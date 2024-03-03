Три года тайны

Американские подростки Дэвид Грэм и Дайан Замора еще в школе решили, что обязательно поженятся. Но, поступив на учебу в разные военные академии, не смогли долго поддерживать отношения на расстоянии и вскоре расстались. А потом оба сели в тюрьму — на пожизненный срок. Оказалось, что в школе они вместе убили девушку, с которой Грэм изменил Заморе.

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Ранним утром 4 декабря 1995 года проезжавший по проселочной дороге техасский фермер увидел на обочине тело девушки. На ней были фланелевые шорты и серая футболка со студенческих соревнований по бегу, а лицо было обезображено до неузнаваемости. Тем не менее через несколько часов полиции удалось установить личность убитой: ей оказалась Эдриенн Джонс — старшеклассница из соседнего городка под названием Мэнсфилд.

Согласно отчету судмедэкспертов, у Джонс были травмы на шее и груди, две пулевых раны на лице, перелом указательного пальца на левой руке, несколько ссадин и царапин, и ее череп был проломлен.

Исчезновение Эдриенн

На момент гибели Эдриенн было 16 лет. Она росла вместе с двумя младшими братьями, а у ее родителей Билла и Линды был свой бизнес по ремонту оборудования.

Эдриенн была популярна. В школе описывали ее как общительную жизнерадостную девушку, которая заразительно смеется. Эдриенн была отличницей, много занималась спортом и интересовалась психологией. В свободное от учебы время она подрабатывала официанткой в закусочной Golden Fried Chicken.

Вечером 3 декабря 1995 года Эдриенн вернулась домой с работы. Около 10 часов вечера ей позвонили. Она долго говорила по телефону и после беседы выглядела настороженной. Ее мама забеспокоилась и спросила, от кого был звонок. Эдриенн ответила, что это был Дэвид из школьной команды по бегу: «Он расстроен».

Вечером мама Эдриенн видела, что дочь положила свои кроссовки в стиральную машину, и решила, что та не пойдет на пробежку на следующий день. Утром в спальне Эдриенн зазвонил будильник. Ее мать зашла в комнату и увидела, что той там нет. Она позвонила в полицию. К тому времени полиция уже нашла тело молодой девушки без документов.

Новость о жестоком убийстве Эдриенн шокировала жителей Мэнсфилда. Среди учеников школы быстро распространялись слухи. «У многих из нас было странное ощущение, что убийца ходит с нами по коридорам», — вспоминала Эйприл Гроссман, подруга Эдриенн.

Расследование

Расследованием дела поручили детективам городского полицейского управления Деннису Клэю и Деннису Мейеру и их начальнику Брэду Гири. Первой подозреваемой стала девочка из школы Эдриенн, у которой уже были проблемы с законом: годом ранее она напала на подругу Эдриенн. Но после прохождения полиграфа ее отпустили: полиция удостоверилась, что она невиновна.

Родители Эдриенн Билл и Линда Джонс подозревали Трейси Смита, парня Эдриенн. Он также прошел проверку на детекторе лжи и дал новую зацепку полицейским. По его словам, Джонс сообщила ему, что той ночью ей звонил человек по имени Брайан. При этом он сказал, что мог не расслышать имя, потому что торопился: его родители ругались на него за то, что он так поздно болтает по телефону.

Детективы выяснили, что 17-летний Брайан Макмиллен работал в заведении Eckerd's, где работала и Эдриенн. По словам знакомых девушки, Брайан был влюблен в Эдриенн. Он рассказал полицейским, что в ночь убийства Эдриенн он был пьян и не помнит, что произошло. Он также сказал, что мог поехать к дому Эдриэнн, но не помнил об этом.

Друзья Брайана уверяли полицию, что вечером 3 декабря он был с ними. Родители говорили, что ночь он провел дома. 15 декабря 1995 года Брайана арестовали. Рождество и Новый год он провел в тюрьме. Только после каникул следователи организовали ему проверку на детекторе лжи, который подтвердил невиновность Макмиллена, и его отпустили. Расследование зашло в тупик.

