Преступления без наказания

Война изменила российский правовой ландшафт — теперь причастность к боевым действиям становится смягчающим обстоятельством не только для тех, кто совершил мелкое правонарушение, но даже в случае тяжких преступлений. За наркотики, грабежи и насилие «герои СВО», в отличие от остальных россиян, получают условное наказание. Аналогичные поблажки действуют и в отношении тех, кто готов поехать воевать, — их порой даже не судят, а сразу отправляют в Украину. От «возвращенцев» чаще всего страдают родственники и друзья бывших бойцов. Какие преступления совершают вернувшиеся с войны бойцы и как российские суды закрывают на них глаза — в большом исследовании «Холода».

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В войне с Украиной задействовано более 600 тысяч российских военных, однако лишь сотням из них удается вернуться домой живыми: власти держат их на фронте без возможности демобилизации. Вернуться с войны практически невозможно: контракты, которые подписывают с российским Минобороны, бессрочные — их невозможно расторгнуть до конца боевых действий. Даже мобилизованных в 2022 году бойцов отказываются менять, невзирая на то, что они контракты не подписывали.

До лета 2023 года исключения были только для тех, кто воевал в составе частных военных компаний, — прежде всего, ЧВК Вагнера. Дожившие до конца контракта бойцы получали возможность вернуться к мирной жизни, а бывшие заключенные — свободу и даже признание боевых заслуг. Бунт Евгения Пригожина поставил крест на особом положении наемников, и теперь условия их соглашений такие же, как и у остальных.

Сотрудничество с Минобороны — это билет в один конец с недельными передышками в виде коротких отпусков. Один из немногих способов вернуться с войны — получить ранение, несовместимое с продолжением боевых действий, или умереть. Однако те немногие, кто смог вернуться, зачастую не могут заново адаптироваться к мирной жизни, становясь героями криминальных сводок.

«Холод» проанализировал публично доступные решения судов и выяснил, что правосудие в отношении «героев СВО» работает по-особому. За убийства, грабежи и насилие «возвращенцы» получают максимально мягкие сроки и лояльность властей.

Как считал «Холод» В основу исследования легло два источника: официальная база данных ГАС Правосудие и альтернативный сайт с базой судебных решений. С помощью ключевых слов «Холод» отобрал 220 приговоров за два года войны — с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2024 года. В выборку попали только уголовные дела, в которых фигурировали военнослужащие и наемники ЧВК, принимавшие участие в боевых действиях на территории Украины. Для поиска уголовных дел использовались следующие слова и словосочетания: «военнослужащий», «Вагнер», «ЧВК», «специальная военная операция», «Украина», «мобилизация», «мобилизованный», «награды», «награжден», «помилован». Исследование основано на уже вынесенных приговорах судов, поэтому многие громкие дела, которые все еще рассматриваются, в выборку не попали.

Папка уголовников

Чаще всего от «возвращенцев» страдают жители ближайших к Украине регионов и так называемые депрессивные регионы, где у населения низкие доходы. В лидерах — Ростовская область. Согласно анализу «Холода», на нее пришлось 19 уголовных дел. На втором месте — Ставропольский край, где зафиксировано 17 дел. Тройку замыкают Волгоградская область и республика Башкортостан (по 12). Также в лидерах Челябинская и Оренбургская области.

220 кейсов «Холод» разделил по двум категориям: уголовные дела по преступлениям с применением насилия и без него. Ненасильственный криминальный кругозор возвращенцев весьма широк: от подделки документов и использования служебных полномочий в личных целях до пьяной езды и незаконной охоты.

Ненасильственные преступления популярнее среди «возвращенцев». На первом месте по числу правонарушений оказалось управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 56 случаев, на втором — кража (51), замыкает тройку «наркотическая» 228-я статья — 36 кейсов. В топ-5 также оказалось незаконное распространение оружия (15 случаев) и мошенничество (9 кейсов).

