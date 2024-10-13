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Криминал

Популярный ведущий музыкальных и детских передач много лет насиловал детей

На работе решили не поднимать эту тему, пока он был жив
13 минут чтения 13.10.2024
Джимми Сэвил
Джимми Сэвил. Фото: Matthew Fearn / Reuters

Джимми Сэвил — диджей, ведущий Би-би-си и музыкальной программы Top of the Pops. Он также был волонтером в больницах и много занимался благотворительностью. За свою жизнь Сэвил собрал около 40 миллионов фунтов для системы здравоохранения Великобритании. За это в 1990 году Сэвила посвятили в рыцари. Но только после его смерти страна узнала, что Сэвил был педофилом и насильником и много лет домогался детей и женщин, с которыми работал. Его несколько раз обвиняли в насилии, но он всякий раз выходил сухим из воды. Как ему это удалось — «Холод» рассказывает в новом выпуске еженедельной тру-крайм рубрики.

Пасмурным днем 9 ноября 2011 года сотни людей собрались в центре британского Лидса, чтобы проводить в последний путь популярного теле- и радиоведущего Джимми Сэвила. 

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По пути из Queen’s Hotel, где тысячи поклонников прощались с ведущим, похоронный кортеж с покрашенным в золотой цвет гробом ненадолго остановился у Главного госпиталя Лидса. Сэвил много лет не только жертвовал и помогал собирать деньги для этой больницы, но и работал там волонтером. 

Кортеж проехал к Кафедральному собору Лидса, где Сэвил часто молился. Из точек маршрута на карте вырисовывался силуэт ведущего, курящего сигару — Сэвил был заядлым курильщиком. 

Сэвила любили за его талант рассмешить. «В этом весь Джимми — он радовал всех нас, — говорил репортерам Стивен Милборн, водитель крана, который первым среди сотен людей встал в очередь на заупокойную службу. — Я стою здесь с пяти утра, у меня было время вспомнить его шутки и безумные поступки». 

Спустя год после смерти Сэвила вся страна узнала, что он был педофилом и насильником. 

Похоронный кортеж у Главного госпиталя Лидса, в котором ведущий был волонтером
Похоронный кортеж у Главного госпиталя Лидса, в котором Джимми был волонтером, 10 ноября 2011 года. Фото: Lucy Ray / PA Images / Reuters Connect

Легенда Великобритании

Джимми Сэвил родился в октябре 1926 года в Лидсе в семье католиков и был седьмым ребенком. Его отец работал в букмекерской конторе и страховым агентом, а мать занималась детьми. Детство ведущего пришлось на годы Великой депрессии, семье не хватало денег на жизнь. Он рассказывал, что его матери приходилось кормить и одевать девять человек на три с половиной фунта в неделю (около 175 фунтов по современному курсу)

В 1940 году 14-летний Сэвил бросил школу, чтобы пойти работать. Во время Второй мировой войны он трудился на угольных шахтах Западного Йоркшира, после организовывал вечеринки в танцевальных залах Лидса. В 1958 году Сэвил устроился диджеем на «Радио Люксембург», а в 1960 году — в Tyne Tees Television. 

В 1964 году Сэвил начал вести музыкальный чарт Top of the Pops на Би-би-си, со временем у него появились собственные радиошоу. Но популярность Сэвилу принесла детская передача Jim’ll fix it («Джим это исправит»), которую, начиная с 1975 года, он вел почти 20 лет. В выпусках программы ведущий зачитывал письма детей и старался исполнить их желания — например, отправить в парк развлечений группу бойскаутов.

В 1971 году 15-летняя Клэр Макалпин умерла от передозировки снотворным. Незадолго до смерти ее мать Вера Макалпин звонила в Би-би-си и рассказывала, что к Клэр приставал Джимми Сэвел. Он заметил ее во время съемок Top of the Pops, куда нередко приглашали зрителей, и позвал к себе домой. 

