С новогодних корпоративов в Донбасс

В декабре 2023 года одним из самых обсуждаемых событий в России стала новогодняя «почти голая» вечеринка телеведущей Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор». Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и другие знаменитости стали объектами возмущения «патриотического» сообщества России и были вынуждены публично извиняться. «Холод» рассказывает, как изменилась жизнь артистов после скандальной вечеринки и что именно им приходится делать, чтобы вернуться к прежней жизни и «загладить вину».

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Настя Ивлеева

До вечеринки

За день до новогодней вечеринки в «Мутаборе» Анастасия Ивлеева была одной из самых высокооплачиваемых звезд в России. По данным журнала Forbes, еще в 2019 году реклама в ее инстаграме стоила около миллиона рублей. Ивлеева сотрудничала с McDonald’s, Cotex, Aviasales, Infiniti, МТС и другими брендами, а также продолжала работать на телевидении, сниматься в фильмах и сериалах.

В 2021 году Ивлеева возглавила рейтинг самых богатых российских блогеров по версии журнала Forbes. Одно только рекламное агентство «Ивлеева Продакшн», которым она владеет, в 2022 году принесло ей 46 миллионов рублей чистой прибыли.

О политике Ивлеева практически не говорила. Однако даже из ее немногочисленных заявлений было ясно, что она не поддерживает российский режим. Например, в 2018 году на традиционный вопрос Юрия Дудя: «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?» Ивлеева ответила: «Ты не заебался?» А в 2020 году Ивлееву публично отметил Алексей Навальный: тогда телеведущая перевела деньги благотворительной организации «Альянс врачей». После вторжения российских войск в Украину Ивлеева опубликовала два антивоенных поста.

«Мы стали свидетелями этой катастрофы. В Украине гибнут люди, рушатся города, гибнут наши солдаты, многие из которых совсем юные, идет информационная война, в которой мы, простые люди, не можем найти правды», — говорилось в одной из публикаций.

После вечеринки

Уже 21 декабря, на следующее утро после вечеринки, на Ивлееву обрушилась волна критики от депутатов Госдумы и провоенных общественников. Больше всего негодовала знаменитая своими доносами глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина. По ее словам, «проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично».

24 декабря Ивлеева публично извинилась и пообещала направить все средства, полученные с билетов на вечеринку, на благотворительность, однако это ее не спасло. 26 декабря компания МТС исключила Ивлееву из списка своих амбассадоров, а «Тинькофф банк» разорвал сотрудничество.

27 декабря Ивлеева записала второе видеообращение, в котором со слезами просила прощения и убеждала людей дать ей еще один шанс, ведь «Россия умеет прощать».

29 декабря Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию «массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

После «голой вечеринки» контент Ивлеевой в соцсетях сильно изменился. Если раньше она рассказывала своими подписчикам о вечеринках, записывала смешные голосовые сообщения и писала шутливые посты («вопрос — как поднять с колен верхнее веко и жопу?»), то теперь практически все ее публикации так или иначе связаны с новостной повесткой.

30 декабря Ивлеева писала про обстрелы Белгорода («Белгород… дети… мирные люди. Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам»), 21 января — про жертв в Донецке («Донецк. Чудовищная трагедия. Нет слов»), а 23 февраля — поздравила «защитников Отечества» («Тех, кто на фронте и в тылу, и, конечно же, наших ветеранов»).

29 февраля во время послания президента Федеральному собранию Ивлеева написала, что будет голосовать за Владимира Путина на предстоящих выборах: «Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимание. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать».

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Дима Билан

До вечеринки

Одним из гостей на вечеринке был певец Дима Билан. В отличие от Ивлеевой он еще до декабря 2023 года комплиментарно высказывался о российской власти и поддерживал войну в Украине. «Если нужна будет моя поддержка [Донбассу] — творческая, какая угодно, вы только скажите», — говорил певец в июне 2022 года.

Во время войны певец продолжал ездить по России и странам СНГ с концертами, фотографировался с военными. Тем не менее в последний год светские хроники лишь несколько раз обращали на него внимание: из-за смерти его кота от ВИК-инфекции и отмены нескольких концертов из-за бронхита.

