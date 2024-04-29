У зумеров нет будущего и денег на жилье

Если провести пару часов за просмотром рилсов и тиктоков зумеров (и про них), то за поколение Z станет по-настоящему тревожно. Особенно за тех, кто живет в благополучных регионах — странах Европы, Великобритании, Канаде или США. Им не хватает денег на еду и жилье. «Холод» рассказывает, почему зумеры не хотят работать, как их родители, и правда ли с экономикой все так плохо, как они говорят.

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В начале апреля в тиктоке появился ролик, ставший своего рода манифестом «рассерженной молодежи». В нем, срываясь на крик, молодой американец Николас Самнерс рассказывает, что, несмотря на то, что он зарабатывает больше трех минимальных зарплат (то есть около 25 долларов в час), ему приходится буквально выживать на эти деньги.

«Я не хочу слушать тех, кто скажет: “Просто возьми себя в руки”. Цель не в этом! — говорит Самнерс. — Когда мои родители были моего возраста, они получали вдвое меньше, чем я. И они могли позволить себе жить отдельно. Я даже не могу съехать от родителей. Однокомнатная квартира — 1800 долларов, двухкомнатная — 2200. Кто вообще может себе это позволить?… Почему мы все это терпим?»

Видео собрало больше 10 миллионов просмотров. В комментариях о похожих проблемах рассказывали тысячи молодых людей из США, Канады и Европы. Они пишут о том, что, зарабатывая выше среднего, вынуждены отказывать себе во многом и снимать жилье вместе с соседями. Один из комментариев под видео набрал больше 30 тысяч лайков. В нем молодая пользовательница тиктока пишет: «Я даже не хочу быть богатой. Просто хочется не тревожиться, что мне будет не на что есть».

На вопрос, почему люди, которые родились после середины 1990-х годов, как кажется, массово испытывают финансовые трудности, есть два противоречащих друг другу ответа: в зависимости от точки зрения виноват либо капитализм, либо сами зумеры и «поздние» миллениалы.

«Рыночек» порешал

СМИ развитых стран вне зависимости от их политической принадлежности признают: в последние несколько лет ситуация на рынке сложилась не в пользу молодежи.

Например, покупка дома в Ванкувере в ипотеку даже без учета налогов и платежей за коммунальные услуги обойдется в 103% среднего дохода семьи. Иными словами, даже среднестатистическая семья, живущая и работающая в Ванкувере, не сможет купить там дом, если вдруг не выиграет в лотерею. Чего уж тут говорить о молодежи.

Аналогичная ситуация наблюдается и в США, где с 1965 года усредненная стоимость домов выросла на 118% (с учетом инфляции), а доход домохозяйств — лишь на 15%. А также в Великобритании, где постоянно растет ипотечная ставка, и, например, в Италии, где традиционно высок процент так называемых bamboccioni — совершеннолетних детей, предпочитающих жить вместе с родителями. В 2022 году 70% итальянцев в возрасте от 18 до 34 лет оставались с родителями (известно и о случаях, когда родственники выселяли их через суд).

Недавно западные медиа облетела история о канадском студенте Тиме Чене, который два раза в неделю летает на университетские занятия из Калгари в Ванкувер, потому что это дешевле, чем снимать квартиру. Высокие ипотечные ставки, цены на аренду и покупку недвижимости — не единственное, что тревожит молодых людей из стран с развитой экономикой. Например, в США цены на еду с 2020 года выросли на 25% (обгоняя инфляцию), образование также ежегодно дорожает, а здравоохранение в США — наименее доступное в мире. В Великобритании молодые люди отказываются от работы, потому что не могут найти деньги на сопутствующие расходы, например соответствующую дресс-коду одежду и транспорт, а в Германии каждый год растет процент людей, которые не могут себе позволить ежедневно есть мясо или рыбу.

Поколению зумеров приходится приспосабливаться. Они все позже заводят детей, меньше откладывают и чаще ищут способы «взломать» систему.

«Лентяи и транжиры»

Описывая людей, родившихся примерно с 1990 по 2005 год, финансовый аналитик Мередит Уитни назвала их «поколением тоста с авокадо». Это отсылка к известному мему о том, что молодежь тратит слишком много денег на «легкомысленные» вещи вроде айфонов и завтраков в модных кофейнях, и якобы из-за этого у них и не получается накопить на недвижимость. Такое мнение распространено среди людей, сколотивших свой капитал в другой экономической реальности — например, в начале 2000-х или 1990-х.

