Россия ежедневно добивается успехов на фронте

Российская армия ежедневно проводит успешные наступательные операции, пока Украина ждет поставок боеприпасов и вооружения от союзников. И хотя недавние достижения России на фронте довольно скромные (военным удается взять под свой контроль от нескольких метров до километра за сутки), они довольно многочисленны, пишет CNN. Россия пытается захватить как можно больше украинских территорий до того, как Украина получит помощь союзников, и готовится к более масштабной атаке летом. Рассказываем, что известно о нынешней ситуации на фронте.

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Медленное наступление

По данным украинского проекта DeepState, в конце апреля 2024 года российские войска продвигались сразу в нескольких точках у линии фронта в Донецкой области. Российская армия «продолжает закрепляться» в Очеретино и Новобахмутовке, а также наступает в районе Новокалиново, в Бердычах и Семеновке. Бои у Часова Яра — важного опорного пункта украинской обороны в этом регионе — также продолжаются, сообщают аналитики. 29 апреля российское Минобороны сообщило, что контролирует село Семеновка, расположенное примерно в 10 километрах от захваченной в феврале Авдеевки. Бои за него шли почти два месяца.

DeepState отмечает, что силы в Донецкой области не равны, и обвиняет военно-политическое руководство Украины в замалчивании реальной ситуации на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC говорил, что Россия планирует захватить Часов Яр до 9 мая. И украинские военные подтверждают, что она накапливает силы и перебрасывает подразделения на этот участок фронта. Однако подразделения ВСУ, судя по всему, пока не собираются сдавать позиции. «Держим Часик», — написал 29 апреля украинский режиссер, командир штурмовой роты Олег Сенцов.

С тех пор как Украина во время успешного контрнаступления осенью 2022 года вернула большую часть территорий Харьковской области под свой контроль, эта линия фронта была одной из самых стабильных. Однако и там российская армия возобновила наступательные операции и впервые за несколько месяцев добилась успехов.

Утром 26 апреля, по данным DeepState, российские подразделения прорвали украинскую оборону и к вечеру вошли в Кисловку. Военное командование Украины не сообщало о потере населенного пункта, но, судя по карте DeepState, сейчас Кисловка находится под контролем России. О взятии этого населенного пункта также писали российские провоенные блогеры.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуация на фронте меняется быстро, а отдельные позиции переходят «из рук в руки несколько раз за сутки». Главком ВСУ подчеркивает, что на юге, в Херсонской и Запорожской областях, российской армии напротив не удается достичь успеха. Например, украинским подразделениям удалось продвинуться и установить контроль над островом Нестрига.

Помощь Киеву уже в пути

Ситуация на фронте напрямую зависит от поставок боеприпасов, напомнил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Кое-что уже начало поступать, не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока это не все, что нужно, чтобы снабдить нашу армию и укомплектовать нужное количество бригад», — цитирует Зеленского «Укринформ».

Столтенберг заверил украинского президента, что на Западе услышали его призыв и планируют увеличить объем военной помощи, часть которой уже в пути. «Еще не поздно для того, чтобы Украина получила преимущество», — добавил генсек НАТО.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пишут, что в ближайшие недели, пока в Украину идет помощь из США, российские войска, вероятно, смогут добиться значительных тактических успехов, но сломить украинскую оборону им вряд ли удастся. Летом эксперты ждут более масштабного российского наступления. Если к тому моменту ВСУ будут обеспечены боеприпасами, то им, вероятно, удастся сдержать неэффективные в бою российские войска, которым к тому же не хватает современной техники.

Аналитики не исключают, что в течение нескольких месяцев Украина сможет не только стабилизировать линию фронта, но и начать ограниченные контрнаступательные операции. По прогнозам ISW, это может случиться в конце 2024-го или начале 2025 года.