Калашников за 30 000 рублей

В Белгородской области, находящейся рядом с линией фронта, помимо ставших привычными обстрелов и атак дронов появилась еще одна примета военного времени — нелегальный оборот армейского оружия. Сегодня там можно за 300–350 долларов купить автоматы Калашникова, ручные гранаты и даже бесшумные пистолеты, состоящие на вооружении у спецназа. «Холод» изучил материалы местных судов за два года, чтобы сделать видимой хотя бы часть грандиозного оружейного рынка, в который превратилась Белгородская область.

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Как мы считали «Холод» изучил все опубликованные приговоры, вынесенные районными судами Белгородской области с февраля 2022-го по март 2024 года по статьям 222, 221.1 и 222.2 УК РФ. В подсчеты включалось только боевое оружие, состоящее на вооружении российской армии, и боеприпасы к нему, а также боевые взрывчатые вещества (тротил, гексоген, артиллерийский порох). В нашу выборку вошел 71 опубликованный приговор суда, при этом количество судебных дел, которые связаны с незаконным оборотом армейского оружия, больше: часть процессов продолжается прямо сейчас, часть судебных решений не опубликованы или не вступили в силу и обжалуются в областном суде. В подсчеты не включены случаи незаконного приобретения спортивного и охотничьего оружия, а также боеприпасов к нему (патронов и пороха, которые в заключении экспертизы и/или решении суда охарактеризованы как охотничьи). Также в подсчеты на включалось боевое оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Мы особо выделяем один приговор, в котором речь идет о тайнике с боеприпасами, предположительно, приготовленными для диверсий.

Для борьбы с кротами

Вечером 24 мая 2023 года в центре села Знаменка, которое находится в 15 километрах от границы с Украиной, экипаж ДПС остановил «Жигули семерку». Водитель по фамилии Глебов оказался пьян. Сначала он упрашивал инспекторов не забирать машину на штрафстоянку, а когда те отказались, расстегнул толстовку.

На шее у Глебова висела «лимонка» — граната Ф-1. Выдернув чеку, он потребовал отдать ему документы на машину, протокол и карту памяти из видеорегистратора. Полицейские выполнили его требования, и Глебов спокойно уехал. Задержали его на следующий день — полицейские запомнили его фамилию и номер автомобиля. Позднее Глебов утверждал, что «убивать сотрудников полиции не планировал», а всего лишь хотел их напугать. На суде Глебов получил три года колонии. Большую часть срока ему дали именно из-за угрозы полицейским.

В последние два года за хранение гранат и патронов в Белгороде суровых наказаний нет — из проанализированных «Холодом» судебных материалов видно, что, как правило, судьи назначают осужденным условный срок или исправительные работы. С начала широкомасштабной войны с Украиной у населения области были изъяты 63 ручные гранаты (от классических Ф-1 и РГД-5 до современных РГО и РГН) и более 6500 патронов, преимущественно к автомату Калашникова.

История Глебова — лишь одна из нескольких десятков, связанных с нелегальным оборотом оружия в Белгородской области. Происхождение этого оружия подсудимые обычно скрывают. Типичное объяснение на допросе, которое встречается в приговорах: «нашел в лесу». В некоторых случаях такие «находки» звучат фантастически: например, один из жителей Белгородского района уверял суд, что обнаружил в поле три мешка с порохом общим весом более 34 килограммов, а двое осужденных из Борисовского района «нашли» мешки по 26 и 15 килограммов пороха соответственно.

Порох, по словам осужденных, был необходим им для безобидных домашних дел: розжига печей или мангалов. В одном случае житель Борисовского района заявил суду, что планировал потратить 15,5 килограммов пороха на борьбу с кротами, разоряющими его огород.

Общий вес «найденного» в лесу пороха по всем районам Белгородской области составляет по меньшей мере 120 килограммов, взрывчатки — 16 килограммов.

Но иногда в зале суда звучат и откровенные показания.

Гранаты в подарок

Как минимум пятеро подсудимых признавались в суде, что купили оружие у российских военнослужащих. Один автомат Калашникова был куплен за 30 тысяч рублей, еще два — по 35 тысяч, столько же стоил бесшумный пистолет 6-П-9 (специальная модификация пистолета Макарова с глушителем, которая состоит на вооружении войск специального назначения).

Гранаты в приграничных районах не стоят практически ничего. Например, 4 гранаты были добавлены «в подарок» к купленному автомату Калашникова, 1 гранату солдаты подарили водителю, который подвозил их из Белгородской области в Воронеж, еще одну солдат подарил проезжавшему мимо водителю за помощь с заглохшим автомобилем, 2 гранаты были подарены за помощь с ремонтом машины. На этом фоне цена в 19 тысяч рублей за 2 гранаты, которую заплатил один из подсудимых, выглядит непомерно высокой.

