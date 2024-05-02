Избежал тюрьмы за взятки

В России начал действовать новый закон, который освобождает участников войны от уголовного наказания. Первый раз его применили к екатеринбуржцу Евгению Тетерину, участнику войн в Афганистане, Сирии и Украине. Суд признал его виновным в пособничестве взяткам и приговорил к девяти годам колонии и 25-миллионному штрафу, однако новый закон позволил ему избежать наказания. Новые правила упростят властям вербовку россиян на войну и узаконят отмену наказаний для участников «СВО». «Холод» рассказывает историю спасения Тетерина от тюрьмы и объясняет, как новый закон отразится на российском обществе.

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19 апреля 2024 года в центре Екатеринбурга Лексус «главного десантника Свердловской области» Евгения Тетерина попал в аварию — его машина с «блатным» номером 777 сбила ехавший рядом мотоцикл. Местные СМИ сперва пытались скрыть причастность Тетерина: писали, что он ехал на заднем сидении или что машина не его и оформлена на родственницу, но потом все же стали писать, что за рулем был он сам, но в аварии обвиняли водителя мотоцикла.

За три дня до аварии суд признал Тетерина виновным в том, что он выступал посредником при передаче взяток в особо крупном размере и приговорил к реальному наказанию, но сразу же освободил. Тетерин стал первым, кто публично попал под действие нового закона, который освобождает от ответственности контрактников и мобилизованных. Он позволил Тетерину избежать девяти лет колонии и штрафа в 25 миллионов рублей.

Участие Тетерина в «СВО» пролоббировали представители местных властей, для которых он якобы помогал решать проблемы незаконно мобилизованных. Там же он подписал контракт с Министерством обороны. Все это помогло ему избежать тюрьмы.

Решала с Урала

Тетерина называют «главным десантником» Урала и общественным деятелем: долгие годы он возглавляет региональное отделение Союза десантников России, занимает должность зампредседателя правления Российского союза ветеранов Афганистана Свердловской области, входит в состав региональной Общественной палаты и до недавнего времени был главой регионального штаба Юнармии. Помимо этого, Тетерин успел получить степень кандидата педагогических наук и успешно занимается коммерческой деятельностью.

На сайте Общественной палаты Свердловской области сказано, что он родился в декабре 1966 года — сейчас ему 57 лет. В фильме Катерины Гордеевой про ветеранов Афганской войны говорится, что Тетерин — 10-й ребенок в многодетной семье. В 1986 году, когда ему было 19, Тетерин пришел в военкомат и попросился в Афганистан. Он утверждал, что «всегда хотел, как и отец, принести пользу».

«В разведроте отслужил практически два года. Три ранения, две государственные награды: красная звезда, медаль “За отвагу” от благодарного афганского народа», — рассказывал Тетерин в интервью.

Отслужив, в 1988 году он вернулся в Екатеринбург. Тетерин рассказывал, что за время боевых действий получил множественные осколочные ранения рук, ног и лица, осколочное ранение поясницы, частично потерял зрение, был контужен и практически ничего не слышит левым ухом. Ему провели несколько операций и дали вторую группу инвалидности. Выжить на пенсию ветерана войны, которая, по его словам, тогда составляла 28 рублей, он не мог.

Объединившись с другими отслужившими молодыми людьми, Тетерин стал одним из основоположников Союза ветеранов Афганистана в Свердловской области. Вот как он вспоминал те времена: «У нас были стычки с определенными группировками с центра города. В течение 15 минут могло собраться 800 человек. Колонна из машин могла достигать четырех километров. Это были только афганцы. Было объединение, держались друг за друга, многим терять было нечего».

В 1993 году указом президента Ельцина ветераны войны в Афганистане (а еще участники общества инвалидов, общества слепых и общества глухих) были освобождены от таможенных платежей при продаже товаров за границу и получили экспортные квоты. Указ действовал чуть больше года, но он быстро позволил ветеранам войны в Афганистане превратиться в тех, кто «решает вопросы».

«Как только начались эти подачки государства, сразу начался дележ. Сразу общественное движение превратилось в криминальный беспредел», — рассказывал живший в начале 1990 годов в Екатеринбурге писатель Алексей Иванов.

Сам Тетерин в фильме Гордеевой рассказывал, что из-за льгот, которые получили бывшие афганцы, к ним обращались «коммерсанты» с предложениями о сотрудничестве.

