Даванков демонстрирует лояльность режиму поездками в Донбасс. Летом 2022 года, например, он сопровождал машину гуманитарного конвоя, отправленную в Изюм.

Не критикуя решения президента, Даванков, тем не менее, атакует ура-патриотичных политиков. Например, Екатерину Мизулину он называет «серийной доносчицей» и предлагает наказывать таких людей, как она, обязательными работами.

Даванков и Вячеслав Володин на заседании Госдумы. Февраль 2023 года. Фото: duma.gov.ru

На страже радуги и «традиционных ценностей»

Именно Владислав Даванков подготовил законопроект о запрете смены пола, который в июле 2023 года приняла Госдума (вице-спикер от «Новых людей» разработал документ, но затем подписи под ним поставили и другие депутаты, так что внесли проект как межфракционный). Этот закон запрещает и хирургические операции, и гормональную терапию, и смену пола в документах. Исключение — только для людей, кому операция требуется из-за врожденных генетических особенностей. Написанный Даванковым закон поразил в правах и тех людей, кто сменил пол в прошлом: им запретили усыновлять детей и брать над ними опеку.

«Если мы как страна решили, что традиционные ценности — наше все, семья — наше все… значит, надо быть последовательными», — объяснял Даванков, почему выступил с этим законопроектом, в интервью Ксении Собчак. Впрочем, когда журналистка спросила его, поддерживает ли он сам «традиционные ценности», Даванков промолчал.

На вопрос о том, чем дискриминация транслюдей отличается от дискриминации по национальному признаку, он ответил, что сравнивать это — все равно что «сравнивать теплое с мокрым». «У нас Россия — большая страна, в которой хорошо и евреям, и русским, и грекам, и чеченцам, и якутам, и калмыкам, нет такой дискриминации. Есть вопрос о том, как лечить психическое заболевание (заболеванием Даванков называет гендерную дисфорию. — Прим. “Холода”). Сейчас в МКБ-11 говорится, что это не психическое расстройство. Это путь, который выбрал Запад. А у нас есть стратегия, согласно которой психические заболевания нужно лечить не хирургическим способом», — сказал он.

Рассуждая о запрете смены пола, Даванков подчеркивает, что первая версия законопроекта была «жесточайшей», но благодаря в том числе его работе норму удалось смягчить. В интервью Ксении Собчак политик признался, что во время работы над проектом для него «стало открытием», что в каждом человеке присутствует не по одной «женской» X-хромосоме и «мужской» Y-хромосоме, а набор ХХ или ХY (из-за генетических особенностей у некоторых людей набор этих хромосом может быть другим, и поэтому их половое созревание нарушается. — Прим. «Холода»).

«Бывают детки — кошмарные случаи: в Дагестане парень 16 лет, кавказец настоящий, и вдруг у него начинаются, прошу прощения, месячные. Это позор для всего селения, его запирают в сарае, никуда не выпускают до 19 лет, и он сбегает... Все медицинские заболевания, связанные с генными отклонениями, мы вывели из-под действия этого закона», — говорил Даванков.

Хотя в целом политику «традиционных ценностей» Даванков с готовностью проводит в жизнь, в мелочах он предлагает «раскрутить гайки». В ноябре прошлого года, еще до того как Россия объявила ЛГБТ экстремистской организацией, он попросил Роскомнадзор официально объявить, что изображение радуги само по себе никак не связано с ориентацией. Таким образом депутат надеялся избежать «абсурдных случаев преследования» людей. Впрочем, эта инициатива ни к чему не привела — и россиян штрафуют и даже сажают под арест за сережки с радугой или картинки радуги в соцсетях.

Борец с «перегибами»

Когда осенью 2023 года Владимир Путин объявил мобилизацию, Владислав Даванков это решение критиковать не стал. Но стал бороться с «перегибами на местах» — помогать возвращать домой мужчин, которых отправили на фронт, хотя мобилизации они не подлежали. Публично Даванков ругал бездушных военкомов, которым «не важны человеческие судьбы», и «чиновников на местах», которые отправляют на фронт всех подряд, хотя президент «четко обозначил рамки».

«Новые люди» тогда создали специальный центр работы с жалобами на «поспешные и несправедливые» решения о призыве на фронт. За первую неделю мобилизации, отчитывался Даванков, юристы партии обработали больше тысячи обращений. О том, сколько мужчин эта работа в действительности помогла вернуть с фронта домой, Владислав Даванков не сообщал. Но писал, что после его обращений от мобилизации освободили незрячего на один глаз Александра Чухлебова, которому исполнилось почти 50 лет.

«Ошибки мобилизации» Даванков пытался исправить и на законодательном уровне. Он предлагал освободить от мобилизации предпринимателей — но эту идею раскритиковали в правительстве.

В 2023 году, когда власти решили повысить верхнюю планку возраста для призыва на срочную службу до 30 лет, депутаты от «Новых людей» проголосовали против. Даванков вместе с коллегой по фракции Сарданой Авксентьевой предложил ввести отсрочку от службы для отцов детей до трех лет и для отцов детей с инвалидностью — но эту инициативу Дума пока не рассмотрела.

Фото: Дмитрий Духанин / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

Ручной «либерал»

Владислав Даванков — политик настолько системный, что в 2021 году Кремль даже рассматривал возможность отправить его руководить регионом (он был одним из кандидатов на должность врио главы республики Марий Эл).

В прошлом году Владислав Даванков участвовал в выборах мэра Москвы — конкурировал с Сергеем Собяниным, который с результатом в 76,4% голосов оказался переизбран на третий срок. Даванков же получил 5,34% и занял четвертое место.

Во время предвыборной кампании Даванков выступал с инициативами, которые должны были завоевать симпатии оппозиционно настроенных москвичей. Он призывал перестать штрафовать и арестовывать людей за старые антивоенные посты в соцсетях (предлагал ограничить срок давности по таким правонарушениям двумя-тремя месяцами со дня публикации). Выступал за то, чтобы власти сняли запрет на митинги: в некоторых регионах России чиновники до сих пор используют коронавирусные ограничения, чтобы не позволить людям протестовать. Но все эти предвыборные идеи так и остались нереализованными.