После вечеринки

Дима Билан опубликовал видеообращение по поводу «голой вечеринки» только 26 декабря. Извиняться артист не стал, а свое появление в «Мутаборе» объяснил необходимостью посещать такие мероприятия из-за своего статуса. По его словам, «голая вечеринка» была арт-выставкой, на которую он пришел в брюках, водолазке и плаще. Правда, судя по фото, водолазка на нем была прозрачная.

«Я прекрасно понимаю негодование наших людей, и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой, понимаю, какая сейчас обстановка в нашей стране. Я включен в новостную повестку… Но я совсем не согласен с желанием некоторых грести всех под одну общую гребенку — каждый отвечает сам за себя», — сказал он.

Билан также напомнил, что 5 декабря 2023 года выступал для семей военных. По его словам, он переживает из-за войны не меньше других, просто не показывает этого.

После вечеринки Билан стал чаще появляться в новостях как «патриотичный» артист. 16 января он приехал в оккупированную часть Донецкой области, где вручил подарки детям в травматологическом центре, оплатил установку кондиционеров в детском социальном центре в Горловке, пожертвовал три миллиона рублей донбасскому приюту для животных, взял под опеку кота, встретился с военными и мирными жителями и даже пообещал помочь пострадавшим от военных действий с протезированием.

Однако все это не спасло Билана от «наказания» за участие в скандальном мероприятии. 8 февраля в СМИ опубликовали новый список артистов, «запрещенных к концертной деятельности» в России. И Билан оказался в числе тех, кому нельзя выступать.

Фото: Дима Билан / YouTube

Выступать, тем не менее, Билан продолжил, но в основном на «патриотических» мероприятиях. 21 февраля вместе с Эльмирой Калимуллиной он исполнил гимн России на открытии «Игр Будущего» в Казани. На мероприятии присутствовал президент Владимир Путин.

4 марта в интервью «Московскому Комсомольцу» Билан заявил, что всегда «тайком» помогал военным и жителям «новых регионов нашей страны».

Филипп Киркоров

До вечеринки

Филипп Киркоров поддержал российских военных еще до «голой вечеринки». В июле 2022 года он посетил военный госпиталь в Крыму, где встретился с участниками войны, проходящими реабилитацию.

«В день моего концерта я узнал, что на территории Крыма проходят реабилитацию наши доблестные воины, подвиг которых просто бесценен на сегодняшний день», — говорил он журналистам.

Правда, после этого Киркоров старался держаться в стороне от политики и высказывался крайне осторожно. В апреле 2023 года он заявил: «Патриотическая позиция всегда должна быть. Иначе это трусость. Просто я ее выражаю в песнях. Мне необязательно выражать ее лозунгами. Вся Москва увешана афишами — “Филипп Киркоров в Кремле”. И это уже позиция».

К концу 2023 года он был востребованным артистом в России. В ноябре он рассказал журналистам, что станет ведущим премии «Золотой Граммофон».

Фото: Ирина Бужор / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

После вечеринки

Киркоров извинился за появление в «Мутаборе» 26 декабря.

«В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел», — сказал он и подчеркнул, что «в это сложное время, время героизма» артисты должны «тщательнее» относиться к выбору мероприятий.

Это ему не помогло. Киркорова вырезали из новогодних эфиров «Первого канала» и ВГТРК, убрали из списка актеров новогодней комедии «Самоирония судьбы». В сети даже появилась петиция с требованием лишить его звания Народного артиста России.

После этого Киркоров начал активнее показывать свой «патриотизм». 8 января он пообещал передать свой гонорар за участие в новогоднем выпуске шоу «Маска» жителям Белгорода, которые пострадали при обстреле. 13 февраля Киркоров выступил перед пациентами и сотрудниками военного госпиталя в Горловке, а также привез гуманитарную помощь, подарки раненым, компьютеры, принтеры, кондиционеры и другую технику для местного детского центра. Кроме того, Киркоров пообещал оплатить протезирование трем раненым военным

Уже на следующий день, 14 февраля, певец опубликовал свое фото из разрушенного концертного зала дома культуры «Шахтер». «В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит “Атлантида”, — написал Киркоров. — Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит… силами наших героев».