«Многие коммерсанты того пошива, которые стали большими людьми, пользовались этим [льготами афганцев]: торговля за границу и металлом, и цветметом», — говорил он. Номинальное открытие компаний на свое имя, чтобы бизнесмены занимались торговлей, пользуясь ветеранскими льготами, было не единственной сферой деятельности бывших афганцев. Иносказательно о «крышевании» бизнеса говорил и сам Тетерин.

«Если человек не понимает нормального русского языка, значит, надо человеку объяснить силой. Для определенных людей, ОПГ, которые пытались наехать на наш бизнес или просто избивали толпой афганцев… собирался народ и “воспитывал”, потому что по-другому, объяснениями или уговорами, человек не поймет», — говорил он.

Знакомство с коммерсантами было полезным для Тетерина. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», на 2024 год он управляет или является совладельцем 10 коммерческих компаний, а также участвует в деятельности еще восьми общественных и спортивных организаций или руководит ими. Сфера деятельности компаний, к которым причастен Тетерин, самая разная: от услуг по подбору персонала до добычи полезных ископаемых, строительства, управления недвижимостью и оптово-розничной торговли. Однако полностью сменить профиль у Тетерина не вышло — в 2021 году против него возбудили уголовное дело за пособничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Решал вопросики

В уголовном деле Тетерина три эпизода. По версии обвинения, Тетерин трижды обещал своим знакомым бизнесменам «решить проблемы» камнедобывающей компании «Урал Щебень» с помощью взяток на общую сумму в 13,5 миллионов рублей (он получил от них 10 миллионов рублей).

«Палыч был вхож к влиятельным чиновникам, депутатам и силовикам, в том числе федерального масштаба. Он был посвящен в различные нюансы дел высокопоставленных лиц», — говорил после задержания Тетерина его знакомый.

Подробности уголовного дела против Евгения Тетерина Вячеслав Иванов, директор екатеринбургской компании «Урал Щебень», которая добывает и обрабатывает строительный камень, и его партнер Ибад Гурбанов искали возможность «решить проблему» — в результате государственной проверки «Урал Щебень» обвинили в нанесении ущерба экологии на сумму 400 миллионов рублей. Чтобы помочь замять дело, они обратились к Евгению Тетерину, который пообещал разобраться с их кейсом. С его слов, ему для этого требовалось заплатить пять с половиной миллионов рублей в налоговую, четыре с половиной — аудиторам, а еще пять причиталось самому Тетерину. В суде Иванов рассказал, что в ноябре и декабре 2020 года вместе с Гурбановым передал Тетерину миллион рублей (предназначавшийся аудиторам). Однако вскоре выяснилось, что проблемы с налоговой вовсе не решены, а проверка компании далека от финала. По словам Иванова, Тетерин сообщил ему, что сам доплатил аудиторам три с половиной миллиона рублей (сделал ли он это на самом деле, неизвестно). Второй эпизод, который суд вменил Тетерину, произошел через полгода после первого — теперь уже Ростехнадзор нашел серьезные нарушения в работе «Урал Щебня». В этот раз Тетерин подключился не сразу. Сперва главный инженер компании попытался дать взятку проверяющему из Ростехнадзора, но был задержан сотрудниками ФСБ. «Мы сообщили Евгению Павловичу, и он сказал, чтобы мы не переживали, что вопрос со следствием он возьмет под свой контроль», — рассказывал в суде директор «Урал Щебня» Вячеслав Иванов. По его словам, для «решения проблемы» Тетерин предложил передать через него три миллиона рублей сотруднику Следственного комитета, что Иванов с Гурбановым и сделали. Но и на этом дело не закончилось. По словам Иванова, «появилась возможность», что их «возьмут под покровительство ФСБ». Для этого Тетерин предложил Иванову и Гурбанову, чтобы те передали сотруднику ФСБ шесть миллионов рублей. И они дали эти деньги Тетерину.

Взятки, переданные через Тетерина в 2020 и 2021 годах, проблемы «Урал Щебня» не решили: Ростехнадзор выписал компании большой штраф и запретил работу предприятия почти на два года (недавно разрешение было дано вновь).

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Сам Тетерин ставил обвинения под сомнения: «Какая у меня экономическая статья? Предложение кому-то когда-то через кого-то дать взятку — и это экономическая статья?»

В ноябре 2021 года Евгения Тетерина отправили в СИЗО. Перед арестом у него дома провели обыск, во время которого обнаружили большую коллекцию холодного и огнестрельного оружия и наручных часов. Через несколько месяцев суд избрал ему более мягкую меру пресечения: сперва домашний арест, затем — запрет определенных действий и обязательство о явке. Однако, когда в декабре 2022 года начался судебный процесс, Тетерин на заседание не явился.

