Тюремная камера или люкс-отель?

Определите, где задерживаются по своей воле, а где — по решению суда, в тесте «Холода»

В мире есть тюрьмы, которые выглядят лучше отелей, и отели, напоминающие места заключения. Во многих развитых странах считают, что тюрьма нужна не только для наказания, но и для реабилитации: например, в Скандинавии заключенным создают комфортные условия, чтобы помочь им вернуться к нормальной жизни. А в некоторых европейских тюрьмах есть программы обучения и трудоустройства, чтобы осужденные могли интегрироваться в общество после освобождения. Пройдите тест «Холода» и угадайте, где люди отбывают срок, а где — наслаждаются отдыхом.

Как думаете, где сделано это фото? В эстонском мотеле В норвежской тюрьме Назад Далее Как думаете, где сделано это фото? В американской тюрьме штата Индиана В пет-френдли отеле в Германии Назад Далее А что насчет этой фотографии? Это частная тюрьма в ОАЭ Это же отель в США Назад Далее Как думаете, где отдыхает этот мужчина? В норвежской тюрьме В съемном доме в Швеции Назад Далее А откуда это фото? Видно же — это шведская тюрьма! Из отеля в Германии Назад Далее Это комната отеля или тюремная камера? Не пытайтесь меня провести, это китайская тюрьма Похоже на отель в Латвии Назад Далее Остановились бы здесь? Конечно! Это же отель в австрийских Альпах Нет, вы что — это австрийская тюрьма Назад Далее А хотели бы провести здесь выходные? Да! Это же отель The Ritz-Carlton в Эр-Рияде Кто меня туда пустит — это тюрьма для высокопоставленных подозреваемых в Саудовской Аравии Назад Далее И последний вопрос. Что думаете — это хостел или тюремная камера? Точно хостел, вы меня не проведете Похоже на тюрьму в Японии Назад Посмотреть результат Результат Ваш результат из 9