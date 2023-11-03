Ответственная мама детей

За последние полтора года Лига безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина, стала едва ли не самой заметной организацией, борющейся за «традиционные ценности» в молодежной среде. Мизулина и ее помощники еженедельно обращаются в различные государственные органы, требуя разобраться с тем, что рэперы поют о наркотиках, блогеры рассказывают об ЛГБТ и так далее. Нередко это заканчивается успехом: одни жертвы жалоб приносят извинения и вымарывают крамольную лирику из песен, другие уезжают из России. При этом вокруг Мизулиной существует большое сообщество подростков, которые посвящают ей рисунки и ролики, называют второй мамой и прибегают к ее помощи, чтобы разобраться с неугодными артистами или школьными учителями. «Холод» рассказывает о том, как работает фанатское сообщество Мизулиной и кто в него входит.

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«Для меня кумир — это человек, которого я уважаю. И таких личностей всего две: это самые лучшие, самые красивые, самые женственные, самые наипрекраснейшие блондинки на планете. Первая — это, конечно же, мама, — рассказывает на камеру темноволосый школьник в темных очках. — Моя мама всегда поддержит и даст совет. И точно так же сделает Екатерина Мизулина. Это вторая личность, которую я уважаю. Это для меня, так сказать, вторая мама». Далее автор видео сообщает, что Мизулина всегда готова всем ответить и помочь — и что ее хейтеров он не понимает: «Ребят, не нарушаем закон — никто вас не трогает. Нарушаете — вас трогают. Все просто».

Ролик с этим монологом в мае выложила в своем телеграм-канале сама Екатерина Мизулина: подросток записал видео в рамках объявленного ей конкурса на самый яркий рассказ о современном кумире молодежи. Автор ролика — один из многих сетевых фанатов руководительницы Лиги безопасного интернета, которая в последний год стала особенно заметна из-за обращений в прокуратуру по поводу текстов рэп-исполнителей и попыток цензурировать молодежную культуру.

Например, 15-летняя Вероника из Нижнего Тагила в своем телеграм-канале на две с небольшим тысячи человек посвящает Мизулиной свои рисунки. «Лично меня она вдохновляет что-то творить для общества и вести себя подобающе, — объясняет она “Холоду”. — Она может обезопасить интернет от плохих людей. Поэтому я очень стараюсь для Екатерины Мизулиной: рисую ей фан-арты и даже называю мамой, потому что она настолько комфортная женщина, что только так ее и хочется называть. Она как ответственная мама детей».

Сообщества в честь Мизулиной существуют в телеграме и в тиктоке — хоть TikTok формально и ушел из России. Вирусные ролики иногда набирают миллионы просмотров

Сообщества ценителей Екатерины Мизулиной встречаются в самых разных соцсетях, но заметнее всего посвященные ей мемы и ролики в тиктоке. Несмотря на то что формально с марта 2022 года пользователи из России не могут загружать ролики в эту соцсеть, благодаря надежным способам обхода этого запрета российский сегмент TikTok продолжает жить и обновляться. Здесь регулярно встречаются короткие ролики-эдиты, где разные фото и видео с Мизулиной компилируют под музыку с разными эффектами и фильтрами; есть и несколько фан-аккаунтов, целиком посвященных политику. В описаниях к своими видео пользователи называют Мизулину комфортной, доброй, «любимой кошечкой», «главной барби страны»; некоторые из этих роликов набирают миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

Среди самых успешных тиктоков с Мизулиной — видео, где она под нежную музыку говорит о хорошей погоде в Москве, и нарезка фотографий с разных мероприятий. Впрочем, вирусными в тиктоке становятся и пародии на Мизулину — например, видео, использующие ее фразу, что она слушает только певца Шамана и гимн страны, или эдиты с видео, на котором политик подпевает российскому гимну. Мизулина знает, что ее видеопослания подписчикам становятся мемами, и даже постит понравившиеся в своем канале.

