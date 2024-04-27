Пора ли спасать жену Канье Уэста?

Даже если не следить за жизнью рэпера Канье Уэста и его жены Бьянки Цензори, невозможно не наткнуться хотя бы на одну их фотографию, которые раз в несколько недель обсуждают в соцсетях. Обычно Канье и Бьянка идут куда-то по улице в странных нарядах. Он — в черной, закрытой одежде, а она, как правило, практически голая. Социальные сети уже несколько месяцев задаются вопросами: куда они постоянно идут, где уместен такой дресс-код и не издевается ли Канье над Бьянкой? «Холод» попытался найти на них ответы.

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Канье Уэст всегда умел хайпануть на скандалах. В 2005 году на благотворительном концерте, посвященном сбору средств для жертв урагана Катрина, вместо того чтобы зачитать речь с суфлера, Уэст в прямом эфире раскритиковал президента США за то, что тому плевать на чернокожее население.

С тех пор фамилия Уэста регулярно стала появляться в новостях о скандалах. В 2009-м он выскочил на сцену и помешал Тейлор Свифт выступить с речью, когда она получила награду за «Лучшее женское видео» на MTV Video Music Awards, сказав, что рад за нее, но лучшее видео всех времен сняла Бейонсе. В 2013 году его раскритиковали за выступление на радио, где он сказал, что у чернокожих не так много силы и связей, как у евреев. В 2016 году он встретился с Дональдом Трампом, а в 2020-м заявлял, что сам будет баллотироваться на пост президента США.

Как Канье Уэст пришел к славе? Канье Уэсту 46 лет. Свою музыкальную карьеру он начал в середине 1990-х как продюсер и добился успеха в начале 2000-х, когда вышел альбом Jay-Z, над которым он работал. Свою дебютную пластинку как исполнитель Уэст выпустил в 2004 году и с тех пор несколько лет продолжал выпускать новую музыку, регулярно получая престижные награды (всего у него больше 200 наград) и попадая в мировые чарты. Параллельно с музыкой практически со старта карьеры Уэст начал интересоваться модным бизнесом, развивать свою линию одежды и сотрудничать с крупными брендами (например, Gap). Владеет собственным лейблом.

В 2021 году поводом для обсуждений в СМИ стала и личная жизнь Уэста: после семи лет в браке Ким Кардашьян подала на развод с ним. Предположительно, меньше чем через год Канье Уэст снова женился — на Бьянке Цензори, работающей архитектором на его компанию Yeezy.

Умный стратегический ход

Совместные выходы в свет Уэста и Цензори не были предметом обсуждения в соцсетях в начале их отношений. В январе 2023 года, когда об их романе только-только стало известно, пару сфотографировали в кафе, где они довольно буднично ели, запивая еду чаем. И главное — были одеты совершенно обычно: на Уэсте — темные джинсы и зеленый бомбер, на Цензори — блузка свободного кроя.

После этого Уэст и Цензори на время перестали появляться на публике. А когда снова начали делать это ближе к лету 2023-го, после «выходов» пары обсуждали скорее самого Канье (например, его ботинки).

Но с июня внимание публики было приковано уже к Цензори. Весь мир обсуждал облегающий черный «чехол», который надела жена рэпера, пока сам он гулял в штанах и майке. А в августе Уэст и Цензори отправились на отдых в Италию — там их тоже заметили папарацци. Она была вся в белом и полупрозрачном, а он — в черных закрытых вещах. При этом оба были босыми — и тогда привлекло внимание людей как раз это.

Фото: BACKGRID / Vida Press

«Думаю, то, что люди говорят о ногах Канье, показывает, сколько у него власти. <...> И думаю, что это умный стратегический ход. Не удивлюсь, если в следующий раз, когда мы увидим обувь на его ногах, она будет разработана им самим», — комментировал тогда Джейсон Ли, который раньше несколько месяцев проработал главой пиар-отдела Уэста.

Позже Цензори регулярно видели на улице в прозрачных или полупрозрачных колготках, едва скрывающих грудь топах, экстремально открытых боди и других подобных вещах. При этом она рядом с Уэстом занималась вполне будничными вещами: например, ела кебаб, сидя на скамейке.