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Как минимум в одном случае военнослужащий продал автомат Калашникова, принадлежащий российской воинской части: 3-й мотострелковой дивизии.

«В ходе общения с военнослужащим по имени Артем либо Антон последний рассказал, что в ходе специальной военной операции при выходе из г. Харькова Украины военнослужащие России привезли военные трофеи: бронетранспортеры, оружие, боеприпасы. Он показал автомат, АК-74М, боеприпасы к нему, выстрел ВОГ к гранатомету «Костер», пояснил, что подобного оружия много, и он может отдать его бесплатно», — из приговора Валуйского районного суда.

Всего приговоры белгородский районных судов упоминают 14 автоматов Калашникова и 3 армейских пистолета, изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий с февраля 2022 года по март 2024-го.

Свидетель №3 просил не убивать маму

Пока оружие и боеприпасы, попавшие в область после начала войны, используют для совершения преступлений сравнительно редко: чаще их просто хранят дома «на всякий случай», реже — достают пострелять на праздники прямо во дворе или просто проверяют, стреляют ли они.

В июне 2022 года дважды судимый Сергей Стрижаков купил за 30 тысяч рублей у незнакомого российского военнослужащего автомат Калашникова с патронами и получил четыре гранаты в подарок. Эти вещи он хранил дома почти год.

8 марта 2023 года после застолья со спиртными напитками Стрижаков с сыном вышли во двор, чтобы проверить работоспособность автомата, и расстреляли во дворе 28 патронов. После этого они вернулись в дом, автомат бросили на полу, где его и нашли полицейские.

Один из подсудимых даже решил испытать на собственном дворе гранату Ф-1 с разлетом осколков в радиусе нескольких десятков метров.

«В марте он решил проверить боеспособность гранаты Ф-1. С этой целью 25.03.2023 вышел к себе во двор и вкрутил взрыватель, в продолжение своих действий выдернул кольцо, кинув гранату себе на территорию двора, которая взорвалась. Вследствие чего после взрыва осталась воронка и сильно была посечена металлическая бочка. После произошедшего приехали сотрудники полиции», — из приговора Волоконовского районного суда.

Однако уже известны и случаи совершения тяжких и особо тяжких преступлений с использованием этого оружия. В одном из случаев подсудимый на улице города Валуйки Белгородской области бросил боевую гранату в машину своего знакомого, с которым поссорился в этот день. По счастливой случайности от разлета осколков пострадала только машина.

В самом Белгороде в результате пьяной ссоры из-за строительства забора между домами один человек был убит гранатой Ф-1 и еще один получил осколочные ранения. Согласно приговору суда, конфликт начался с замечания одной из жертв: «Почему забор не сделаешь?» В ответ белгородец взял гранату, которая хранилась рядом с его сараем, и бросил ее под ноги соседу.

Еще один подсудимый угрожал гранатой своей жене, требуя, чтобы она забрала заявление о разводе. Впрочем, граната была учебной и, по словам подсудимого, тоже найденной в лесу.

Выйдя из автомобиля, он продолжил высказывать в адрес Потерпевший №1 угрозы убийством, достал из кармана корпус от учебной гранаты и, находясь в непосредственной близости с Потерпевший №1, стал высказывать угрозы убийством в ее адрес словами «я тебя сейчас взорву». Чтобы ее напугать, он сразу же засунул свою руку вместе с корпусом гранаты ей за шиворот платья. Все дети находились с ними на улице, слышали это, поэтому начали плакать, а Свидетель №3 просил не убивать маму», — из приговора Валуйского районного суда.

За это подсудимый получил всего шесть месяцев колонии-поселения.

Склад для диверсантов

Один из случаев обнаружения боевого оружия в Белгородской области не такой, как остальные дела о местном рынке оружия. В этом деле речь идет о тайнике, который резко отличается от запасов оружия среднего белгородца, которых за это судили.

31 мая 2022 года за окраиной села Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области, примерно в пяти километрах от границы с Украиной пограничники обнаружили запасы взрывчатки, которых хватило бы на несколько терактов или диверсий (8 килограммов британского пластида PE8, 8 килограммов советского пластида ПВВ-7, 4 детонирующих шнура и 15 детонаторов, включая 2 часовых), а также два одноразовых противотанковых гранатомета AT4, состоящих на вооружении ВСУ. Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, которые, согласно приговору суда, готовились перевезти боеприпасы дальше от границы — в Яковлевский район.

Это, однако, единственный известный случай, когда людей удалось задержать до совершения преступления. Чаще всего оружие и боеприпасы обнаруживают, когда владельцы решают «проверить» их прямо рядом с домом или начинают хвалиться ими перед знакомыми.

Сколько еще армейского оружия хранится сегодня в Белгородской области у менее активных и общительных частных владельцев, оценить не представляется возможным.