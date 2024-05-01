Техас с Донбасса

Американец Рассел Бентли приехал в Донбасс в декабре 2014 года, чтобы принять участие в войне и «завести новых друзей». Он взял себе позывной Техас и вступил в батальон «Восток», но позже сменил фронт на информационный — завел ютуб-канал (его впоследствии удалили за нарушение правил) и сотрудничал с российским пропагандистским агентством Sputnik. В апреле 2024 года «Техаса» убили российские военные. Специально для «Холода» журналист Глеб Голод рассказывает историю человека, который боролся за легализацию марихуаны, называл себя коммунистом, пытался избраться в сенат США и сбежал из тюрьмы, а в итоге оказался на российско-украинской войне и был убит «своими».

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Днем 8 апреля 2024 года супруги Рассел и Людмила Бентли приехали оформлять документы в администрацию Петровского района Донецка. В это же время неподалеку раздался взрыв. Рассел сел в машину и, по словам Людмилы, поехал узнать, есть ли раненые на месте врывов и нужна ли им помощь. Жену он оставил у здания администрации, беспокоясь за нее из-за продолжавшихся обстрелов. Вскоре Рассел перестал выходить на связь с женой.

Позже в тот же день Людмила отправилась на место взрывов в район Петровской автобазы и нашла там машину мужа. В салоне лежали его бейсболка, очки и разбитый телефон. С тех пор Рассела Бентли никто не видел. Обращения Людмилы Бентли в следственные органы и к президенту РФ результатов не принесли.

19 апреля Z-каналы сообщили о смерти американского коммуниста, прожившего в Донбассе почти 10 лет. Судя по разным сообщениям, Техаса убили военнослужащие 5-й танковой бригады ВС РФ. Подробностей или официальных версий его смерти по-прежнему нет, но провластные телеграм-каналы со ссылкой на близкий к главе самопровозглашенной ДНР Денису Пушилину источник писали, что американца перед смертью изнасиловали пьяные военные, приняв его за шпиона НАТО. После этого они решили, что отпускать его уже нельзя. Об этом же говорил и советник главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Фото: Russell Bentley / VK

Бонго

Рассел Боннер Бентли III родился в Хайленд-парк — престижном районе Далласа, штат Техас. Когда ему было восемь, семья перебралась в крупнейший город штата, Хьюстон. С детства Расселу не нравилось подчиняться авторитетам. Учебе он предпочитал чтение «Боливийского дневника» Че Гевары, которого считал своим идейным вдохновителем наряду с вьетнамским революционером Хо Ши Мином.

«Я осознавал, что у вьетнамцев было право защищать свою землю от иностранных захватчиков, и понимал, что Соединенные Штаты совершают ошибку. Я понимал, что у Фиделя и Че было право свергнуть зарубежных хозяев, которые превратили Кубу в казино и бордель. Я антирасист и антиимпериалист. Я поддерживаю право людей на самозащиту», — говорил Бентли в интервью журналу Rolling Stone.

В 1976 году, когда ему было 16 лет, он бросил школу и устроился сварщиком к отцу на завод. Правда, работа ему быстро разонравилась, и он ее бросил. Тогда отец стал уговаривать сына пойти в армию. Рассел согласился только в обмен на часы «Ролекс» и оплату отцом учебы Рассела в колледже. В разговоре с изданием Texas Monthly Рассел называл армию «хорошим приключением». «Армия похожа на социализм — все между собой плюс-минус равны», — говорил он.

После трех лет службы в качестве армейского инженера Рассел вернулся в Техас и устроился официантом в кафе своего отца на острове Саут-Падре, куда семья Бентли переехала, пока сын был в армии. В это же время, живя на острове, он играл на гитаре в местной группе Asbestos Band.

«Он мог заставить вас чувствовать себя единственным человеком в комнате. Он был очень обаятельным и умел сделать так, чтобы люди вокруг чувствовали себя важными и особенными вне зависимости от их статуса», — вспоминала его знакомая Тереза Харриган в разговоре с Texas Monthly.

На острове Саут-Падре он прожил до начала 1990-х, после чего уехал за своей девушкой на другой край страны в Миннеаполис, где стал стричь деревья и торговать марихуаной. В тот же период своей жизни Бентли увлекся политическим активизмом — вступил в партию Grassroots, основной позицией программы которой было требование легализовать марихуану на территории США.

