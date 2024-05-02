«Евгений, 42»

Русскоязычный твиттер второй день обсуждает 42-летнего Евгения. Пользовательница соцсети выложила скриншот его селфи и возмутилась качеством фотографии, но в ответ раскритиковали ее саму. Теперь Евгения фотошопят на обложки журналов и сравнивают с известными актерами. «Холод» рассказывает, как на мужчину из дейтинг-приложения внезапно обрушилась слава.

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«Почему я не люблю приложения для знакомств. Сидишь пять минут и удаляешь профиль нафиг, потому что…» — написала 1 мая пользовательница твиттера с никнеймом Арошка, выложив скриншот из дейтинг-приложения Twinby.

На нем было селфи 42-летнего мужчины по имени Евгений. Он сфотографировался снизу вверх, на фоне потолка и розово-красных обоев с цветочками.

За несколько часов пост разлетелся по твиттеру: пользователи стали массово заступаться за 42-летнего Евгения и желать ему поскорее найти пару. А еще обсуждать, насколько этично высмеивать других людей из-за их внешности.

Жалко таких

«Блин, мне обидно за таких мужичков((((, — написала одна из пользовательниц. — Не все умеют в фотографию, в селфи, в позирование… это, возможно, самая удачная фотография из всех, что он сделал…» С ней соглашаются и другие.

За что бедного мужика🥺 https://t.co/Dv2yqIvzpv — Гаврил Лавин (@maybemaxim) May 1, 2024

Кому-то он напомнил знакомых — обычных мужчин среднего возраста, уставших от тяжелой работы и просто мечтающих найти свою любовь и быть счастливыми.

На защиту Евгения встали и твиттерские борцы с феминизмом. Они обвинили девушек в меркантильности и двойных стандартах.

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Завирусившееся фото Евгения вызывало и критику: некоторые писали, что к мужчинам стоит быть такими же требовательными, как и к женщинам, и отмечали, что хотели бы, чтобы на защиту девушек вставали так же, как на защиту «скуфа, фотка которого просто попала в твиттер» (на интернет-сленге, скуф — немолодой мужчина, который не следит за собой, выглядит старше своих лет, у него нет друзей и он не умеет общаться с девушками).

Выложившая фотографию Арошка отвечала, что ей не понравилось некачественное фото, а не лицо мужчины. Однако вскоре она закрыла профиль, вероятно, из-за оскорбительных комментариев в свой адрес.

Я/МЫ Евгений 42 года — Сергей Сапсаныч🍻 (@motiv_14) May 1, 2024

Совсем как модель

Евгений неожиданно стал очень популярным: в твиттере пишут, что у него красивые глаза и что он похож на американского актера, который мог бы сыграть роль лесника, пожарного, военного или даже Джеймса Бонда. Твиттерские поместили Евгения в топ самых красивых мужчин наряду с Джудом Лоу и Мадсом Миккельсеном.

Евгению предлагают бесплатные фотосессии, а энтузиасты уже обработали его селфи в фотошопе и «поместили» на обложки журналов Time и Esquire. На мемы про Евгения обратил внимание и Aviasales: компания опубликовала мем с фотографией Евгения, а комментаторы предложили оплатить ему свадебное путешествие, если он найдет себе девушку.

Чтобы поддержать Евгения, пользователи твиттера постят скриншоты своих анкет из дейтинг-приложений с подписью, пародирующей фразу Арошки. А некоторые выкладывают свои фото со словами, что выглядят хуже Евгения, хотя младше, чем он.

Почему я не люблю приложения для знакомств.

Сидишь пять минут и удаляешь профиль нафиг, потому что … pic.twitter.com/gMnUkPIG77 — витя фицнер (@vityafitsner) May 1, 2024

Сам Евгений о своей популярности узнал от журналистов. Он рассказал изданию Baza, что работает бетонщиком в Брянской области и не подозревал о своей неожиданной славе, а еще у него есть брат-близнец. Выяснилось, что в анкете он немного уменьшил свой возраст: на самом деле ему 50 лет. На вопрос, как он относится к своей внезапной известности, он ответил, что ему это безразлично.