Техас с Донбасса

I’m going to Novorussia

To be with those who believe

In dignity and honor

And know how to live free

Gonna stand beside them

Till the very end

Gonna burn my money

And make some new friends

Я еду в Новороссию,

Чтобы быть с теми, кто верит

В достоинство и честь

И знает, как жить свободно

Буду рядом с ними

До самого конца

Сожгу свои деньги

И заведу новых друзей