Тюремная камера или люкс-отель?

В мире есть тюрьмы, которые выглядят лучше отелей, и отели, напоминающие места заключения. Во многих развитых странах считают, что тюрьма нужна не только для наказания, но и для реабилитации: например, в Скандинавии заключенным создают комфортные условия, чтобы помочь им вернуться к нормальной жизни. А в некоторых европейских тюрьмах есть программы обучения и трудоустройства, чтобы осужденные могли интегрироваться в общество после освобождения. Пройдите тест «Холода» и угадайте, где люди отбывают срок, а где — наслаждаются отдыхом.
Как думаете, где сделано это фото?
Как думаете, где сделано это фото?
А что насчет этой фотографии?
Как думаете, где отдыхает этот мужчина?
А откуда это фото?
Это комната отеля или тюремная камера?
Остановились бы здесь?
А хотели бы провести здесь выходные?
И последний вопрос. Что думаете — это хостел или тюремная камера?
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