Воруют вчерашние бойцы, как правило, что-то незначительное в магазинах: например, водку или отбирают какие-то личные вещи у прохожих. Наркотики стали популярны среди «возвращенцев» из-за ужасов и стресса пережитого: некоторые из обвиняемых прямо указывали, что хотели забыться или облегчить боль.

Из решений судов в отношении «возвращенцев» «Взял с торговых стеллажей четыре бутылки водки, четыре палки колбасы, бутылку масла, батон, по одной упаковке молока, майонеза и сыра на общую сумму 2073 рубля 83 копейки, которые сложил в не представляющую материальной ценности покупательскую корзину». «Он участвовал в СВО, у него имеются травмы и ранения, причиняющие ему боль. В “Интернете” прочитал, что, если употреблять наркотические средства, боль переносится легче ». «Безвозмездно похитил денежные средства в сумме 914307 рублей, носки 10 пар, из которых 8 пар 41–46 размера, 2 пары 12-14 размера общей стоимостью 840 рублей, кошелек мужской стоимостью 390 рублей».

Что касается оружия, то большинство этих дел связано с его незаконным вывозом с войны — иногда военные просто забирают что-то из оружия «на память», а иногда и применяют его. В Белгородской области военные продавали гражданским оружие, которое смогли вывезти с фронта. В одном из уголовных дел о незаконном хранении оружия подсудимый так объяснил свою мотивацию к совершению преступления: «Намеревался использовать оружие в качестве защиты своей семьи, престарелых родителей, проживающих на приграничной с Украиной территории в условиях сложившейся напряженной обстановки в регионе в условиях специальной военной операции».

Уголовных дел с применением насилия «Холод» насчитал 43. Самая популярная статья среди бывших участников войны с Украиной — 111-я статья УК РФ: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (10 случаев). Вернувшиеся с войны конфликтуют с родственниками и друзьями, а порой и просто со случайными прохожими во время распития алкоголя. Главный повод для споров и конфликтов — война с Украиной.

Отдельный пункт — домашнее насилие, в результате которого под угрозой оказываются жены и дети бывших военных. Например, один из «возвращенцев» сильно избил свою жену и угрожал ей убийством. Правда, изъять орудие преступление суду не удалось. «Данный локтевой костыль необходим Ахунову И.Ф. по состоянию здоровья в связи с ампутацией ему левой нижней конечности в результате полученного ранения в специальной военной операции», — говорилось в решении суда.

Из решений судов в отношении «возвращенцев» «Муж вернулся с Украины, стал часто выпивать и между ними снова стали возникать ссоры. 5 июня 2023 года муж пришел домой пьяный.b50303, не сумев успокоить мужа, она вызвала сотрудников полиции. В настоящее время муж пролечился от алкоголизма, отношения в семье хорошие ». «В ходе распития спиртного между ними возник спор, кто лучше и эффективней показывает себя в боевых действиях: ЧВК “Вагнер” или Минобороны. Около 5 утра взял небольшой топор с деревянной рукоятью желтого цвета , подошел к лежащему на диване Потерпевший №1 и нанес им сверху вниз один удар в область грудной клетки со стороны спины и один удар топором в область левого бедра. Умысла убивать Потерпевший №1 у него не было, он это сделал от злости ».

На втором месте — применение насилия в отношении представителя власти (8 кейсов), на третьем — причинение вреда здоровью средней тяжести (7). В топ-5 также угроза убийством (6) и убийство (4). Представители власти становятся жертвами «возвращенцев», как правило, в результате бытовых и семейных ссор. Обычно страдают полицейские, которых вызывает одна из сторон конфликта, чтобы защититься от второй, которая находится в состоянии алкогольного опьянения. В одном из таких случаев «герой СВО» был настолько пьян, что даже не помнил, что ударил сотрудника полиции.

Знать героя в лицо

Судебные документы зачастую не дают определить участника войны в Украине. Из 220 приговоров, проанализированных «Холодом», лишь 45%, или 100 из них, дают представление о преступнике. В остальных судебных решениях представители судебной власти ограничиваются размытой формулировкой — «участник специальной военной операции».