25 февраля Киркоров все же провел премию «Золотой Граммофон», хотя с афиш его имя убрали сразу после скандальной вечеринки.

Лолита Милявская

До вечеринки

Лолита Милявская родилась в Украине, но против войны не высказывалась. 26 февраля она рассказывала в своих соцсетях о том, как переживает за маму и дочь, которые находятся в Киеве под бомбежками, и просила открыть гуманитарный коридор.

Позже Лолита вывезла из Киева своих маму и дочь в Россию, а затем перевезла в Болгарию. При этом сама осталась в России и продолжала давать концерты. За это ее критиковали украинские фанаты. Аналогичную реакцию пользователей из Украины вызвали и ее посты с жалобами на то, как в России выросли цены из-за санкций.

После вечеринки

После волны критики из-за «головой вечеринки» Милявская, как и Билан, заявила, что пришла на мероприятие как на арт-выставку, и призвала всех «оставаться людьми». Лолиту продолжили критиковать из-за «недостаточного раскаяния». Сцены с ней вырезали из всех новогодних эфиров. 8 февраля она также попала в список «запрещенных артистов».

С тех пор на государственных мероприятиях Лолита не выступала. 14 февраля она объявила, что намерена восстановить храм «на одной из новых территорий» России. Какой именно храм и где он находится, Лолита не уточнила.

Она также подчеркнула, что на протяжении многих лет «ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений» и помогала раненым.

Ксения Собчак

До вечеринки

До вечеринки в «Мутаборе» Ксения Собчак высказывалась против войны и открыто заявляла, что политика Владимира Путина, как, впрочем, и Зеленского, ей не близка.

«Я не поддерживаю то, что происходит. При этом я не считаю возможным занимать позицию, что Россию нужно разрушать изнутри, желать полного развала и проигрыша России. Я считаю, что мой патриотизм заключается в том, что в это сложное время я живу и работаю в своей стране», — говорила она.

После вечеринки

Через несколько дней после мероприятия, 26 декабря, Собчак вместе с другими гостями вечеринки записала видео с объяснениями. В нем она подчеркнула, что «никого не хотела обидеть или оскорбить», а также призвала не отменять концерты артистов, которые были в «Мутаборе» 20 декабря. Кроме того, Собчак отметила, что представляла себе это мероприятие совсем иначе.

«При всей своей любви к провокации, эпатажу я прекрасно знаю: первое — под них всегда стоит аккуратно выбирать время, сейчас не оно; второе — это был не всегда эпатаж, а местами — нелепая безвкусица», — сказала она.

28 декабря Собчак написала в своем телеграм-канале, что «слил» фото с вечеринки режиссер Никита Михалков.

«Наконец-то смогла узнать, кто же донес президенту о вечеринке. Два источника уверенно и подробно заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а еще и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку, — написала она. — Спасибо за бдительность, от извинений никто не отказывается, просто хочется знать, кому мы должны быть благодарны».

Тем не менее хвалить власть Собчак все-таки пришлось. «Читала про экономические реформы из обращения Путина к Собранию, предстоящие в налоговой сфере, и понимала что ждут позитивные перемены, — писала Собчак в телеграм-канале в день послания Владимира Путина. —

Важно, что послание было про мир, а не про войну. И это хорошо».

Рэпер Vacio

До вечеринки

До «голой вечеринки» 26-летний рэпер Vacio (Николай Васильев) выступал с Борисом Гребенщиковым, Димой Биланом, Федуком и другими артистами. О войне до декабря Vacio не высказывался и в политику не вмешивался.

Фото: Ирина Бужор / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

После вечеринки

Фотография рэпера без одежды (он пришел на вечеринку в кроссовках и одном носке, надетом на член) вызвала больше всего внимания в социальных сетях. Vacio получил 15 суток ареста и штраф в 200 тысяч рублей за мелкое хулиганство и «пропаганду ЛГБТ». 22 декабря, видимо, под давлением полицейских, он записал видео, в котором извинился и подчеркнул, что «никак не поддерживает ЛГБТ»: «Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны».