Спасение Донбассом

На судебном заседании 7 декабря 2022 года стало известно, что Евгений Тетерин уехал в зону боевых действий: покинув Екатеринбург, Тетерин нарушил подписку о невыезде.

«Обычно, если человек нарушает меру пресечения, суд эту меру ужесточает. Например, если был нарушен домашний арест, суд может отправить человека в СИЗО, — говорит адвокат “Первого отдела” Евгений Смирнов. — Тем более если человек уехал в другой город или страну. В таких случаях правоохранители обычно пишут рапорт, мол, человек скрывался от следствия».

Например, так в апреле 2024 года поступили с 67-летней Надеждой Буяновой, которую обвиняют в распространении военных фейков. Причиной для ужесточения меры пресечения Буяновой стало то, что, находясь под запретом определенных действий, она уехала в другой регион, не уведомив следователя. После этого ее отправили в СИЗО.

Но к Тетерину суд отнесся по-другому: никакого ужесточения меры пресечения из-за неявки на судебное заседание и поездку в другой регион для него не последовало.

Евгений Тетерин в сопровождении сотрудников полиции в Ленинском районном суде Екатеринбурга, 18 ноября 2021 года. Фото: Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

Публично за него заступилась уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она заявила, что Тетерин помогает ей в Донбассе: якобы он стал представителем свердловского омбудсмена и помогает возвращать с фронта незаконно мобилизованных многодетных отцов и мужчин, которые не могут служить по медицинским показаниям. «Я считаю, что мобилизация сегодня — самая важная причина, по которой человек может не прийти на предварительные слушания», — говорила Мерзлякова.

По ее словам, за шесть месяцев работы в качестве представителя омбудсмена на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР Евгений Тетерин решил 1464 вопроса военнослужащих и их семей. 14 апреля 2023 года суд над Тетериным возобновился, однако уже в мае опять был приостановлен из-за просьбы Мерзляковой вновь отпустить обвиняемого в зону военных действий.

На протяжении полутора лет суд откладывал рассмотрение дела Тетерина 11 раз: всегда из-за его неявки или болезни. Летом 2023 года Тетерин заключил трехлетний контракт с Министерством обороны. По его словам, за это время он успел получить несколько наград, в том числе медаль «За храбрость», а также ранение и контузию. Несмотря на то, что почти никому сейчас не удается уволиться с военной службы или демобилизоваться, Тетерина уволили, как заявляется, по состоянию здоровья.

Что касается обвинений, то вину в передаче взяток Тетерин не признал. Его адвокат Дмитрий Бушухин рассказал «Холоду», что Тетерин не отрицает факт получения денег от Вячеслава Иванова и Ибада Гурбанова по первым двум эпизодам: одного миллиона в 2020 году и трех миллионов в 2021-м. Однако, по версии Тетерина, эти деньги он принял в счет одолженных ранее бизнесменам 35 миллионов рублей. Третий эпизод обвинения — получение шести миллионов рублей — Тетерин отрицает.

16 апреля 2024 года суд признал Евгения Тетерина виновным по всем трем эпизодам посредничества во взяточничестве и приговорил к девяти годам колонии строгого режима и к штрафу на сумму 25 миллионов рублей. Однако сразу же после этого судья освободила его от наказания. Причиной освобождения стал вступивший в силу 23 марта 2024 года федеральный закон.

Что с другими фигурантами уголовного дела о взятках? Директор компании «Урал Щебень» Вячеслав Иванов и его партнер по бизнесу Ибад Гурбанов были задержаны, как и Тетерин, в ноябре 2021 года. Гурбанова суд признал виновным во взяточничестве и незаконном предпринимательстве и приговорил к штрафу на сумму 2,8 миллиона рублей. Иванова суд также признал виновным в покушении на дачу взятки и в даче взятки и оштрафовал на 3,5 миллиона рублей. Оба они выступали свидетелями на суде против Евгения Тетерина. В деле был еще один фигурант — сотрудник Ростехнадзора Александр Матвеев, однако он умер до вынесения приговора.

Прокуратура осталась недовольна решением суда и 22 апреля 2024 года подала апелляционную жалобу. Как рассказал «Холоду» адвокат Бушухин, его подзащитный сначала не планировал оспаривать решение суда, но «теперь, видимо, придется». Изначально прокуратура запрашивала для Тетерина наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штраф на сумму 30 миллионов рублей.