А в начале сентября интернет «взорвался» — Цензори вышла на улицу практически голой, лишь прикрывая грудь фиолетовой подушкой. Уэст по традиции шел рядом, одетый в черное.

Фото: Cobra Team / BACKGRID / Vida Press

С тех пор выходы пары были похожими один на другой, но неизменно удивляли соцсети. Например, в феврале 2024 года пару заметили на пути в студию Уэста: он сам был, как всегда, одет, а вот на Цензори не было надето ничего, кроме прозрачного дождевика из целлофана. СМИ стали писать о правиле «он всегда в одежде, она — всегда без».

Спасите эту женщину

Постепенно упоминания Уэста и Цензори в соцсетях стали обрастать комментариями, авторы которых считают, что отношение Канье к жене нездоровое и, возможно, даже абьюзивное. «Это его кинк: жениться на женщине и унижать ее за то, что она похожа на его бывшую, которая подала на развод», «Я умоляю, кто-нибудь, вмешайтесь и помогите этой женщине», «Поэтому Ким с тобой и развелась, Канье: ни одна вменяемая женщина не позволит так себя контролировать и унижать», — писали в Твиттере.

«Забудьте о поисках Кейт Миддлтон, нам нужно спасать Бьянку Цензори», — недавно призвала пользовательница X cherubfemme.

Масла в огонь подлили друзья Цензори, которые в сентябре (как раз после ее легендерного появления с фиолетовой подушкой) заявили, что их беспокоит то, как ее брак отдаляет ее от них. А это — типичная тактика абьюзера, который постепенно «отрезает» женщину от внешнего мира, отдаляя ее от привычного круга общения. Цензори в ответ попросила друзей «отъебаться» и обвинила их в том, что те просто ей завидуют.

Журналисты тоже замечали странные вещи: например, то, что старый аккаунт Цензори в Инстаграме оказался удален после свадьбы с Уэстом. А пользователи соцсетей отмечали, что ее язык тела якобы говорит о том, что ей некомфортно и она просит о помощи. Последнее большое интервью с Бьянкой вышло еще до того, как стало известно о ее романе с Канье, а после в СМИ стали писать, что тот буквально запрещает ей публично высказываться (а еще установил правила, что она должна есть и как одеваться).

Фото: BACKGRID / Vida Press

Инсайдеры Daily Mail утверждали, что у Цензори «больше нет собственного разума» и вместо этого она просто подчиняется Уэсту, потому что он якобы убедил ее, что у них «королевский» статус. Эти утверждения косвенно подтверждаются тем, что рассказывала про Уэста его бывшая жена Ким Кардашьян.

«Канье всегда меня одевал. В начале 2000-х он буквально мог внезапно прислать мне имэйл с конкретными образами того, каким должен быть мой стиль», — рассказывала Кардашьян. Она упоминала и о том, что Уэст дал ей понять, что у нее плохой вкус, а затем провел ревизию всего ее гардероба.

В январе 2024 года Уэст выложил фотографии практически обнаженной Цензори в своем инстаграме и заявил, что в этом году она будет ходить «без штанов». И пока что она этого правила придерживается (если за штаны не считать колготки) — даже на встречу со своей мамой Цензори пришла с еле прикрытыми ягодицами.

Однако не все пользователи соцсетей хотят «спасти» Бьянку Цензори. «Меня немного напрягает, как <...> хуесосят Канье Уэста под каждой его фоткой с новой женой. Вы не допускаете, что если она так одевается, даже если это дизайнерское решение Йе, то, блин, это и ее выбор тоже? И вообще в целом вас не должно ебать, как кто одевается», — заявила пользовательница X dengitalk.

Феноменальная личность

Часть людей с таким мнением согласны и говорят, что Цензори одевалась примерно так же и до того, как встретила Уэста, и вообще, мол, «хватит лишать субъектности ее ебанутый вкус». Судя по некоторым фотографиям из ее «прошлой жизни», Бьянка действительно носила откровенные наряды, а также делала акцент на своей груди и вообще сексуальности. Но остается непонятно: если все хорошо, почему ее друзья беспокоятся?