Дэвид Грэм (в центре) после суда в Техасе, 24 июля 1998 года. Фото: Jill Johnson / Fort Worth Star-Telegram / TNS / Vida Press

Полковник Грэм

Дэвид Грэм учился в выпускном классе и был на два года старше Эдриенн. Он жил с отцом: его родители — бывший директор начальной школы и учительница — не жили вместе.

С семи лет Дэвид мечтал стать пилотом ВВС и после учебы в школе собирался поступать в военную академию. Иногда одноклассники в шутку звали его «полковник Грэм». У Дэвида было много друзей и поклонниц. «Он был одним из последних крутых парней на земле», — вспоминала одноклассница Дэвида.

У Дэвида была девушка — 17-летняя Дайан Замора. Она училась в старшей школе соседнего города Кроули. Как и Дэвид, она получала хорошие оценки, состояла в студенческих клубах по интересам и школьной команде по бегу и тоже собиралась поступить в одну из военных академий США.

Впервые Дайан и Грэм встретились в 1991 году, когда они оба пришли на небольшой аэродром, где проходили занятия Гражданского воздушного патруля — вспомогательной организации ВВС, которая обучала детей основам армейской жизни.

Дайан было 13, она была старшей из четырех детей и жила в небогатой религиозной семье. Ее отец Карлос работал электриком, а мать Глория — медсестрой. Иногда из-за неоплаченных счетов в их доме отключали свет, и тогда девочке приходилось делать уроки при свечах. Вскоре Карлос начал изменять жене и ушел из семьи.

В 1995 году Дайан и Грэм начали встречаться и проводить вместе почти все свободное время. В выпускном классе они объявили о помолвке и планировали отпраздновать свадьбу сразу после окончания военной академии. Про их отношения даже писали в местной газете.

Все изменилось в конце ноября 1995 года, когда Дэвид отправился на соревнования по бегу в город Лаббок. Среди участников команды из Мэнсфилда была Эдриенн Джонс.

Эдриенн была совсем не похожа на Дайан — более общительная и энергичная, она привлекала к себе внимание. Позже Грэм рассказывал, что на обратном пути Эдриенн попросила Дэвида подвезти ее до дома и тот согласился. По пути она настояла на том, чтобы они свернули с маршрута. Грэм остановил машину за зданием начальной школы, и они занялись сексом.Позже, давая показания, Грэм называл этот случай «бессмысленным и болезненным». Он испытывал чувство вины и вскоре рассказал о случившимся Дайан. Она была ошеломлена и сказала, что единственный шанс спасти их отношения — убить Эдриенн.

«Мы не должны были этого делать, Дэвид»

3 декабря 1995 года Дэвид позвонил Эдриенн Джонс и предложил ей встретиться. Около полуночи он подъехал к ее дому на машине родителей Дайан — зеленой «Mazda Protege». Когда Джонс села в машину Грэма, он отвез ее к озеру Джо Пул. Все это время Дайан пряталась в багажнике.

Когда машина остановилась, Дайан вылезла из багажника и начала расспрашивать Эдриенн о ее отношениях с Дэвидом. Позже она рассказывала, что после этого несколько раз ударила Эдриенн по голове грифом от штанги.

Несмотря на удары, Эдриенн смогла выбраться из машины через окно и попыталась бежать. Грэм выскочил из машины вслед за ней, взяв с собой пистолет. Эдриенн не смогла убежать далеко. По словам Дайан, еще до того, как Грэм догнал Эдриенн, та упала на землю и больше не поднималась. Дэвид проверил тело и вернулся в машину, сказав Дайан, что Эдриенн мертва, но та ему не поверила. Тогда он вернулся к телу и дважды выстрелил в лицо Эдриенн. Когда он вернулся в машину, Дайан сказала: «Мы не должны были этого делать, Дэвид».