Vacio провел под арестом новогодние праздники и должен был выйти на свободу 5 января. Однако прямо на выходе из спецприемника №1 на Симферопольском бульваре в Москве его вновь задержали и доставили в отделение полиции. Vacio повторно обвинили по административной статье о мелком хулиганстве и дали еще 10 суток ареста. По словам полицейских, он якобы матерился на выходе из ОМВД и «не реагировал» на требования прекратить.

8 января выяснилось, что перед вторым арестом Vacio успели вручить повестку в военкомат. 16 января адвокат музыканта сообщил, что Васильев встал на воинский учет и уже прошел медкомиссию. 29 января адвокат рассказал, что военкомат в Екатеринбурге признал Васильева негодным к военной службе, однако в Москве назначили новую комиссию, которая признала его годным.

16 января Vacio предложили служить в армейском оркестре с зарплатой в 60 тысяч рублей. Кроме того, военкомат разрешит ему покидать место службы и жить в отдельно снятом жилье рядом с частью.

Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)

До вечеринки

Раньше рэпер Джиган чаще появлялся в новостях не российских, а украинских СМИ. Джиган родом из Одессы, и его долгое молчание, а затем и намеки на поддержку российской армии вызывали негодование на родине. Сначала украинские журналисты осудили его за торт в виде ракеты, а затем и за сторис, высмеявшие бегущих от мобилизации россиян. Сам музыкант под мобилизацию не попал, так как воспитывает четырех несовершеннолетних детей.

После вечеринки

На одном из фото с вечеринки голый по пояс Джиган, позируя для фотографов, обнимает Настю Ивлееву. Извиняться, как другие участники, Джиган не стал, зато присоединился к критикам Ивлеевой. «Это не вечеринка, а Содом и Гоморра. Вакханалия. Ивлеева подставила всех», — говорил он в интервью.

В «список запрещенных артистов» Джиган в итоге не попал, но все равно выразил поддержку Донбассу. 5 марта в донецких соцсетях появился пост о том, как Джиган помог восстановить детский сад в Горловке, пострадавший из-за обстрелов.

Анна Асти

До вечеринки

Анна Асти — украинская певица из дуэта Artik & Asti, которая обрела широкую популярность именно в России. В 2023 году она второй раз стала артисткой года по версии «Яндекс.Музыки», а билеты на ее концерты в Москве и Минске осенью и зимой 2023-го были полностью распроданы. В октябре 2023 года Асти получила российское гражданство. За два года полномасштабного вторжения о войне она никак не высказывалась и старалась держаться в стороне от политики.

После вечеринки

После «голой вечеринки» Асти «отменили» сразу. Ее новогодние концерты в Gipsy и «Барвихе Luxury Village» не состоялись, а премьеру ее фильма-концерта перенесли на неопределенный срок. Общественники из православного движения «Сорок Сороков» потребовали лишить Асти российского гражданства и привлечь к ответственности по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений».

8 февраля стало известно, что Анна Асти попала в список «запрещенных артистов». Ее концерты продолжают отменять.

Глюкоза (Наталья Ионова)

До вечеринки

24 февраля 2022 года Наталья Ионова опубликовала антивоенный пост в фейсбуке. В 2023 году она продолжала заниматься музыкой и появлялась на телевидении.

Фото: Ирина Бужор / Kommersant / Sipa USA / Vida Press

После вечеринки

Оправдываться и извиняться после «Мутабора» Глюкоза не стала. Однако уже 27 декабря стало известно, что некоторые телеканалы, рекламные агентства и компании приостановили сотрудничество с ней. А ее бывший продюсер Максим Фадеев заявил, что будет перезапускать проект «ГлюкоZа» без Натальи, так как она «дискредитировала концепцию». Ионова также оказалась в списке «запрещенных артистов».

23 февраля певица опубликовала в инстаграме поздравление «С Днем Защитника Отечества»:

«Поздравляю всех, кто стоял и стоит на защите нашей Родины, — написала она. — Тех, кто сегодня рискует своей жизнью на фронте. Наших близких, которые сейчас на переднем крае с оружием в руках защищают наше Отечество. Спасибо вам за храбрость и отвагу!»