Руководство Би-би-си начало проверку. Сэвила опросили, но ведущий отверг обвинения, и этого оказалось достаточно — телеканал не попытался поговорить с самой Макалпин и с другими сотрудниками Top of the Pops, чтобы выяснить подробности произошедшего. Дело закрыли, а Сэвил продолжил приглашать в зрительный зал юных девушек.

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Позже зрительницы рассказывали, что Сэвил насиловал их в гримерке. На телеканале ходили слухи, но коллеги Сэвила предпочитали не обращать на них внимания. 

Разговоры о том, что Сэвил педофил, выходили за пределы Би-би-си. Сам Сэвил признавался, что иногда приглашал 14-летних девушек к себе домой после съемок Top of the Pops, но, как он объяснял боссам Radio One, он звал к себе подростков, которым было негде ночевать.

В последующие годы ведущего не раз спрашивали, а не педофил ли он, но он только отшучивался и говорил, что на самом деле не любит детей и не позволил бы им переступить порог его дома, потому что ему было бы «очень некомфортно».

В интервью в 1990 году Сэвил настаивал, что вокруг него всегда дети, потому что он работает в шоу-бизнесе и знает их кумиров. 

Ведущий в своей студии
Джимми Сэвил в своей студии, 1972 год. Фото: PA Images / Reuters Connect

«Только попробуй сказать кому-то» 

В 1972 году Сэвил пришел проверить зрение в оптику, где стажировалась 21-летняя девушка по имени Сьюзен. Позже она рассказала, что во время диагностики ведущий постоянно курил, но ей было страшно попросить его отложить сигару — Сэвил был одним из ее первых клиентов.

Позже Сьюзен рассказывала, что перед тем как уйти, Сэвил попросил менеджера оптики отправить к нему домой «ту самую с большими буферами и в короткой юбке», чтобы проверить его очки. 

Когда Сьюзен вошла в дом, Сэвил запер дверь на замок, а после того как она начала диагностику и надела на него очки — схватил ее за грудь и «засунул свой язык ей в глотку». Сьюзан пыталась его оттолкнуть, но у нее не получилось. Сэвил спустил штаны своего спортивного костюма. 

Насилие продолжалось несколько минут, вспоминает Сьюзан в разговоре с журналистами. Когда все закончилось, он предложил ей дать ему интервью для своей программы «Путешествия Сэвила», в которой он разговаривал с жителями разных мест Великобритании. В состоянии шока после произошедшего она согласилась. Сэвил вел себя так, будто ничего не произошло.

На работе Сьюзан рассказала о произошедшем. «Они просто посмеялись над этим», — вспоминала она. В полицию она не обращалась — за несколько лет до этого Сьюзан уже подвергалась сексуализированному насилию и сообщила об этом полицейским, но это не дало никакого результата. 

Спустя несколько лет Сьюзан встретила Сэвила в парке в Лидсе. Она подошла к нему и спросила, помнит ли он ее. Ведущий сделал вид, что никогда ее не видел.

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В 1977 году на детскую передачу Сэвила пришел девятилетний скаут Кевин Кук. Сэвил подозвал его к себе и пообещал лично вручить значок программы. Так Кевин попал в гримерку Сэвила. «Он снял с меня шорты, а я сидел там, словно окаменевший. Он сказал мне: “Только попробуй сказать кому-то. Мы знаем, где ты живешь”», — рассказал Кук журналистам в 2023 году. Спустя некоторое время к Сэвилу присоединился еще один мужчина — Кук не смог его опознать. Он тоже совершил сексуализированное насилие над мальчиком и бил его. «Он был одет во что-то, похожее на рубашку армии или флота. У него были длинные волосы, заправленные по бокам, а на макушке лысина, хотя в то время он не был старым — на вид ему было лет 30», — рассказывал журналистам Кук. 

Следующие 35 лет он хранил эту историю в секрете. «Я чувствовал, будто это была моя вина», — говорил Кук. 