После этого Грэм и Дайан поехали к своему другу в соседний городок Берлсон, чтобы одолжить чистые шорты для Дэвида. Одежду, на которой были следы крови, они выкинули в мусорный контейнер неподалеку от дома Дайан. Утром Дэвид спрятал пистолет и штангу в доме своих родителей.

Диана Замора (слева) вместе с адвокатом Дженнифер Моррис во время объявления приговора по делу об убийстве Эдриенн Джонс, 17 февраля 1998 года. Фото: FT / MCT / Sipa USA / Vida Press

Признание

Летом 1996 года Дэвид Грэм и Дайан Замора окончили школу и поступили в разные военные академии: Грэм стал курсантом Академии ВВС США и уехал в Колорадо, а Замора — мичманом в Военно-морской академии в Аннаполисе.

Долго поддерживать отношения на расстоянии Дэвид и Дайан не смогли. В академии Дайан близко подружилась с командиром отряда Джеем Гилдом. По рассказам Джея, Дайан часто вспоминала о Дэвиде и скучала по нему, но постепенно начала думать о расставании. Она отправила Дэвиду письмо, в котором рассказала, что Джей поцеловал ее.

Когда Дэвид узнал об этом, он попытался связаться с представителями ВМФ и сообщить им, что Джей сексуально домогался Дайан, а потом начал угрожать Джею.

По воспоминаниям Джея в суде, однажды Дайан рассказала ему, что Дэвид убил девушку по ее просьбе. В конце августа 1997 года Дайан повторила эту историю своим соседкам по комнате, Мэнди Готч и Дженнифер Маккирни. Поначалу те скептически отнеслись к ее рассказу, но на следующий день передали информацию администрации академии.

Администрация академии позвонила в полицейское управление в районе Даллас-Форт-Уэрт, чтобы спросить, есть ли у них нераскрытое убийство девочки-подростка. Когда информация подтвердилась, представительство ВМФ отстранило Дайан Замору от службы.

На время расследования Дайан должна была оставаться дома в Техасе, но, пробыв там всего несколько дней, полетела в Колорадо, чтобы навестить Дэвида. Спустя годы Дайан утверждала, что предложила Дэвиду переложить часть вины на нее: на момент убийства Дайан было 17 лет, и она была уверена, что получит более мягкое наказание.

Арест и суд

Вскоре следователи арестовали Дэвида Грэма. Изначально он отрицал вину и говорил, что ничего не знает об убийстве, но, когда от него потребовали пройти проверку на полиграфе, Дэвид решил признаться и в подробностях описал убийство. В ходе обыска в доме Грэмов полиция обнаружила на чердаке пистолет и штангу.

Ранее полицейские задержали и Дайан Замору. Она тоже дала показания, рассказав историю, которую затем повторил в своих показаниях Дэвид. На суде Дайан заявила, что солгала в своих показаниях, но присяжные ей не поверили. Полиция расследовала это дело девять месяцев. По одной из версий, Дэвид и вовсе выдумал, что занимался сексом с Джонс, чтобы взять на себя часть вины за убийство, которое спланировала и совершила Дайан. Защита Дэвида нашла свидетельницу, которая утверждала, что подвозила Эдриенн в тот же день, когда они якобы переспали с Грэмом. Однако вскоре Грэм перестал поддерживать эту версию.

Позже от своих показаний отказалась и Дайан. Через несколько лет в большом интервью она объясняла журналистам, что не виновата и в ту ночь только отговаривала Грэма, который в одиночку совершил убийство, а после даже не помог ей отмыть машину от крови.

Суд над Дайан состоялся в феврале 1998 года. Линда Джонс, мать Эдриенн, попросила суд исключить смертную казнь в обоих процессах. Присяжные приговорили Дайан Замору к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение через 40 лет. Приговор Дэвиду Грэму вынесли 24 июля 1998 года. Он, как и Дайан, получил пожизненное с правом на условно-досрочное через 40 лет.