Другое пространство, где публикуют фан-видео с Мизулиной, восторгаются ее образами и мерчендайзом Лиги безопасного интернета, — чаты в телеграме. В одном из них состоят почти 350 человек (пока «Холод» работал над этим материалом, чат закрыли для просмотра). Мизулина регулярно публикует фан-арт, который ей присылают юные подписчики: вот она в образе аниме-героини бьет по газетам с надписью Fake, а вот — в красном платье держит в руках судейский молоточек. Одна школьница даже вышила из бисера фигурку Мизулиной с сумочкой в виде флага России. Фото поделки она разместила в небольшом канале, где рассказывает про свое творчество и школьные будни, но попросила «не разводить политику в комментариях». На вопрос подписчика, кто такая Мизулина, девочка ответила, что это «влиятельный человек», который депортировал блогера Некоглая в другую страну.

Стримеры из Twitch тоже активно обсуждают Мизулину в телеграм-каналах, посвященных платформе. Несмотря на то что политик регулярно жалуется на тех или иных пользователей платформы в Федеральную налоговую службу и Роскомнадзор за то, что они в своих стримах рекламируют азартные игры, речь в этих обсуждениях нередко идет о том, какая Мизулина «симпотная» и будет ли сама вести стримы.

«Екатерина Мизулина, я — ваша фанатка! Спасибо за все, что вы делаете! — пишет в своем телеграм-канале 20-летняя девушка Сабина, занимающаяся раскладами таро. — К ней все обращаются, и она с таким трепетом все рассматривает и пытается предотвратить. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок увидел треш-блогеров или повелся на рекламу казино».

Сабина живет в Нижневартовске, воспитывает маленького сына и увлекается эзотерикой. Она рассказала «Холоду», что, как молодая мать, считает, что Мизулина все делает правильно и защищает своими запретами подрастающее поколение. «Многие просто привыкли к старому формату развлекательного контента, который вызывает эмоции через треш, боль и обиду, пережитую в наркотиках, — объясняет Сабина “Холоду”. — Получается, cвобода [высказываний] — это показать себя крутым с помощью чего-то запрещенного? Я такого не понимаю. Так что это [цензура] не чрезмерно, а просто правильно».

18-летняя Арина, живущая в небольшом хакасском городе Черногорске, тоже ведет свой телеграм-канал и тоже пишет в нем комплименты Мизулиной: особенно ей понравилось, что глава Лиги безопасного интернета «разобралась» в аниме «Бродячие псы» и решила его не запрещать. Как Арина рассказывает «Холоду», сначала она узнала о деятельности Мизулиной из тиктока, где блогеры ругали ее и говорили, что она «все запретит». Теперь девушка считает, что Мизулина работает «по делу». «Я и друзьям, у которых было о ней плохое мнение, начала рассказывать о том, какие добрые дела она делает, — продолжает Арина. — И у них постепенно начало меняться отношение к ней».

Мизулина активно работает с подростками: проводит конкурсы и призывает их жаловаться. Иногда доносы ей пишут блогеры, на которых Мизулина сама писала доносы

Екатерина Мизулина редко дает интервью: сама она объясняет это тем, что, если захочет что-то сказать, просто запишет «кружок» в телеграме. Политик регулярно и активно обращается в своих соцсетях именно к молодежной аудитории, призывает подростков создавать ролики с собой, спрашивает у подписчиков, как у них дела, желает удачи на экзаменах, просит присылать фото со школьных линеек, лагерных смен и концертов. Кроме того, Мизулина регулярно проводит творческие конкурсы с призами: школьникам и студентам предлагают написать сочинения о безопасности в сети, будущем России, современной молодежи, сделать рисунки и видео о красоте российских городов. На один из последних конкурсов патриотических артов на тему «воссоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области с Россией», по словам Мизулиной, пришли 1277 работ. Присылают ей рисунки и просто так — например, показать, как дети разрисовывают школьные тетради надписями «Za своих», «Zа наших» и «Сила V праVде». Случаются и конфузы: в одной из подборок в канале Мизулиной был опубликован снимок тетради с надписью «Zalupa».