Джимми Сэвил вручает детям чек на 7500 фунтов стерлингов от имени Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми
Джимми Сэвил вручает детям чек на 7500 фунтов стерлингов от имени Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми, Лондон, 1973 год. Фото: PA Images / Reuters Connect

Талант все покроет

3 октября 2012 года на британском телеканале ITV вышел документальный фильм, который навсегда изменил образ Сэвила: в нем несколько девушек рассказали о том, что подвергались насилию с его стороны. После выхода фильма заговорили и другие жертвы телеведущего. Кроме того, авторы фильма смогли подтвердить, что руководству Би-би-си было известно об обвинениях в адрес Сэвила, но они не захотели проводить разбирательство. 

Вскоре полиция начала расследование. Полицейские опросили 130 человек, 114 из которых были потенциальными жертвами. Эти люди рассказывали, что подвергались домогательствам и изнасилованиям со стороны Сэвила в самых разных местах, в том числе в рабочих помещениях Би-би-си, а также у него дома и в его машине, в больницах и хосписах, куда он приходил как волонтер. Среди давших показания была даже внучатая племянница Сэвила Кэролайн Робертсон — она подверглась насилию, когда ей было 12 лет.

Внутреннее расследование после выхода фильма ITV начали и в Би-би-си. Работу поручили независимому эксперту Джэнет Смит, которая в прошлом была судьей. Она должна была установить факты сексуализированного насилия, совершенные Сэвилом с 1964 по 2007 годы, когда он работал на телеканале. 

Группа Смит опросила более 700 человек, среди которых были два высокопоставленных сотрудника Би-би-си. Собеседники подтвердили Смит, что Сэвил нередко приглашал подростков к себе домой после съемок. 

В 2013 году полицейские и Национальное общество по предотвращению жестокого обращения с детьми опубликовали доклад о расследовании преступлений Сэвила. В их списке было 214 преступлений, в том числе 34 изнасилования. 

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К 2016 году группа Смит установила, что среди 72 жертв Сэвила за время его работы на Би-би-си восемь подверглись изнасилованию, еще в одном случае была попытка изнасилования. Остальные пережили домогательства со стороны ведущего. Большая часть случаев произошла в 1970-х годах, когда Сэвил вел чарт Top of Pops. Самой юной жертвой Сэвила стала восьмилетняя девочка. 

Расследование показало, что ведущий совершал свои преступления с 1940-х годов, когда ему было около 20 лет. При этом у Би-би-си было как минимум пять поводов провести расследование и остановить Сэвила, но компания ими не воспользовалась. 

Представляя свой доклад в 2016 году, Смит отметила, что в Би-би-си была строгая иерархия и подчиненные неохотно рассказывали о происходящем менеджерам, так как считали, что это не их задача. 

Би-би-си предоставляло популярному ведущему множество привилегий, которые делали его практически неуязвимым, — к такому выводу пришла Смит. В то время в руководстве Би-би-си почти не было женщин, а если кто-то решался рассказать о произошедшем, в телекомпании это старались замять. 

Жертвы Сэвила указывали и на других людей в его окружении, причастных к насилию. В том же 2012 году в Лондоне арестовали рок-музыканта Гари Глиттера. Перед этим бывшая ученица школы для девочек в Суррее рассказала, что однажды видела, как музыкант занимался сексом с другой ученицей ее школы в гримерке Сэвила в телецентре Би-би-си. В 2015 году году Глиттера приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в изнасилованиях, домогательствах и сексуальных отношениях с девочкой моложе 13 лет в середине 1970-х. 

Во время расследования выяснилось, что Сэвил совершал свои преступления еще до работы на радио и телевидении. 

Среди его жертв была девушка по имени Дариен. Она встретила Сэвила еще в годы, когда он был менеджером танцевальных вечеринок в Лидсе. Ей было всего 13 лет. Он увидел ее в толпе и подозвал себе под предлогом того, что у нее не было билета. Ведущий отвел ее к себе в кабинет, где попытался изнасиловать. Не уточняя детали, Дариен рассказывала, что у него ничего не вышло. 

