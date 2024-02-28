По доносу и просто так

Силовики начали проводить рейды в клубах и барах в поисках «сторонников ЛГБТ». За последние несколько дней стало известно о четырех случаях обысков в клубах и на частных территориях. Во время проверок людей унижают, избивают и угрожают уголовными делами, однако какие реально последствия могут ждать жертв этих рейдов, пока непонятно. Вместе с юристом по правам ЛГБТ Максом Оленичевым объясняем, почему происходят такие рейды и могут ли посетители мероприятий себя обезопасить.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Подобные рейды проходили и в прошлом году. В начале декабря полиция нагрянула в екатеринбургский клуб Fame. Тогда же обыски прошли в нескольких московских гей-клубах и ЛГБТ-саунах. Всего с момента принятия нового закона, согласно информации в открытых источниках, в клубах и на частных вечеринках прошло более 10 рейдов. Силовики приходили и на второй день знаменитой «почти голой вечеринки», которую организовала блогерка Анастасия Ивлеева: тогда полиция изъяла записи камер наблюдения с первого дня вечеринки.

После двух вечеринок суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за «организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшем нарушение общественного порядка». А вот рэпера Vacio (Николая Васильева), пришедшего на вечеринку в носке на члене, оштрафовали по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений». В решении суда говорится, что он «участвовал в тематической вечеринке в ночном клубе “Мутабор”, направленной на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений». Vacio также арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве.

19 февраля один из мировых судов Москвы оштрафовал за пропаганду ЛГБТ некоего Вячеслава Большакова (на это обратило внимание издание «Верстка»). Вероятно, речь идет о фейсконтрольщике техно-вечеринок Popoff Kitchen Славе Большакове. Судя по решению, его оштрафовали не за участие в «почти голой вечеринке», а за публикацию фото или видео. В документе говорится, что Большаков, участвовавший в тематической вечеринке в клубе «Мутабор», распространял через интернет всю ту же «информацию, направленную на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений».

Как проходят рейды

Первые рейды, во время которых силовики хотели «разогнать представителей ЛГБТ», прошли 18 февраля. Ночью они ворвались в тульский культурный центр «Типография», где проходила вечеринка Amore Party с тематикой «любовь, открытость, толерантность и секс». Один из посетителей рассказал «Медиазоне», что мероприятие было камерным и не позиционировалось как ЛГБТ-тусовка. Представители «Типографии» тоже утверждают, что после принятия закона об ЛГБТ-пропаганде в их заведении больше не проводят вечеринки, связанные с ЛГБТ-сообществом.

Участники вечеринки рассказали, что пришедшие люди в масках с автоматами заставили всех присутствующих лечь лицом в пол, кого-то ударили электрошокером, других просто избивали, снимали на видео, унижали и оскорбляли. На одном из опубликованных видео мужчина в штатском избивает одного из посетителей со словами: «Ты с кем так разговариваешь, говно?» По словам гостей вечеринки, силовики искали не только представителей ЛГБТ, но и «несовершеннолетних, сотрудников госучреждений, противников войны и навальнистов». Одну из девушек спросили, участвовала ли она в митингах в 2021 году и знает ли, где находится памятник жертвам политических репрессий.

Как именно силовики узнали про вечеринку, неизвестно. По данным издания «Тульские новости», Amore Party проходят регулярно, но обычно анонс появляется в закрытом телеграм-канале, в этот же раз информацию разместили в открытой афише центра «Типография». Очевидцы говорят, что за 15 минут до рейда на вечеринку пытался попасть мужчина под предлогом того, что ищет свою выпившую девушку. По информации «Тульской прессы», 10 гостей отправили в больницу для сдачи теста на наркотики, а еще на 10 составили протоколы о пропаганде нетрадиционных сексуалных отношений. Однако на сайтах тульских судов нет решений по этим протоколам. Администрация «Типографии» сообщила, что «после беседы с правоохранительными органами» вопросов к самому центру нет, но вечеринки Amore Party больше проводить не будут.

В тот же день, 18 февраля, силовики ворвались на частную вечеринку в городе Колтуши Ленинградской области. В сюжете пропагандистского канала РЕН говорилось, что во время обыска сотрудники ОМОНа нашли вещи с «символикой экстремистского движения ЛГБТ», антивоенные листовки, секс-игрушки и неизвестные таблетки, которые отправили на экспертизу. В сюжете вечеринку назвали «провокационной».

По словам одного из участников вечеринки, в коттедже собрались 16 человек для празднования дня рождения. Пришедшие силовики положили всех гостей лицом в пол и держали в таком положении около пяти часов, называли их «кончеными» и желали им смерти. После трех часов их перестали пускать в туалет. Собеседник «Медиазоны» говорит, что силовики спрашивали присутствующих, «мальчики они или девочки», а некоторых отправляли к следовательнице для осмотра и заставляли демонстрировать части тела для подтверждения пола.

Петербурженка Елена Белокурова рассказала «Холоду», что арендовала этот коттедж для проекта «Ретритный дом “Времена”», который проводил «просветительские, духовные, телесные или рабочие ретриты и тренинги для групп и команд». По личной договоренности она предоставила коттедж своему знакомому с субботы до понедельника для празднования дня рождения. Самой Белокуровой во время праздника там не было, но у нее есть копия протокола обыска.

«В СМИ говорилось, что были найдены запрещенные вещества, какие-то листовки, но ничего из этого не указано в протоколе обыска. Поэтому, когда в СМИ пишут, что “решается“ вопрос о возбуждении уголовного дела, я не знаю, на основании чего, — говорит Белокурова. — Могу предположить, что сейчас время такое, что они могут сделать уголовное дело, но по какому поводу, в отношении кого, совершенно не ясно».