Привилегированное положение при заключении контрактов для наемников сделало их самой многочисленной группой в исследовании «Холода». На первом месте оказались представители ЧВК «Вагнер» — из 100 судебных разбирательств на них пришлось 42 кейса. На втором месте группа, в которой могут быть представители сразу двух категорий военных: наемники ЧВК и контрактники Минобороны. Они судами идентифицируются исключительно как «контрактники», без уточнения места службы. Их среди 100 кейсов оказалось 27. Третье место у группы «добровольцы» — 17 человек. В топ-5 также попали бывшие заключенные, шесть человек, и мобилизованные — два кейса.

Из описаний некоторых дел можно сделать вывод о том, что «возвращенцы» до этого неоднократно были судимы, а также помилованы лично президентом Владимиром Путиным, в результате чего их прошлые судимости считаются «погашенными», а новые преступления не становятся рецидивом.

Из решений судов в отношении «возвращенцев» «Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, характеризуется положительно, имеет государственные награды, со стороны УМВД России характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра не состоит, на учете у врача-нарколога не состоит, имеет наркологический диагноз «“психические расстройства и расстройства поведения, связанные с сочетанным употреблением наркотиков и других психоактивных веществ, синдром зависимости”» . « Мужчина предлагал бесплатно раздать людям “автомат АК-74М, боеприпасы к нему, выстрел ВОГ к гранатомету «Костер»” , которые были привезены после выхода российской армии из Харькова: “Он пояснил, что подобного оружия много и он может отдать его бесплатно ”».

Судебные дела также свидетельствуют о том, что на войну отправились заключенные, которые были в колонии еще в 1990-е годы. Один из них был осужден еще в 1995 году, а после освобождения снова попал за решетку и вышел оттуда уже на войну в составе ЧВК Вагнера: «Военную службу он не проходил, так как в 1995 году был осужден, когда ему было 14 лет. Верич Е.К. работал в ЧВК “Вагнер”, в связи с чем считает себя военнообязанным. На основании указа Президента РФ Верич Е.К. помилован, в связи с чем имеющиеся у него судимости погашены в установленном законном порядке. В настоящее время работает в ООО Агрогруппа “Баксанский Бройлер” в должности обработчика птицы».

Гуманность для СВОих

Война в Украине — официально смягчающее обстоятельство для судебных решений. Практически во всех проанализированных «Холодом» делах связь с «СВО» подается как повод для смягчения наказания — и почти во всех уголовных делах суд смягчал итоговое наказание.

Яркий пример — наркотическая статья (228 УК): если обычным гражданам по ней чаще всего дают реальный срок, то экс-военные отделываются условным наказанием или штрафом. Даже за преступления, связанные с насилием, те, кто побывал на войне, получают условное наказание. За особо тяжкие преступления (например, убийство), согласно подсчетам «Холода», бывшие бойцы получают в среднем 6,7 месяца реального срока, за тяжкие (побои, хранение оружия) — 6,5 месяца заключения, а за преступления средней тяжести (кража, наркотики) — всего 1,2 месяца.

Из решений судов в отношении «возвращенцев» «Уронил ее на пол и нанес не менее 10 ударов кулаками в область головы, грудной клетки и не менее двух раз пнул правой ногой в область ног. Продолжая реализацию своего преступного умысла, толкнул потерпевшую в открытое подполье глубиной 2,2 метра, от чего последняя упала в него с высоты собственного роста, при этом, падая, ударилась грудной клеткой о деревянную ступень лестницы, а затем ударилась головой об пол подполья. После чего Дондуков Б.Г-Ж. кинул на нее картонную коробку с содержимым, которая упала на голову. Продолжая реализацию своего преступного умысла, Дондуков Б.Г-Ж. спустился в указанное подполье и нанес не менее двух ударов кулаками рук по голове и телу», — за это избиение жены Баир Дондуков из Улан-Удэ получил три года условно.