В 1990 году Рассел Бентли взял себе партийный псевдоним Бонго и выдвинул свою кандидатуру на пост сенатора от штата Миннесота. Прославляющий каннабис Бонго выборы с треском проиграл, набрав 29820 голосов избирателей, что слегка превысило полтора процента от общего их числа. Победил тогда Пол Веллстоун — кандидат от демократической партии, который начинал как антивоенный активист во время протестов против войны во Вьетнаме.

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Попыток заполучить государственный пост в США Бентли не оставил и два года спустя снова попытался избраться, на этот раз в палату представителей — нижнюю палату Конгресса США, в которой заседают представители каждого из штатов. На этих выборах он выдвигался от штата Миннесота и получил чуть больше 2% голосов.

В середине 1990-х годов Бентли с активистами из миссионерских организаций Pastors for Peace и Code Pink отправился на Кубу, где понял, что он — коммунист. Правда, сперва, за ужином с женщиной-капитаном кубинской армии, Рассел заявил, что он — социалист. На это капитан сказала, что сама считает себя коммунистом. «А в чем разница?» — спросил Бентли. «Коммунист — это тот, кто готов сражаться за социализм», — ответила капитан.

«Тогда я решил перестать быть тряпкой и называть себя социалистом. Я коммунист», — вспоминал Бентли в интервью с журналу Rolling Stone.

В разговоре с «Холодом» другой член партии Grassroots Арлин Траут говорит, что был хорошо знаком с Расселом Бентли в те времена. Он называет его «человеком, которого сложно убить», и просит прислать фотографию рук Бентли в подтверждение его смерти.

«Я его прекрасно знаю и понимаю. Мы убедили [активиста за легализацию марихуаны] Дэна Перона выдвинуться на пост президента США со мной в качестве вице-президента в 1996-м — и таким образом вершили историю», — сказал Траут, после чего отказался продолжать разговор.

Деннис Перон на выборах в 1996 году набрал 0,01% голосов избирателей, но история действительно свершилась: Перон стал соавтором закона, разрешающего использование медицинского каннабиса в Калифорнии. Траут и Бентли же отправились в тюрьму за хранение и распространение марихуаны.

Бентли со своей сестрой Маргарет перед домом в Хайленд-Парке, около 1965 года. Фото: Russell Bentley / VK

Тонна травы

«Стоя перед федеральным судом с руками за спиной, Рассел Бентли мрачно оглянулся через плечо и послал своей жене воздушный поцелуй. В пятницу судья Филемон Б. Вела приговорил его к пяти годам и трем месяцам лишения свободы», — сообщала газета Brownsville Herald 10 августа 1996 года.

В заметке под названием «Драгдилер приговорен к пяти годам тюрьмы» рассказывалось о схеме контрабанды марихуаны из Мексики в Сиэтл, Лас-Вегас и Ливенворт, штат Канзас. Шесть сообщников Бентли — мужчины из разных городов и штатов Америки — ранее были приговорены к срокам от четырех месяцев до 10 лет лишения свободы по тем же обвинениям.

Бентли вменяли шесть эпизодов хранения марихуаны с намерением ее распространить и один эпизод отмывания денег. Он признал вину по одному из пунктов обвинения, а суд прекратил его преследование по остальным. Как стало известно на суде, Управление по борьбе с наркотиками следило за фигурантами дела с 1993 года. Следствию удалось доказать, что за время работы — с 1991 по 1995 годы — оборот организации Бентли превысил одну тонну марихуаны. На суде прокурор заявил, что в момент появления спецназа на пороге его дома Бентли готовил ловушки со взрывчаткой.

«Когда я начинал этим заниматься, у меня были добрые намерения, но все вышло из-под контроля. Тем не менее я продолжу настаивать на изменениях в законе о марихуане», — ответил Бентли на вопрос суда о том, собирается ли он продолжать курить траву.

Спустя месяц после оглашения приговора в письме своему другу Карлу (скорее всего, это соратник Бентли по партии Grassroots Карл Олсен; именно ему принадлежит сайт, на котором выложено письмо) Бентли рассказал, что все фигуранты его дела, кроме него самого, стали информаторами. Он переживал, что это дело бросает тень на движение за легализацию марихуаны и партию Grassroots, и утверждал, что его дело не имело к ним никакого отношения.