Впрочем, о том, как жила Цензори до появления Уэста в ее жизни, не так много известно. Она родом из Австралии (но с итальянскими корнями) и имеет архитектурное образование, которое получила в университете Мельбурна. В то время Цензори и ее подруга Ирен Папас также создали свой бренд аксессуаров Nylons Jewelry.

«Мы выросли в 1990-х: акцент на чокерах, пастельных тонах и больших сережках для нас — это ностальгия», — так подруги в 2014-м объясняли выбор стиля для своего бренда. Business Insider назвал его «успешным», однако он больше не существует (почему — загадка).

Есть вопросы и к другим фактам биографии Цензори — даже к ее возрасту. Таблоид The Sun утверждает, что ее день рождения 5 января 1995 года, хотя подтвердить ее возраст можно только косвенно — исходя из данных, указанных на странице Бьянки на LinkedIn. При этом Уэст публиковал поздравления 6 января, а из интервью, которое давал экс-бойфренд Цензори, можно и вовсе сделать вывод, что она 1993 года рождения.

Фото: BACKGRID / Vida Press

Из того же профиля на LinkedIn следует, что она с 2020 года работает архитектором в Yeezy HOME — это основанный Уэстом бренд, который должен был заниматься проектированием доступного жилья в Лос-Анджелесе (с тех пор о проекте ничего не слышно). Такую высокую должность Цензори получила, практически не имея подобного опыта ранее (описывая свои проекты дo Yeezy, она не назвала ничего, что выгодно выделяет ее портфолио).

Известно также, что она шесть лет встречалась с австралийским бизнесменом Ником Форжианом.

С самого начала романа с Уэстом Цензори сравнивали с Ким Кардашьян — в основном из-за внешности, но есть и другие сходства. В частности, у Цензори тоже большая семья: помимо Бьянки, в ней еще две дочери — Анджелина и Алиссия. Кроме этого, журналисты раскопали, что их отец Элайа Цензори и его брат Эрис — местные «гангстеры». Первый, по информации австралийского Daily Mail, в 1982-м получил пятилетний срок за хранение героина, а второго называли «мельбурнским Аль Капоне» и предполагали, что он убивает людей по заказу.

Насколько это правда и каково реальное влияние семьи Цензори, вопрос открытый. Но родственники, по сообщениям СМИ, «оказывают давление» на Бьянку, чтобы та рассталась с Уэстом. При этом причина такого давления не называется: возможно, дело вовсе не в нарядах.

Как бы то ни было, в ответ на версии о том, что Уэст контролирует и одевает жену на свой вкус, есть и противоположные. «Люди не понимают креативность Бьянки. Она феноменальная личность и актриса, которая может развлекать публику. Она — артистка в жанре перфоманса. Настолько же, насколько и Канье», — рассказывал анонимный источник изданию Page Six.

Цена хайпа

Хотя история Цензори продолжает интересовать и даже волновать людей, общий вайб обсуждений вокруг пары остается скорее скептическим и сатирическим, чем восторженным. Наряды Бьянки сравнивают с презервативами, шутят, что у нее бесконечные запасы прозрачных вещей, и просят признаться, что все это — точно не искусство, а буквально непонятно что. Некоторые образы вообще откровенно высмеиваются и пародируются.

Фото: BACKGRID / Vida Press

«Я на пути в Старбакс. Какое совпадение», — написала пользовательница твиттера DavisonVideo, выложив фото, где она надела пакет для мусора, напоминающий дождевик Цензори, на голое тело.

Впрочем, стоит признать — помимо достойного вклада в мемную базу, Уэст и Цензори определенно оказали влияние на моду. Marie Claire обращал внимание, что фирменные «тюрбаны» Бьянки, которые та носила в 2023 году, появились ни много ни мало в осенне-зимней коллекции 2024–2025 Saint Laurent. А модные издания успели объявить прозрачные юбки, да и вообще просвечивающие вещи главным трендом этого года.