Спустя какое-то время он снова случайно встретил Дариен и напал на нее. Позже в интервью журналистам она говорила, что смерть Сэвила стала для нее приятной новостью и что она хотела бы станцевать на его могиле: «Я думаю, он был невероятно умным человеком. У него не было таланта, но, по моему мнению, он был одним из величайших манипуляторов, что позволило ему стать тем, кем он стал».

Снять с эфира

Разоблачить Сэвила могли еще осенью 2011 года. В то время к эфиру Newsnight, главной информационно-аналитической телепрограммы Би-би-си, готовили расследование про Сэвила — программу стали готовить после того, как журналисты наткнулись в интернете на рукопись женщины по имени Карин Уорд, которая участвовала в шоу Сэвила в 1970-х годах, когда ей было 14 лет. Уорд писала о пережитом насилии по совету своего психолога. В документе упоминались инициалы Сэвила.

«Он хотел, чтобы я делала для него кое-какие вещи, чтобы я ласкала его, он предлагал мне заняться оральным сексом. Я не хотела, но он пообещал, что если я соглашусь, то он пригласит меня и моих друзей в телецентр и на запись шоу, — рассказывала Карин Уорд журналистам Newsnight. — Я очень хотела побывать на телевидении. Мне не хотелось заниматься с ним оральным сексом, это было отвратительно. Но я сделала это».

Программу сняли с эфира по неизвестным причинам. Журналисты, работавшие над материалом, рассказывали, что редактор Питер Риппон сначала загорелся темой, но постепенно охладел к ней. 

Один из авторов расследования Мейрион Джонс рассказывал, что предупреждал Питера Риппона о последствиях сокрытия скандала. «Я был уверен, что так или иначе эта история выйдет наружу, и тогда Би-би-си обвинят в укрывательстве», — говорил Джонс после выхода фильма ITV.

Лиз Маккин, еще одна журналистка, работавшая над расследованием, рассказывала, что, по ее впечатлению, чувствовалось, что на Риппона давили. Она отметила, что фокус редактора сместился с того, чтобы разоблачить педофилию национальной телезвезды, на разбор причин, из-за которых в прошлом полицейские уже отклоняли жалобы нескольких женщин на Сэвила. 

Риппон в свою очередь говорил, что счел собранные доказательства недостаточными, поэтому самостоятельно принял решение отменить выход материала. После выхода фильма ITV его отстранили от работы на время расследования, а по итогам расследования перевели на другую должность, но он сохранил работу в Би-би-си. 

Забвение

В октябре 2012 года семья Сэвила сообщила, что прислушавшись к общественному мнению, они решили убрать могильный камень с могилы Сэвила на кладбище Скарборо. 

Цветы, оставленные на могиле ведущего на кладбище, после того как оттуда убрали надгробие
Цветы, оставленные на могиле Джимми Сэвила на кладбище, после того как оттуда убрали надгробие, 10 декабря 2012 года. Фото: Anna Gowthorpe / PA Images / Reuters Connect

Камень сняли ночью 9 октября, чтобы, по словам семьи Сэвила, «избежать шоу» вокруг этого. «Мы подумали, что самый правильный способ сделать это — тихо и в темноте», — рассказывал Би-би-си организатор похорон Сэвила. 

Камень с эпитафией «Все было хорошо, пока не кончилось» доставили на задний двор дома семьи Сэвила в Лидсе, а после уничтожили. 

После скандала в Гражданском холле Лидса сняли памятную доску в честь Сэвила, а кафе в больнице Stoke Mandeville, названное в его честь, переименовали. Многие институции отозвали почетные степени и звания, присужденные Сэвилу.

В конце декабре 2012 две благотворительные организации, связанные с Сэвилом — the Jimmy Savile Charitable Trust и The Jimmy Savile Stoke Mandeville Hospital Trust, — приняли решение закрыться. 

А Би-би-си пообещала, что больше не будет повторять эфиры программ Top of the Pops, которые вел Сэвил. 

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Автор:редакция «Холода»

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