«Единственное “преступление”, за которое мне когда-либо приходилось отвечать — хранение марихуаны, — это нарушение несправедливого и неразумного закона. То же самое касается Арлина [Траута] и Денниса [Перона]. И тебя. Я раздражен и возмущен некоторыми людьми, которые пытаются опозорить таких, как мы. Тех, кто поставил свои жизни на кон ради праведного дела. Я не говорю, что каждый должен нарушать закон о марихуане, но мне отвратительны лицемеры, которые осуждают тех из нас, кто был арестован и провел годы своей жизни за владение растением, которое является даром от бога. Вопрос легализации конопли имеет три одинаково важных аспекта: промышленный, медицинский и ПРАВА ЧЕЛОВЕКА», — писал Бентли своему другу Карлу.

Рассел Бентли в начале 2000-х. Фото: Russell Bentley / VK

В 1999 году Бентли перевели в «дом на полпути» — так называют американские реабилитационные центры, куда заключенных направляют для реинтеграции их в общество. Он мог бы выйти до конца года, но провалил тест на наркотики. Не желая возвращаться в тюрьму, Бентли сбежал через окно, следует из материала в Texas Monthly.

Следующие восемь лет Бентли провел в бегах, используя разные удостоверения личности и повсюду нося с собой пистолет. В 2007 году он повздорил с соседом в округе Снохомиш, штат Вашингтон. На ссору приехала полиция и арестовала беглеца. Отбывать оставшийся срок его отправили в тюрьму самого строгого режима, откуда он вышел летом следующего года. Он оставался под административным надзором до 2012 года.

Техас — Донбасс

В 2014 году Бентли снова жил в Техасе, встречался с инструктором по йоге и работал сметчиком в компании, которая занималась обрезкой деревьев. Он много сидел в фейсбук-сообществах, посвященных Владимиру Путину, и активно следил за Евромайданом, главные события которого пришлись на февраль.

В начале июня он наткнулся на видео с женщиной, пострадавшей от авиаудара по Луганску. Ее лицо было в крови, а ноги оторвало взрывом. Видео было снято 2 июня 2014 года, когда бомбардировке подверглось здание Луганской областной администрации. Власти самопровозглашенной ЛНР сообщали тогда о восьми погибших. Среди них была и женщина с видео.

«Она как будто смотрела мне в душу. Как будто спрашивала, что я собираюсь с этим сделать. И я решил, что собираюсь поехать и убить чуваков, которые это сделали», — рассказывал Бентли в нескольких интервью.

Деньги на свое путешествие он собрал на краудфандинговых платформах GoFundMe и IndieGoGo, несмотря на запрет этих платформ собирать деньги на цели, связанные с войной.

Впоследствии он использовал их, чтобы наладить продажу собственного мерча, а позже собирал девять тысяч долларов уже на написание книги. По крайней мере половину суммы ему удалось собрать.

«Через две недели я отправлюсь в Ростов-на-Дону на границе России и Украины выяснять, что там происходит. Я останусь там как можно дольше или до конца войны. Посаженное США правительство в Киеве называет жителей Донбасса террористами и утверждает, что российские войска вторглись на восток Украины. Жители Донбасса говорят, что защищаются от неонацистского режима, совершающего военные преступления против гражданского населения. Одна из сторон лжет. Я собираюсь посмотреть на это своими глазами и доложить вам», — написал Рассел Бентли.

Перед отъездом Рассел сочинил песню о предстоящем путешествии и записал видео, сидя у себя во дворе. Она начинается так:

I’m going to Novorussia To be with those who believe In dignity and honor And know how to live free Gonna stand beside them Till the very end Gonna burn my money And make some new friends Я еду в Новороссию, Чтобы быть с теми, кто верит В достоинство и честь И знает, как жить свободно Буду рядом с ними До самого конца Сожгу свои деньги И заведу новых друзей

Накопив три тысячи долларов, Бентли отправился на прощальный ужин с семьей в доме своей тети в Далласе. Семья была не в восторге от его политических взглядов и планов, но не сильно вдавалась в детали его путешествия. На следующий день отец отвез Рассела из Далласа в Хьюстон. Оттуда он прилетел во Франкфурт, из Франкфурта — в Москву, а из Москвы — в Ростов-на-Дону, откуда отправился в ДНР.

