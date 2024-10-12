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Интернет и мемы

Тюремная камера или люкс-отель?

Определите, где задерживаются по своей воле, а где — по решению суда, в тесте «Холода»
1 минута чтения 12.10.2024

В мире есть тюрьмы, которые выглядят лучше отелей, и отели, напоминающие места заключения. Во многих развитых странах считают, что тюрьма нужна не только для наказания, но и для реабилитации: например, в Скандинавии заключенным создают комфортные условия, чтобы помочь им вернуться к нормальной жизни. А в некоторых европейских тюрьмах есть программы обучения и трудоустройства, чтобы осужденные могли интегрироваться в общество после освобождения. Пройдите тест «Холода» и угадайте, где люди отбывают срок, а где — наслаждаются отдыхом. 

Как думаете, где сделано это фото?
Как думаете, где сделано это фото?
Как думаете, где сделано это фото?
Как думаете, где сделано это фото?
А что насчет этой фотографии?
А что насчет этой фотографии?
Как думаете, где отдыхает этот мужчина?
Как думаете, где отдыхает этот мужчина?
А откуда это фото?
А откуда это фото?
Это комната отеля или тюремная камера?
Это комната отеля или тюремная камера?
Остановились бы здесь?
Остановились бы здесь?
А хотели бы провести здесь выходные?
А хотели бы провести здесь выходные?
И последний вопрос. Что думаете — это хостел или тюремная камера?
И последний вопрос. Что думаете — это хостел или тюремная камера?
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Автор:редакция «Холода»
Фото:alcatraz-jail-hostel.tbilisi-hotels.com; Marco Di Lauro / Getty Images; alcatraz-hotel.com; hohensinn-architektur.at

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