Кроме того, летом Лига организует практику для студентов и школьников от 16 лет. Участников набирают в две команды: первая занимается созданием программ для борьбы с «опасным контентом» в интернете, вторая — просвещением в сфере цифровой грамотности и помощью людям, столкнувшимися с «опасностями в сети». Практикантам обещают работу над «реальными кейсами» и встречи с лидерами мнений, например, с директором департамента информационной политики МЧС России Романом Охотенко. Лига регулярно публикует хвалебные видеоотзывы участников практики.

В своем канале Мизулина не только пишет о своих претензиях к рэперам и блогерам, но и обсуждает темы, которые действительно волнуют подростков: отмена ЕГЭ, строгие требования к школьной форме, буллинг в школах, отсутствие отопления в учебных учреждениях и даже насилие со стороны педагогов. «Если вы обращались в правоохранительные органы, но результата нет, пишите нам, встанем на вашу защиту🙏», — написала в своем тг-канале Мизулина после того, как ей пожаловались на учительницу, схватившую школьницу за волосы.

В мае 2023 года две девушки (одной 19 лет, другой 20) написали Мизулиной, что зашли в петербургское заведение «УЕ!Бар» и были в ужасе от того, что персонал ругается матом; Лига безопасного интернета сразу обратилась в прокуратуру города. В июле скейтеры из Волгограда записали обращение к руководству города и региона с просьбой построить скейт-парк. Отреагировала на просьбу именно глава Лиги. Она объявила, что вместе с Союзом экстремальных видов спорта создаст группу в Общественной палате, чтобы «помогать молодежи в решении этих вопросов», и запустила бота, куда теперь можно присылать жалобы на отсутствие спортивных площадок.

Жалуются Мизулиной и на деятелей молодежной культуры, преследованием которых более всего известна Лига безопасного интернета. Когда в середине июля 2023 года Мизулина объявила о том, что после ее обращения полицейские задержали квир-блогера Хилми по обвинению в распространении порнографии, одна из участниц телеграм-чата о блогерах «Чат мамы Гюли» написала, что давно жаловалась на это в Лигу безопасного интернета. («Хилми, честно говоря, ведет себя неадекватно и противно. Когда на него подали в суд, то мне на аж на душе легче стало», — сказала «Холоду» Вероника из Нижнего Тагила.) Собеседники в чате периодически спрашивают друг у друга, как надежнее связаться с Лигой и стоит ли к ней обращаться по тому или иному вопросу.

Весной 2023 года подписчики «Чата мамы Гюли» завалили личные сообщения Екатерины Мизулиной сообщениями с просьбами проверить косплей-блогера Тори Фокса. Сама блогерка Гюля сняла про него «видеоразоблачение», деанонимизировала блогера, назвала его контент развратным и предположила, что Фокс скоро будет привлекать к съемкам неприемлемых тиктоков несовершеннолетних. Пока Мизулина никаких действий в отношении косплеера не приняла.

Сама Мизулина в своем канале регулярно публикует обращения подписчиков с жалобами: например, ей писали по поводу отобранных организаторами флагов России на концерте Мейби Бейби и про то, что на концерте другого исполнителя в них кидали бутылками с водой. О том, что популярный тиктокер Даня Милохин в сентябре 2023 года вернулся в Россию из Дубая, Мизулиной сообщала блогер-миллионник Фрося; также политик публиковала скриншоты сообщений, в которых Милохина называли предателем, требовали признать его иноагентом и «наказать по полной программе». В итоге Мизулина потребовала немедленно призвать Милохина в армию, после чего блогер снова уехал в Дубай.