Венчание Рассела и его жены Людмилы в церкви. Фото: Russell Bentley / Telegram

«Информационный воин»

7 декабря 2014 на погранпункте между Ростовской областью и ДНР пограничник спросил Бентли о цели его поездки и содержимом багажа — в багажнике техасец вез камуфляжную одежду. Он объяснил, что едет к друзьям, а в багажнике у него — «Rozhdestvenskiye podarki». Пограничник понимающе улыбнулся и пропустил его.

Через несколько недель Рассел Бентли присоединился к сепаратистам из батальона «Восток» и полгода провел на передовой в составе группы «Суть времени», связанной с одноименной коммунистической организацией. Основная идея ультраконсервативной «Сути времени» — создать СССР 2.0. В составе этой организации Рассел Бентли и взял себе позывной Техас.

В интервьюканалу VICE Бентли называл американское правительство фашистским и утверждал, что оно представляет интересы не народа, а корпораций и олигархов.

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«Если бы я решил бороться с нацистами в Америке, я бы делал это в одиночку. Люди бы смотрели на меня и думали, что я какой-то псих», — говорил Бентли, отвечая на вопрос журналиста о том, почему он решил сражаться с нацистами не у себя дома, а в другой стране.

Бентли, одетый в камуфляжную куртку, под которой виднелся бронежилет, и ковбойскую шляпу с прикрепленной к ней красной звездой, объяснял журналисту VICE Саймону Островскому, что сражается не за армию другой страны, а за свободу и справедливость. Тут же он добавлял, что украинскими нацистами управляют американские, за Порошенко стоит Обама, а за Обамой — американские олигархи.

В 2015 году 55-летнему Бентли было трудно воевать на передовой, и он решил стать, как он сам себя называл, «информационным воином». Он начал вести блог во «Вконтакте» и сотрудничать с российским пропагандистским агентством Sputnik в качестве стрингера. В прошлогоднем интервью этому агентству он заявлял, что если и вернется в США, то только с российской армией — «за освобождением и денацификацией».

В 2015 году Бентли принял православие, а в 2016-м познакомился со своей будущей женой Людмилой Захаровой — учительницей английского из Донецка.

«Я смотрела ролики Рассела в интернете, подписалась на него в соцсетях. Однажды он выложил видео, на котором движение “Суть времени” передавало вещи погибших 17 января 2015 года в музей. В кадре были дети из патриотического клуба, и среди них я узнала свою ученицу Машу, о чем и написала под видео. Он заметил сообщение на хорошем английском. Связался, спросил, могу ли я помогать с переводами, субтитрами... Я согласилась. Затем стала заниматься с ним русским языком», — рассказывала Людмила Бентли изданию «Вечерняя Москва».

Урок Мариуполя

В 2017 году Бентли получил гражданство ДНР, а в 2021-м — съездил за российским в Ростов-на-Дону. Вместе с женой они продолжали жить в Донецке. Когда в 2022 году Россия вторглась в Украину, супруги решили не уезжать в РФ, несмотря на предложения об эвакуации.

В том же году он стал активно вести свой ютуб-канал, который позже платформа удалила за нарушение правил. Он прославлял российскую армию и называл российских солдат «освободителями и денацификаторами». Одно из видео, снятых им в первые дни войны, сохранилось в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Эти парни освободят всех хороших людей в Украине, а плохим парням надерут задницу», — вещал Бентли на камеру, стоя на фоне военной техники, исписанной литерами Z.

Рассел Бентли с паспортом ДНР. Фото: Marinaslovo / Telegram

После удаления канала с ютуба Бентли продолжил вести блог во «Вконтакте». В видео, снятом в апреле 2022 года, за два года до смерти, «Техас», стоя на фоне разрушенного российскими бомбардировками и обстрелами Мариуполя, сказал зрителям, что то, как выглядит этот город теперь, должно стать уроком для всего мира.