Отдельным смягчающим обстоятельством при рассмотрении уголовных дел судом воспринимаются всевозможные награды и знаки отличия, полученные в «зоне СВО». Грамоты или благодарности от властей аннексированных ДНР и ЛНР при этом приравниваются к государственные наградам и медалям от ЧВК «Вагнер» — например, «За взятие Бахмута» или «За взятие Соледара». Согласно анализу «Холода», в 49%, или 107 уголовных делах «возвращенцев», суд принимал во внимание перечисленные награды в качестве смягчающего обстоятельства.

В случае с участниками боевых действий правосудие работает выборочно. Есть кейсы, когда подсудимый просто уезжает воевать дальше и приговор фактически не выносится: «Предварительное следствие по настоящему уголовному делу в отношении Тестова Д.А., в связи с заключением последним контракта с ЧВК “Вагнер” и убытием для участия в специальной военной операции, было приостановлено».

Похожее решение принято и в отношении «проявившего мужество и отмеченного ведомственными наградами ЧВК “Вагнер”» Каурныкаева Х.А. После его решения продолжить службу в рядах наемников суд освободил его от наказания за пьяное вождение, официальная причина — «в связи с изменением обстановки». Некоторым преступникам удавалось сбежать на войну еще до судебного заседания.

Однако избежать наказания можно даже тогда, когда обвиняемый не был участником боевых действий, но изъявил желание им стать. В большинстве подобных кейсов суд действительно засчитывал обещание заключить контракт и отправиться на войну в качестве смягчающего обстоятельства и менял приговор на менее строгий. Например, Сергея Шишмарева обвинили в покушении на убийство — он жестоко избил знакомого, с которым они распивали алкоголь, и несколько раз ударил его ножом (мужчину удалось спасти).

Из решений судов в отношении «возвращенцев» «В магазин зашел Шишмарев, он был в состоянии алкогольного опьянения, говорил, что поедет на Украину, был одет в бушлат. Руки у него были в крови, на одежде также имелась кровь. Он [свидетель] Шишмарева вывел на улицу, стал спрашивать, что произошло, и тот ему ответил: “ Я там порезал, поехали на войну ”», — говорится в материалах этого дела.

Доходит до абсурда: некоторые подсудимые прямо оправдывают преступления желанием поехать в зону боевых действий. Например, сторож цирка Вячеслав Шлыков, сорвавший несколько кустов конопли, утверждал, что собирался их потом выкинуть, так как «планирует принять участие в специальной военной операции». А подсудимый Роман Козлов заявил, что совершил кражу перфоратора стоимостью восемь тысяч рублей, чтобы доехать до базы наемников и заключить контракт.

Из решений судов в отношении «возвращенцев» «На судебном заседании пояснил, что его умыслом охватывалось хищение лишь сетевого перфоратора, который он планировал сдать в ломбард. На вырученные деньги хотел поехать на место комплектования боевых подразделений ЧВК “Вагнер” для заключения контракта», — говорилось в материалах его дела. Теперь Козлов сможет отправиться на войну из колонии строгого режима, куда его отправили на год и восемь месяцев.

Наличие родственника, который воевал в Украине, или волонтерская работа тоже помогают получить поблажку от суда. Добиться смягчения наказания можно и деньгами. Многие подсудимые буквально просят об этом суд, так как после службы у них остаются значительные денежные средства. «В содеянном раскаивается, просит назначить штраф в пределах санкции ч. 1 ст. 264.1 УК РФ в минимальном размере 200 тысяч рублей, так как у него имеются денежные средства, которые он получил в связи с ранением на СВО на территории Украины», — говорилось в одном из дел.

Помочь может и правильная благотворительность: в одном из дел в отношении «возвращенца» смягчающим обстоятельством стала материальная поддержка благотворительного фонда «Я без мамы». Этот же способ помогает тем, у кого нет воевавших родственников, зато есть деньги. Пожертвования на нужды армии или в правильные благотворительные фонды также помогает скостить срок или смягчить итоговое наказание. Причем размер пожертвований неважен — в некоторых кейсах оно составляло всего полторы тысячи рублей.