По словам Белокуровой, в копии протокола говорится, что во время обыска силовики изъяли ноутбук, несколько рукописных бумаг, договор об аренде с собственником коттеджа и печать организации «Мосты», директором которой является Белокурова. По рассказам присутствовавших во время обыска она также поняла, что силовики забрали у них стикеры с радугой, но в протоколе это не указано. Она говорит, что пока никаких последствий обыска не было.

20 февраля сайт Karelia.news сообщил, что в Петрозаводске была пресечена деятельность «крупного ЛГБТ-сообщества», когда сотрудники УФСБ и Росгвардии провели рейд на вечеринке в клубе «Фулл Хауз». Как и в случае с Amore Party в Туле, это было закрытое мероприятие, на которое рассылали индивидуальные приглашения. По данным издания, организаторы пускали на вечеринку только известных им «представителей ЛГБТ-сообщества». Как силовики узнали о закрытой встрече в клубе, неизвестно. Всего на ней находилось около 20 гостей; составили ли на кого-то из них протоколы, не сообщается.

25 февраля после доноса главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной прошел обыск в красноярском квир-баре Elton. 12 посетителей и сотрудников доставили в полицию и отпустили после дачи объяснений, а хозяина клуба решили проверить «по факту провокационной вечеринки». Перед Новым годом в Elton уже проходил рейд и на клуб составили протокол о «пропаганде ЛГБТ», но 19 февраля Советский районный суд Красноярска прекратил производство по делу из-за отсутствия состава правонарушения.

Обыск в красноярском баре Elton. Фото: пресс-служба МВД по Красноярскому краю

26 февраля администрация квир-бара Elton объявила о его закрытии. «В ситуации, когда ведется пропаганда ненависти, фактически поощряются столкновения одних граждан страны с другими, мы не можем обеспечить вашу безопасность и безопасность наших сотрудников», — объяснили в телеграм-канале заведения.

Тем временем некий житель Новосибирска уже попросил Мизулину закрыть заведение Elton Bar (принадлежит владельцу красноярского Elton), потому что там «каждый вечер мужчины переодеваются в женщин, танцуют, пьют на глазах у других людей». Глава Лиги безопасного интернета пообещала обратиться в МВД с просьбой провести проверку.

Что грозит участникам

Юрист по правам ЛГБТ Макс Оленичев рассказал «Холоду», что, по его данным, пока дела в связи с признанием ЛГБТ-движения экстремистским не возбуждались.

«Если считать сам текст решения Верховного суда, то экстремистом там считается не любая ЛГБТ-активность, а только деятельность, которая направлена на продвижение социальных изменений, то есть на защиту права ЛГБТ-людей в обществе, — говорит юрист. — Клубы и бары такую деятельность не ведут, поэтому формально, по решению Верховного суда, их деятельность не может считаться экстремистской. Но, не имея правовых инструментов, правоохранительные органы пытаются запугать те открытые площадки, которые еще работают для ЛГБТ-людей в России».

Оленичев предполагает, что, как и в случае с клубом Elton в Красноярске, правоохранители будут пытаться давить на заведения, используя закон о гей-пропаганде, потому что в нем «нечетко определены нормы права, что позволяет вменять гей-пропаганду любому». По данным Оленичева, в отношении еще одного клуба в российском регионе составили протокол о пропаганде ЛГБТ за травести-шоу. Суд по этому делу пока не назначен.

Юрист отмечает, что сейчас дела заводят в отношении площадок, а не их посетителей, поэтому некоторые заведения переходят на другой формат работы — например, отказываются от проведения драг-шоу. Оленичев рассказывает, что протокол о пропаганде на посетителей баров и клубов теоретически могут возбудить, если они «каким-то образом проявляют свои отношения»: тогда правоохранительные органы могут счесть это нарушением закона.

«Что касается экстремизма, здесь дело касается, во-первых, демонстрации радужной символики. И, во-вторых, если кто-то в клубе начнет призывать совершать какие-то действия в защиту прав ЛГБТ в России, то теоретически эта деятельность может быть признана экстремистской, исходя из решения Верховного суда», — объясняет Оленичев.

Пока что обыски и проверки действительно работают. Спустя несколько дней после признания ЛГБТ экстремистской организацией в Петербурге закрылся знаменитый гей-клуб «Центральная станция». О закрытии объявили накануне праздника в честь 18-летия клуба, который так и не состоялся. В феврале в Самаре «после 10 лет незабываемых вечеринок» прекратил работу единственный гей-клуб города «Ночь». Московский гей-клуб «Секрет» закрылся, по некоторым данным, как раз после рейда силовиков во время одной из вечеринок.

Кроме того, в Екатеринбурге силовики пришли на вечеринку проекта Blue Velvet, который уже 10 лет проводит мероприятия в стиле БДСМ. В середине февраля житель города Пыть-Яха написал донос на клуб, где происходила БДСМ-вечеринка. Владелец заведения сказал, что все «пытаются выставить как разврат и пропаганду ЛГБТ» и что пока в полиции у него просто взяли объяснение, но он не знает, что будет дальше.

Макс Оленичев говорит, что под угрозой могут находиться посетители любых нестандартных мероприятий: «Это как круги на воде. В милитализированном обществе любая инаковость выглядит как отклонение от генеральной линии поведения. Поэтому преследуют всех, кто не вписывается в стандарты этого общества и видят гей-пропаганду там, где ее нет».