Надругательство над законом

Участие в войне в Украине и награды, полученные в «зоне СВО», и раньше становилось смягчающими обстоятельствами для суда. Как выяснил «Холод», в 107 уголовных делах из 220 с февраля 2022 по февраль 2024 года суд смягчал наказание, когда дело касалось «возвращенцев» с войны. В некоторых случаях помогало даже не участие, а заявление о желании поехать в зону боевых действий, волонтерство или благотворительная помощь военным.

Директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко в разговоре с «Холодом» отмечает, что суд и раньше, еще до полномасштабного вторжения в Украину, считал участие обвиняемых в боевых действиях поводом для смягчения приговора. Например, в сентябре 2015 года судья счел смягчающим обстоятельством «участие в ополчении ДНР с февраля по май 2015 года».

Однако до вступления в силу нового федерального закона суд лишь смягчал наказания или приостанавливал рассмотрение дела на время участия обвиняемых в войне, а не освобождал их от ответственности полностью. Случай Тетерина уникален тем, что его признали виновным и приговорили к реальному наказанию, но сразу же отпустили на свободу.

«Дело Тетерина — экономическое. А если бы речь шла об убийстве или о другом тяжком преступлении, в котором были бы потерпевшие? Каково было бы потерпевшим услышать, что преступник освобождается от ответственности?» — задается вопросами адвокат Смирнов. Он называет новый закон, освобождающий преступников от наказания, надругательством над правом.

В законе перечислены исключения: кого не будут освобождать от уголовной ответственности даже за участие в войне и государственные награды. Среди них люди, обвиненные по политическим статьям (госизмена, финансирование «экстремистского сообщества» или участие в деятельности «нежелательной организации»), обвиняемые за изнасилования несовершеннолетних и за преступления против безопасности государства (контрабанда, теракт, мятеж). По всем остальным статьям уголовного кодекса (в том числе за убийства или за тяжкие телесные повреждения) осужденные смогут рассчитывать на освобождение от наказания.

Исключения нового Федерального закона (кого освобождать от наказания не будут): Участие в боевых действиях и даже государственные награды не станут поводом для смягчения или отмены уголовного наказания для следующих преступлений:

– против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

– незаконный экспорт или передача товаров, технологий, вооружений или военной техники за пределы России;

– контрабанда денежных средств;

– террористический акт, содействие или призывы к терроризму;

– захват заложников;

– организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем;

– бандитизм;

– организация преступного сообщества или участие в нем;

– угон воздушного или водного судна;

– незаконное проникновение на охраняемый объект;

– нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса;

– незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами, а также их хищение либо вымогательство;

– контрабанда сильнодействующих или ядовитых веществ, а также огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов;

– контрабанда наркотических средств;

– нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки и передачи компьютерной информации;

– государственная измена и конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством;

– шпионаж;

– посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

– насильственный захват или – удержание власти;

– вооруженный мятеж;

– призывы к экстремизму, к осуществлению действий против территориальной целостности России;

– призывы к деятельности против безопасности России;

диверсии и содействие диверсиям;

– организация экстремистского сообщества или ее финансирование;

– разглашение гостайны, незаконное получение сведений или нарушение требований по защите гостайны;

– участие в деятельности «нежелательной организации».

Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов считает, что новый закон принят из-за того, что государство стремится любой ценой избежать мобилизации. Согласен с ним и Кривенко: «Минобороны испытывает проблемы с вербовкой: мобилизацию они проводить не хотят, призывников не привлекают, поэтому они пользуются всеми возможными путями. Новый закон нужен, чтобы заталкивать людей на контрактную службу. Совершил преступление? Сходи на войну, и тебе все отмоется».

Кривенко считает, что такое решение несет стратегические риски и вред для общества в будущем. «Эти люди будут возвращаться с войны, и они будут уже не теми, кто понес наказание за преступление, они будут считаться героями — это может привести к изменению структуры общества и нравственных норм. Мы уже видим, как люди, пришедшие с войны, выступают в школах», — говорит Кривенко.

Опрошенные «Холодом» адвокаты полагают, что новый закон даст возможность поставить дела по освобождению от ответственности участников войны в Украине на поток. На текущий момент известно еще как минимум об одном кейсе: 25 апреля 2024 года жителя Мурманской области условно освободили после заключения контракта на участие в войне. Годом ранее его приговорили к 13,5 годам лишения свободы за двойное убийство.