Еще одна причина для критики зумеров — якобы существующие у этого поколения проблемы с рабочей этикой. Работодатели нередко жалуются, что нанятые ими зумеры ленивые, не хотят работать и считают, что им все должны. Все это, по их мнению, мешает продвижению по карьерной лестнице, а значит, должно сказываться и на финансовом состоянии человека.

При этом назвать зумеров бездельниками не позволяет статистика. По данным CNN, в 2023 году уровень безработицы среди американцев от 16 до 24 лет составил всего 7,9% — это самый низкий уровень с 1953 года. Опрошенные каналом эксперты вовсе называют экономические условия 2024 года для молодых работников «лучшими, чем когда-либо», но все «спотыкается» о высокие цены и инфляцию, которая, отмечает Bloomberg, сильнее всего демотивирует именно зумеров. Поколение Z просто не готово жить ради работы. Их пугает перспектива провести всю жизнь на работе с графиком 5/2.

Как пишет The Economist, поколение Z тратит на работу на 25% меньше времени, чем на заре своей трудоспособности, в 2007 году, тратили миллениалы. Зумеры больше не считают карьеру «центральной частью своей жизни» — и на то есть причины.

Работа в прошлом vs работа сегодня

Как можно с серьезным видом сидеть в офисе 40 часов в неделю, когда многие зарабатывают баснословные деньги на, казалось бы, простых вещах: фотографиях голого тела на OnlyFans, стримах видеоигр на твиче или «арбитраже» криптовалют. Иными словами, когда есть люди, которые «взламывают» систему и двигаются к финансовому благополучию намного быстрее или как минимум с удовольствием.

Например, в 2023 году канадская стримерша Pinkydoll зарабатывала до семи тысяч долларов в сутки на NPC-трансляциях: она притворялась персонажем видеоигры, за донаты от зрителей повторяя бессмысленные фразы вроде «гэнг-гэнг» и «мороженое такое вкусное». Подобный путь никогда прежде не выглядел столь заманчиво и доступно, особенно учитывая, что «обычная» работа не позволяет планировать будущее и закрывать потребности, когда цены все растут и растут.

По данным аналитического агентства Morning Consult, более 57% представителей поколения Z хотели бы стать инфлюенсерами: создание контента для соцсетей они считают достойной и легкой карьерной траекторией, ради которой можно отказаться от обычной работы.

Другой пример: компания американских студентов бросила колледж, завела OnlyFans и начала проводить сеансы «финансового доминирования» (это такая БДСМ-практика, когда один из участников контролирует расходы другого). О них сняли документальный фильм. Позже режиссер фильма рассказывал: «Нас шокировало, что это, кажется, действительно лучший способ для них приблизиться к “американской мечте”, которая почти недостижима для поколения Z».

Идейная молодежь

Пока одни пытаются взломать систему, другие с ней борются.

По мнению собеседников New York Post и Business Insider из американской деловой среды, поколение Z — первое, которое ставит ценности и принципы выше корпоративной культуры и готово отказываться от карьеры из-за своих политических взглядов.

Взгляды эти, как правило, левые. По данным британского аналитического центра «Институт экономики», две трети юных британцев хотят жить в социалистической системе, восемь из десяти — считают капитализм причиной кризиса на рынке недвижимости. По результатам исследования агентств Axios и Momentive, в США большинство молодых людей недовольно капитализмом, а недавний опрос Business Insider показал, что зумеры хотели бы перестроить американскую экономическую систему на более справедливую.

У «идейных» зумеров классическое потребление заменяется «осознанным»: опрос британской исследовательской компании YouGov показал, что молодые европейцы ради «спасения планеты» готовы отказаться от автомобилей, новой одежды и даже детей. В некоторых странах набирает популярность жизнь в трейлере, в коммунах или захваченных заброшенных зданиях.

Хотя призывы «съесть богатых» со стороны несовершеннолетних пользователей тиктока сегодня становятся в основном поводами для шуток, один из апрельских номеров The Economist, который целиком посвящен поколению Z, называет обеспокоенность зумеров мировыми проблемами, например экологией, — глобальным трендом. По мнению авторов журнала, он никуда не уйдет и будет влиять на мировую политику, когда зумеры достаточно повзрослеют, чтобы занимать руководящие посты.