Блогеры нередко жалуются Мизулиной друг на друга. В начале 2023 года Лига безопасного интернета написала в Росмолодежь запрос о трансгендерной блогерке Милане Петровой, требуя внести ее ресурсы в реестр запрещенных сайтов. Это не помешало той же Петровой через несколько месяцев призвать своих подписчиков писать в Лигу жалобы на тиктокера Женю Лизогуба из-за того, что его подозревали в растлении 14-летней и 16-летней девушек (самому Лизогубу на момент скандала было 19 лет). В итоге Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку в отношении блогера. Чем она закончилась, неизвестно. Петрову Тверской суд Москвы в августе оштрафовал на 200 тысяч рублей за «пропаганду ЛГБТ» и еще на 50 тысяч за «дискредитацию» российской армии.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсант / Sipa USA / VIda Press

Подростки, состоящие в фан-группах, не разделяют консервативные ценности и не интересуются политикой. Они переживают за детей

«Холод» изучил несколько аккаунтов, каналов и чатов, посвященных Мизулиной, а также поговорил с их авторами и участниками. Большинство из них оказались обычными российскими подростками, которые любят смотреть аниме, увлекаются косплеем, узнают новости не из медиа, а из городских пабликов или канала Екатерины Мизулиной, слушают тех же музыкантов, на которых жалуется Лига безопасного интернета, и даже иноагента Noize MC.

Постоянный участник конкурсов Лиги безопасного интернета по имени Артем, который даже проходил практику в организации, в 2022 году участвовал в шоу «Вундеркинды» телеканала «Пятница», где по картам таро предсказывал будущее ведущим Регине Тодоренко и Тимуру Родригесу. 14-летний подросток и сейчас любит эзотерику и рассказывает про женские энергетические потоки; у него даже есть небольшой бизнес: он проводит платные ритуалы (стоимость — от двух до семи тысяч рублей) на избавление от бед, привлечение популярности и привороты, в том числе и однополые. Именно Артем записал для конкурса о кумирах молодежи, объявленного Мизулиной, видео о том, что считает главу Лиги безопасного интернета «второй мамой».

20-летняя Сабина из Нижневартовска сказала «Холоду», что в свое время сама подсела на видео треш-блогеров, потому что получала заряд адреналина от экстремального контента. На стримах они регулярно выпивали алкоголь, показывая, «как это круто», и вскоре Сабина, последовав их примеру, тоже начала активно выпивать. Когда она осознала проблему, то решила удалиться из всех соцсетей, чтобы избежать триггеров. «Я пошла на группы анонимных алкоголиков, смотрела на ютубе развивающие каналы, потому что после событий тех дней [просмотра стримов и употребления алкоголя] я по уровню развития была как ребенок, — объясняет девушка. — А потом начала заниматься таро и завела свой блог. Сейчас я трезвая два с половиной года и не хочу, чтобы это [зависимости] коснулось кого-то из молодого поколения».

У некоторых участников чатов и групп в поддержку Мизулиной в описаниях аккаунтов есть радужные флаги; другие прямо говорят, что поддерживают трансперсон, а жалуются на блогеров из-за того, что «из-за уродов а-ля Хилми будут гасить адекватных представителей ЛГБТ». 15-летняя Вероника из Нижнего Тагила жалеет, что некоторые песни ее любимых музыкантов — группы «Полматери» и Алены Швец — удалили со стриминговых платформ из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Тем не менее она продолжает поддерживать Мизулину — во многом из-за того, что переживает за младшего брата. Ему 10 лет, и, по словам Вероники, он часто смотрит видео пранкеров и стримеров, которые кричат, ругаются матом и ведут себя чересчур эмоционально. «Когда родителей нет дома, он начинает материться, громко орать, — рассказывает девочка. — То есть копирует поведение своих кумиров. Я предполагаю, что он и в школе может вести себя так, и это ужасно».

Недавно знакомый Вероники, ученик тагильского колледжа, съездил в Лигу безопасного интернета на практику и лично познакомился с Екатериной Мизулиной. По словам девушки, знакомый был в восторге: ему оплачивали питание и проживание, да и сами встречи были интересными. Теперь Вероника тоже очень хочет поехать в Москву и поработать в Лиге безопасного интернета.