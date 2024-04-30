Мужчина или медведь?

В середине апреля в соцсетях разошлось видео, на котором женщин спрашивают, с кем бы они предпочли остаться один на один в лесу — с незнакомым мужчиной или медведем. Большинство выбрали медведя, и это привело к спорам в соцсетях. «Холод» объясняет, почему женщины (а еще их мужья и отцы) считают, что безопаснее встретить хищного зверя.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

10 апреля британское медиа Screenshot опубликовало видео, где женщинам на улице задавали вопрос: с кем бы они предпочли встретиться в лесу один на один — с медведем или мужчиной. В полной версии видео, вышедшей на ютубе через несколько дней, с отрывом победил медведь: за него проголосовали 12 женщин, за мужчин — вдвое меньше.

Девушки, выбравшие медведя, объясняли это тем, что в целом боятся мужчин, а также говорили, что медведи обычно не нападают, если их не провоцировать. Проголосовавшие за мужчин отмечали, что отбиться от него будет гораздо легче, чем от дикого животного, а еще с ним можно пообщаться и объединиться, чтобы собрать дрова и найти еду.

Опрос завирусился в соцсетях: пользователи стали рассказывать, кого бы выбрали сами, и спорить друг с другом. Оказалось, что за медведя часто голосуют не только женщины, но и мужчины. Некоторые из них объясняют это статистикой: с 1784 года в США зафиксировали только 180 смертельных нападений медведя на человека. В то время как в среднем каждый год в США больше 400 тысяч женщин становятся жертвами изнасилований и сексуальных домогательств.

В 2021 году из 4970 женщин убитых в США — 34% стали жертвами своих партнеров.

За мужиков

Многих пользователей возмутили результаты опроса. «Если увидите мужчину, в 99,99% вы просто поздороваетесь и пожелаете друг другу хорошей прогулки», — говорит один пользователей тем, кто выбирает медведя. — Если же встретите гризли, то лучше бы вам иметь при себе пистолет».

«За свою жизнь ты проходишь мимо сотен тысяч мужчин, но никогда просто так не встретишься с медведем. Ни хрена странного [что число мужских преступлений выше]», — критикует статистику другой пользователь.

Сторонники мужчин также публиковали видео того, как быстро медведи бегут за своей добычей, чтобы показать насколько опасной может быть встреча с хищником. Появились также и «противники женщин». «Парни, я бы выбрал встретить медведя, а не женщину. Ведь медведь не будет встречаться со мной из-за денег и не заберет половину моих вещей после развода», — говорит один из них.

Читать еще Россия ежедневно добивается успехов на фронте Украина все еще может сдержать наступление ВС РФ, хотя ВСУ оказались в зависимости от поддержки Запада

Многие сошлись на том, что не все мужчины плохие, а женщины чересчур демонизируют их, потому что слишком много сидят в соцсетях. Одна пользовательница пошла еще дальше и сказала, что женщинам нужно боятся самих себя. По ее мнению, те, кто громко заявляют о том, что боятся мужчин, на самом деле страдают от недостатка внимания с их стороны.

«Вы знакомитесь в клубах со случайными мужчинами и этой же ночью идете с ними домой. Вы два дня общаетесь с незнакомцами в дейтинг-приложениях и приглашаете их к себе. Что-то я не видел, чтобы вы ходили в лес к медведям, зато вы чуть ли не каждую ночь проводите с первыми встречными», — обвиняет женщин в лукавстве один из пользователей.

Пользователь тиктока с никнеймом Alecanewman рассказал, что его мать сильно покалечил медведь: она перенесла тяжелую операцию и написала об этом опыте книгу. «Честно, я рад, что у вас настолько привилегированная жизнь, что ваш ответ — медведь», — говорит он в своем видео. Впрочем, вскоре после волны критики в комментариях и личных сообщениях он извинился за свой выпад.

За медведей

В ответ на возмущение в соцсетях женщины на примерах объясняли, почему же все-таки выбирают дикого зверя. Например, пользовательница по имени Лора рассказала, что в 2001 году на нее во время семейного похода напал медведь и сильно ее ранил, но она все равно выберет встречу с медведем, потому что «то, что с ней делали мужчины, в разы хуже».

Другая пользовательница тиктока с никнеймом frankie.rambles рассказала, что ее знакомую тоже серьезно покалечил медведь, напавший на их лагерь во время ночевки. Несмотря на это, frankie все равно предпочла бы оказаться в лесу с медведем, а не с мужчиной.

«Во-первых, [в случае нападения] люди бы мне поверили, — говорит девушка. — Во-вторых, об этом бы рассказали в новостях, при этом не обвиняя меня. В-третьих, медведя бы выследили и убили. И, в-четвертых, прохожие помогли бы мне, а не присоединились к агрессору и не стали просто стоять, снимая все на камеру».

Эту точку зрения поддерживают и некоторые пользователи-мужчины. Так, один из них рассказал, что регулярно ходит в леса и национальные парки и неоднократно сталкивался с дикими животными, в том числе с медведями и дикими кошками. По его словам, хоть ему и бывало страшно, он хотя бы знает, как действовать в таких ситуациях, потому что поведение хищников довольно предсказуемо. Гораздо больше он испугался и почувствовал, что может умереть, когда во время прогулки в лесу понял, что его преследует неизвестный мужчина.

«Я посмотрел на этого парня, он смотрел на меня. Мы шли параллельно друг другу какое-то время, а потом я повернулся так, чтобы он увидел — я вооружен, — говорит он. — Мужчина в лесу — самый ужасный хищник. Точка».

Такого же мнения придерживается пользователь тиктока по имени Джек, который 30 лет проработал полицейским. «Медведь убивает, потому что он голоден или пытается что-то защитить. Мужчины зачастую убивают, потому что хотят так поступить. Из-за эмоций: ревности, ярости», — говорит он. В комментариях ему написали «Медведь убьет вас физически, но мужчина уничтожит вас морально».

Многие сторонники медведей также снимают ролики, о том, что убийство — это худшее, что медведь может сделать с женщиной, в то время как мужчина может насиловать и пытать свою жертву.

В доказательство, что встреча с человеком может быть намного опаснее, в тиктоке стали вспоминать известные трукрайм-истории. Например, убийство Дзюнко Фуруто, которую замучили и подожгли одноклассники, дело «убийцы национального леса» Гэри Хитлтона, растерзавшего как минимум четырех женщин, а также нападение на автостопщицу Мэри Винсент, которую изнасиловали и отрубили руки топором.

Читать еще Многодетный отец из Австрии больше 20 лет насиловал и держал в подвале одну из своих дочерей Как ей удалось спастись?

Завирусились и видео, где женщины спрашивают своих мужей и отцов, какой выбор бы они сделали для своих жен и дочерей. И зачастую они тоже выбирают медведей, потому что те более предсказуемые и от них легче спрятаться. Вопрос задали даже ChatGPT — нейросеть ответила, что на месте женщины тоже выбрала бы медведя.

В разгар споров полтора миллиона лайков набрало видео россиянки Анастасии Ерастовой, на котором огромный медведь обнимает ее за плечи.

«Какие еще нужны доказательства?» — говорится в описании ролика.