«Сегодня Мариуполь больше освобожден, чем разрушен. Но граждане всего мира должны усвоить урок, который преподносит им Мариуполь. Те, кто дает своим правителям быть фашистами и начинать войны, должны понимать, что война придет и к ним домой. Люди в Мариуполе думали, что так будет выглядеть Донецк, а в итоге Донецк стоит и выглядит хорошо, а Мариуполь выглядит вот так», — кивал Бентли на разрушенные здания у себя за спиной.

В начале войны Бентли завел и канал в телеграме, который ко дню его смерти набрал почти 23 тысячи подписчиков. Туда он выкладывал сводки Министерства обороны РФ, переведенные на английский, и репостил «Ζ-военкоров». С октября 2023 года к распространению кремлевских нарративов добавилась и регулярная критика Израиля и США в связи с конфликтом в Палестине.

«Реальный американец погиб в Донецке»

После того, как 8 апреля 2024 Рассел Бентли исчез, его жена и сослуживцы полторы недели записывали обращения с просьба найти его. Лишь 11 дней спустя, 19 апреля, глава RT Маргарита Симоньян сообщила, что «Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке». О причинах смерти она не сказала, но о них в тот же день рассказали в Z-каналах.

«Не вижу смысла теперь что-то умалчивать. 8 апреля Расселла задержали на месте обстрела, куда техасец приехал помочь пострадавшим. Задерживали военные, скорее всего, речь о танкистах 5-й бригады. Их смутил, наверное, его акцент, и они порешили, что поймали аж шпиона. И вели себя с ним соответствующе, хотя у него был и паспорт, и военный билет», — написала Z-блогерка Екатерина Лымаренко у себя в канале.

Z-блогер Егор «Тринадцатый» Гузенко и у себя в канале, и в разговоре с «Холодом» возмущается смертью Техаса и надеется, что тех, кто это сделал, найдут.

«Мы с ним познакомились еще в 2015 году на базе батальона “Восток” в Донецке. Максимально простой искренний мужик. Как будто у него русское сердце было. Видимо, что-то снял на телефон, потому что в машине у него этот телефон лежал разбитый пополам. Как будто прикладом ударили. Короче, свои его убили. Я честно до сих пор в ахуе», — говорит Тринадцатый.

Бентли с командиром батальона «Восток» Александром Ходаковским. Фото: Russell Bentley / VK

Возмутился его смертью и бывший командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, под началом которого Бентли воевал.

«Мы очень тщательно оберегаем нашу армию от любой дискредитации. Так тщательно, что даже до стерильности, — забыв напрочь такое понятие, как конструктивная критика, которая вроде бы должна делать мир лучше. Мне кажется, что наши усилия над собой, а порой и вступание в сделку с совестью должны быть вознаграждены примерным наказанием тех, кто убил Рассела Бентли. Военное ведомство должно показать, что оно умеет не только напоминать об ответственности за дискредитацию, но и наводить порядок в своем хозяйстве», — написал Ходаковский, но вскоре удалил пост.

Делом об убийстве Бентли занялось Главное управление Военного следственного комитета. При этом его тело так до сих пор и не вернули жене. В последнем видео Людмила Бентли обратилась напрямую к президенту России, потому что «как только обращаешься к Владимиру Владимировичу Путину — все проблемы решаются».

Сидя в черном платке на фоне разгрузочного жилета своего мужа и флага ДНР, Людмила Бентли сказала, что живет в аду уже две недели и не может похоронить мужа по-христиански.

«Помогите, чтоб мой муж нашелся и чтоб виновные были наказаны. Эта ситуация уже вышла на мировой уровень. Рассел — личность мирового значения. Он вел информационную войну на Запад. Он всегда говорил, что его слова летят дальше, чем пули автомата. Мне оказывается противодействие на негласном уровне. Это больше не может оставаться под ковром. Управьте пожалуйста», — просила Людмила Бентли (на сообщения корреспондента «Холода» она не ответила).

28 апреля в канале Техаса появился пост, из которого следует, что угнанную от автобазы белую «Ниву» Бентли нашли взорванной и сгоревшей на кирпичном заводе в Петровском районе Донецка, почти на линии фронта. Внутри были его останки. Вину за его убийство взял на себя командир 5-й танковой бригады ВС РФ. Реакции от властей на смерть Техаса не последовало.

К 30 апреля никаких официальных подробностей о том, при каких обстоятельствах погиб Рассел Бентли и был ли он изнасилован, так и не появилось.